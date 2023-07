Zensur durch Lancet geht nach hinten los, 3 von 5 Todesfällen durch die Injektion verursacht?

Die Geschichte auf einen Blick

Am 5. Juli 2023 veröffentlichten Dr. Peter McCullough, Dr. Harvey Risch, Dr. Roger Hodkinson, ein erfahrener klinischer Pathologe, und Kollegen auf dem Preprint-Server der Zeitschrift The Lancet eine systematische Überprüfung der Autopsiebefunde bei Menschen, die nach einer COVID-Spritze gestorben waren

Die Autopsieuntersuchung ergab, dass 62,5 % bis 73,9 % der Todesfälle nach der Injektion wahrscheinlich auf die Injektion zurückzuführen waren

Preprints bei The Lancet zogen die Studie in weniger als 24 Stunden zurück

Das New England Journal of Medicine (NEJM) lehnte die Studie ebenfalls ab, ebenso wie das Journal of the American Medical Association (JAMA). Der Preprint-Server medRxiv und andere weigerten sich ebenfalls, die Studie zu veröffentlichen

Belgische Forscher berichten, dass zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs COVID von Pfizer bei einer Maus tödliche „Turbokarzinome“ auslösten. Zwei Tage nach Verabreichung der zweiten Dosis starb eine der 14 injizierten Mäuse (7 %) plötzlich. Vor dem plötzlichen Tod gab es keine klinischen Anzeichen einer Krankheit. Bei der postmortalen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Maus Lymphome in mehreren Organen aufwies, darunter Herz, Leber, Nieren, Milz und Lunge

Am 5. Juli 2023 veröffentlichten Dr. Peter McCullough, Dr. Harvey Risch, Dr. Roger Hodkinson, ein erfahrener klinischer Pathologe, und mehrere andere Kollegen auf dem Preprint-Server der Zeitschrift The Lancet eine systematische Überprüfung der Autopsiebefunde von Menschen, die nach einer COVID-Spritze gestorben waren.

Beunruhigenderweise, aber nicht überraschend, kamen sie zu dem Schluss, dass 62,5 % bis 73,9 % der Todesfälle nach der Injektion wahrscheinlich durch die Injektion verursacht wurden. Frühere Autopsieuntersuchungen kamen ebenfalls zu dem Schluss, dass die mRNA-COVID-Spritzen ein ursächlicher Faktor für plötzliche Herztodesfälle sind.

Fast drei Viertel der Todesfälle nach einer Spritze sind auf die Impfung zurückzuführen

Wie von den Autoren erklärt:

„Das Ziel dieser systematischen Übersichtsarbeit ist die Untersuchung möglicher kausaler Zusammenhänge zwischen der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 und dem Tod anhand von Autopsien und Obduktionen … Wir suchten nach allen veröffentlichten Autopsie- und Nekropsieberichten im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung bis zum 18. Mai 2023. Wir fanden zunächst 678 Studien und schlossen nach der Überprüfung unserer Einschlusskriterien 44 Arbeiten ein, die 325 Autopsiefälle und einen Nekropsiefall enthielten. Drei Ärzte überprüften unabhängig voneinander alle Todesfälle und stellten fest, ob die COVID-19-Impfung die direkte Ursache war oder wesentlich zum Tod beitrug. Das am häufigsten betroffene Organsystem bei Todesfällen im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung war das Herz-Kreislauf-System (53 %), gefolgt vom hämatologischen System (17 %), dem Atmungssystem (8 %) und mehreren Organsystemen (7 %). In 21 Fällen waren drei oder mehr Organsysteme betroffen. Die durchschnittliche Zeitspanne von der Impfung bis zum Tod betrug 14,3 Tage. Die meisten Todesfälle traten innerhalb einer Woche nach der letzten Verabreichung des Impfstoffs auf. Insgesamt 240 Todesfälle (73,9 %) wurden unabhängig voneinander als direkt durch die COVID-19-Impfung verursacht oder wesentlich dazu beigetragen eingestuft. In 203 Fällen (62,5 %) stimmten alle drei Ärzte unabhängig voneinander darin überein, dass die Impfung den Tod verursacht oder dazu beigetragen hat. In einem Fall wurde bei der Nekropsie mit völliger Übereinstimmung ein Zusammenhang mit der Impfung festgestellt … Die Übereinstimmung der Fälle in dieser Untersuchung mit den bekannten COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen, deren Mechanismen und den damit verbundenen Todesfällen in Verbindung mit der Bestätigung durch die Autopsie und der ärztlichen Beurteilung der Todesfälle lässt darauf schließen, dass in den meisten Fällen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein kausaler Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Todesfällen besteht.“

The Lancet zensiert Arbeit

Wie schon so oft in den letzten drei Jahren verschwendete die Zeitschrift keine Zeit mit der Zensur des Artikels. Vorabdrucke bei The Lancet wurden innerhalb von 24 Stunden zurückgezogen, mit der Begründung, dass „die Schlussfolgerungen der Studie nicht durch die Methodik der Studie gestützt werden“. Inwiefern? Das sagen sie nicht. Wie McCullough feststellte, ist die Methodik so standardisiert, wie sie nur sein kann. Will Jones vom Daily Sceptic fügt hinzu:

„Einige der Autoren des Papiers gehören zu den Besten ihres Fachs, so dass es schwer vorstellbar ist, dass die Methodik ihrer Überprüfung wirklich so schlecht war, dass sie beim ersten Screening entfernt werden musste, anstatt einer vollständigen kritischen Bewertung unterzogen zu werden. Es riecht eher nach grober Zensur einer Arbeit, die nicht der offiziellen Linie entspricht … Dr. Clare Craig, Pathologin und Ko-Vorsitzende der HART-Pandemie-Beratungsgruppe, hält den in der Studie gewählten Ansatz für solide. Sie sagte dem Daily Sceptic: Das VAERS-System … ist so konzipiert, dass es vor möglichen Schäden warnt, ohne dass es notwendigerweise der beste Weg ist, das Ausmaß dieser Schäden zu messen. Die Auswirkungen von Todesfällen lassen sich quantifizieren, indem man die Gesamtsterblichkeitsrate in einem Land betrachtet. Dies ist jedoch unvollkommen, da nach einer Periode mit einem Überschuss an Todesfällen ein Defizit an Todesfällen zu erwarten wäre, was die Genauigkeit jeder Basislinie zweifelhaft macht. Ein alternativer Ansatz zur Überprüfung solcher Todesfälle durch Autopsie ist sinnvoll. Es könnte eine Verzerrung [in der Studie] in Bezug auf die Berichterstattung über die Autopsien von Todesfällen geben, bei denen es Hinweise auf eine Verursachung gab, und die Wahrscheinlichkeit einer Verursachung könnte durch diese Verzerrung übertrieben sein. So waren beispielsweise 19 der 325 Todesfälle auf impfstoffinduzierte Immunthrombozytopenie und -thrombose (VITT) zurückzuführen, aber diese Berichte sind möglicherweise überrepräsentiert, weil die Regulierungsbehörden bereit sind, solche Todesfälle anzuerkennen. Dennoch ist es wichtig, dass versucht wird, das Risiko von Schäden zu quantifizieren, und die Zensur dieser Versuche anstelle einer offenen wissenschaftlichen Kritik trägt nicht dazu bei, die Menschen zu beruhigen.“

Zuvor hatte auch das New England Journal of Medicine (NEJM) die Arbeit abgelehnt, ebenso wie das Journal of the American Medical Association (JAMA). Das NEJM lehnte es innerhalb weniger Tage ab, das JAMA innerhalb von etwa einer Stunde nach der Einreichung. Der Preprint-Server medRxiv und andere weigerten sich ebenfalls, den Artikel zu veröffentlichen.

Im obigen Video interviewte Naomi Wolf von Daily Clout McCullough über die Zensur seiner Arbeit. McCullough zufolge wurden über Nacht, als das Papier noch auf dem Preprint-Server lag, Hunderte von Dokumenten pro Minute heruntergeladen, was zeigt, dass es eine klare Nachfrage nach diesen Informationen gibt.

Dieser Akt der medizinischen Zensur erfolgte, nachdem die Arbeit alle Kriterien für die Aufnahme in den Lancet PrePrint Server erfüllt hatte, und scheint durch das sehr große weltweite Interesse und das schnelle Herunterladen der Arbeit ausgelöst worden zu sein. Dies spricht für die Bedeutung unserer Ergebnisse, die die größte Zusammenfassung von Autopsien nach einer COVID-19-Impfung darstellen. Elsevier und Lancet versuchen, kritische wissenschaftliche Beobachtungen zur COVID-19-Impfstoffsicherheit zu unterdrücken. Ihr Vorgehen ist verwerflich. Dr. Peter McCullough

Das Papier steht derzeit nur auf dem Preprint-Server Zenodo zum Download zur Verfügung. Ironischerweise hat The Lancet durch die Entfernung des Papiers vom Server dessen Existenz vergrößert, da sich die Nachricht von der Zensur in den sozialen Medien verbreitete.

Mechanismen der Wirkung

Im Interview mit Daily Clout erklärt McCullough die Wirkmechanismen des Impfstoffs, die für die Mehrzahl der herzbedingten Todesfälle nach der Impfung verantwortlich zu sein scheinen. Der erste ist die Myokarditis (Herzentzündung). Der andere ist das Fortschreiten der atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Bei einer Myokarditis kann der elektrische Strom nicht mehr reibungslos durch den Herzmuskel fließen, was zu einem abnormalen Herzrhythmus führt. Dieser abnormale Herzrhythmus kann dann zum plötzlichen Herztod führen. Dies ist eine der Hauptursachen für viele Todesfälle bei Sportlern, die auf dem Spielfeld gestorben sind.

In einem Leserbrief an das Scandinavian Journal of Immunology, der Ende 2022 veröffentlicht wurde, verglich McCullough die Herztodraten unter Sportlern vor und nach der COVID-Impfung und stellte fest, dass es vor der Impfung durchschnittlich 29 herzbedingte Todesfälle unter Profisportlern pro Jahr gab.

Nach der Einführung der Impfung, die für die Spieler vorgeschrieben war, stieg die Zahl auf 283 pro Jahr – ein Anstieg um das Zehnfache. Und in vielen Fällen haben die Spieler vorher keine Symptome. Wolf weist darauf hin, dass Lipid-Nanopartikel die elektrische Leitung in der Myelinscheide schädigen, warum sollten sie also nicht auch die elektrische Leitung im Herzen schädigen? Das ist nur logisch.

McCullough fügt hinzu, dass die Aufnahme von Lipid-Nanopartikeln durch menschliche Körperzellen – nicht reproduktive Zellen, die im Herzen und anderen inneren Organen zu finden sind – zur Bildung von Synzytien führt, bei denen die Zellmembranen miteinander verschmelzen.

Und da das Herz Lipide gegenüber Glukose als Brennstoff bevorzugt, nimmt es Lipid-Nanopartikel möglicherweise bevorzugt auf, mehr als andere Gewebe. Hinzu kommt, dass Bewegung den Blutfluss erhöht, wodurch mehr Lipid-Nanopartikel zum Herzen gelangen.

Er zitiert auch Forschungsergebnisse, die zeigen, dass es zwei Hauptperioden des plötzlichen Herztods gibt: während des Sports und zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Der gemeinsame Faktor zwischen diesen beiden Phasen ist Adrenalin. Der Adrenalinspiegel steigt bei körperlicher Betätigung und während des natürlichen Aufwachprozesses an. Bei einer Myokarditis kann dieser Adrenalinstoß ausreichen, um einen plötzlichen Herztod auszulösen.

Licht auf mögliche Behandlungen werfen

Wie Wolf anmerkte, trägt McCulloughs Arbeit dazu bei, Licht auf mögliche Behandlungsmethoden zu werfen, indem sie klar aufzeigt, wie die COVID-Impfung Menschen tötet. Das Spike-Protein, das der Körper als Reaktion auf die mRNA-Spritze produziert, ist der Hauptverursacher, der abgebaut und beseitigt werden muss.

Die körpereigenen Enzyme, die normalerweise diese Aufgabe übernehmen, sind nicht in der Lage, das synthetische Spike-Protein abzubauen, aber es gibt Produkte, die diese Aufgabe übernehmen können. McCullough verweist auf japanische Forschungsergebnisse, wonach Nattokinase in dieser Hinsicht sehr hilfreich sein kann. Lumbrokinase ist jedoch ein viel stärkeres fibrinolytisches Enzym und würde wahrscheinlich besser wirken.

Bromelain, ein Enzym, das aus Ananasstämmen gewonnen wird, ist laut McCullough ebenfalls wirksam, ebenso wie Curcumin, der Wirkstoff in Kurkuma. Wir wissen auch, dass sowohl Hydroxychloroquin als auch Ivermectin die Ausscheidung von Spike-Protein unterstützen.

Wie McCullough anmerkt, ist es interessant, dass das SARS-CoV-2-Virus und das von der mRNA produzierte Spike-Protein synthetisch und völlig unnatürlich sind, während sich die meisten der besten Heilmittel als rein natürliche Verbindungen erweisen.

Verwerfliche medizinische Zensur

Am Ende des Interviews sagt McCullough, dass, wenn der derzeitige Zensurtrend anhält, die Medizingeschichte wohl besagen wird, dass die COVID-Impfungen vollkommen sicher sind, obwohl es viele Beweise für das Gegenteil gibt – Beweise, die nie zu sehen waren.

In einer dreiteiligen Serie für TrialSite News, die im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, untersuchte die Enthüllungsjournalistin Sonia Elijah, wie wissenschaftliche Zeitschriften die Wissenschaft über COVID zensierten. Am 7. Juli 2023 veröffentlichte sie eine Fortsetzung, die sich auf die jüngste Zensur von McCulloughs Arbeit stützt:

„Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass eine Arbeit mit Ergebnissen, die nicht zum ’sehr guten Sicherheitsprofil der COVID-19-Impfstoffe‘ passen, von einer renommierten Fachzeitschrift ausgeschlossen wird“, schreibt sie. „Dr. McCullough äußerte sich exklusiv für TrialSite zu diesem höchst besorgniserregenden Thema. Er sagte Folgendes: Dieser Akt der medizinischen Zensur erfolgte, nachdem die Arbeit alle Kriterien für die Aufnahme in den Lancet PrePrint Server erfüllt hatte, und scheint durch das sehr große weltweite Interesse und das schnelle Herunterladen der Arbeit ausgelöst worden zu sein. Dies spricht für die Bedeutung unserer Ergebnisse als die größte Zusammenfassung von Autopsien nach der COVID-19-Impfung. Elsevier und Lancet versuchen, kritische wissenschaftliche Beobachtungen zur COVID-19-Impfstoffsicherheit zu unterdrücken. Ihr Vorgehen ist verwerflich.‘ Meine eigenen Nachforschungen bei der Analyse der von Pfizer für die Europäische Arzneimittel-Agentur erstellten Periodic Safety Update Reports ergaben vernichtende Daten. Bis Juni 2022 sind 161 Kinder kurz nach der Einnahme des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech gestorben. Noch schockierender ist, dass die überwältigende Mehrheit der Autopsien von dem Pharmakonzern nicht durchgeführt oder weiterverfolgt wurde … Aus diesem Grund ist die Studie von McCullough et al. so wichtig, denn es gibt einen unglaublichen Mangel an Labordaten und Post-Mortem-Informationen über diese Todesfälle nach der Impfung … Dies wirft die alles entscheidende Frage auf: Wurde diese Knappheit sorgfältig inszeniert, um ausreichende Beweise für einen kausalen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und den gemeldeten Todesfällen zu verhindern?“

Fallbericht über mRNA-Jab-induzierte Turbokarzinome

In diesem Zusammenhang berichten belgische Forscher, dass zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs COVID von Pfizer bei einer Maus tödliche „Turbokarzinome“ auslösten. Zwei Tage nach Verabreichung der zweiten Dosis starb eine der 14 injizierten Mäuse (7 %) plötzlich. Vor dem plötzlichen Tod gab es keine klinischen Anzeichen einer Krankheit.

Bei der postmortalen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Maus Lymphome in mehreren Organen aufwies, darunter Herz, Leber, Nieren, Milz und Lunge. Der Fallbericht, der am 1. Mai 2023 in Frontiers in Oncology veröffentlicht wurde, stellt fest:

„Zwei Tage nach der Auffrischungsimpfung (d. h. 16 Tage nach der Erstimpfung), im Alter von nur 14 Wochen, erlitt unser Tier einen Spontantod mit ausgeprägter Organomegalie und diffuser maligner Infiltration mehrerer extranodaler Organe (Herz, Lunge, Leber, Niere, Milz) durch lymphatisches Neoplasma. Die immunhistochemische Untersuchung ergab Organschnitte, die positiv für CD19, terminale Desoxynukleotidyltransferase und c-MYC waren, was mit einem immunphänotypisierten B-Zell-Lymphoblasten-Lymphom vereinbar ist … In Anbetracht der spärlichen Daten zur langfristigen Sicherheit der SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoffe ist es von entscheidender Bedeutung, dass Kliniker und Wissenschaftler alle unerwünschten Ereignisse melden, um mögliche Zusammenhänge zu ermitteln. Unser Fall ergänzt frühere klinische Berichte über die Entwicklung eines malignen Lymphoms nach einer neuen SARS-CoV-2-mRNA-Impfung. Interessanterweise sind wir die ersten, die über einen B-LBL-Subtyp berichten … Obwohl es keine stichhaltigen Beweise gibt, die einen kausalen Zusammenhang zwischen der SARS-CoV-2-mRNA-Impfung und der Entwicklung oder dem Fortschreiten von Lymphomen belegen oder widerlegen, ist Wachsamkeit geboten, indem ähnliche Fälle gewissenhaft gemeldet werden und die Wirkmechanismen, die den oben genannten Zusammenhang erklären könnten, weiter untersucht werden.“

Ressourcen für die durch die COVID-Impfung Geschädigten

Abgesehen von Autopsieuntersuchungen, Fallberichten über Schädigungen und verschiedenen anderen Studien zeigen auch Statistiken über Arbeitslosigkeit, Invalidität, Lebensversicherungen und die Gesamtsterblichkeit, dass die COVID-Impfungen verheerende Auswirkungen haben. Sie alle sind seit der Einführung dieser COVID-Impfungen sprunghaft angestiegen.

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und einen Schaden erlitten haben, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Impfung oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden.

Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden. Ihre Gesundheit kann trotzdem langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht noch einmal impfen.

Was die Behandlung anbelangt, so scheinen viele der Behandlungen, die gegen eine schwere COVID-19-Infektion wirksam waren, auch die negativen Auswirkungen der Impfung zu lindern. Das macht Sinn, denn der giftige und schädlichste Teil des Virus ist das Spike-Protein, und das produziert der ganze Körper, wenn man sich impfen lässt.

Wie bereits erwähnt, ist die Beseitigung des Spike-Proteins eine der Hauptaufgaben, um Verletzungen nach dem Stich zu verhindern und/oder zu behandeln. Ivermectin und Hydroxychloroquin binden an das Spike-Protein und erleichtern dessen Abbau. McCullough zufolge tragen auch Nattokinase, Bromelain und Curcumin zum Abbau des Spike-Proteins bei.

Einen umfassenden Behandlungsplan finden Sie im I-RECOVER-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC). Es wird laufend aktualisiert, da immer mehr Daten zur Verfügung stehen. Laden Sie daher die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter. Weitere Entgiftungsmethoden finden Sie in „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„.

