Das Energie- und Handelskomitee des US-Kongresses veröffentlichte kürzlich einen Bericht über einen Bundesvertrag im Wert von rund einer Milliarde Dollar, den das Gesundheitsministerium (HHS) unter der Biden-Harris-Administration an das Beratungsunternehmen Fors Marsh Group (FMG) vergab. Der Bericht, an dem Dr. Robert Malone mitwirkte, offenbart Details über die massiven staatlichen Ausgaben zur Beeinflussung der Impfbereitschaft.

Die „Beltway Bandit“ Fors Marsh Group, die überwiegend für Regierungsbehörden arbeitet, erhielt 911 Millionen Dollar an Steuergeldern, um eine psychologische Kampagne zur Förderung von COVID-19-Impfungen durchzuführen. Der damalige Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas bezeichnete Desinformation im Kontext der Pandemie als „inländischen Terrorismus“.

Laut der New York Post wurde das Geld eingesetzt, um eine großangelegte Impfkampagne zu finanzieren, in der über die Wirksamkeit von Masken und Impfungen sowie das Risiko für Kinder falsch informiert wurde. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des GOP-geführten Energie- und Handelskomitees, ein 113-seitiges Dokument, prangert zahlreiche Versäumnisse und Fehlinformationen an, die vom HHS und den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verbreitet wurden. Darin heißt es, dass die CDC-Richtlinien zur Impfstoffwirksamkeit über die Notfallzulassung der FDA hinausgingen, ohne ausreichende Beweise.

Die Untersuchung kritisiert die CDC weiterhin für „widersprüchliche und unzutreffende Aussagen zur Maskenwirksamkeit“, eine „systematische Übertreibung des COVID-19-Risikos für Kinder“ sowie die unermüdliche Empfehlung, Impfungen für alle Personen ab sechs Monaten zu fördern.

Zwischen August 2020 und Juni 2023 zahlte das HHS der Fors Marsh Group über 911 Millionen Dollar für ihre Werbemaßnahmen – rund 20 Mal mehr als die 45 Millionen Dollar, die die National Institutes of Health 2012 für eine Kampagne zur Krebsforschung ausgaben, und etwa 40 Mal mehr als das jährliche Kommunikationsbudget der FDA.

Die Biden-Harris-Administration verbreitete weiterhin unbewiesene Informationen über Impfquoten, Maskenpflicht und die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen. Laut dem Bericht bearbeitete und löschte die CDC während der Untersuchung des Komitees zahlreiche Videos auf ihrem YouTube-Kanal, die teilweise dazu genutzt wurden, Ungeimpfte durch Panikmache zur Impfung zu drängen.

Eine Zusammenfassung der Fors Marsh-Kampagne wurde in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. In der Bewertung mit dem Titel „Evaluation of the ‚We Can Do This‘ Paid Media Campaign and COVID-19 Vaccination Coverage“ wird die Kampagne als Erfolg bezeichnet. Die Studienergebnisse zeigten, dass digitale Medien eine unmittelbare Verhaltensänderung bewirkten, während TV-Werbung das Verhalten schrittweise beeinflusste. Die Studie hebt hervor, dass Multikanal-Kampagnen ein effektives Mittel sind, um die öffentliche Meinung und das Verhalten zu beeinflussen.

Dr. Robert Malone kommentierte diese Entwicklungen mit scharfen Worten: