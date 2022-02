„Wollen Sie einen Krieg zwischen Russland und der NATO?“

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

ISTANBUL – Emmanuel Macron ist kein Talleyrand. Der selbsternannte „Jupiterianer“ könnte endlich auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt sein, als er eines der wichtigsten Bonmots des ehemaligen französischen Außenministers wiederholte: „Ein Diplomat, der ‚ja‘ sagt, bedeutet ‚vielleicht‘, ein Diplomat, der ‚vielleicht‘ sagt, bedeutet ’nein‘, und ein Diplomat, der ’nein‘ sagt, ist kein Diplomat.“

Macron reiste nach Moskau, um sich mit Putin zu treffen, und hatte einen einfachen 4-Stufen-Plan im Kopf. 1. Eine weitreichende Einigung mit Putin über die Ukraine erzielen und so die „russische Aggression“ stoppen. 2. Sich in der Rolle des Friedensstifters des Westens sonnen. 3. Das geschmacklose Profil der EU schärfen, da er der derzeitige Präsident des EU-Rates ist. 4. Die ganze Beute einsammeln und die Präsidentschaftswahlen im April in Frankreich gewinnen.

In Anbetracht der Tatsache, dass er in einer Reihe von Anrufen geradezu um eine Audienz gebettelt hat, wurde Macron von Putin ohne besondere Ehrungen empfangen. Für Erheiterung sorgten die Hysteriker der französischen Mainstream-Medien, darunter auch „Militärstrategen“, die den Sketch über das „französische Schloss“ in Monty Pythons „Heiligem Gral“ heraufbeschworen und gleichzeitig jedes verfügbare Klischee über „feige Frösche“ bestätigten. Ihre „Analyse“: Putin ist „isoliert“ und will „die militärische Option“. Ihre wichtigste Informationsquelle: Das Bezos gehörende CIA-Blatt The Washington Post.

Dennoch war es faszinierend zu beobachten – oh, dieser laaaange Tisch im Kreml: Der einzige EU-Führer, der sich die Mühe machte, Putin tatsächlich zuzuhören, war derjenige, der vor Monaten die NATO als „hirntot“ bezeichnet hatte. Die Geister von Charles de Gaulle und Talleyrand schienen also ein lebhaftes Gespräch zu führen, das von der Wirtschaft umrahmt wurde und dem „Jupiterianer“ schließlich einprägte, dass die imperiale Besessenheit, Europa mit allen Mitteln daran zu hindern, von einem größeren Handel mit Eurasien zu profitieren, ein verlorenes Spiel ist.

Nach sechs Stunden anstrengender Diskussionen übernahm Putin das Monopol auf das Ressort der Zitate und begann mit einem Satz, der noch lange im globalen Süden nachhallen wird: „Die Bürger im Irak, in Libyen, Afghanistan und Jugoslawien haben gesehen, wie friedlich die NATO ist.“

Und es gibt noch mehr. Das bereits ikonische Do you want a war between Russia and NATO? – gefolgt von dem ominösen „Es wird keine Gewinner geben“. Oder nehmen Sie das hier, auf dem Maidan: „Seit Februar 2014 hält Russland einen Staatsstreich für die Quelle der Macht in der Ukraine. Das ist ein schlechter Sandkasten, wir mögen diese Art von Spiel nicht.“

Zu den Minsker Vereinbarungen war die Botschaft unverblümt: „Der ukrainische Präsident hat gesagt, dass ihm keine der Klauseln der Minsker Vereinbarungen gefällt. Ob es ihm nun gefällt oder nicht – haben Sie Geduld, meine Schöne. Sie müssen erfüllt werden.“

Das „wahre Problem hinter der gegenwärtigen Krise“

Macron seinerseits betonte: „Wir brauchen neue Mechanismen, um die Stabilität in Europa zu gewährleisten, aber nicht durch die Überarbeitung bestehender Abkommen, vielleicht wären neue Sicherheitslösungen innovativ.“ Also nichts, was Moskau nicht schon vorher betont hätte. Er fügte hinzu: „Frankreich und Russland haben vereinbart, bei Sicherheitsgarantien zusammenzuarbeiten.“ Der entscheidende Begriff ist „Frankreich“. Nicht die nicht zu einer Einigung fähige Regierung der Vereinigten Staaten.

Die anglo-amerikanische Presse beharrte darauf, dass Putin zugestimmt habe, keine neuen „militärischen Initiativen“ zu starten – und schwieg sich darüber aus, was Macron im Gegenzug versprochen hatte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte keine Vereinbarung. Er sagte nur, der Kreml werde sich auf Macrons Dialogvorschläge einlassen, „vorausgesetzt, die Vereinigten Staaten stimmen ihnen ebenfalls zu“. Und dafür gibt es, wie jeder weiß, keine Garantie.

Der Kreml betont seit Monaten, dass Russland keinerlei Interesse an einem Einmarsch in das de facto schwarze Loch Ukraine hat. Und die russischen Truppen werden nach Beendigung der Übungen in ihre Stützpunkte zurückkehren. Das alles hat nichts mit „Zugeständnissen“ von Putin zu tun.

Und dann kam der Paukenschlag: Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire – die Inspiration für eine der Hauptfiguren in Michel Houellebecqs bahnbrechendem neuen Buch „Anéantir“ – sagte, dass der Start von Nord Stream 2 „eine der wichtigsten Komponenten zur Deeskalation der Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze“ sei. Gallisches Flair formulierte laut, was sich kein Deutscher zu sagen traute.

In Kiew sieht es so aus, als hätte Macron nach seinem Aufenthalt in Moskau Zelensky richtig gesagt, woher der Wind nun weht. Zelensky bestätigte eilig, dass die Ukraine bereit ist, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen, was sie sieben Jahre lang nicht getan hat. Er sagte auch, er erwarte, dass ein Gipfel im Normandie-Format – Kiew, die abtrünnigen Republiken Donezk und Luhansk, Deutschland und Frankreich – „in naher Zukunft“ stattfinden werde. Ein Treffen der politischen Berater des Normandie-Formats wird am Donnerstag in Berlin stattfinden.

Bereits im August 2020 habe ich darauf hingewiesen, in welche Richtung wir uns auf dem Hauptschachbrett bewegen werden. Ein paar schlaue Köpfe in der Gürtellinie, die E-Mails an ihre Netzwerke schickten, bemerkten in meiner Kolumne, dass „das Ziel der russischen und chinesischen Politik darin besteht, Deutschland in ein Dreierbündnis aufzunehmen, das die eurasische Landmasse a la Mackinder zum größten geopolitischen Bündnis der Geschichte zusammenschließt und die Weltmacht zugunsten dieser drei Großmächte gegen die angelsächsische Seemacht verschiebt.“

Jetzt kommt eine sehr hochrangige Deep-State-Geheimdienstquelle im Ruhestand zur Sache und weist darauf hin, wie „die geheimen Verhandlungen zwischen Russland und den USA sich um Raketen drehen, die nach Osteuropa gehen, während die USA verzweifelt versuchen, ihre Entwicklung von Hyperschallraketen abzuschließen.“

Die Hauptsache ist, dass die USA, wenn sie solche Hyperschallraketen wie geplant in Rumänien und Polen stationieren, Moskau in einem Zehntel der Zeit erreichen, die eine Tomahawk braucht. Noch schlimmer ist es für Russland, wenn sie im Baltikum stationiert werden. Die Quelle merkt an: „Der Plan der USA besteht darin, die fortschrittlicheren Abwehrraketensysteme zu neutralisieren, die den russischen Luftraum abriegeln. Deshalb haben die USA Russland angeboten, diese Raketenstandorte in Zukunft zu inspizieren, um zu beweisen, dass es dort keine Hyperschallraketen gibt. Doch das ist keine Lösung, denn die Raytheon-Raketenwerfer können sowohl offensive als auch defensive Raketen abfeuern, so dass es möglich ist, die offensiven Raketen nachts einzuschleusen. Alles muss also ständig beobachtet werden.“

Das Fazit ist eindeutig: „Das ist das eigentliche Problem hinter der gegenwärtigen Krise. Die einzige Lösung besteht darin, keine Raketenstandorte in Osteuropa zuzulassen.“ Das ist übrigens ein wesentlicher Bestandteil der russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien.

Segeln nach Byzanz

Alastair Crooke hat aufgezeigt, wie „der Westen langsam entdeckt, dass er gegenüber Russland keinen Druckpunkt hat (seine Wirtschaft ist relativ sanktionssicher), und sein Militär ist dem russischen nicht gewachsen“.

Parallel dazu hat Michael Hudson schlüssig dargelegt, wie „die Bedrohung für die Vorherrschaft der USA darin besteht, dass China, Russland und Mackinders eurasische Weltinsel bessere Handels- und Investitionsmöglichkeiten bieten als die Vereinigten Staaten, die von ihren NATO- und anderen Verbündeten immer verzweifelter Opfer verlangen.“

Nicht wenige von uns, unabhängige Analysten aus dem Globalen Norden und Süden, betonen seit Jahren unablässig, dass die sich anbahnende Gotterdammerung vom Ende der amerikanischen geopolitischen Kontrolle über Eurasien abhängt. Das besetzte Deutschland und Japan, die die strategische Unterwerfung Eurasiens vom Westen bis zum Osten erzwingen, die sich ständig erweiternde NATO, das sich immer weiter ausbreitende Imperium der Basen – alle Grundpfeiler des über 75 Jahre währenden freien Essens brechen zusammen.

Der neue Rhythmus wird bestimmt von den Neuen Seidenstraßen oder BRI; Russlands unübertroffener Hyperschall-Macht – und jetzt den nicht verhandelbaren Forderungen nach Sicherheitsgarantien; dem Aufkommen von RCEP – dem größten Freihandelsabkommen der Welt, das Ostasien vereint; dem Imperium, das nach der afghanischen Demütigung fast aus Zentralasien vertrieben wurde; und eher früher als später seiner Vertreibung von der ersten Inselkette im westlichen Pazifik, komplett mit einer Hauptrolle für die chinesischen DF-21D „Trägerraketen“-Killer.

Der von Ray McGovern geführte MICIMATT (Militär-Industrie-Kongress-Intelligenz-Medien-Akademie-Think-Tank-Komplex) war nicht in der Lage, den kollektiven IQ aufzubringen, um den Inhalt der gemeinsamen Erklärung Russlands und Chinas vom historischen 4. Februar 2022 auch nur ansatzweise zu verstehen. Einige in Europa haben es tatsächlich getan – wohl im Elysée-Palast.

Dieses aufgeklärte Auspacken konzentriert sich auf den Zusammenhang einiger Schlüsselformulierungen wie „Beziehungen zwischen Russland und China, die über die politischen und militärischen Allianzen der Ära des Kalten Krieges hinausgehen“ und „Freundschaft, die keine Grenzen kennt“: Die strategische Partnerschaft ist bei allen Herausforderungen, die vor ihr liegen, viel komplexer als ein bloßer „Vertrag“ oder ein „Abkommen“. Ohne ein tieferes Verständnis der chinesischen und russischen Zivilisation und ihrer Denkweise sind wir im Westen einfach nicht in der Lage, sie zu verstehen.

Wenn es uns gelingt, so viel westlicher Untergangsstimmung zu entkommen, könnten wir am Ende in einer verzerrten Neuauflage von Yeats‘ Sailing to Byzantium navigieren. Wir mögen immer davon träumen, dass die Besten und Klügsten in Europa endlich dem eisernen Griff des geschmacklosen imperialen Exzeptionalismus entkommen:

„Wenn ich einmal aus der Natur heraus bin, werde ich niemals / Meine körperliche Form von irgendeinem natürlichen Ding nehmen, / Sondern eine solche Form, wie griechische Goldschmiede sie machen / Aus gehämmertem Gold und goldener Emaillierung / Um einen schläfrigen Kaiser wach zu halten; / Oder auf einen goldenen Zweig setzen, um / Den Herren und Damen von Byzanz / Von dem zu singen, was vergangen ist, oder vorübergeht, oder kommt.“