Wir werden Zeuge einer großen Entwicklung hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft

Der Krieg gegen das Bargeld hat gerade eine völlig neue Dimension erreicht. Als ich hörte, dass die Europäische Union plant, alle Bargeldtransaktionen über 10.000 € komplett zu verbieten, fiel es mir schwer, das zu glauben. Im Internet kursieren derzeit so viele wilde Gerüchte, dass ich nur darüber schreiben wollte, wenn ich sie bestätigen kann. Leider ist dieses Gerücht ziemlich real.

Unter dem Vorwand, „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ zu bekämpfen, wird die Europäische Union alle Barzahlungen über 10.000 € komplett verbieten.

Das Folgende stammt von der offiziellen Website des Rates der Europäischen Union…

Das bedeutet also, dass die Obergrenze in einigen Ländern möglicherweise viel niedriger als 10.000 € sein könnte.

Doch anstatt dies als einen wichtigen Schritt hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft darzustellen, versucht die EU zu behaupten, es ginge nur um die Bekämpfung von Terroristen.

Zbyněk Stanjura, der Finanzminister der Tschechischen Republik, hat sich wie folgt zu dieser bevorstehenden Änderung geäußert…

„Terroristen und diejenigen, die sie finanzieren, sind in Europa nicht willkommen. Um schmutziges Geld zu waschen, mussten kriminelle Einzelpersonen und Organisationen nach Schlupflöchern in unseren bestehenden Regeln suchen, die bereits sehr streng sind. Aber wir wollen diese Schlupflöcher weiter schließen und noch strengere Regeln in allen EU-Mitgliedstaaten anwenden. Große Barzahlungen über 10.000 € werden unmöglich. Der Versuch, beim Kauf oder Verkauf von Krypto-Assets anonym zu bleiben, wird sehr viel schwieriger werden. Es wird nicht mehr möglich sein, sich hinter mehreren Eigentumsschichten von Unternehmen zu verstecken. Es wird sogar schwierig werden, schmutziges Geld über Juweliere oder Goldschmiede zu waschen.“