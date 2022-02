Wissenschaftler haben entdeckt, dass das Virus ein winziges Stück DNA enthält, das mit der von Moderna patentierten Sequenz für Krebsforschung übereinstimmt

Genetische Übereinstimmung an der einzigartigen Furin-Spaltstelle des Spike-Proteins von Covid entdeckt

Die übereinstimmende genetische Sequenz wurde von Moderna für Krebsforschungszwecke patentiert

Forscher sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Covid den Code auf natürliche Weise entwickelt hat, eins zu 3 Billionen beträgt

Nachdem Wissenschaftler im Spike-Protein des Virus genetisches Material gefunden hatten, das Moderna gehört, kam heute der Verdacht auf, dass Covid im Labor manipuliert worden sein könnte.

Sie identifizierten einen winzigen Codeschnipsel, der mit einem Teil eines Gens identisch ist, das von dem Impfstoffhersteller drei Jahre vor der Pandemie patentiert wurde.

Es wurde in der einzigartigen Furin-Spaltstelle von SARS-CoV-2 entdeckt, dem Teil, der das Virus so gut für die Infektion von Menschen macht und es von anderen Coronaviren unterscheidet.

Die Struktur war einer der Hauptpunkte der Debatte über den Ursprung des Virus, wobei einige Wissenschaftler behaupteten, dass es nicht auf natürlichem Wege erworben worden sein kann.

Das internationale Forscherteam vermutet, dass das Virus bei Experimenten an menschlichen Zellen im Labor zu einer Furin-Spaltstelle mutiert sein könnte.

Sie behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Moderna-Sequenz zufällig durch die natürliche Evolution entstanden ist, bei eins zu drei Billionen liegt.

Es ist jedoch umstritten, ob die Übereinstimmung so selten ist, wie in der Studie behauptet wird. Andere Experten bezeichnen sie eher als „merkwürdigen“ Zufall, denn als „schlagenden Beweis“.

In der jüngsten Studie, die in der Zeitschrift Frontiers in Virology veröffentlicht wurde, verglichen die Forscher den Aufbau von Covid mit Millionen von sequenzierten Proteinen in einer Online-Datenbank.

Das Virus besteht aus 30.000 Buchstaben des genetischen Codes, die die Informationen enthalten, die es zur Verbreitung benötigt, die so genannten Nukleotide.

Es ist das einzige Coronavirus seiner Art, das über 12 einzigartige Buchstaben verfügt, die es ermöglichen, dass sein Spike-Protein durch ein gewöhnliches Enzym namens Furin aktiviert wird, wodurch es sich leicht zwischen menschlichen Zellen ausbreiten kann.

Die Analyse des ursprünglichen Covid-Genoms ergab, dass das Virus eine Sequenz von 19 spezifischen Buchstaben mit einem genetischen Abschnitt von Moderna teilt, der insgesamt 3.300 Nukleotide umfasst.

Das US-amerikanische Pharmaunternehmen meldete das Patent im Februar 2016 als Teil seiner Krebsforschungsabteilung an, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

Die patentierte Sequenz ist Teil eines Gens namens MSH3, von dem bekannt ist, dass es beeinflusst, wie sich geschädigte Zellen im Körper selbst reparieren.

Wissenschaftler haben diesen Weg als potenzielles Ziel für neue Krebsbehandlungen hervorgehoben.

Zwölf der gemeinsamen Buchstaben bilden die Struktur der Furin-Spaltstelle von Covid, der Rest ist eine Übereinstimmung mit Nukleotiden in einem nahe gelegenen Teil des Genoms.

In dem von Dr. Balamurali Ambati von der Universität von Oregon geleiteten Artikel schreiben die Forscher, dass der übereinstimmende Code möglicherweise ursprünglich durch infizierte menschliche Zellen, die das MSH3-Gen exprimieren, in das Covid-Genom eingeführt wurde.

Professor Lawrence Young, Virologe an der Universität Warwick, räumte zwar ein, dass der jüngste Befund interessant sei, behauptete aber, er sei nicht signifikant genug, um auf eine Manipulation im Labor hinzuweisen.

Er sagte gegenüber MailOnline: „Wir sprechen hier über ein sehr, sehr, sehr kleines Stück, das aus 19 Nukleotiden besteht.

Um ehrlich zu sein, bedeutet das nicht viel, denn wenn man diese Art von Suche durchführt, kann man immer Übereinstimmungen finden.

Manchmal ist das Zufall, manchmal ist es das Ergebnis konvergenter Evolution (wenn Organismen sich unabhängig voneinander entwickeln und ähnliche Merkmale aufweisen, um sich an ihre Umwelt anzupassen).

Es ist eine merkwürdige Beobachtung, aber ich würde sie nicht als „smoking gun“ bezeichnen, weil sie zu klein ist.

Er fügte hinzu: „Das bringt uns in der Debatte darüber, ob Covid manipuliert wurde, nicht weiter“.

Dr. Simon Clarke, Mikrobiologe an der Universität Reading, bezweifelt, dass der Fund so selten ist, wie die Studie behauptet.

Er sagte gegenüber MailOnline: „Es kann nur eine bestimmte Anzahl von [genetischen Kombinationen innerhalb] Furin-Spaltstellen geben.

Sie funktionieren wie Schloss und Schlüssel in der Zelle, und die beiden passen nur in einer begrenzten Anzahl von Kombinationen zusammen.

Es ist also ein interessanter Zufall, aber es ist sicherlich ein reiner Zufall.

MailOnline hat sich an Moderna gewandt und um eine Stellungnahme gebeten.

Indizien werfen seit langem Fragen über den Ursprung von Covid und seine Verbindung zum Wuhan Institute of Virology auf.

Die Einrichtung war dafür bekannt, dass sie Experimente mit Fledermaus-Coronavirus-Stämmen durchführte, die dem für die Pandemie verantwortlichen ähnlich waren.

China beharrte schon früh und oft darauf, dass das Virus nicht aus dem Labor ausgetreten sei, und behauptete, dass die Übertragung auf den Menschen auf einem „Frischmarkt“ in Wuhan stattgefunden haben müsse, auf dem lebende Tiere verkauft wurden.

Möglicherweise aus Feindseligkeit gegenüber dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump, der die Theorie des Labordurchsickerns schon früh vertrat, spotteten die Mainstream-Medien und Wissenschaftler im Westen über diese Möglichkeit und nannten sie eine abwegige Verschwörungstheorie.

Durchgesickerte E-Mails zeigten jedoch, dass hochrangige Wissenschaftler, die die britische und die US-amerikanische Regierung beraten, privat Bedenken gegen die offizielle Darstellung äußerten.

Sir Jeremy Farrar, ein angesehener britischer Experte, der die Theorie öffentlich als „Verschwörung“ anprangerte, räumte im Februar 2020 in einer privaten E-Mail ein, dass eine „wahrscheinliche Erklärung“ darin bestehe, dass das Virus von Menschen verursacht worden sei.

Der damalige britische Regierungsberater sagte damals, er sei „70:30 oder 60:40“ für eine zufällige Freisetzung gegenüber einem natürlichen Ursprung.

In der E-Mail, die an die amerikanischen Gesundheitschefs Dr. Anthony Fauci und Dr. Francis Collins geschickt wurde, erklärte Sir Jeremy, es sei möglich, dass Covid im Labor aus einem Sars-ähnlichen Virus entwickelt worden sei.

Er fuhr fort, dass dieser scheinbar harmlose Prozess „versehentlich ein Virus geschaffen haben könnte, das für eine schnelle Übertragung zwischen Menschen geeignet ist“.

Der britische Wissenschaftler wurde jedoch von seinen Kollegen in den USA ausgebremst, die davor warnten, dass eine weitere Debatte über den Ursprung des Virus die „internationale Harmonie“ beeinträchtigen könnte.

In einer Studie Anfang dieses Monats wurden Spuren von Covid-Proben gefunden, die genetisches Material von Menschen, Hamstern und Affen enthielten und möglicherweise vor dem offiziellen Zeitplan der Pandemie entstanden sind.