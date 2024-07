Zwei Amerikaner gehen die Straße entlang und unterhalten sich über Politik.

Caitlin Johnstone

“Die Sache mit dem Attentat auf Trump war so verrückt”, sagte Carl, während er über eine Frau im Hijab trat, die ein totes Kind an ihre Brust drückte.

“Ich weiß, Mann! Ich konnte nicht glauben, was ich sah”, sagte Steve und sprang behände über eine große Blutlache.

“Jetzt hat er die Wahl endgültig in der Tasche, oder?”, fragte Carl, während die beiden lässig den Bürgersteig entlang schlenderten, vorbei an Bergen von Blut und menschlichem Leid.

“Das muss er sein”, antwortete Steve. “Hast du das epische Foto gesehen, auf dem er mit erhobener Faust und blutverschmiertem Gesicht unter der amerikanischen Flagge steht? Eine bessere Wahlwerbung kann man nicht machen, auch wenn man es versucht.”

Ein skelettiertes Mädchen kam mit ausgestreckten Händen auf sie zu und sprach sie auf Arabisch an. Sie ignorieren das Kind und gehen weiter.

“Mann, er wird dieses Land ruinieren”, sagte Carl und wich einem schreienden Mann aus, der ein kopfloses Baby in der Hand hielt.

“Oh nein, der wachsame Mob hat dich erwischt”, rief Steve und hielt sich die Nase zu, als sie an einer verwesenden Leiche vorbeikamen, an der ein streunender Hund nagte.

“Was? Ich habe immer die Demokraten bevorzugt”, rief Carl über den Lärm von Maschinengewehrfeuer und gequälten Schreien hinweg. “Ich komme aus einer langen Linie von Demokraten!”

“Aber Trump ist genau das, was dieses Land jetzt braucht”, wandte Steve ein und schirmte sein Gesicht gegen die Hitze eines brennenden Krankenhauses ab. “Was ist mit deinen Kindern? Willst du, dass sie von einer Drag Queen in der Bibliothek etwas über Butt Plugs lernen? Willst du, dass die Regierung deinen Sohn zwingt, ein Kleid zu tragen und weibliche Pronomen zu benutzen?”

“Das ist doch nur blöder Verschwörungsscheiß”, sagte Carl und trat über eine kleine brennende Leiche. “Und außerdem ist Trump buchstäblich ein Geheimagent, der für Russland arbeitet!”

“Das ist nur – ach was – das ist bloß Propaganda der liberalen Medien”, antwortete Steve und befreite seinen Fuß von den Eingeweiden einer toten Frau. “Sie versuchen, einen Krieg mit Russland anzuzetteln, um uns davon abzulenken, dass wir uns auf einen Krieg mit unserem wahren Feind, China, vorbereiten.

“Hört sich an, als wären Sie derjenige, der propagiert wird”, sagte Carl und wich einem weinenden Mann aus, der zwei Plastiktüten mit Leichenteilen trug. “Wahrscheinlich bekommst du all deine Nachrichten von RT und Alex Jones.”

“Auf keinen Fall, ich recherchiere selbst, meistens auf 4chan”, sagte Steve, während sie ausgemergelten Kindern auswichen, die mit leeren Schüsseln auf sie zukamen.

“Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm”, sagte Carl und hielt sich die Ohren zu, als er eine Explosion hörte. “Ohnehin, das wird ein brutales Rennen um die Präsidentschaft.”

“Da sind wir uns einig”, sagte Steve. “Scheiße, Mann, das wird in den nächsten Monaten das einzige sein, was rund um die Uhr in den Nachrichten läuft.”

“Ja, aber was soll’s”, sagte Carl. “Es ist doch nicht so, als gäbe es sonst noch etwas auf der Welt, das besonders berichtenswert wäre.”