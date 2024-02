ZAKA: Israels eigene “Weißhelme

Unter dem Deckmantel einer humanitären Organisation hat sich die mit dem Militär verbundene ZAKA als Propagandawerkzeug für Israels Krieg gegen den Gazastreifen entpuppt, ähnlich wie die Weißhelme in dem von “Rebellen” gehaltenen Syrien.

ZAKA, die israelische religiöse Freiwilligenorganisation, die durch ihre Rolle beim Einsammeln von Leichen nach den Ereignissen vom 7. Oktober bekannt geworden ist, steht erneut im Rampenlicht. Ein brisanter Bericht von Haaretz enthüllte letzte Woche die “Fälle von Nachlässigkeit, Fehlinformationen und eine Spendenkampagne, bei der die Toten als Requisiten benutzt wurden”.

Insbesondere enthielt der Bericht neue Details, die darauf hindeuten, dass es sich bei ZAKA nicht um eine echte Freiwilligenorganisation, sondern vielmehr um eine Fassade für die israelische Armee handelt. Es wird vermutet, dass sie dazu beigetragen hat, die Wahrheit zu verschleiern, dass Israel den Tod von möglicherweise Hunderten seiner eigenen Zivilisten gemäß der Hannibal-Richtlinie verursacht hat.

Die Ausbeutung der Toten

Der Bericht von Haaretz vom 31. Januar beschreibt zunächst, wie ZAKA-Mitglieder, die behaupten, die Würde der Toten zu wahren, Leichen als Requisiten für Videos und Spendenaufrufe benutzten.

Eine Haaretz-Untersuchung gegen eine israelische Organisation ergab Fälle von Fahrlässigkeit. Einige Freiwillige von Zaka, einer ultraorthodoxen Organisation, die nach den Anschlägen vom 7. Oktober an der Bergung von Leichen beteiligt war, drehten gemeinsam mit den Verstorbenen Spendenvideos, heißt es in dem Bericht

A Haaretz investigation into an Israeli organisation found cases of negligence.



Some volunteers from Zaka, an ultra-Orthadox organisation that was involved in the recovery of bodies after the 7 October attacks, shot fundraising videos alongside the deceased, the report said pic.twitter.com/aVkajQe97a — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 3, 2024

Ein Freiwilliger einer anderen Rettungsgruppe sagte der israelischen Zeitung: “Es war einfach bizarr, dass eine Leiche direkt neben ihnen lag, und sie saßen herum, aßen und rauchten”, anstatt die Leiche in einen Krankenwagen oder einen auf der anderen Straßenseite geparkten Kühlwagen zu bringen.

“Sie eröffneten dort einen Kriegsraum für Spenden”, sagte ein anderer Zeuge des Ereignisses. “Zwei Wochen später sah ich, wie sie sich auch in Be’eri [einem anderen Ort des 7. Oktober-Konflikts] ähnlich verhielten – sie saßen dort und machten Videos und riefen zum Spendensammeln innerhalb des Kibbuz auf.

Haaretz berichtete weiter, dass ZAKA-Vertreter in dem Bemühen, in den Medien präsent zu sein, “Berichte über Gräueltaten verbreiteten, die nie stattgefunden haben, sensible und anschauliche Fotos veröffentlichten und sich vor Ort unprofessionell verhielten.”

In einem Video, das auf dem Social-Media-Account von ZAKA veröffentlicht wurde, beschrieb ein Freiwilliger unter Tränen, wie er eine 30-jährige Frau mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache fand.

“Wir haben sie umgedreht, um sie in den Beutel zu legen. Sie war schwanger”, sagte der Freiwillige und hielt den Atem an. “Ihr Bauch war geschwollen, und das Baby hing noch an der Nabelschnur, als es niedergestochen wurde, und sie erhielt einen Schuss in den Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob sie gelitten und gesehen hat, wie ihr Baby ermordet wurde oder nicht”.

Die Zeitung stellte jedoch fest, dass der schreckliche Vorfall “einfach nicht stattgefunden hat”. Es sei “eine von mehreren Geschichten, die ohne jede Grundlage in Umlauf gebracht wurden”.

Rechtfertigung von Völkermord

Erfundene Behauptungen, die von ZAKA-Vertretern verbreitet wurden, wurden dann von israelischen Führern als Rechtfertigung für ihren brutalen militärischen Angriff auf den Gazastreifen angeführt, bei dem mehr als 11.000 palästinensische Kinder getötet wurden, von denen viele bei lebendigem Leib verbrannt oder durch von den USA gelieferte Bomben enthauptet wurden.

Sogar US-Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken teilten einige der falschen Gräuelgeschichten von ZAKA und führten sie als Rechtfertigung für die Beschleunigung von Waffenlieferungen an Israel an, selbst lange nachdem die Auswirkungen von 2.000-Pfund-Bomben auf Kinder in Gaza deutlich wurden.

Wie The Grayzone im Dezember ausführlich darlegte, fabrizierte Yossi Landau, der ZAKA-Kommandeur für die südliche Region, die anzüglichsten und am weitesten verbreiteten Geschichten, in denen behauptet wurde, die Hamas habe am 7. Oktober unvorstellbare Gräueltaten begangen.

Die Publicity, die diese Geschichten erzeugten, brachte der fast bankrotten Organisation schnell Millionen von Dollar an Spenden ein.

VERMARKTUNG VON MASSAKERN

oder die Tendenz, das Schlimme noch schlimmer zu machen, um Schlagzeilen, Klicks, Finanzierung oder Aufmerksamkeit zu generieren. Es gab “enthauptete Babys”, die der dubiose Rettungsdienst ZAKA erfunden hatte, um mehr Spenden zu generieren

MASSACRE MARKETING

or the tendency to make the bad worse in order to generate headlines, clicks, funding or attention.



There were "decapitated babies" that the shady rescue service ZAKA had invented in order to generate more funding.https://t.co/qFkLYoYXRz — Michael Kobs (@MichaKobs) February 6, 2024

Kontroversen und Korruption

Wie der Journalist Brad Pearce ausführlich dargelegt hat, ist unklar, wohin diese Spenden fließen werden. Die ZAKA wird seit Jahren von Korruptions- und Betrugsvorwürfen geplagt, und ihr Gründer ist seit langem als Serienkindervergewaltiger bekannt.

Im Jahr 2019 berichtete der israelische Fernsehsender Channel 13, dass ZAKA verdächtigt wurde, über Schattenorganisationen Spenden in Millionenhöhe für private Zwecke zu verwenden, obwohl die Organisation vor dem Bankrott stand.

Der Ruf der Organisation wurde 2021 weiter beschädigt, als eine weitere Untersuchung von Haaretz ergab, dass der Gründer von ZAKA, Yehuda Meshi-Zahav, jahrzehntelang Frauen sexuell missbraucht und Kinder vergewaltigt hatte.

Yedioth Ahronoth berichtete kurz darauf, dass die Bewohner von Meshi-Zahavs Nachbarschaft nicht überrascht waren, als sie von den Anschuldigungen erfuhren, und dass “Gemeindevorsteher sogar einmal in Erwägung zogen, ihn zu kastrieren”.

Ein Mann aus der Nachbarschaft sagte der populären israelischen Zeitung, die Anschuldigungen seien “die Spitze des Eisbergs”, und bezeichnete Meshi-Zahav als “den Haredi Jeffrey Epstein”.

Im Jahr 2022 stellte eine andere Untersuchung von Haaretz fest, dass die Organisation behauptete, über 3.000 Freiwillige zu haben und auf dieser Grundlage staatliche Mittel zu erhalten. In Wirklichkeit hatte die Gruppe nicht mehr als 1.000 Freiwillige.

Trotz dieses Hintergrunds stellt Pearce fest, dass ZAKA von einflussreichen Persönlichkeiten aus der israelischen Politik unterstützt wurde, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und MK Danny Dannon.

Die Gelbwesten

Am 7. Oktober und danach diente ZAKA der israelischen Armee als Fassade, um falsche Propaganda für die Gräueltaten der Hamas zu verbreiten.

Die Haaretz-Untersuchung ergab, dass in den ersten Tagen des Krieges – als die israelische Darstellung über die Art der Hamas-Operation von entscheidender Bedeutung war – uniformierte Soldaten des Heimatfrontkommandos der israelischen Armee zahlreiche Medienauftritte hatten.

“Aber über ihren Uniformen trugen sie Nicht-IDF-Westen, auf denen der Name ‘ZAKA’ prangte. Militäroffiziere, die über dieses auffällige Detail informiert waren, konnten es sich nicht erklären”, so die Zeitung.

Dies erweckte den Eindruck, dass die Behauptungen der israelischen Armee, einer offensichtlich voreingenommenen Informationsquelle, von einer neutralen dritten Quelle stammten.

Während selbst israelische Journalisten den Behauptungen der Armeebefehlshaber skeptisch gegenüberstanden, einschließlich der falschen Geschichte, die Hamas habe sieben tote Babys an einer Wäscheleine aufgehängt, wurden die ebenso unglaubwürdigen Behauptungen von Yossi Landau und anderen angeblich selbstlosen ZAKA-Freiwilligen in der US-amerikanischen, britischen und israelischen Presse weitgehend unkritisch wiedergegeben.

Verbindungen mit der Besatzungsarmee

Die enge Beziehung zwischen der ZAKA und der israelischen Armee wird auch durch Haim Outmezgine veranschaulicht, der Leiter der “Spezialkräfte” der ZAKA und gleichzeitig Reservist in der Rettungseinheit des Heimatfrontkommandos ist.

Outmezgine war einer von mehreren hochrangigen Beamten, die häufig in der gelben ZAKA-Weste in der Presse auftraten. Aber er spielte nicht nur eine Rolle in den Medien; Haaretz stellt weiter fest, dass er einigen Quellen zufolge “auch eine zentrale Rolle in der Verbindung” zwischen ZAKA und der israelischen Armee spielte.

Ab dem Abend der Anschläge hatte er “das Kommando über mehrere Orte”, darunter das Gelände des Nova-Musikfestivals in Re’im und die Siedlungen (Kibbuzim) Kfar Aza und Be’eri.

Outmezgines Doppelrolle im Heimatfrontkommando der Armee und in der ZAKA führte offenbar zu der Entscheidung, ungeschulte ZAKA-Freiwillige zum Einsammeln der Leichen an diesen sensiblen Orten einzusetzen, anstatt Armeesoldaten, die für diesen Zweck bereits gut geschult sind.

Die einzigen Soldaten, die das Heimatfrontkommando an der Seite der ZAKA einsetzte, gehörten der Sucheinheit Süd des Militärrabbinats an, die auf dem Militärstützpunkt Shura stationiert ist.

Mehrere Armeeoffiziere, die an der Operation in der Shura-Basis beteiligt waren, erklärten gegenüber Haaretz, sie hätten “keine Erklärung” dafür, warum die zusätzlichen Soldaten nicht an der Mission teilnehmen durften.

Ein Offizier in Shura sagte, dass die unsachgemäße Art und Weise, in der die Freiwilligen der ZAKA die Leichen einsammelten, den Identifizierungsprozess sehr schwierig machte”.

Ein Freiwilliger, der in Shura arbeitete, sagte: “Es gab Säcke mit zwei Schädeln, Säcke mit zwei Händen, ohne dass man wusste, welcher wem gehörte”.

Aber warum wurden am 7. Oktober Amateure der ZAKA an den sensibelsten Orten mit den meisten Leichen eingesetzt?

Eine Möglichkeit ist Korruption. Als Mitglied der ZAKA und des Heimatfrontkommandos könnte Haim Outmezgine dafür gesorgt haben, dass die ZAKA nach Nova, Be’eri und Kfar Azza entsandt wurde, um sicherzustellen, dass die Organisation im Mittelpunkt des Geschehens stand und in der Lage war, die Aufmerksamkeit der Medien und Millionen von Spenden zu gewinnen.

Vertuschung von Kriegsverbrechen

Eine andere Möglichkeit ist jedoch, dass hochrangige Beamte in der Armee, den Geheimdiensten oder im Kabinett Netanjahu wollten, dass ZAKA an diesen sensiblen Orten eingesetzt wird, um jede Untersuchung der Hunderte von israelischen Todesopfern dort so schwierig wie möglich zu machen. Dies war von entscheidender Bedeutung, da es die israelische Armee selbst war, die eine große Zahl ihrer eigenen Zivilisten tötete.

Um zu verhindern, dass Israelis von der Hamas gefangen genommen werden, erließ die israelische Armee die Hannibal-Direktive und setzte die überwältigende Feuerkraft von Apache-Kampfhubschraubern, bewaffneten Zik-Drohnen und Merkava-Panzern ein.

Auf diese Weise tötete die Armee Israelis, die sich in ihren eigenen Häusern mit Hamas-Kämpfern in Be’eri, Kfar Azza und anderswo verbarrikadiert hatten, und tötete viele andere, die mit Hamas-Kämpfern in Autos, zu Fuß und sogar in Golfwagen und Traktoren über die offenen Felder nach Gaza unterwegs waren.

Infolgedessen waren viele der am 7. Oktober gefundenen Leichen aufgrund der von Israel eingesetzten schweren Waffen schwer verbrannt oder zerstückelt. Die Leichen wurden unter eingestürzten Häusern in den Kibbuzim und auf den Feldern nahe der Grenze zum Gazastreifen verstreut gefunden.

Die israelische Armee schob die Schuld für all diese grausamen Todesfälle auf die Hamas ab. Kämpfer der Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, und anderer Widerstandsgruppen haben am 7. Oktober sicherlich einige israelische Zivilisten getötet. Die israelischen Behörden behaupten jedoch fälschlicherweise, dass die Al-Qassam-Kämpfer alle 1.200 Israelis – zumeist Zivilisten -, die an diesem Tag starben, absichtlich massakrierten und viele von ihnen bei lebendigem Leib verbrannten, während sie viele andere folterten und vergewaltigten.

Da die ZAKA es versäumt hat, den Zustand der Leichen ordnungsgemäß zu erfassen und zu dokumentieren, konnte die israelische Armee Hunderte von Morden an Israelis, die von der Besatzungsarmee verübt wurden, der Hamas zuschreiben.

Israels “Weißhelme

Die “Gelbwesten” der ZAKA-Freiwilligen erinnern an die “Weißhelme”, die von Mitgliedern der sogenannten Syria Civil Defense getragen werden, die 2014 auf dem Höhepunkt des US-geführten Regimewechsel-Kriegs gegen Syrien von westlichen Geheimdiensten gegründet und finanziert wurde.

Wie die Journalistin Vanessa Beeley ausführlich dargelegt hat, nutzten westliche Medien und Geheimdienste die angebliche Rettungsorganisation als “primäre Quelle”, um gefälschte Geschichten über Gräueltaten der syrischen Armee zu verbreiten, einschließlich der Inszenierung von Szenarien, um die Armee für chemische Angriffe auf Zivilisten verantwortlich zu machen.

Auf diese Weise wurden Erzählungen manipuliert und sorgfältig eine Szene inszeniert, um eine westliche Militärintervention zum Sturz der syrischen Regierung unter Bashar al-Assad zu rechtfertigen.

Dies wirft die Frage auf, ob ZAKA, wie die Weißhelme, eher eine von der israelischen Armee und den Geheimdiensten benutzte Aushöhlung ist, um Tel Avivs massive Militärkampagne im Gazastreifen zu rechtfertigen, die viele als Völkermord ansehen, als eine authentische freiwillige Rettungsorganisation.

Eine solche Sichtweise wird durch die Tatsache gestärkt, dass, wie Brad Pearce anmerkt, der langjährige Chief Operating Officer von ZAKA, Mati Goldstein, auf seinem LinkedIn-Profil angibt, er sei ein 25-jähriger Veteran der israelischen Armee, ein aktueller Kommandant der Reserve und jemand, der “an vielen großen Undercover-Missionen teilgenommen hat”, was bedeutet, dass er ein ausgebildeter Spion war.

Diese Verbindung könnte das Lob erklären, das ZAKA – trotz der Kontroversen in der Vergangenheit – von den höchsten Ebenen des israelischen Militärs und der politischen Klasse entgegengebracht wird und das die Organisation strategisch positioniert, um die Wahrheit über die Ereignisse vom 7. Oktober zu verschleiern.