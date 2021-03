Wird ein China-Immobilien-Kollaps die globale Kernschmelze auslösen?

F.William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die vorherrschende „Weisheit“ des Finanzsektors besagt, dass, während die Anleihen- und Aktienmärkte der USA und der EU nach den riesigen COVID-Krediten und den beispiellosen Maßnahmen der Zentralbank gefährlich aufgebläht sind, China das einzige Beispiel für einen Markt ist, der für Investitionen geeignet ist, da es dem Land gelungen ist, den COVID zu überwinden und seine Wirtschaft neu zu starten. Ein genauerer Blick auf die jüngsten offiziellen Maßnahmen der chinesischen Finanzaufsichtsbehörden und der Bank of China deutet darauf hin, dass das Land alles andere als sicher ist und dass sein inländischer Immobiliensektor eine Blase sein könnte, deren Zusammenbruch eine globale Finanzkatastrophe auslösen kann, wie es sie in der modernen Geschichte noch nie gegeben hat.

Im Jahr 1931 war die Weltfinanzarchitektur von Versailles zwar bankrott, aber noch nicht im finanziellen Kollaps. Der entscheidende Auslöser, der die Welt in die Große Depression zog, war nicht der Börsencrash an der Wall Street 1929, sondern der Zusammenbruch einer relativ kleinen österreichischen Bank.

In bemerkenswerter Weise analog zur sich ausbreitenden globalen Finanzkrise von heute war der Weltkredit nach 1919 auf einer Pyramide von zunehmend zweifelhaften Schulden aufgebaut worden, wobei das Haus Morgan und die Finanzunternehmen der Wall Street an der Spitze der Pyramide saßen. Der größte Teil Europas und eine große Anzahl von Entwicklungsländern von Bolivien bis Polen waren in die Kreditpyramide der Wall Street eingebunden. In den Jahren 1929-1931 verwandelte das dominoartige Versagen dieser von Morgan initiierten Kreditverbindungen nach Europa und darüber hinaus einen überschaubaren amerikanischen Börsencrash in die schlimmste Deflationskrise der amerikanischen Geschichte und löste eine globale Depression aus.

Die Summe der ausländischen Anleihen, die von der Wall Street in dem Jahrzehnt bis zum Börsenkrach von 1929 emittiert wurden, belief sich auf etwa 7.000.000.000 $, eine gewaltige Summe, die fast 10 % des gesamten US-Bruttoinlandsprodukts entsprach. Die kriegsgeschädigten europäischen Volkswirtschaften nutzten mehr als 90 % dieser amerikanischen Anleihen, um amerikanische Waren zu kaufen, ein Segen für die großen US-Konzerne, die an der New Yorker Börse notiert waren. Als die Käufe nach 1929 zusammenbrachen, wurde der Boom der Auslandskredite an der Wall Street jedoch zu einem Vehikel, das die industrielle Depression in den USA erheblich verschlimmerte. Das ganze Gebäude der Dollarkredite, das Europas Schuldenpyramide in den 1920er Jahren stützte, beruhte auf den Krediten der New Yorker Banken, vor allem von J.P. Morgan & Co. an Europa zur Refinanzierung kurzfristiger Kredite. Die US-Regierung hatte 1919 in Versailles darauf bestanden, dass Großbritannien, Frankreich und Italien ihre US-Kriegskredite in Dollar zurückzahlten.

Ein Großteil der Kredite von New Yorker Banken war nach der Währungsstabilisierung des Dawes-Plans 1924 nach Deutschland geflossen. Innerhalb von sechs Jahren hatten verschiedene deutsche Kommunen, private Unternehmen, Hafenbehörden und andere Einrichtungen Anleihen ausgegeben, die von New Yorker Banken gezeichnet und an amerikanische Investoren verkauft wurden. Deutschland lieh sich in dieser Zeit fast 4 Milliarden Dollar im Ausland.

In der Zeit von 1924 bis 1931 flossen fast 6 Mrd. $ an amerikanischen Krediten nach Europa, was im Jahr 2021 etwa 92 Mrd. $ entspricht. Rechnet man die US-Kriegskredite des Finanzministeriums und die Kosten des Krieges selbst hinzu, so flossen in weniger als 15 Jahren insgesamt 40 Milliarden Dollar an US-Geldern nach Europa, was einem Fünftel des gesamten amerikanischen BIP von 1914 entsprach.

Amerikas auffälliger Konsum während der „Roaring Twenties“ basierte auf der Illusion eines steigenden Haushaltsvermögens für die Mehrheit der Bürger. Dieser schuldengetriebene Konsum schuf den illusorischen Wohlstand der Nation – die Achillesferse der Wirtschaft. In Amerika wurden 1929 bereits 60 % aller Autos und 80 % der Heimradios auf Ratenkredit gekauft. Hinter der Fassade des amerikanischen Wohlstands der 1920er Jahre verbarg sich ein Gebäude, das auf Schulden und Illusionen von dauerhaftem Wohlstand und steigenden Aktienkursen aufgebaut war, in vielerlei Hinsicht ähnlich wie in China seit 2000. Als das Konsumkreditkarussell 1929-1931 zum Stillstand kam, brach der Konsumboom zusammen, da die Mehrheit der Amerikaner es sich einfach nicht mehr leisten konnte, auf Kredit zu kaufen.

Im März 1931 gab Österreich, ein winziger Rest des Vorkriegs-Österreich-Ungarns mit 6 Millionen Einwohnern, bekannt, dass es Gespräche mit Deutschland aufgenommen hatte, um eine gemeinsame Zollunion zur Ankurbelung des Handels zu schaffen, da eine Depression drohte. Eine solche Union wäre nicht einmal ein technischer Verstoß gegen den Versailler Vertrag. Sie war sicherlich keine Bedrohung für die Weltsicherheit.

Die französische Regierung reagierte schnell und verlangte die sofortige Rückzahlung von etwa 300 Millionen Dollar an kurzfristigen Krediten, die Deutschland und Österreich den französischen Banken schuldeten, um beide Länder unter Druck zu setzen, die Zollunion zu stoppen. Die Forderungen lösten eine panische Flucht aus der wackeligen österreichischen Währung aus. Das schwächste Glied im österreichischen Finanzsystem war die Wiener Credit Anstalt Bank. Sie war zugleich die größte Bank Österreichs. Der Zusammenbruch der Credit Anstalt führte zu einem panischen Ansturm der Einleger auf die Darmstädter- und Nationalbank bzw. Danat-Bank in Deutschland und brachte auch die Regierung Brüning in eine Währungskrise. Zu diesem Zeitpunkt trafen sich die Bank of England, die US-Notenbank, die Deutsche Reichsbank und die Bank of France, um über eine Notkreditinfusion zu beraten und zu versuchen, die Ausbreitung der Währungspanik zu stoppen. Es war zu spät.

China als die neue Kreditanstalt?

Die Analogie zur unsoliden österreichisch-deutschen Kreditblase der 1920er Jahre liegt heute ironischerweise nicht bei den Vereinigten Staaten, sondern bei der Volksrepublik China und dem schwindelerregenden Wachstum der privaten Haushaltsverschuldung dort seit der globalen Finanzkrise 2008. Die Zentralbehörden in Peking gaben in einer Panikreaktion ein noch nie dagewesenes Volumen von 504 Milliarden Dollar an Krediten an lokale Behörden frei, mit dem Auftrag zu investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Nirgendwo wurde mehr investiert als in den Wohnungsbau, wo eine neue Bevölkerung mit mittlerem Einkommen bereit war, Kredite aufzunehmen, um sich ein eigenes Haus zu leisten.

In den Jahren 2016-17 erkannten die Pekinger Behörden, dass eine gefährliche Spekulationsblase bei steigenden Hauspreisen die Wirtschaft bedrohte. Restriktive Maßnahmen trieben lokale Behörden und Banken nur in die verdeckte „außerbilanzielle“ Kreditvergabe über sogenannte Local Government Financing Vehicles (LGFV), bei denen die lokalen Regierungen eine Investmentgesellschaft gründen, die Anleihen zur Finanzierung von Immobilien oder anderen lokalen Projekten verkauft. Da die Immobilienpreise bis heute jährlich im zweistelligen Bereich steigen, ist der Umfang der Immobilienschulden so groß geworden, dass die Peoples‘ Bank of China und andere Aufsichtsbehörden heute offen vor einer Blase warnen, da viele Familien aus spekulativen Gründen Kredite für ein zweites Haus aufnehmen.

Die Gesamtverschuldung der Haushalte, einschließlich Hypotheken und Verbraucherkredite für Autos und Haushaltsgeräte, betrug im Jahr 2020 satte 62 % des BIP. Das Institute of International Finance (IIF) schätzte, dass Chinas gesamte Haushaltsverschuldung im Jahr 2020 auf 335 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anstieg. Einige haben Vergleiche zu der irrsinnigen Immobilieninflation in Japan in den Jahren 1990-91 vor dem Zusammenbruch gezogen.

1998 erlaubte die Regierung in Peking den Bürgern, ihr eigenes Haus zu besitzen. Die aufstrebende Mittelschicht kaufte eifrig neue Wohnungen, die überall in den Großstädten in die Höhe schossen. Immobilien wurden als die einzige sichere Investition angesehen, da Aktien und Anleihen volatil waren und der Kapitalexport kontrolliert wurde. In den letzten zwei Jahrzehnten stiegen die Immobilienpreise so stark an, dass viele Chinesen glaubten, es könne nie aufhören. In diesem Februar stiegen die chinesischen Hauspreise trotz offizieller Maßnahmen im Jahresvergleich um 16,8 %. Nach Angaben des Nationalen Statistikbüros Chinas liegt der Gesamtmarktwert von Chinas Immobilien derzeit bei rund 65 Billionen US-Dollar – das ist eine Billion. Im Jahr 2019 betrug das chinesische BIP 14 Billionen US-Dollar, was bedeutet, dass chinesische Immobilien weitaus aufgeblasener sind als die Werte in den USA oder der EU. Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass die chinesischen Immobilienpreise im Durchschnitt das 9,3-fache des Jahreseinkommens betragen und damit das 8,4-fache des aufgeblähten San Francisco übertreffen.

Peking ist eindeutig alarmiert und hat seit Januar strenge Maßnahmen erlassen, um die lokalen Regierungen davon abzuhalten, die Immobilienblase weiter zu füttern. Im Jahr 2020 gab Peking große Konjunkturmaßnahmen heraus, um den Corona-Sperren und der wirtschaftlichen Rezession entgegenzuwirken. Jetzt, wo die Wirtschaft langsam wieder anspringt, ist Peking entschlossen, die Blasen bei Aktien und Immobilien abzubauen, in der Hoffnung, das zu schaffen, was Xi Jinping als „dualen Kreislauf“ bezeichnet, was in der Tat bedeutet, dass China zwar versucht, das Wachstum der Exporte aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig seine 1,4 Milliarden Bürger dazu bringt, mehr im Inland zu konsumieren, um die Abhängigkeit von riskanten Exporten zu verringern. Dies wird keine leichte Aufgabe sein, selbst für die beeindruckenden Chinesen.

Die Behörden in Peking versuchen, die Immobilienblase zu deckeln und die spekulative Kreditaufnahme für Zweitwohnungen zu blockieren, in der Hoffnung, dass die Gelder in anderen Konsum fließen.

Chinas Schuldenpyramide

Xi Jinping und die Zentralregierung stehen vor einem hochriskanten Dilemma. Da die Weltwirtschaft von Tag zu Tag tiefer in den Niedergang rutscht, hat Xi kürzlich Anordnungen für die lokalen Regierungen erlassen, die Ausgaben für die Infrastruktur zu versichern, um das Wirtschaftswachstum im „doppelten Kreislauf“ aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig verlangt Peking von den lokalen Behörden, dass sie keine neuen Kredite mehr vergeben, um den Kauf von Eigenheimen über LGFVs zu finanzieren, um eine potenziell systemische Immobilienblase zu verhindern. Irgendetwas muss nachgeben, und das könnte der Ausfall von Millionen Chinesen bei ihren Hypothekendarlehen sein, da die Arbeitslosigkeit, die in den Regierungsdaten weitgehend verborgen bleibt, Berichten zufolge deutlich ansteigt.

Im vergangenen September geriet Chinas Evergrande Group, ab 2018 das wertvollste Immobilienunternehmen der Welt mit rund 121 Mrd. $ an Immobilien und damit verbundenen Schulden, aufgrund seiner übermäßigen Schuldenlast und der sich verlangsamenden Wirtschaft in eine Liquiditätskrise. In einem verzweifelten Versuch, neue Einnahmequellen zu erschließen, hat der Immobilienkonzern in Solarpaneele, Schweinezucht, Agrarindustrie und Babynahrung diversifiziert. Kein beruhigendes Zeichen.

Die Krise von Evergrande ist vorerst unter Kontrolle, da das Unternehmen Milliarden von Vermögenswerten verkauft, um Schulden abzubauen. Der Schreck führte jedoch dazu, dass die Pekinger Behörden die versteckten Immobilienschulden vor Ort noch einmal unter die Lupe nahmen.

Nach einer Schätzung der staatlichen Nationalen Institution für Finanzen und Entwicklung erreicht die gesamte lokale versteckte Verschuldung im Jahr 2020 eine beeindruckende Summe von 14,8 Billionen Yuan oder 2,3 Billionen Dollar. Das ist wahrscheinlich sehr konservativ. Standard & Poors schätzt die Gesamtsumme auf zwischen 30 Billionen Yuan (4,2 Billionen US-Dollar) und 40 Billionen Yuan (6,1 Billionen US-Dollar). Selbst das könnte konservativ sein, da es absichtlich versteckt wird. Seit Januar versuchen strenge neue Regeln der Zentralbehörden, solche versteckten Immobilienkredite zu vernichten oder zu deckeln, um Investitionen in die lokale Infrastruktur und die Industrie zu verlagern – ein doppelter Kreislauf.

Am 16. März schrieb Liu Guiping, ein stellvertretender Gouverneur der People’s Bank of China, über finanzielle Risiken: „Wir müssen… aktiv und effektiv die Ausbreitung von finanziellen Risikoansteckungen eindämmen und entschlossen an der Grundlinie der Vermeidung von systemischen finanziellen Risiken festhalten.“ Das ist jedoch leichter gesagt als getan.

Chinas Inlandsverschuldung ist seit 2008 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von rund 20 Prozent gewachsen, weit schneller als das Bruttoinlandsprodukt – ein Rezept für ernsthafte Probleme. Offizielle Daten zeigen, dass die ausstehenden Schulden der privaten Haushalte, einschließlich der meisten Immobilienschulden, Ende 2020 bei 63,19 Billionen Yuan (9,7 Billionen US-Dollar) lagen. Das entspricht 62 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts.

Im Jahr 2021 wird die Rekordsumme von 7,1 Billionen Yuan (1,1 Billionen US-Dollar) solcher spezieller lokaler Anleihen fällig und muss verlängert werden, um einen Zusammenbruch der lokalen Regierungen zu vermeiden. Das bedeutet, dass die großen Staatsbanken irgendwie die lokalen Schulden finanzieren müssen, von denen viele von zweifelhaftem oder „Schrottanleihen“-Wert sind. Dies, während Peking von den Banken verlangt, neue Infrastruktur und Wachstumsinitiativen außerhalb des Immobiliensektors zu finanzieren und gleichzeitig die eigenen Schulden zu reduzieren. Trotz offizieller Kredite Pekings an lokale Behörden zur Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen berichtet die South China Morning Post, dass in einigen Fällen die Finanzierungen von Scheinfirmen erhalten und dann illegal für Immobilieninvestitionen verwendet wurden.

Wenn die Probleme auf diesem lokalen Anleihemarkt auf den nationalen Markt für Staatsanleihen übergreifen, einen riesigen Markt im Wert von 18 Billionen Dollar, würde das die Anleihezinsen weit in die Höhe treiben und eine Welle lokaler Zahlungsausfälle bei weniger rentablen Projekten, einschließlich Immobilien, auslösen. Es ist sicher, dass die PBOC, die staatliche Zentralbank, dann Liquidität pumpen würde, um ihre riesigen Staatsbanken zu retten. Aber angesichts des Ausmaßes der Verschuldung könnte das durchaus die Liquidierung von China-Dollar-Vermögenswerten im Ausland erzwingen, einschließlich seiner geschätzten 1,04 Billionen Dollar an US-Schatzanleihen sowie Euro-Anleihen.

Ironischerweise haben große Wall Street-Firmen wie Ray Dalio’s Bridgewater oder BlackRock und große Wall Street-Banken in das Versprechen einer wirtschaftlichen Erholung Chinas investiert. Da sich die US-Anleihemärkte in den letzten Wochen mit einem neuen 1,9 Billionen Dollar schweren Biden-Konjunkturprogramm auf Messers Schneide befanden und die Staatsverschuldung in den Himmel stieg, würde eine Krise der chinesischen Anleihen nur wenig brauchen, um eine Wiederholung der Österreich-Krise von 1931 auszulösen. Nur dieses Mal ist die gesamte Weltwirtschaft in einem außer Kontrolle geratenen Schuldensystem gefangen. Seit Januar ist die globale Verschuldung auf einen Rekordwert von 281 Billionen Dollar geklettert, und im Jahr 2020 werden noch einmal 24 Billionen Dollar für Korona-Maßnahmen hinzukommen. Es sieht so aus, als ob dies alles Teil des Great Reset-Plans ist: China die Schuld dafür geben, was die BIZ-Zentralbanker, die wahren Götter des Geldes, seit 2008 konstruiert haben.