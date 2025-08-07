In einem Interview eines Mitarbeiters von Kla.TV mit dem US-Technokratie-Experten Patrick Wood wird auf große Gefahren der gesamten Entwicklung der Künstlichen-Intelligenz-Technologie für die Autonomie des Menschen hingewiesen. Es drohe, dass sie der staatlichen Kontrolle entzogen und von Wirtschafts-Unternehmen dominiert werde. Privatpersonen könnten so eine ungeheure Macht in ihren Händen vereinigen. Die weltweite Inszenierung der Covid-Panik im Dienst wirtschaftlicher Interessen, während der 72 % der Weltbevölkerung zur Impfung mit demselben „Impfstoff“ gebracht wurden, lasse ahnen, was erst alles mit Hilfe der KI möglich sein werde. Wir übernehmen das Interview mit freundlicher Erlaubnis von Ka.TV. (hl)

Kla.TV-Interview mit dem Technokratie-Experten Patrick Wood

Hallo, hier spricht Ihr zukünftiger persönlicher KI-Assistent: Die Ergebnisse der Untersuchung Ihrer Blutprobe durch das universelle KI-Netzwerk für Krebsbekämpfung zeigen, dass Sie anfällig für Blutkrebs sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 10 Jahre erkranken könnten. Die passende Behandlung wurde für Sie vorbereitet. Ein mRNA-basierter Impfstoff, der individuell auf Ihre DNA abgestimmt ist, ist das sicherste und wirksamste aller verfügbaren Mittel. Es hat eine 99,9-prozentige Chance, die in Ihrem Blut festgestellte Gefahr zu beseitigen. Ihr Impfstoff wird an die Oracle Apotheke in der Ellison-Street 66 in Ihrer Nachbarschaft 1geliefert und steht morgen zur Verabreichung bereit.