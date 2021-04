Wissenschaftliche Gemeinschaft lehnt WHO-Bericht über die Herkunft von Covid-19 ab

Mehr als ein Jahr nach der Pandemie, ob aus politischen Interessen, mangelndem wissenschaftlichen Konsens, fehlenden Ressourcen oder den eigenen Unmöglichkeiten der Natur, ist die Wahrheit, des Ursprungs von Covid-19 immer noch eine Unbekannte. Und vielleicht wird es auch noch lange so bleiben.

Nachdem die Weltgesundheitsorganisation eine Delegation entsandt hatte, um die Herkunft von Covid-19 zu untersuchen und mit dürftigen Ergebnissen und wenig unwiderlegbaren Beweisen zurückkehrte, schrieben eine Gruppe wissenschaftlicher Experten einen offenen Brief, in dem sie den von der internationalen Gesundheitsorganisation erstellten Bericht vollständig ablehnt.

„Der gemeinsame Bericht von China und der Weltgesundheitsorganisation über COVID-19 hat keine glaubwürdigen Antworten auf die Frage gegeben, wie die Pandemie begann, so dass genauere Untersuchungen notwendig sind, mit oder ohne Pekings Beteiligung“, so ein Teil des Briefes.

Der von der UNO vorgelegte Bericht enthielt unter anderem die „Schlussfolgerung“, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus aus einem Labor stammt, wirklich minimal ist und dass der Übertragungsweg von Fledermäusen auf andere Tiere erfolgt. Es war jedoch der Leiter der Entität selbst, Tedros Adhanom Ghebreyesus, der der Welt schnell mitteilte, dass es einen Mangel an Forschung gebe und dass das Komitee nur Zugang zu sehr wenigen Informationen gehabt habe.

Daraus entstand dann dieser Brief von Wissenschaftlern, in dem auch argumentiert wird, dass „die Welt möglicherweise zu ‚Plan B‘ zurückkehren und eine Untersuchung so systematisch wie möglich ohne Pekings Beteiligung durchführen muss. China hat Datenbanken der Viren, die sie hatten, es gibt Labornotizen über die Arbeit, die gemacht wurde, es gibt alle Arten von Wissenschaftlern, die die Arbeit machen und wir haben keinen Zugang zu diesen Ressourcen oder diesen Leuten“.

Andererseits fordern die Experten, dass eine Kommission mit Fachleuten und Wissenschaftlern gebildet wird, die auf transparente Weise ernannt werden und Zugang zu allen Informationen haben, „ohne die Anwesenheit von Regierungsbehörden und mithilfe von Übersetzern, die von der WHO gestellt werden.“