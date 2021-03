Zerohedge: Das Aktien-Goldpreis-Rätsel, Teil 1: Der Große Gatsby

Die unaufhaltsame Rally an den Aktienmärkte hat die Bewertungen basierend auf traditionellen Maßstäben auf extreme Niveaus befördert. In diesem Bericht analysieren wir zwei häufige Argumente, die von Aktienbullen darüber aufgestellt werden, warum es diesmal anders ist und die aktuellen Bewertungen gerechtfertigt sind. Wir denken, dass sowohl Gold als auch Aktien derzeit falsch bepreist werden, da a) beide Argumente andeuten würden, dass Gold Aktien übertreffen sollte, und b) eine deutliche Korrektur für die Aktien anstehen sollte, wenn sich keines der Szenarien abspielt.

Während der weltweiten COVID-Pandemie verzeichneten die Aktien in den vergangenen 12 Monaten eine unglaubliche Rally. Der S&P 500 verdoppelte sich innerhalb nur eines Jahres fast, von seinem Tief von 2.240 am 23. März 2020 auf derzeit 3.860. Zusätzlich dazu haben sich einige, engere Indices noch besser entwickelt. Vor allem bestimmte Technologie-Aktien sind in einem Umfeld wirtschaftlicher Belastung stetig gestiegen. Dies führte trotz der Tatsache, dass das Wirtschaftswachstum einbrach, während die Fed ihre Bilanz präzedenzlos erhöhte, zu einem starken Anstieg des Aktien-Goldpreis-Verhältnis.