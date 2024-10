Zensur bei Impfkritik – Gelöschter Artikel enthüllte „Turbo-Krebs“ nach Impfungen

Die jüngsten Änderungen zweier Artikel auf Nau.ch werfen ernsthafte Fragen darüber auf, wie die Massenmedien mit Informationen über Impfschäden umgehen. Der erste Artikel thematisierte ausführlich „Turbo-Krebs“ nach Impfungen, Todesfällen und die Kritik an der mRNA-Technologie. Doch dieser wurde gelöscht und durch einen deutlich abgeschwächten Bericht ersetzt, in dem diese kritischen Details fehlen. Das wirft die Frage auf: Was kann man den Massenmedien noch glauben? Wer gibt den Auftrag, solche Inhalte zu ändern? Wessen Interessen werden hier geschützt?

Gegenüberstellung der Änderungen:

Erster Artikel, der gelöscht wurde, hier zu finden. Zweiter Artikel, der hier zu finden ist. Erwähnung von „Turbo-Krebs“ bei jungen Frauen nach der Impfung. Keine Erwähnung von „Turbo-Krebs“ oder der Betroffenen. Kritik an der „unzureichend getesteten mRNA-Technologie“. Abgeschwächte Kritik, ohne detaillierte Risiken der mRNA-Technologie. Fallbeispiele von Todesfällen im Zusammenhang mit der Impfung. Keine spezifischen Beispiele oder Erwähnungen von Todesfällen. Statistische Hinweise zur Übersterblichkeit nach der Impfung. Keine Statistiken oder Zahlen zu Übersterblichkeit und Krebs.

Die Löschung des ersten Artikels und seine Ersetzung durch eine verharmlosende Version offenbaren, wie systematisch Impfschäden in den Medien heruntergespielt werden.

Diese systematische Verharmlosung lässt Zweifel an der Unabhängigkeit der Berichterstattung aufkommen.