Zu den Gerüchten über Vorbereitungen zum Kriegsrecht in Südkorea

Ein südkoreanischer Oppositionsführer hat öffentlich behauptet, die Regierung bereite sich darauf vor, das Kriegsrecht zu verhängen und einen Staatsstreich zu inszenieren – Anschuldigungen, die in dem Land für viel Aufsehen gesorgt haben. Aber wie ernst sollte man das alles nehmen?

Der Beginn des Skandals

Am 21. August erklärte Kim Min-seok, Vorsitzender des Ausschusses für strategische Planung der Demokratischen Partei, auf einer Sitzung des Obersten Rates der Partei, dass „es guten Grund zu der Annahme gibt, dass die konservative Regierung Yoon einen Notfallplan für die Verhängung des Kriegsrechts entwickelt“.

Bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden der regierenden People Power Party, Han Dong-hoon, am 1. September behauptete Oppositionsführer Lee Jae-myung, die Regierung plane die Verhängung des Kriegsrechts über das Land und die Verhaftung von Mitgliedern der Nationalversammlung. Das Treffen wurde live übertragen, so dass sich die Gerüchte wie ein Lauffeuer verbreiteten.

Die Behörden und die Regierungspartei reagierten sofort und entrüstet. „Wir sind entsetzt, dass der Vorsitzende einer großen politischen Partei live im Fernsehen erfundene Gerüchte verbreitet“, sagte die Sprecherin der Regierungsverwaltung, Jeong Hye-jeon, auf einer Pressekonferenz am 2. September. Sie verlangte, dass Lee Jae-myung Beweise für seine Behauptung vorlegt, und deutete an, dass der Oppositionsführer die Gerüchte als Teil einer Propagandakampagne verbreitet, die darauf abzielt, die Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol zu erreichen. Frau Joeong merkte an, dass die Demokratische Partei, wenn es keine Beweise gibt, als „Partei der Fake News“ bezeichnet werden sollte.

Die Argumente der Demokraten

Neben der klassischen „Yoon Suk-yeol ist BÖSE und zu allem fähig, um die Demokratie zu untergraben“-Rhetorik verweisen die Demokraten auf eine Reihe von Ernennungen der letzten Zeit. So ernannte Yoon seinen ehemaligen Sicherheitschef Kim Yong-hyun zum Verteidigungsminister und Yeo In-hyung zum Leiter des Kommandos für Spionageabwehr. Und Kim, Yeo und Yoon sind alle Absolventen derselben High School. Ein klares Zeichen für Korruption!

Darüber hinaus hat Yoon den Oppositionsblock in letzter Zeit häufig beschuldigt, „staatsfeindliche Kräfte“ zu sein, die das Land ins Chaos stürzen wollen. Es gibt keine anderen stützenden Argumente, nicht einmal Informationen aus „anonymen Quellen“.

Erinnerungen an die „Militärverschwörung“

Anfang Juli 2018 berichteten die wichtigsten Zeitungen Südkoreas, dass eine Gruppe hochrangiger Militärs sich darauf vorbereitete, das Kriegsrecht im Land auszurufen und Panzer, Spezialeinheiten und Fallschirmjäger auf die Straße zu bringen, um Demonstrationen zu unterdrücken und die Absetzung von Park Geun-hye zu verhindern, die höchstwahrscheinlich von den Plänen der Verschwörer wusste und bereit war, auf das Volk zu schießen.

Die Pro-Moon-Medien machten viel Lärm um die „Putschverschwörung“, aber wie sich später herausstellte, beruhte das Gerücht nur auf einem Drittel der verfügbaren Dokumente, und das Gesamtbild war ganz anders. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den angeblichen Putschvorbereitungen um Notfallpläne handelte, die für Ordnung sorgen sollten, falls das Verfassungsgericht das Amtsenthebungsverfahren NICHT genehmigte und beschloss, dass Park bleiben konnte, und daraufhin die verärgerten Massen auf die Straße gingen.

Dennoch haben die Medien diese hypothetische Situation aufgepeitscht und so getan, als handele es sich um einen echten Putschversuch, und da die Emotionen hochkochten, nutzte Präsident Moon die Gelegenheit, um eine Säuberung des Verteidigungsministeriums und des militärischen Geheimdienstes zu organisieren, die in ein Pogrom ausartete“. Die monatelangen Ermittlungen, die von 37 Staatsanwälten unter der Regierung Moon Jae-in geführt wurden, ergaben jedoch nichts, und es wurde keine Anklage im Zusammenhang mit dem angeblichen Staatsstreich erhoben, geschweige denn ein Prozess geführt.

Reaktion von Experten und Medien

In konservativen Medien hieß es, die Demokratische Partei müsse ihr Markenzeichen, die Angstmacherei, aufgeben. In einem Leitartikel der Nachrichtenagentur Yonhap heißt es, Lees Äußerungen seien „eine Schande für das Bewusstsein der Menschen, die Entschlossenheit des Militärs, politische Neutralität zu wahren, und das gestiegene internationale Ansehen des Landes“. Die Agentur vermutet, dass die Demokraten damit einen Grund für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten schaffen wollen, bevor das Gericht im Oktober 2024 sein erstes Urteil zu den Korruptionsvorwürfen gegen den Oppositionsführer fällt, woraufhin dieser ins Gefängnis kommen und/oder gezwungen werden könnte, seine Karriere als Politiker zu beenden.

Die Reaktion der Yoon-gegnerischen Konservativen, deren Ansichten von der Korea Times unterstützt werden, lässt sich am besten wie folgt ausdrücken: „Die Demokraten lügen wahrscheinlich, aber sie haben das Recht auf freie Meinungsäußerung, und man kann so etwas nicht ausschließen, und deshalb ist es wert, die Regierung zu bedrohen.“ Oder alternativ: „Die DPK hat jedes Recht, die häufigen Personalwechsel des Präsidenten und den angeblich engen Pool von Talenten, aus dem er seine Ernennungen auswählt, zu hinterfragen. Es ist verständlich, dass ein DPK-Führer, dem ein Gerichtsverfahren droht, das Bedürfnis verspürt, die Partei und ihre Anhänger zu mobilisieren. Doch selbst in der stark polarisierten politischen Landschaft Koreas müssen die Grundsätze des politischen Anstands respektiert werden.

In einem Leitartikel für die Korea Times schreibt Eugene Lee, Professor an der Graduate School of Management der Seongyunkwan University: „Einerseits klang die Idee grotesk und schwer zu glauben, andererseits lief es mir kalt den Rücken herunter – was, wenn es tatsächlich der Fall wäre? … Die Wahrscheinlichkeit dafür ist eher gering, aber nicht unmöglich – ich würde vorschlagen: Tun Sie es einfach nicht. Dann zählt er die Gründe auf, warum die Behörden, falls sie wahrlich einen solchen Plan haben, ihn aufgeben und nicht gegen ihr eigenes Volk vorgehen sollten.

Erstens erfordert die Verhängung des Kriegsrechts nach der Verfassung eine sehr ernste Bedrohung der Stabilität des Landes. Raketentests oder Angriffe mit Müllballons sind offensichtlich kein ausreichender Grund. Zweitens, so fährt er fort, würden die USA die Zertrampelung der Demokratie nicht tolerieren. Drittens würde das Volk das Kriegsrecht nicht stillschweigend hinnehmen, und es würde „ein Blutvergießen bedeuten, dessen Preis letztlich hoch sein wird, und zwar nicht nur für jeden hypothetischen Führer oder seine Umgebung, sondern auch für alle seine Angehörigen“.

Der ehemalige Kommandeur der koreanischen Spezialeinheiten und General a.D. Chun In-bum weist darauf hin, dass die aktuellen Gerüchte über das Kriegsrecht „vor dem Hintergrund einer starken politischen Polarisierung und des öffentlichen Misstrauens entstehen“ und „durch Verschwörungstheorien genährt werden, die oft in den sozialen Medien verbreitet werden und … ein tieferes Unbehagen in der politischen Landschaft des Landes widerspiegeln, das durch die Erinnerungen an die frühere autoritäre Herrschaft und die anhaltenden Spannungen in den innerkoreanischen Beziehungen verursacht wird.“

Chun zufolge sind Gerüchte nur Gerüchte, und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Staatsstreichs oder einer Ausrufung des Kriegsrechts im modernen Südkorea ist gering. Südkorea „ist heute eine der dynamischsten Demokratien Asiens, mit starken Institutionen, einer unabhängigen Justiz und einer Zivilgesellschaft, die sich aktiv am politischen Diskurs beteiligt“.

Der Historiker Michael Breen stellt fest, dass nach Bekanntwerden der Putschvorbereitungen „niemand losrannte, um zusätzliches Toilettenpapier und Ramyeon zu kaufen“. Die Börse blieb stabil, es gab keine Erklärungen von Diplomaten, und das allgemeine Ausbleiben von Panik zeigt die Haltung der Öffentlichkeit und des Rests der Welt gegenüber solchen Behauptungen. „Die Interaktionen zwischen der Regierungs- und der Oppositionsseite in Korea sind von einer so peinlich niedrigen Qualität, dass es sich nicht lohnt, sie zu beachten.

Der Verfasser glaubt auch, dass Präsident Yoon trotz seiner harten Haltung erkannt hat, dass es keinen Grund oder keine Gelegenheit für das Kriegsrecht gibt. Zwei Beauftragte sind gut, aber wenn es einen Putschplan gäbe, würden dann die Armeemassen ihrem Beispiel folgen? Dann würden Panzer auf den Straßen Massenproteste hervorrufen, und die Armee ist nicht bereit, auf das Volk zu schießen. Am Ende würde jeder Putschversuch wahrscheinlich das Schicksal des „Staatskomitees für den Ausnahmezustand“ von 1991 in Russland ereilen, das Gegner des Präsidenten zusammenbrachte und mit einer Reihe von Opfern und der vollständigen Niederlage der Aufständischen endete.

Aber die Demokraten, oder besser gesagt der Parteivorsitzende Lee, müssen das Ruder herumreißen, denn die erste der Gerichtsverhandlungen steht vor der Tür, und es steht zu viel auf dem Spiel.

*

Konstantin Asmolov, Kandidat der Geschichtswissenschaften, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Koreastudien, das zum Institut für China und modernes Asien der Russischen Akademie der Wissenschaften gehört, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook„