Zivilgesellschaftliche Gruppen widersetzen sich Plänen für ein von Big Tech dominiertes Gremium für globale digitale Governance

Nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in den USA und der EU werden Rufe nach einer stärkeren Regulierung von Big Tech laut. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem wir globale Normen zur Regulierung von Big Tech entwickeln sollten, sind Pläne für ein „ermächtigtes“ globales digitales Governance-Gremium aufgetaucht, das offensichtlich von Big Tech dominiert werden soll. Dieses neue Gremium würde seine ohnehin schon übermächtige Macht noch weiter ausbauen und Big Tech dabei helfen, sich einer effektiven Regulierung zu widersetzen, sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene. In der Tat stehen wir vor der unglaublichen Aussicht auf „ein von Big Tech geführtes Gremium für die globale Governance von Big Tech“.

Sie können den untenstehenden offenen Brief unterstützen, indem Sie eine E-Mail an secretariat@justnetcoalition.orgor schreiben und dieses Formular vor Mitternacht PST (GMT-8) des 7. März ausfüllen.

An

Den Generalsekretär, Vereinte Nationen, New York

Ihre ‚Roadmap for Digital Cooperation‘ erkennt zu Recht an, dass „die Welt an einem kritischen Wendepunkt für die Technologie-Governance steht, der durch die laufende Pandemie noch dringlicher geworden ist“. Wir sind jedoch besorgt, dass der Vorschlag für ein neues „strategisches und ermächtigtes“ hochrangiges Multistakeholder-Gremium mit substanziellen Aufgaben im Zusammenhang mit der digitalen Politik den Ergebnissen des Weltgipfels zur Informationsgesellschaft (WSIS) und seinem offiziellen Folgeprozess direkt zuwiderläuft. Es ist in jedem Fall inakzeptabel, dass in einem solchen politischen Spitzengremium Unternehmen und Regierungen gleichberechtigt vertreten sind. Schlimmer noch, das vorgeschlagene Gremium wird weitgehend von privater (d.h. Unternehmens-) Finanzierung abhängen, und der Hauptvorschlag, der derzeit für dieses Gremium auf dem Tisch liegt, schlägt vor, die Erlangung eines Sitzes in diesem Gremium mit der Bereitstellung von finanzieller Unterstützung zu verbinden. Dies ist ein neuer Tiefpunkt für die UNO und eine unvorstellbar gefährliche Richtung für die Zukunft der Global Governance.

Der WSIS beauftragte einen Prozess der „verstärkten Zusammenarbeit“ zur Entwicklung „internationaler öffentlicher Politiken, die das Internet betreffen“ (oder globaler digitaler Politiken), und einen Multistakeholder-Dialograum, das Internet Governance Forum. Während das UN Internet Governance Forum seit 2006 funktioniert, ist das multilaterale Element der eigentlichen Politikentwicklung, das „Enhanced Cooperation“-Framework, noch nicht zum Tragen gekommen. Es bleibt jedoch fest auf der Agenda der WSIS-Folgemaßnahmen, wobei die UN-Generalversammlung im Dezember 2020 „die Notwendigkeit eines fortgesetzten Dialogs und der Arbeit an der Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit“ feststellte, wie es der WSIS vorsieht.

Die Verzögerung bei der Einrichtung eines von den Regierungen geführten UN-Gremiums/Mechanismus/Rahmenwerks für digitale Politik, wie vom WSIS gefordert, hinterlässt ein vorübergehendes Vakuum, in das sich dieses vorgeschlagene hochrangige Multistakeholder-Gremium einzufügen versucht. Dabei ist das Mandat überhaupt nicht klar, wie der offizielle, formale Prozess für „Enhanced Cooperation“ durch einen informellen Prozess unter der Leitung des Büros des Generalsekretärs (wenn auch mit dem leicht veränderten Namen „Digital Cooperation“) ersetzt (und unterlaufen) werden kann. (Siehe Anhang 1 zu diesem Dokument, wie dies ausdrücklich gegen Mandate aus dem WSIS und der UN-GV verstößt).

Während das IGF als Forum für den politischen Dialog gut funktioniert, scheinen die verschiedenen Funktionen, die für das vorgeschlagene hochrangige Multistakeholder-Gremium vorgesehen sind – auch wenn sie oft etwas umständlich formuliert werden – darauf ausgelegt zu sein, es zum wichtigsten normsetzenden Gremium für die globale digitale Governance zu machen und ihm gleichzeitig eine private Finanzierungsbasis zu verschaffen. (Siehe Anhang 2 über die offensichtliche politische Rolle dieses vorgeschlagenen Gremiums und sein problematisches Finanzierungsmodell).

In einem Readers Guide (University of Massachusetts-Boston) wird beschrieben, wie die Global Redesign Initiative des Weltwirtschaftsforums (WEF) der Meinung ist, dass „‚Multistakeholder-Konsultationen‘ zu globalen Angelegenheiten sich zu ‚Multi-Stakeholder-Governance‘-Vereinbarungen entwickeln sollten“. „Diese Transformation bedeutet, dass nichtstaatliche Akteure nicht mehr nur Input für Entscheidungsträger liefern würden … sondern tatsächlich für globale politische Entscheidungen verantwortlich wären.“ Der Bericht der Global Redesign Initiative wollte sich zunächst darauf konzentrieren, „Multistakeholder-Strukturen für die Institutionen zu entwerfen, die sich mit globalen Problemen beschäftigen, die eine Online-Dimension haben.“ Und weiter: „… da immer mehr Probleme eine Online-Dimension bekommen, würde die Multistakeholder-Institution zum Standard in der internationalen Zusammenarbeit werden.“

Das Gefühl eines Déjà-vu bei dem, was sich jetzt vor unseren Augen abspielt, ist ziemlich unheimlich. Der erste Schritt der Umwandlung eines Gremiums für „Multistakeholder-Konsultationen“ (IGF) in ein Gremium für „Multistakeholder-Governance“ (das IGF plus, High Level Multistakeholder Body) für die „Online-“ oder „digitale“ Dimension, ist offensichtlich im Gange. Zu beachten ist auch, wie der Begriff ‚Kooperation‘ in dem oben genannten WEF-‚Plan‘ verwendet wird, um tatsächliche Politikgestaltung zu meinen, ähnlich wie seine Verwendung in der ‚Digitalen Kooperation‘ Initiative und Architektur.

Wir fordern das Büro des UN-Generalsekretärs auf, den Vorschlag für ein hochrangiges Multistakeholder-Gremium für ‚Digitale Zusammenarbeit‘ sofort zurückzuziehen, da es zum De-facto-Gremium für ‚globale digitale Governance‘ werden würde. Wenn dieser Vorschlag angenommen wird, läutet er die Totenglocke der demokratischen und multilateralen Global Governance ein und ersetzt sie durch unternehmensgeführte Governance-Systeme, die sich (wie vom WEF vorgesehen) mit zunehmender Digitalisierung aller Sektoren weiter ausbreiten werden.

In der Tat geschieht eine solche Vereinnahmung von Politikforen bereits in mehreren Dimensionen des multilateralen UN-Systems. Sie übt bereits einen direkten Einfluss auf das Leben der Menschen aus – wie wir jetzt bei der Pandemie im Fall der Governance von Gesundheit, aber auch bei der Governance von Nahrung, Bildung und Umwelt deutlich sehen. Jüngste Entwicklungen wie COVAX und der Food Systems Summit sind Beispiele für eine Bewegung in diese Richtung, die dem Modell folgen, das im jüngsten „The Great Re-Set“ des WEF weiterentwickelt wurde. Die schnell wachsende Rolle von Big Data, KI und digitalen Plattformen in allen Sektoren passt gut zu der Bewegung hin zu einer faktischen globalen Selbstregulierung von Big Tech und würde zu einer weiteren Verankerung dieses Ansatzes in allen Sektoren führen.

Wie vom WSIS beauftragt, fordern wir das Büro des UN-Generalsekretärs außerdem auf, sich der Frage zu widmen, wie am besten ein demokratisches System für globale digitale Governance entwickelt werden kann, das den WSIS-Richtlinien folgt.

Unsere spezifischen Forderungen an das Büro des Generalsekretärs:

der Vorschlag für ein „ermächtigtes und strategisches“ hochrangiges Multistakeholder-Gremium für digitale Zusammenarbeit sollte auf Eis gelegt werden. Wir sehen weder eine Rolle noch eine Notwendigkeit dafür.

2) Es sollte klar unterschieden werden zwischen dem, was Digitale Zusammenarbeit zur Unterstützung von UN-Organisationen beim Einsatz digitaler Technologien in programmatischer Hinsicht sein könnte, einerseits und den Kernfunktionen der Digitalpolitik der UN andererseits. In Bezug auf Ersteres wurden in der Roadmap für digitale Zusammenarbeit einige Schritte vorgeschlagen. Wir haben unterschiedliche Bedenken in Bezug auf einige dieser Schritte. Worüber wir jedoch am meisten besorgt sind, ist die völlig inakzeptable Überdehnung der Agenda für digitale Zusammenarbeit auf substanzielle politische Funktionen, auch wenn sie unter verschiedenen vagen Begriffen und Beschreibungen etwas versteckt ist. Die Agenda der Digitalen Zusammenarbeit sollte überarbeitet werden und sich, wenn überhaupt, auf programmatische und politische Dialogfunktionen beschränken. Jeder Rahmen oder jedes Forum, das unter ihr eingerichtet wird, sollte diese Funktionen nicht im Geringsten überschreiten. Dies sollte in allen relevanten Dokumenten und Mandaten vollständig klargestellt werden. Alle vagen und verwirrenden Formulierungen in dieser Hinsicht sollten durch eine klare Beschreibung der Rollen und Funktionen ersetzt werden, wobei jegliche substanzielle politische Rolle vollständig ausgeschlossen werden sollte. Wir sind gerne bereit, unsere weiteren Vorschläge und Unterstützung in dieser Hinsicht anzubieten.

die Bemühungen um die Entwicklung eines wirklich demokratischen Systems für die globale digitale Governance, das die Interessen von Unternehmen in Schach hält, sollten mit vollem Einsatz fortgesetzt werden. Das Büro des Generalsekretärs sollte einen neuen, formellen Konsultationsprozess zu diesem Thema gemäß den WSIS-Richtlinien einleiten. Dies ist besonders wichtig angesichts der dramatisch veränderten öffentlichen und politischen Meinung über die Notwendigkeit einer strengen Regulierung von Big Tech und der Tatsache, dass Big Tech global ist und daher ein gewisses Maß an effektiver globaler Governance mit angemessenen globalen Normen und Politiken erfordert.

Unterzeichnet1.Just Net Coalition

2.das Transnationale Institut (TNI)

3.die Gesellschaft für Internationale Entwicklung (SID)

4.trikontinentales Zentrum (CETRI)

5.FIAN International

6.Focus on the Global South

7.ETC-Gruppe

8.Globale Kampagne für Bildung

9.Entwicklungsalternativen mit Frauen für eine neue Ära (DAWN)

10.Internet Ciudadana

11.Association for Proper Internet Governance

12.Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)

13.Nexus Research Cooperative

14.Social Watch

15.Observatory of Linguistic and Cultural Diversity on the Internet16.IT for Change

Anhang 1A Kurze institutionelle Geschichte des WSIS und seine Folgemaßnahmen in Bezug auf den Vorschlag für ein hochrangiges Multistakeholder-Gremium für digitale Zusammenarbeit Der Weltgipfel über die Informationsgesellschaft (WSIS), der in zwei Phasen in den Jahren 2013 und 2015 stattfand, beauftragte zwei komplementäre, aber unterschiedliche politische Prozesse: einen multilateralen Prozess der „Verstärkten Zusammenarbeit“ für die eigentliche Politikgestaltung und ein Multistakeholder-Internet-Governance-Forum (IGF) als Forum für den politischen Dialog.

Das UN IGF wurde im Jahr 2006 gegründet und trifft sich jährlich. Im Jahr 2010 setzte die UN-Generalversammlung (GA) eine Arbeitsgruppe der Kommission für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung (CSTD) zur Verbesserung des IGF ein. Deren Bericht wurde von der UN-Generalversammlung angenommen und ist umgesetzt worden. Bezeichnenderweise wurden viele Gestaltungselemente des jetzt vorgeschlagenen hochrangigen Multistakeholder-Gremiums – die neue Arten von substanzielleren politischen Rollen für das IGF oder mit dem IGF verbundene Gremien beinhalten – von dieser Arbeitsgruppe ausdrücklich erwogen und abgelehnt. Es ist besorgniserregend und inakzeptabel, wie diese Elemente eines „ermächtigten IGF plus“, nachdem sie in einem formellen Prozess nach umfangreichen Konsultationen abgelehnt wurden, durch die Hintertür eines informellen Prozesses, der vom Büro des Generalsekretärs vorangetrieben wird, wieder auftauchen.

Der andere WSIS-mandatierte ‚ergänzende‘ Prozess der ‚Enhanced Cooperation‘, für die tatsächliche Politikgestaltung, blieb umstritten. Von 2014 bis 2018 haben zwei aufeinanderfolgende CSTD-Arbeitsgruppen verschiedene Wege zur Umsetzung dieser zentralen WSIS-Empfehlung erwogen, aber eine Einigung konnte nicht erzielt werden. Dieser Prozess der Erkundung einer geeigneten Architektur für die Verstärkte Zusammenarbeit in der globalen digitalen Politik ist jedoch nicht abgeschlossen. Das WSIS + 10 Treffen im Jahr 2015 rief dazu auf, „den Dialog und die Arbeit an der Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit fortzusetzen“. Dieser Aufruf wurde durch eine Resolution der UN-Generalversammlung im Jahr 2020 wiederholt.

Wie bei der Multistakeholder Advisory Group (MAG) des IGF – und sehr wahrscheinlich eine Erweiterung davon – würden in dem neuen hochrangigen Multistakeholder-Gremium neben einigen Mitgliedern der technischen Gemeinschaft und der Zivilgesellschaft auch Vertreter von Unternehmen und Regierungen gleichberechtigt sitzen. Dies ist akzeptabel für das MAG, dessen Aufgabe im Wesentlichen darin besteht, das Programm für das jährliche IGF zu entwickeln. Andererseits hat das vorgeschlagene neue hochrangige Multistakeholder-Gremium eine klare und zentrale politische Rolle. Es gibt keinen offensichtlichen Grund, über die derzeitige IGF- und MAG-Struktur hinauszugehen, die sich als politisches Dialogsystem bewährt hat, wie es vom WSIS gefordert wird.

Der jetzige Vorschlag scheint ein klarer Versuch zu sein, von der IGF-Seite zur Enhanced Cooperation-Seite des WSIS-Mandats zu schleichen, da es der Enhanced Cooperation-Prozess war, der die Rolle der Politikentwicklung übernehmen sollte. Die UN-Generalversammlung hat in ihren Post-WSIS-Resolutionen klar zum Ausdruck gebracht, dass das IGF und die Enhanced Cooperation „unterschiedliche“, d.h. getrennte Prozesse sein sollen, um ein solches Übergreifen von der IGF-Seite des „Politikdialogs“ auf den substanziellen Politikbereich zu verhindern. Es gibt daher keinen Spielraum für ein „Internet Governance Forum plus Modell“ oder eine „Erweiterung des Forums“ (beides Begriffe aus dem Roadmap-Dokument des Generalsekretärs), als eine Art Hybrid zwischen der Politikdialog-Funktion des IGF und der inhaltlichen Politikfunktion der vom WSIS mandatierten „Enhanced Cooperation“ (die multilateral sein soll, aber mit Multistakeholder-Konsultationen). Das neue hochrangige Multistakeholder-Gremium versucht offensichtlich, ein solcher Hybrid zu werden. Dies ist eine klare Unterwanderung der Architektur, die durch den WSIS und die nachfolgenden Richtlinien der UN-Generalversammlung festgelegt wurde.

Das High Level Multistakeholder Body for Digital Cooperation ist offensichtlich als „Enhanced Cooperation“ getarnt und versucht, dessen Rolle in der digitalen Politikentwicklung zu übernehmen. Nur, dass es sich aus Sicht des WSIS-Mandats, das in seiner Tunis-Agenda die Richtung des Was und Wie eines solchen Gremiums für die Internet-/Digitalpolitik vorgab, überhaupt nicht für eine solche Rolle qualifiziert.

Sobald ein solches hochrangiges Multistakeholder-Gremium, das sich mit substanziellen politischen Fragen beschäftigt, gebildet ist, wird es langsam aber sicher versuchen, das Vakuum zu füllen, das durch die Nicht-Schaffung eines demokratischen und multilateralen Gremiums für die Entwicklung einer globalen Internet- und Digitalpolitik entstanden ist. Es wird somit an die Spitze des globalen digitalen Governance- und Politiksystems kommen.