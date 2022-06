Zum ersten Mal findet das Bilderbergtreffen in Washington statt

Eines der einflussreichsten Treffen der Welt findet jetzt in Washington, DC, statt.

Mehr als 120 Vertreter der europäischen und nordamerikanischen Elite aus Politik, Wirtschaft, Big Tech, Medien und Wissenschaft treffen sich vom 2. bis 5. Juni zum 68. Bilderberg-Treffen, um wichtige globale Themen zu diskutieren.

Das geheime Gipfeltreffen der globalen Elite findet aufgrund der Plandemie zum ersten Mal seit drei Jahren statt.

Der CEO von Pfizer, der Leiter der CIA, der Direktor des NSC, der Vizepräsident von Facebook, der König von Holland und der Generalsekretär der NATO treffen sich gerade heimlich hinter verschlossenen Türen in DC. Es nennt sich Bilderberg, und kein einziges großes Medienunternehmen hat darüber berichtet.

