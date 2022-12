Zwei Babys sterben, wahrscheinlich durch die Covid-Impfung ihrer Mütter im ersten Trimester

trialsitenews.com: In diesem Artikel geht es um zwei wunderschöne Babys, Makenna und Edison, und die Mütter, die um sie trauern.

Er handelt auch von dem, was ihnen nach Ansicht von Ärzten und Wissenschaftlern, die Impfschäden untersuchen, wahrscheinlich zum Verhängnis wurde, als die Babys im Mutterleib Zelle für Zelle wuchsen, von gesund über geschädigt bis hin zur klinischen, schrecklichen Kategorie des Untergangs.

Makenna blühte fünfunddreißig Wochen lang auf, bis ihr Herz eines Tages stehen blieb. Sie wurde in den Armen ihrer Mutter entbunden, der man einen Tag zuvor gesagt hatte, dass sie damit rechnen müsse.

Eine Totgeburt.

Edison überlebte die Geburt und gedieh fast drei Monate lang, wobei die Hoffnung seiner Mutter von Tag zu Tag wuchs. Bei ihm war im Mutterleib ein seltener Herzfehler diagnostiziert worden. Kinder überleben das, wurde ihr gesagt; sie sah Bilder auf Facebook von denen, die es geschafft haben. Edison erreichte wichtige Meilensteine. Am Tag vor seinem Tod lächelte er in einem Strampler.

Jede dieser Mütter, eine aus der Gegend von Chicago und die andere aus der Nähe von Orlando, hatte im ersten Trimester eine Covid-19-Impfung erhalten, eine von Pfizer, die andere von Moderna. Nachdem ihre Babys gestorben waren, versicherten ihnen die Ärzte – manchmal in abweisender Weise -, dass die Impfungen nichts mit dem Ausgang der Schwangerschaft zu tun hätten. Die Impfstoffe seien sicher, sagte man ihnen, und zwar in jedem Stadium der Schwangerschaft. Lasst euch impfen, wurde ihnen gesagt.

Doch Heather Schultz, die Mutter von Makenna, und Maria Pieczonka, die Mutter von Edison, stellen diese Ratschläge infrage. Als Mütter und Krankenschwestern sind sie der Meinung, dass dies gegen die seit Langem geltenden Vorstellungen von Schwangerschaft verstößt. Sie wurden in der empfindlichsten, unantastbaren Phase der fötalen Entwicklung geimpft, in der selbst gängige Grippemittel und Paracetamol riskant sind. Beide hatten zuvor gesunde, unversehrte Babys zur Welt gebracht. Diesmal wiesen ihre Babys seltene Defekte auf, für die es, wie Tests zeigten, keine genetische Erklärung gab.

„Wann haben wir jemals gesagt: ‚Dieser Impfstoff ist experimentell, aber wir sollten ihn einfach allen schwangeren Frauen verabreichen?'“ fragte Pieczonka.

„Sie sagen einfach, es sei sicher, ohne wirklich etwas zu wissen“, sagte Schultz.

Wenn dann etwas schief geht, geben die Ärzte die Schuld. Als sie Makenna verlor, wurde der damals 44-jährigen Schultz gesagt: „Das liegt daran, dass Sie Diabetikerin sind und älter. Möglicherweise wird es wieder passieren.“

Zumindest hat sich die Vorhersage des Geburtshelfers sechzehn Monate später als falsch erwiesen. Am 12. Oktober 2022 brachte Schultz ein Mädchen zur Welt, ebenfalls durch In-vitro-Fertilisation. Es trägt den Namen Malayna und ist gesund.

Diese Mütter können nicht sicher sein, dass die Impfstoffe die Ursache für den Verlust und die Trauer ihrer Familien sind. Gleichzeitig fragen sie sich jedoch, wie die Medizin so sicher sein kann, dass dies nicht der Fall ist. Deswegen erzählen sie ihre Geschichten.

Edisons Mutter möchte, dass die Geburtshelfer aufhören, den Frauen zu sagen: „Wenn du eine Behandlung willst, bekommst du den Impfstoff.“

Schultz fügt hinzu: „Mir wurde gesagt, wenn ich mich nicht impfen lasse, kann ich nicht weiterarbeiten, weil ich Krankenschwester bin.“

Sechzehn Monate nach dem Verlust von Makenna nahm die Familie Schultz – Mark, Heather und Makala, 5, am 12. Oktober 2022 Malayna (auf diesem Foto 17 Tage alt) willkommen geheißen.

Die Anmache: Schützen Sie Ihr Baby

Die bedingungslose Empfehlung – oder in diesen Fällen der Auftrag – schwangere Frauen zu impfen, beruht auf zwei Grundpfeilern des Covid-Managements. Beide können infrage gestellt werden.

Die eine besagt, dass die Impfstoffe in jedem Trimester sicher sind, obwohl der Impfstoff in Studien nicht an schwangeren Frauen getestet wurde. Stattdessen schlossen die Aufsichtsbehörden auf die Sicherheit beim Menschen auf der Grundlage von Studien von Pfizer und Moderna mit Ratten, denen jeweils zweimal vor und während der Schwangerschaft eine Dosis verabreicht wurde. „Diese Studien ergaben keine Hinweise auf eine Schädigung des Fötus“, heißt es auf dem Etikett von Pfizer, das sich nicht auf Menschen, sondern auf Ratten bezieht. (Mehr zur Sicherheit später.)

„Die verfügbaren Daten über COMIRNATY, die schwangeren Frauen verabreicht wurden, sind unzureichend, um über die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken in der Schwangerschaft zu informieren“, heißt es auf dem Pfizer-Etikett.

Die zweite Annahme ist, dass die Schwangerschaft selbst ein Risikofaktor für schwere Covid-19-Erkrankungen ist. Die Studien sind jedoch uneinheitlich.

Eine Studie aus Mexiko und eine andere, in der Daten aus achtzehn Ländern zusammengefasst wurden, zeigten, dass schwangere Frauen ein 1,8- und 22,3-mal höheres Sterberisiko haben als nicht schwangere Frauen. Eine dritte Studie aus den Vereinigten Staaten kam zu dem Schluss, dass die Sterblichkeitsrate bei 1 062 schwangeren Frauen mit Covid-Pneumonie 0,8 % betrug, verglichen mit 3,5 % bei 9 815 nicht schwangeren Frauen.

Wie die USA hat auch das Vereinigte Königreich im Jahr 2021 schwangeren Frauen den Impfstoff angeboten, weil es „neue Hinweise darauf gibt, dass sich die Folgen einer COVID-19-Infektion für schwangere Frauen und Babys verschlechtert haben, seit die Delta-Variante vorherrscht“. Aber sind diese Studien relevant?

Die Delta-Variante wurde vor einem Jahr durch die Omikron-Variante ersetzt, in deren Verlauf die Zahl der durch Covid verursachten Todesfälle unter den bestätigten Fällen um mehr als die Hälfte gesunken ist. Die tatsächliche Rate ist viel niedriger, weil so viele Fälle nicht erfasst werden.

Dennoch raten die US-Zentren für Seuchenkontrolle schwangeren Frauen nach wie vor: „Sie werden wahrscheinlich sehr krank“, wenn Sie sich infizieren. „Eine COVID-19-Impfung kann Sie und Ihr Baby vor schweren gesundheitlichen Problemen schützen.

Während die USA die Impfung für alle Personen ab sechs Monaten befürworten, verstehen die Behörden in Frankreich Nuancen, in diesem Fall bei der Schwangerschaft. Eine Richtlinie der französischen Regierung schließt die Impfung im ersten Trimester aus. Eine andere Richtlinie besagt, dass der potenzielle Nutzen die Risiken für die Mutter und den Fötus überwiegen muss“, und empfiehlt, nur Frauen über 35 oder mit gesundheitlichen Problemen wie Fettleibigkeit zu impfen.

Tatsächlich waren sechs der neun schwangeren Frauen, die in der US-Studie an einer Covid-Infektion starben, fettleibig, und sieben hatten mindestens eine Begleiterkrankung. Das Covid-Risiko für diese Frauen war tragischerweise real.

Aber wie hoch ist das Risiko für die Babys?

Betrachten wir die Umstände und das Schicksal von Makenna und Edison. Hier sind ihre Lebensläufe:

Makenna Lynn Schultz

Totgeburt, 15. Juni 2021

Die Mutter ist Heather Schultz, 44 Jahre alt. Aufgrund ihres Alters und ihres Typ-2-Diabetes, den sie seit ihrer Diagnose im Alter von 35 Jahren unter Kontrolle hat, gilt sie als Hochrisikopatientin. Sie ist gesund und fit und hatte bereits eine normale Schwangerschaft mit einer gesunden Tochter.

Oktober 2020: Der Embryo wird nach einer In-vitro-Fertilisation eingepflanzt. Januar 2021: Schultz erhält eine Dosis des Impfstoffs Covid-19, neunundsiebzig Tage nach der Einpflanzung. Januar 2021: Schultz leidet zwei Wochen lang unter Atemnot, Husten und Körperschmerzen.

Später bekommt sie morgens „sprudelndes“ Nasenbluten, das zwanzig Minuten anhält; sie wird anämisch. Sie hat Blutergüsse (Petechie) auf der Brust und der rechten Schulter. Risikogeburtshelfer versichern ihr mehrmals, dass die Reaktionen nicht auf den Impfstoff zurückzuführen sind. Man rät ihr zur zweiten Impfung; sie lehnt ab.

Juni 2021: In 34 Wochen und 4 Tagen werden bei einem Test „normale fetale Herztöne“ festgestellt. „Sie ist ein gutes, gesundes Baby“, wird Schultz mitgeteilt. Juni 2021: Bei der Ultraschalluntersuchung wird ein „intrauterines fötales Absterben“ festgestellt. Juni 2021: Nach eingeleiteten Wehen wird Makenna Lynn mit 35 Wochen und 5 Tagen tot geboren; sie wiegt 8 Pfund (3,63 kg). Schultz hält ihr Baby kurz im Arm. Juni 2021: Autopsie: „Kongenitale Anomalien festgestellt. A. Malrotation des Darms… B. Fenestration des Septum primum, entsprechend einem minimalen Vorhofseptumdefekt. C. Dilatation des rechtsventrikulären Ausflusstraktes. D. Akzessorische Milz…“

Unmittelbare Todesursache: „Wahrscheinlich Nabeldurchblutungsstörung.“ In einem geänderten Bericht werden Blutgerinnsel beschrieben, darunter „ein massiver verschlossener Thrombus in der Nabelvene“. Eine Nabelarterie weist ebenfalls einen teilweise verschließenden Thrombus auf.“

Hauptkrankheit: „Diabetes mellitus Typ 2“.

Bis zu dem Moment, als sie entband, sagte Schultz: „Ich hatte gehofft, dass sie sich irren.“

„Sie war perfekt.“

Edison John Pieczonka (links) lächelte am Tag vor seinem Tod im Alter von zwei Monaten. Siebenundzwanzig Tage alt. Rechts, mit seinem Bruder Evan, 3, und seiner Schwester Eve, 4.

Edison John Pieczonka

Geboren am 27. August 2021. Gestorben am 24. November 2021

Die Mutter ist Maria Pieczonka, bei der Geburt 35 Jahre alt. Sie ist gesund und fit und hatte bereits zwei normale Schwangerschaften und gesunde Kinder.

Dezember 2020: Pieczonka erhält eine Dosis des Impfstoffs Covid-19. oder 8. Januar 2021: Pieczonka wird positiv auf eine Schwangerschaft getestet. Sie ist ungeplant.

Ende Mai 2021: Etwa in der 23. bis 24. Woche wird bei einer anatomischen Untersuchung ein Herzfehler festgestellt.

Ende Juni 2021: Eine angeborene Transposition der großen Arterie, eine Entwicklungsanomalie, wird im Herzen des Babys diagnostiziert. Seine Mutter wird bei Gentests freigesprochen.

August 2021: Edison wird nach 38 Wochen und 4 Tagen auf der Intensivstation geboren. Er wiegt 6 Pfund (2,72 kg). Er hat eine „leichte Trikuspidalinsuffizienz“, bei der eine Klappe nicht richtig schließt und Blut in den Herzvorhof austritt. Er kann innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach Hause gehen. Oktober 2021: Ein Fußgerät zur Überwachung des Herzens des Babys schlägt wiederholt an. Edisons Herz rast so schnell, dass Pieczonka die Schläge nicht mehr zählen kann. Der unregelmäßige Rhythmus verlangsamt sich, als sie ihn in die Hand nimmt, auf 170 Schläge pro Minute. Normal sind 100 bis 150 Schläge pro Minute. Edison wird von einem Kinderkardiologen nach zwei EKGs, einem Echokardiogramm und achtundvierzig Stunden an einem Holter-Monitor für gesund befunden. November 2021: Sein Penis ist blau und Edison wird in die Notaufnahme gebracht. Wie zuvor hat er eine Tachykardie, sein Herz schlägt mit 270 Schlägen pro Minute. Er kommt um 20 Uhr dort an. Der Todeszeitpunkt ist 22:54 Uhr. Es wird keine Autopsie durchgeführt.

Todesursache: A. Transposition der großen Gefäße. B. Supraventrikuläre Tachykardie.

„Entwicklungsmäßig war er perfekt“, sagte mir Pieczonka. „Er hat gelächelt und daran gearbeitet, sich umzudrehen. Er war ein kleiner Brocken. Er aß gerne. Er konnte seinen Kopf hochheben. Er saß in einer kleinen Wippe.“

Zu Beginn ihres zweiten Arbeitstages am 24. November stillte Pieczonka Edison. Am Ende fiel es ihr schwer, ihn im Krankenhaus zurückzulassen, nachdem ihr mitgeteilt worden war, dass er gestorben war.

Was diese Fälle bedeuten

„Das Herz des Babys beginnt sich unmittelbar nach der Empfängnis zu bilden und ist in der achten Schwangerschaftswoche vollständig ausgebildet. – Webseite der American Heart Association.

Als Maria Pieczonka diesen Satz las, war sie am Boden zerstört. Als eine der ersten Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesens, die pflichtbewusst ihren Beitrag leistete, wurde sie in den ersten Tagen einer noch unbekannten Schwangerschaft geimpft.

Makenna und Edison sind nur zwei von vielen Säuglingen, die durch die Folgen der Impfvorschriften und -politik verloren gegangen sind, und zwar höchstwahrscheinlich deshalb. Sie sind die greifbaren, tragischen Opfer, die in einer wachsenden Zahl von statistischen Berichten dargestellt werden, über die ich letzten Monat berichtet habe. In Europa wurden im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zu den drei vorangegangenen Halbjahren 110.000 Babys weniger geboren, ein Rückgang von 7 Prozent. In der Schweiz, die mit 10 Prozent den stärksten Geburtenrückgang seit dem Ersten Weltkrieg verzeichnete, fanden Forscher dort wie auch anderswo in Europa „eine auffällige zeitliche Korrelation“ mit der Einführung von Impfstoffen neun Monate zuvor. In Deutschland und Schweden haben Forscher die steigenden Totgeburten, die ungeklärten Todesfälle und die sinkende Fruchtbarkeit mit den Impfstoffen in Verbindung gebracht, wobei sie wirtschaftliche Bedingungen oder den Impfstoff selbst ausschlossen.

Dies ist kein abstraktes Konzept.

Ich habe zwei Geburtshelfer gebeten, den Zeitpunkt und die Umstände der Fälle, über die ich hier schreibe, zu überprüfen. Beide kamen zu dem Schluss, dass diese Babys höchstwahrscheinlich – wenn auch nicht definitiv – durch die im ersten Trimester der Schwangerschaft verabreichten Impfstoffe geschädigt wurden. Beide ziehen diese Schlussfolgerungen vor dem Hintergrund einer zunehmenden Zahl von Schwangerschaftsproblemen, die sie seit der Einführung der Impfstoffe um die Jahreswende 2021 beobachtet haben.

„Ob ich glaube, dass es damit zusammenhängt?“, sagte Dr. James Thorp, seit vierundvierzig Jahren in Florida als Risikogeburtshelfer tätig, mit Blick auf Makenna Schultz. „Auf jeden Fall, einschließlich des fötalen Todes und der Missbildung.“

In Bezug auf Edison Pieczonka fuhr er fort: „Es passt perfekt zu einer Impfstoffverletzung. Das ist es, was ich gesehen habe.“ Er sagte, dass es mehr fötale Herzrhythmusstörungen, Missbildungen und Todesfälle, mehr Präeklampsie und vorzeitige Membranrisse gab. „Das alles hat erheblich zugenommen“, sagte er. „Ich habe den Verdacht, dass dies in direktem Zusammenhang mit dem Impfstoff steht.“

Dennoch gab er in beiden Fällen zu bedenken: „Ich kann keine endgültige Aussage über die Ursache machen.“

Maria und John Pieczonka posieren mit dem Neugeborenen Edison und den Geschwistern Evan und Eve.

Edison starb knapp drei Monate nach einem Herzfehler, der möglicherweise mit der

mit der Covid-Impfung im ersten Trimester zusammenhängen könnte.

Der zweite Geburtshelfer stimmte zu, dass eine Schädigung durch den Impfstoff sehr wahrscheinlich sei, sah aber in Makennas Autopsie eindeutigere Hinweise; Edison hatte keine. Dieser Arzt bat auf Druck der Krankenhausverwaltung darum, nicht namentlich genannt zu werden.

„Eine Reaktion auf die Impfung zu leugnen“ – wie es die Ärzte von Schultz taten – „ist für mich erstaunlich“, sagte der Arzt. Sie fuhren fort, eine Patientin des Krankenhauses zu beschreiben: „Wir hatten eine Totgeburt in der 24. Woche, mit einem Gerinnsel in der Nabelschnur [wie bei Makenna] als einzigem abnormalen Befund. Sie hatte gerade die Auffrischungsimpfung erhalten.“

In einem Artikel vom September 2022 verglich Thorp unerwünschte Ereignisse bei Frauen nach einer Grippeimpfung mit denen nach einer Covid-Impfung.

Bei den mit Covid geimpften Frauen „gab es einen 1192-fachen Anstieg an abnormaler Menstruation, einen 57-fachen Anstieg an Fehlgeburten und einen 38-fachen Anstieg an fötalem Tod“, schrieb er mir. „Es gab eine signifikante Zunahme von fetalen Chromosomenanomalien, fetalen Missbildungen, fetalen Herzrhythmusstörungen, fetaler Wachstumsrestriktion, abnormalen fetalen Überwachungstests, niedrigem Fruchtwasservolumen (Oligohydramnion), Präeklampsie, vorzeitigen Wehen und vorzeitigen Wehen.“

Auch andere Ärzte, darunter der zweite von mir befragte Geburtshelfer, haben diesen beunruhigenden Trend beobachtet.

Dr. Patricia Lee, seit zwanzig Jahren Ärztin auf der Intensivstation und Chirurgin, wandte sich im September 2021 schriftlich an FDA- und CDC-Beamte und berichtete von einer beispiellosen Welle von Impfstoffverletzungen. Darunter befand sich etwas, das früher selten war: Geburtshelferinnen, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten.

„In einem normalen Jahr kümmere ich mich um 1–2 solcher Patienten“, schrieb der in Harvard ausgebildete Arzt. „Allein in den vergangenen zwei Monaten habe ich mindestens vier solcher Patienten behandelt, zwei mit hämorrhagischem Schock nach der Geburt und zwei mit septischem Schock infolge einer Chorioamnionitis nach einer Frühgeburt. Alle waren geimpft.“

„Es erscheint statistisch unwahrscheinlich, dass ein einziger Arzt so viele Covid-19-Impfstoffverletzungen erlebt“, wenn die Sicherheitsbehauptungen wahr wären, schrieb sie. Ihre Kollegen berichteten von ähnlichen Verletzungen, die für einige „Kollateralschäden“ waren; andere Ärzte waren bestürzt, trauten sich aber nicht, sich zu äußern, schrieb sie.

„Bis zu diesem Jahr habe ich noch nie so viele impfstoffbedingte Verletzungen erlebt“, schrieb sie.

Was wir zum Teil wissen

Das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System, das von der CDC und der Food and Drug Administration gemeinsam verwaltet wird und über eine private Website namens openVAERS.com zugänglich ist, zeigt einen sprunghaften Anstieg der Zahl der Impfschäden, der erst Anfang 2021, nach der Einführung der Covid-Impfstoffe, einsetzte. Darunter sind etwa 4.600 Fehlgeburten, 150 Totgeburten, 35.000 Menstruationsstörungen und 12.300 Gebärmutterblutungen. Hinzu kommen fast 33.000 gemeldete Todesfälle, davon 16.000 in den Vereinigten Staaten.

Die CDC lehnt eine ernsthafte öffentliche Auseinandersetzung mit den VAERS-Daten ab. „Die Berichte können Informationen enthalten, die unvollständig, ungenau, zufällig oder nicht überprüfbar sind. Berichte an VAERS können auch voreingenommen sein“, heißt es in der Erklärung.

Die CDC warnt jedoch davor, allein aus der Zahl der Meldungen Schlüsse zu ziehen, und räumt ein, dass nur ein kleiner Teil der Verletzungen gemeldet wird. Dennoch sind führende akademische Ärzte wie Dr. Peter McCullough empört darüber, dass die Regierung es versäumt hat, die historische Zahl der gemeldeten Verletzungen durch Covidimpfstoffe zu untersuchen. In der Vergangenheit hätten landesweit weitaus weniger Todesfälle durch Impfstoffe zu einer raschen Aufhebung eines Impfstoffs durch die Regierung geführt, so McCullough, da die Aufsichtsbehörden einst der Meinung waren, dass ein neues biologisches Produkt „schuldig sei, bis seine Unschuld bewiesen ist“.

In diesem Milieu, in dem Kritik an Impfstoffen sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in wissenschaftlichen Fachzeitschriften unterdrückt wird, ist es schwierig, den Wahrheitsgehalt der Fruchtbarkeitsschäden zu erkennen. Am bekanntesten ist ein Artikel im New England Journal of Medicine, in dem festgestellt wurde, dass bei 827 geimpften Frauen normale Fehlgeburtenraten auftraten – allerdings wurde vergessen zu erwähnen, dass 700 von ihnen im dritten Trimester geimpft worden waren, also nach der Definition einer Fehlgeburt. (Der Fehler wurde korrigiert, aber es wurden Daten hinzugefügt, die zeigen, dass sich die Rate nicht verändert hat).

Eine zweite Studie, über die die CDC berichtete, versäumte es erneut, die Komplikationen im ersten Trimester zu analysieren, als sie die Sicherheit der Impfstoffe für alle „Frauen, die schwanger sind, kürzlich schwanger waren, jetzt versuchen, schwanger zu werden, oder die in Zukunft schwanger werden könnten“, bestätigte.

In den Vereinigten Staaten, wo nationale Geburtenzahlen beschämenderweise nicht verfügbar sind, deuten Daten über Impfschäden und anekdotische Berichte auf Schäden hin.

Dr. Pierre Kory untersuchte Daten von Pfizer und fand heraus, dass bei Frauen, die in den ersten zwölf Wochen geimpft wurden, achtundzwanzig von zweiunddreißig Schwangerschaften mit einem Spontanabort oder dem Tod des Neugeborenen endeten. (Seltsamerweise wurde für 238 weitere Schwangerschaften „kein Ergebnis angegeben“.)

In einer anderen Analyse von VAERS-Berichten fand Dr. Jessica Rose heraus, dass von 1.981 Frauen, die vor oder während der Schwangerschaft einer „Exposition“ gegenüber Covidimpfstoffen ausgesetzt waren, fast die Hälfte eine Fehlgeburt erlitt.

Und in einem großen medizinischen Zentrum in Kalifornien enthüllte ein durchgesickertes Memo eine Welle von „fötalen Todesfällen“ – zweiundzwanzig im Juli und August 2022. Thorp sagte, dies sei ein „einzigartiges Ereignis“, nach seinen Berechnungen eine „40-Sigma-Welle“ über dem normalen Durchschnitt der Einrichtung.

Diese und andere Hinweise auf potenzielle Probleme werden unter der Rubrik „sicher und wirksam“ abgetan. Das American College of Obstetrics and Gynecology (Amerikanisches Kollegium für Geburtshilfe und Gynäkologie) „ermutigt seine Mitglieder, die Impfung … in jedem Trimester enthusiastisch zu empfehlen“.

Worauf verweist das ACOG zur Unterstützung? Forschungen, die lange vor dem Covid-Impfstoff auf Spike-Basis durchgeführt wurden und zu dem Schluss kamen, dass mRNA-Impfstoffe keine genetischen Veränderungen verursachen können (CDC, Zhang 2019, Schlake 2012); veraltete Zahlen, die zeigen, dass Pfizer zu 95 % und Moderna zu 94,1 % wirksam ist“; die Annahme, dass das Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil des Impfstoffs für schwangere Personen ähnlich ist wie bei nicht schwangeren Personen“.

So wird im einundzwanzigsten Jahrhundert Politik gemacht und Wissenschaft betrieben.

Die Nachwirkungen

Für Thorp gilt: „Keine Frau im gebärfähigen Alter, weder schwanger noch nach der Geburt, sollte den Impfstoff jemals einnehmen.

Diese beiden Frauen, die an vorderster Front im Gesundheitswesen tätig sind, hatten keine andere Wahl.

Die 5-jährige Tochter von Heather Schultz, Makayla, sieht manchmal einen Regenbogen. „Das ist Makenna“, sagt sie dann.

Evan, der dreijährige Sohn von Maria Pieczonka, sieht etwas von Edison – eine Decke in einer Wickeltasche – und sagt: „Das war von Edison. Ich vermisse Edison.“ Ihre Tochter Eve, 4, malt Strichmännchen mit Buntstiften, die sie an die Wand kleben. In jeder Figur ist ein winziger Edison zu sehen, mit Eve und Maria auf jeder Seite in einer Figur; Eve und ihr Vater John in einer anderen.

Wenn der Mutterschaftsurlaub von Heather Schultz zu Ende ist – ob sie nun stillt, schwanger ist oder nicht -, wird man ihr sagen, dass sie ihre Impfungen auffrischen muss.

Oder sie riskiert, ihren Job zu verlieren.