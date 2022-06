ZWEI neue Studien zeigen Zusammenhang zwischen unheilbarer, degenerativer Hirnerkrankung und dem experimentellen Impfstoff Covid-19

Zwei neue klinische Studien – eine von Forschern in der Türkei begutachtet und eine von Forschern in Frankreich peer-reviewed – haben begonnen, einen alarmierenden Zusammenhang zwischen einer unheilbaren, degenerativen Hirnerkrankung namens Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) und dem experimentellen Impfstoff Covid-19 herzustellen.

CJD ist eine „seltene“ Krankheit, die durch abnorme infektiöse Proteine im Gehirn, die sogenannten „Prionen“, verursacht wird, so der NHS. Obwohl das Vorhandensein von Prionen nicht unbedingt gefährlich oder tödlich ist, verursachen die Proteine degenerative Hirnerkrankungen, wenn sie krank werden oder sich falsch falten. Wenn dieser Prozess erst einmal begonnen hat, schädigen die fehlfunktionierenden Prionen weiterhin andere Zellen, was zu einer Prognose führt, die immer tödlich ist.

Derzeit ist die CJK unheilbar. Es gibt keinerlei Behandlungsmöglichkeiten. Die Krankheit ist im Grunde ein Todesurteil, aber sie schlummert in der Regel mehrere Jahre lang, bevor sie sich in einer tödlichen Komplikation manifestiert.

Bei den neuen Fällen von CJK, die mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden, scheint dies leider nicht der Fall zu sein. Die Krankheit schreitet mit einer alarmierenden und noch nie dagewesenen Geschwindigkeit voran. So sehr, dass die Forscher, die die Pre-Print-Studie aus Frankreich veröffentlicht haben, befürchten, dass die experimentellen mRNA-Impfstoffe direkt zur Entstehung einer neuen Art von CJK beigetragen haben, die aggressiver ist und sich anders verhält als in früheren Fällen.

Den Forschern zufolge haben sie seit 2021 26 Fälle von CJK im Zusammenhang mit Impfungen untersucht. Noch besorgniserregender ist, dass sie auch feststellten, dass „mehr als 50 Fälle“ der tödlichen Krankheit nach der Einnahme der experimentellen Impfstoffe auftraten.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie waren satte 20 der 26 CJK-Patienten bereits an der Krankheit verstorben. Obwohl es traditionell bis zu einem Jahrzehnt dauert, bis sich die Symptome manifestieren, traten sie nur 11,38 Tage nach der Impfung auf. In diesen Fällen tötet die Krankheit die betroffenen Personen in weniger als 5 Monaten (4,76 Monate).

Aus der französischen Preprint:

…wir analysieren das Zusammentreffen von Fällen, die in verschiedenen europäischen Ländern auftraten, zwischen den ersten Dosen des mRNA-Impfstoffs von Pfizer oder Moderna und dem plötzlichen und raschen Auftreten der ersten Symptome der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die normalerweise mehrere Jahre braucht, bevor sie ihre ersten Symptome zeigt… …Wir erinnern uns an die übliche Geschichte dieser gefürchteten subakuten Krankheit und vergleichen sie mit dieser neuen, extrem akuten Prionenkrankheit, die kurz nach der Impfung auftritt. Innerhalb weniger Wochen sind in Frankreich und Europa mehr als 50 Fälle von fast spontanem Auftreten der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit kurz nach der Injektion der ersten oder zweiten Dosis der Impfstoffe von Pfizer, Moderna oder AstraZeneka aufgetreten.

Die Forscher waren auch in der Lage, die wahrscheinliche Ursache der plötzlich auftretenden CJK nach der Impfung zu identifizieren. Als die Impfstoffe zum ersten Mal synthetisiert wurden, basierte die genetische Zusammensetzung auf dem ursprünglichen Virusstamm aus dem Wuhan Institute of Virology, der eine Prionenregion auf seinem Spike-Protein hatte.

Es hat sich gezeigt, dass dieses Spike-Protein und die Prionregion in der experimentellen mRNA mit menschlichen Zellen interagieren und wahrscheinlich für die aggressivere Version der CJK verantwortlich sind, heißt es in dem französischen Preprint.

Aus The Epoch Times:

…als die Spike-Protein-Geninformation der Wuhan-Variante als Teil der mRNA- und Adenovirus-Impfstoffe in einen Impfstoff eingebaut wurde, wurde auch die Prionenregion integriert.

Als Teil des natürlichen zellulären Prozesses wird die Zelle, sobald die mRNA in die Zellen eingebaut ist, die mRNA-Instruktionen in ein COVID-19-Spike-Protein umwandeln und den Zellen vorgaukeln, sie seien infiziert worden, sodass sie ein immunologisches Gedächtnis gegen eine Komponente des Virus aufbauen…

…In einer US-Studie wurde spekuliert, dass ein fehlgefaltetes Spike-Protein wiederum eine fehlgefaltete Prionenregion erzeugen könnte, die in der Lage sein könnte, mit gesunden Prionen zu interagieren und Schäden zu verursachen, was zu einer CJD-Erkrankung führen könnte.“

Die kurz vor der französischen Studie veröffentlichte und von Experten begutachtete Arbeit aus der Türkei identifizierte ebenfalls plötzliche CJK-Fälle, die nach der Verabreichung eines der experimentellen Impfstoffe von Pfizer, Moderna und AstraZeneca auftraten. Anstatt dass es im Durchschnitt 11 Tage dauerte, bis die Symptome auftraten, stellten die Forscher fest, dass die Krankheit zehnmal schneller auftrat – einen einzigen Tag nach der Impfung.

Aus der von Fachleuten begutachteten Studie:

Die Berichte über neurologische Probleme bei der klinischen Präsentation von COVID19 nehmen zu… …Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, eine durch Prionen verursachte spongiforme Enzephalopathie, ist durch eine schwere neurologische Zerstörung gekennzeichnet, die eine extrem hohe Sterblichkeit aufweist. In dieser Veröffentlichung stellen wir einen Patienten vor, der mit neurologischen Befunden, die sich nach der COVID-19-Impfung (CoronaVac, Sinovac Life Sciences, Peking, China) entwickelten, in die anästhesiologische Intensivstation der Pamukkale-Universität eingeliefert wurde. Der Patient starb aufgrund der fortschreitenden neurologischen Störungen…

…Das Auftreten akuter neurologischer Symptome nach der Covid-19-Impfung deutet darauf hin, dass es sich um eine unerwünschte Wirkung des Impfstoffs handeln könnte. Die Unterdrückung der Immunität nach der Impfung könnte das Auftreten der Prionenkrankheit beschleunigt haben, oder der Ausbruch der Krankheit könnte zufällig erfolgt sein. Damit die CJK-Diagnose mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden kann, muss die Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen beiden aufgezeigt werden. Daher sind weitere Studien in diesem Bereich erforderlich.

Genau das hat das französische Forscherteam getan, und laut Dr. Jean-Claude Perez, einem der Hauptautoren der Studie, bestätigen die neuen Ergebnisse das Schlimmste: Es gibt eine neue, aggressivere Form der CJK.

Von Dr. Perez:

Dies bestätigt die radikal andere Natur dieser neuen Form der CJK, während die klassische Form mehrere Jahrzehnte benötigt.

Setzen Sie CJD auf die Liste der Schrecken der mRNA-Impfstoffe. Uns geht wirklich langsam der Platz aus für die enorm vielen nebenwirkungen.