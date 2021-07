Zwangsimpfung und der Weg zur „Digitalen Tyrannei“: Agenda ID2020 überprüft die sich vor unseren Augen entfaltet

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Eine Gruppe von „Bürgern“ der Andromeda-Galaxie, die unserer Milchstraße am nächsten liegt, aber immer noch etwa 2,5 Millionen Lichtjahre vom Planeten Erde entfernt ist – Menschen des Friedens – wollten Mutter Erde, den schönen blauen Planeten, besuchen. Sie müssen viele gute Dinge über unseren Planeten gehört haben, viele Lichtjahre zurück. Die Nahrung des Andromeda-Volkes ist die Liebe. Als sie auf der Erde landeten, waren sie zunächst begeistert – von der atemberaubenden Landschaft, den Bergen, den Seen, der noch frischen Luft, den Wäldern – die allerdings schnell abnahmen. Letzteres ignorierten sie, wegen der Schönheit des Ersteren. Doch allmählich begannen sie zu hungern – sie mussten weg. Sie fanden keine Liebe auf der Erde….

Verlorene Liebe. Die Gladiatorenspiele sind vorbei, die Fußballer sind nach Hause gefahren, sowohl in Südamerika als auch in Europa, um ohne Masken und ohne soziale Distanzierung weiterzufeiern – und die Olympischen Spiele in Japan finden im virtuellen Modus statt, in Arenen ohne Live-Zuschauer. Die Zahlen der Infektionsfälle steigen, beängstigend schnell, die Delta-Variante und die Welle Vier stehen vor der Tür, eigentlich klopfen sie an die Tür – zumindest in einigen US-Bundesstaaten und bald auch in Europa -, um Ihnen eine letzte Chance zu geben, die Wunderimpfung zu bekommen.

Die Regisseure der Welt, die Merkels, Macrons und andere kompromittierte Weltführer, plus ihre namenlosen winzigen Eliten-Bosse weit über ihnen – rufen dazu auf, die Schrauben wieder anzuziehen. Um Madame Merkels Terminologie dessen zu verwenden, was sie vor ein paar Monaten mit dem deutschen Volk zu tun beschlossen hat. Seitdem hat sie die Schrauben kaum gelockert.

Die Bevölkerung hat ihren Sommerspaß gehabt. Sie haben ihre Gladiatoren genossen.

Jetzt setzt die Realität wieder ein. Vorbereitung auf die Vierte Welle. Neue Verriegelungen.

Stellen Sie sich vor, wir sind erst im Jahr 2021. Es bleiben noch fast zehn Jahre in der UN-Agenda 2030, um die ruchlosen Ziele des Großen Reset zu erreichen – wenn wir, das Volk, es nicht aufhalten.

Die Tyrannen, erst in Verkleidung, dann in Halbverkleidung – und jetzt, wo die vierte Welle kommt, zeigen sie ihr wahres Gesicht – ganz offen. Ohne Skrupel. Sie haben ihre Quote an Impfungen von den höheren Meistern erhalten, und Gott bewahre, sie könnten ihre Ziele nicht erreichen.

Die Präsidenten von Tansania und Burundi wollten ihr Volk nicht mit giftigen mRNA-Impfungen traktieren. Sie wussten um die natürlichen Heilmittel und hatten diese auch zur Verfügung. Obwohl es keine eindeutigen Beweise gibt, starben sie einen mysteriösen Tod. Erst vor ein paar Monaten. Und niemand traut sich, sie zu untersuchen.

Der Präsident von Haiti, Jovenel Moïse (ein rechter Präsident, der das Objekt von Massenprotesten war), wurde am 7. Juli 2021 mitten in der Nacht in seinem Bett ermordet, von einer gut organisierten Gruppe von 28 Söldnern, wie es heißt.

Auch er sagte, dass es keinen Grund gäbe, Haitianer zu stressen. Sie waren frei von Masken, und sie waren frei, sich zu umarmen und zu sozialisieren. Keine soziale Distanzierung. Und Haitis „Fallzahlen“ und Todesfälle waren sehr niedrig. Proportional viel niedriger als die künstlich aufgeblasenen, Angst einflößenden „Fallzahlen“, Krankheits- und Todeszahlen des gehorsamen tyrannischen Westens.

Haiti war das einzige Land in der westlichen Hemisphäre, das sich weigerte, den mRNA-Impfstoff einzusetzen.

In einer bitteren Ironie schickte Präsident Joe Biden unmittelbar nach der Ermordung von Jovenal Moise eine halbe Million Impfstoffdosen (und mehr, die noch kommen werden) (mit freundlicher Genehmigung von Uncle Sam), die prompt am 14. Juli nach Port au Prince geliefert wurden (sechs Tage später).

Erinnern Sie sich an die Agenda ID2020?

Was wir heute erleben, ist das Lockstep-Szenario, gemäß dem berüchtigten Rockefeller-Report von 2010, bestätigt durch Klaus Schwabs (WEF) „The Great Reset“.

Diese vier Szenarien des Rockefeller-Reports (Lock Step; Clever Together; Hack Attack; und Smart Scramble), sind seit Jahrzehnten auf dem Reißbrett. Immer wieder wurden wir über die tödlichen Aktionen, die sie für uns auf Lager hatten, erzählt und gewarnt.

Das ist ein Teil ihres Kults. Sie müssen es den Leuten sagen. Und das taten sie bei zahlreichen Gelegenheiten.

Aber niemand hat zugehört. Zum Beispiel durch die Veröffentlichung des Rockefeller-Reports 2010, der nie ein Geheimnis war. Auch jetzt nicht. Siehe dies. (Seite 34)

Haben Sie bemerkt, dass das Szenario „Hack-Attacke“ ausprobiert wird, in aller Öffentlichkeit?

Die hoch propagierte Schuld und Verletzung der Cybersicherheit liegt bei Russland und China. Und kaum jemand bringt es mit dem offen dargestellten Kapitel „Hack Attack“ des Rockefeller-Reports von 2010 (Seite 34) in Verbindung.

Wie kann das sein? Sind wir so blind oder so gehirngewaschen, dass wir die offenen Warnungen ignorieren?

Dann fast zeitgleich Bill Gates TedTalk im Februar 2010 in Südkalifornien, wo er sagt: „Wenn wir einen wirklich guten Job machen, könnten wir die Weltbevölkerung um 10 bis 15 % reduzieren“; siehe dies, genannt „Innovating to Zero“.

Und dann ist da noch diese „luziferische“ Schweizer Gotthard-Tunnel-Einweihung im Juni 2016.

Man sagt, die Schweiz sei einer der Hauptknotenpunkte des Kults. Alle europäischen Regierung „Führer“ und andere Hot Shots saßen in der ersten Reihe, um dieses ruchlose Spektakel zu beobachten – die nur zufällig beginnt mit einem „Lockstep-Szenario“ – sehen diese 6 min sehr aufschlussreich Video an. Siehe auch hier.

Ereignis 201

Als ob das nicht genug wäre, gab es noch Event 201, das am 18. Oktober 2019 in NYC stattfand, nur wenige Wochen vor dem „Start“ der Pandemie, was sich als Plandemie herausstellte. Es wurde vom Johns Hopkins Center for Health Security (finanziert von der Rockefeller Foundation) in Partnerschaft mit dem World Economic Forum (WEF) und der Bill and Melinda Gates Foundation gesponsert, unter Beteiligung von WHO, UNICEF, anderen UN-Agenturen und – natürlich – der Weltbank, dem IWF und vielen anderen.

Die Veranstaltung stellte eine Simulation dessen dar, was kommen wird, ein Coronavirus à la SARS (China 2002 / 2003), daher SARS-CoV-2 genannt, später von der WHO in Covid-19 (die Krankheit) umbenannt, eine Simulation dessen, was wir seit Anfang 2020 erleben. Das simulierte Virus verursachte 65 Millionen Todesfälle in 18 Monaten, zerstörte die Weltwirtschaft und ließ die Menschheit in einem chaotischen Chaos zurück. Siehe hier.

Sicherlich gab es noch viele weitere solcher einleitenden Demonstrationen darüber, was „sie“ mit uns vorhaben. Obwohl sie sich direkt vor unseren Augen abspielten, haben wir sie alle weitgehend ignoriert.

Dieses zutiefst unmoralische und kriminelle Unterfangen ist seit Jahren auf dem Reißbrett. Die endgültige und formale Entscheidung, JETZT loszulegen, wenn auch geplant, wurde im Januar 2020 auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos getroffen – hinter verschlossenen Türen, versteht sich. Die Gates, GAVI (eine Vereinigung von impf-fördernden Pharmaunternehmen), Rockefellers, Rothschilds et al, sie alle stehen hinter dieser Entscheidung – der Umsetzung der Agenda ID2020 – siehe Links oben.

Die Kernpunkte und Vorhersagen dieser Agenda ID2020-verknüpften Artikel, wurden von GR am 12. März 2020 veröffentlicht.

Der Coronavirus-Impfstoff: Die wahre Gefahr ist die „Agenda ID2020“. Impfung als Plattform für „Digitale Identität“ Von Peter Koenig, 12. März 2020

Die wichtigsten Punkte sind die folgenden:

(i) „Zwangsimpfung, unter polizeilicher und / oder militärischer Überwachung. Diejenigen, die sich weigern, können bestraft werden (Geldstrafen und / oder Gefängnis – und trotzdem zwangsgeimpft werden);“

(ii) Die Leute wissen wirklich nicht, was für ein Cocktail in den Impfstoff gepackt wird, vielleicht ein langsamer Killer, der erst in ein paar Jahren wirkt – oder eine Krankheit, die erst die nächste Generation trifft – oder ein hirnschädigender Wirkstoff, oder ein Gen, das Frauen unfruchtbar macht …. alles ist möglich – immer mit dem Ziel der vollen Bevölkerungskontrolle und Bevölkerungsreduktion. In ein paar Jahren weiß man natürlich nicht mehr, woher die Krankheit kommt. Das ist der Stand der Technik, den unsere Biokriegslabors erreicht haben (USA, UK, Israel, Kanada, Australien…)

(iii) Zusammen mit der Impfung – wenn nicht mit der ersten, dann möglicherweise mit einer späteren – kann ein Nano-Chip injiziert werden, der der geimpften Person unbekannt ist. Der Chip kann aus der Ferne mit all Ihren persönlichen Daten geladen werden, einschließlich Bankkonten – digitales Geld. Ja, digitales Geld, das ist es, worauf „sie“ abzielen, sodass Sie wirklich keine Kontrolle mehr über Ihre Gesundheit und andere intime Daten, aber auch über Ihre Einnahmen und Ausgaben haben. Ihr Geld könnte gesperrt oder weggenommen werden – als „Strafe“ für Fehlverhalten, für das Schwimmen gegen den Strom. Sie könnten zu einem bloßen Sklaven der Herren werden. Im Vergleich dazu mag der Feudalismus wie ein Spaziergang im Park erscheinen.

Und siehe da, genau dies geschieht. Wir dachten, Zwangsimpfungen sind verfassungsfeindlich und könnten nie passieren. Aber sie ist gerade dabei, durchgesetzt zu werden. Warum ist das möglich? Weil die verfassungsmäßigen demokratischen Rechte der Menschen in ganz Europa und dem größten Teil der westlichen Welt still und leise durch „Gesundheits-Kriegsgesetze“ überholt wurden, die schnell durch die jeweiligen Parlamente gebracht wurden, ohne dass die meisten Menschen es überhaupt bemerkten.

Und was in den Impfstoffen ist, meist ruchlose organzerstörende Gifte, meist Graphenoxid. Siehe auch den Bericht eines spanischen Forscherteams mit dem Titel „Graphene Oxide Detection in Aqueous Suspension“.

Das heißt, unsere verfassungsmäßigen Menschen- und Bürgerrechte sind außer Kraft gesetzt. Die Regierungen können tun, was sie wollen, im Namen der Gesundheit. Sie können Ihr Haus stürmen, Sie verhaften, Sie zu einer Geldstrafe verurteilen, Sie ins Gefängnis oder sogar in eine psychiatrische Klinik stecken. All das ist bereits geschehen, wobei die Mainstream-Medien kaum darüber berichten.

Behalten Sie aber eines im Hinterkopf – und das ist sehr wichtig, um es immer vor Augen und im Kopf zu haben: Tyrannen erschaffen keine Tyrannei; die Menschen tun es – durch ihren Gehorsam.

Denken Sie auch daran, dass alle Mainstream-Medien von den Regierungen und von der befehlsgebenden Sekte, die über den Regierungen steht, gekauft werden.

Als Beispiel: In der winzigen Schweiz mit 8,4 Millionen Einwohnern hat die Regierung erst vor wenigen Wochen beschlossen, die „Subventionen“ für die (Mainstream-)Medien um weitere 120 Millionen Schweizer Franken (etwa 132 Millionen US-Dollar) zu erhöhen, auf eine jährliche Gesamtsumme von fast einer halben Milliarde Schweizer Franken oder etwa 550 Millionen Dollar. Diese Summe „verpflichtet“.

Stellen Sie sich vor, welche Summen im restlichen Europa, in den USA und in den meisten der insgesamt 193 UN-Mitgliedsländer an die Medien ausgeschüttet werden!

Zwangsimpfung in Frankreich am Bastille Day angekündigt

Jetzt kommt die Schlagzeile: Am 13. Juli, einen Tag vor dem französischen Nationalen Unabhängigkeitstag, dem Bastille Day, dem Tag, an dem die Französische Revolution gefeiert wird – 14. Juli 1789, als die Franzosen aus dem königlichen Feudalismus ausbrachen, als sie ein Beispiel gaben, dem andere folgen sollten – zu diesem Anlass kündigte der französische Präsident Macron Zwangsimpfungen an, zunächst für alle Angestellten des Gesundheitswesens; keine Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, keine Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, ein Verbot von Kinos, Restaurants und sogar Geschäften – und natürlich kein Fliegen – für nicht geimpfte Menschen. Siehe dies.

Das war vorhersehbar, denn Deutschland, Griechenland, Kanada und andere haben ähnliche Gesetze erlassen. Andere werden folgen – wahrscheinlich die Niederlande, Italien und Spanien. Boris Johnson, UK, wird sich vielleicht später anschließen.

Am 19. Juli erklärte er das Vereinigte Königreich für völlig frei von jeglichen Covid-Beschränkungen. Vielleicht hat er damit seine Impf-Quote erfüllt? Und verschafft den Menschen – oder vielmehr der Wirtschaft – eine kleine Galgenfrist, bevor die Sekte wieder über ihn und andere kooptierte Zwangsführer (sic) herfällt. Es gibt viel zu tun, um die UN-Agenda 2030 – und vor allem die Agenda ID2020 – zu vollenden.

Am 14. Juli 2021, dem französischen Bastille-Tag – statt die Befreiung der Franzosen von Feudalismus und aristokratischer Unterdrückung vor 232 Jahren zu feiern, gingen Millionen in Paris und anderen französischen Großstädten auf die Straße, um gegen Macron und seine erbärmliche Diktatur zu demonstrieren. Was sie erreichen werden, bleibt abzuwarten. Die Mainstream-Medien berichteten kaum über die Proteste. Natürlich nicht. Sie werden dafür bezahlt, die Menschen nicht zur Solidarität aufzurufen.

Apropos Solidarität, eine kleine Anekdote. Die Schweizer Bürger haben seit der Verfassungsrevision von 1891 das Recht, ein Referendum gegen ein Gesetz zu lancieren – ein Schritt in Richtung direkter Demokratie. Dazu braucht es 50’000 gültige Unterschriften. Etwas überraschend wurde am 7. März 2021 in einer Volksabstimmung ein Gesetz über ein geplantes elektronisches Identitätssystem, das sogenannte e-ID-Gesetz, also die Agenda ID2020, mit mehr als zwei Dritteln Mehrheit abgelehnt. Die Schweizer ID2020 hätte alles mit allem verbunden, was persönliche Daten betrifft.

Der Hauptgrund für die klare Ablehnung war wohl die Absicht der Schweizer Regierung, den Umgang mit den Daten und die Verwaltung der ID2020 zu privatisieren. Können Sie sich vorstellen, dass eine Bank oder eine Versicherung Ihre sehr sensiblen persönlichen Daten verwaltet und sie möglicherweise sogar an Marketingfirmen oder ausländische Geheimdienste verkauft! Nun, das hat nicht geklappt.

Im September 2020 hat das Schweizer Parlament in aller Stille ein Gesetz verabschiedet, das der Regierung „martialische Befugnisse“ in Sachen Covid-19 gibt. Dieses „Gesundheits-Kriegsrecht“ würde bis 2031 gültig sein. Ein Verein der „Freunde der Verfassung“ wurde gegründet und lancierte ein Referendum gegen dieses Gesetz. Am 13. Juni wurde das Referendum vom Volk abgelehnt und das Gesetz setzte sich durch.

Nachdem das Gesetz jedoch das Parlament passiert hatte, wurde eine kleine, aber bedeutende Änderung in das Gesetz Covid-19 eingeführt. Die Freunde der Verfassung starteten sofort ein neues Referendum. Diesmal wurden in weniger als 5 Wochen 187’000 Unterschriften gesammelt, ein neuer Rekord für ein Referendum in den 130 Jahren des Schweizerischen Referendumsrechts. Das neue Referendum wird im November 2021 zur Abstimmung kommen. Warten wir ab, ob das Volk dieses Mal das Schweizer Gesundheits-Martialrecht ablehnt.

Die 187’000 Unterschriften sind ein deutliches Zeichen für eine wachsende Anti-Urheberrechts- und Anti-Unterdrückungs-Bewegung bzw. ein Erwachen in der Schweiz. Als die „Freunde der Verfassung“ im Sommer 2020 gegründet wurden, zählten sie ein paar Dutzend Leute. Jetzt, ein Jahr später, ist ihre Mitgliedschaft auf über 10’000 angewachsen.

In den meisten anderen europäischen Ländern wurde das Kriegsrecht vom Parlament oder per Regierungsdekret beschlossen, ohne dass das Volk etwas dazu gesagt hätte.

Der Schlüssel in einer Situation wie der, mit der die Welt heute konfrontiert ist, wo eine kleine Sekte von bösen, aber schmutzigen Reichen versucht, die Kontrolle über die Welt, die Bevölkerung, das Finanzsystem, den Produktions- und Infrastruktureinrichtungen zu übernehmen, ist die Solidarität der Menschen im Geiste und im Handeln.

Wir sind 99,999 %, sie sind 0,001 % oder weniger. Wir werden ihren ruchlosen tyrannischen Versuch, die Welt zu beherrschen, überwinden, den Versuch, souveräne Nationalstaaten abzuschaffen – und eine drastisch reduzierte Weltbevölkerung in eine Eine-Welt-Ordnung – OWO, oder eine Neue-Welt-Ordnung zu verwandeln. Das wird ihnen nicht gelingen. Aber wir müssen friedlich bleiben, nicht aggressiv – aber in fester Solidarität, die sich stetig vorwärts bewegt, wie ein fließender Strom, der immer mehr an Schwung und Kraft gewinnt – hin zu einer Menschheit und souveränen Staaten mit einer gemeinsamen Zukunft.