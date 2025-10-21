Witkoff enthüllt, dass die CIA ihm sagte, Hamas wolle kein Waffenstillstandsabkommen

Dave DeCamp

Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten enthüllte in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit 60 Minutes, dass die CIA ihm in den Tagen vor der Zustimmung der Hamas zum US-Vorschlag mitteilte, die Gruppe wolle dem Gaza-Waffenstillstandsabkommen nicht zustimmen.

Witkoff, der zusammen mit dem Schwiegersohn von Präsident Trump, Jared Kushner, interviewt wurde, sagte, die arabischen Länder, die die Verhandlungen vermittelten, hätten ihm mitgeteilt, dass Hamas positiv reagieren werde, während die CIA das Gegenteil behauptete.

„Wir bekamen von den Vermittlern die Nachricht, dass sie positiv herauskommen würden, aber mit ein paar Bedingungen und verschiedenen Dingen, die sie in einer endgültigen Vereinbarung geändert sehen wollten. Aber die Stimmung, die wir bekamen, war ziemlich positiv“, sagte Witkoff.

„Und wir hörten, dass Hamas dem Abkommen positiv gegenüberstand, und doch las ich jeden Tag Geheimdienstberichte und erhielt dreimal täglich Briefings von der CIA. Und diese Geheimdienstberichte deuteten darauf hin, dass Hamas nein sagen würde“, fügte er hinzu.

Witkoff sagte, dass er und Kushner trotz der US-Geheimdienstberichte glaubten, dass die Gespräche in eine positive Richtung verliefen. „Wir hatten wirklich das Gefühl, dass dies in eine gute Richtung ging, und tatsächlich trat Hamas hervor und sagte – nun ja, ‚Wir akzeptieren den Plan des Präsidenten.‘ Und das erlaubte uns, in den nächsten Gang zu schalten“, sagte er.

Während es viele Ungewissheiten über die Aussichten auf ein langfristiges Abkommen gibt und nicht alle Details ausgearbeitet sind, sagte Kushner, dass Hamas klar zum Ausdruck gebracht habe, dass sie „bereit waren, die Geiseln freizulassen, sie wollten den Krieg beenden“.

Die langjährige Position der Hamas war, dass sie bereit sei, alle verbliebenen israelischen Gefangenen im Austausch gegen einen vollständigen israelischen Rückzug und einen dauerhaften Waffenstillstand freizulassen. Die Gruppe machte ein bedeutendes Zugeständnis, indem sie sich bereit erklärte, die Geiseln ohne vollständigen Rückzug freizulassen, während die IDF weiterhin mehr als 50 % des Gazastreifens kontrolliert und trotz des Waffenstillstands weiterhin Palästinenser tötet.

Witkoff und Kushner befinden sich derzeit in Israel, um über die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens zu sprechen, und Vizepräsident JD Vance wird sich ihnen am Dienstag anschließen, um mit israelischen Beamten zu sprechen.