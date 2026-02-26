Laut Medien gibt es Gespräche zwischen Russland und den USA über die Instandsetzung und Inbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines. Dies könnte nur unter der Kontrolle Washingtons geschehen, heißt es.

Von Alex Männer

Die anhaltende und äußerst gefährliche Energiekrise in Europa entwickelt sich für die EU-Volkswirtschaften zu einem immer größeren Problem. Eine der Hauptursachen dafür ist bekanntlich die Versorgung mit Erdgas, das mit der Atomkraft als die wichtigste Energiequelle auf dem Kontinent gilt und für die europäische Energiesicherheit daher unerlässlich ist.

Doch von einer stabilen Gasversorgung sowie annehmbaren Preisen für diesen Energieträger in der EU kann schon seit Jahren keine Rede sein. Insbesondere nach dem Ausfall der russischen Ostsee-Gaspipelinesim September 2022. Damals waren beide Rohrleitungen von Nord Stream 1 sowie ein Strang der zwar fertiggestellten, aber noch nicht in Betrieb genommenen Pipeline Nord Stream 2 durch einen Anschlag zerstört worden, sodass die lukrativen Gasimporte aus Russland massiv