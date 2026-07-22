Wissenschaftler entwickeln ein nadelfreies Impfstoffverabreichungssystem mittels Ultraschall

Von The Winepress

„Unsere Methode basiert auf einem akustischen Effekt namens ‚Kavitation‘, bei dem als Reaktion auf eine Schallwelle Blasen entstehen und zerplatzen.“

Der folgende Bericht wurde erstmals am 10. Dezember 2023 auf winepressnews.com veröffentlicht.

Da so viele Menschen eine Phobie vor und Abneigung gegen Spritzen und Impfungen haben, hat eine Gruppe von Wissenschaftlern eine potenziell neue Methode zur Impfung von Patienten entwickelt: mittels Ultraschall.

Diese innovative Form der Impfung wurde im Rahmen der Veranstaltung „Acoustics 2023“ vorgestellt, die vom 4. bis 8. Dezember in Sydney, Australien, stattfand und gemeinsam von der Acoustical Society of America (ASA) und der Australian Acoustical Society ausgerichtet wurde.

Laut einer Pressemitteilung der ASA: „Die wissenschaftliche Konferenz bringt Akustiker, Forscher, Musiker und weitere Experten aus aller Welt zusammen. Während ihres Aufenthalts in Sydney werden sie ihre Arbeit zu verschiedenen Themen vorstellen, darunter die nadelfreie, ultraschallunterstützte Verabreichung von Impfstoffen, automatisierte Pop-Song-Mashups, die Auswirkungen der akustischen Gestaltung in Gefängnissen sowie die auditive Sinnesverstärkung zur Unterstützung von Tischtennisspielen für Menschen mit Sehbehinderung.“

Veröffentlicht einen Tag vor Beginn der Konferenz ging die ASA näher auf dieses neuartige Impfverfahren ein. Darcy Dunn-Lawless, Doktorandin am Institut für Biomedizinische Technik der Universität Oxford, stellte die Ergebnisse ihres Teams auf dem Forum vor.

Die ASA gab einen Überblick über das wissenschaftliche Experiment und darüber, wie künftige Impfungen auf diese Weise verabreicht werden könnten:

Obwohl erste In-vivo-Tests ergaben, dass beim Kavitationsverfahren 700-mal weniger Impfstoffmoleküle verabreicht wurden als bei einer herkömmlichen Injektion, löste das Kavitationsverfahren eine stärkere Immunantwort aus.

Die Forscher vermuten, dass dies daran liegen könnte, dass die Ultraschallabgabe auf die immunreiche Haut abzielt – im Gegensatz zu den Muskeln, in die die Impfung verabreicht wird.

Das Ergebnis ist ein effizienterer Impfstoff, der dazu beitragen könnte, die Kosten zu senken und die Wirksamkeit zu steigern, und das bei geringem Risiko von Nebenwirkungen.

Dunn-Lawless arbeitet als Teil eines größeren Teams unter der Leitung von Dr. Mike Gray, Professor Bob Carlisle und Professor Constantin Coussios im Rahmen des „Biomedical Ultrasonics, Biotherapy and Biopharmaceuticals Laboratory“ (BUBBL) der Universität Oxford.

Ihr Kavitationsansatz könnte sich besonders für DNA-Impfstoffe eignen, deren Verabreichung derzeit schwierig ist. Da die Kavitation dazu beitragen kann, die Membranen aufzubrechen, die den therapeutischen Zugang zum Zellkern blockieren, lassen sich die anderen Vorteile von DNA-Impfstoffen – wie eine gezielte Immunantwort, ein geringes Infektionsrisiko und eine lange Haltbarkeit – besser nutzen.

Ultraschallimpulse transportieren Impfstoffe ohne Nadeln durch die Haut. Diese Technik, bei der mithilfe von Schallwellen Bläschen erzeugt werden, die dem Impfstoff den Weg ebnen, könnte sich insbesondere für DNA-Impfstoffe als nützlich erweisen. Mit freundlicher Genehmigung von Darcy Dunn-Lawless

Dunn-Lawless erklärte in einer Stellungnahme:

„Unsere Methode basiert auf einem akustischen Effekt namens ‚Kavitation‘, bei dem als Reaktion auf eine Schallwelle Blasen entstehen und zerplatzen.

„Wir wollen die konzentrierten Ausbrüche mechanischer Energie, die durch diesen Blasenzerfall entstehen, auf drei wesentliche Arten nutzen. Erstens, um Durchgänge durch die äußere Schicht abgestorbener Hautzellen freizumachen und den Durchgang von Impfstoffmolekülen zu ermöglichen. Zweitens, um als Pumpe zu fungieren, die die Wirkstoffmoleküle in diese Durchgänge befördert. Und schließlich, um die Membranen zu öffnen, die die Zellen selbst umgeben, da manche Impfstoffarten in das Innere einer Zelle gelangen müssen, um zu wirken.

„Meiner Meinung nach ist die wichtigste potenzielle Nebenwirkung allen physikalischen Verfahren in der Medizin gemeinsam: Wenn man dem Körper zu viel Energie zuführt, kann man Gewebe schädigen. Eine übermäßige Kavitationsbelastung kann mechanische Schäden an Zellen und Strukturen verursachen.

„Es gibt jedoch gute Hinweise darauf, dass solche Schäden durch eine Begrenzung der Belastung vermieden werden können. Daher besteht ein wesentlicher Teil meiner Forschung darin, zu ermitteln, wo genau diese Sicherheitsschwelle für die Impfstoffverabreichung liegt.“

KOMMENTAR DES AUTORS

Na toll, genau das, was wir brauchen: ein Todesstrahl.

Man muss nicht besonders weitblickend sein, um zu erkennen, dass irgendein kranker, verdrehter Unhold diese Technologie ausnutzen und sie dazu verwenden wird, Impfstoffe und andere „Behandlungen“ auf Menschen – vielleicht sogar auf ganze Bevölkerungsgruppen – zu strahlen.

Schallwaffen sind sicherlich nichts Neues, wie man hier an Beispielen dieser bereits existierenden Technologie nachlesen kann. Auch Slash Gear hat in diesem Jahr einen kurzen Artikel über diese Art von Waffen veröffentlicht.

Im Jahr 2021 habe ich zum Beispiel berichtet, wie die US-Marine Sonarwaffen testete, die Menschen zum Schweigen zwingen sollten; man bezeichnete sie als „Sprachstörer“.

Natürlich werden mich die Skeptiker als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnen – und man kann sagen, was man will –, aber ich halte mich auch für einen recht besonnenen Menschen, und so etwas schreit geradezu nach ruchlosen Taten, wenn es in die falschen Hände gerät.