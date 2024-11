Die Tragödie um den HPV-Impfstoff war ein Testlauf für COVID-19

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Vor zwei Jahrzehnten führte Merck Vioxx ein, ein profitables nichtsteroidales Antirheumatikum, obwohl bekannt war, dass es zahlreiche Herzinfarkte verursachen kann. Nachdem Merck mit einer Flut von Klagen konfrontiert war und Vioxx schließlich vom Markt nahm, brachte das Unternehmen schnell Gardasil, einen HPV-Impfstoff, auf den Markt, um die Verluste auszugleichen.

Gardasil erwies sich als äußerst gefährlich, doch sowohl Merck als auch die FDA ignorierten die alarmierenden Daten und bewarben den Impfstoff weiterhin, obwohl er zu beispiellosen Verletzungen führte, darunter Autoimmunerkrankungen, POTS, Unfruchtbarkeit und Tod. Bemerkenswert ist, dass viele dieser Probleme denen im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen ähneln

Dieser Artikel untersucht die Gefahren des HPV-Impfstoffs, die Gründe für seine Risiken – einschließlich seiner Tendenz, Gebärmutterhalskrebs eher zu verursachen als zu verhindern – und die weitgehende Fahrlässigkeit der FDA und der CDC. Diese Erkenntnisse sind für das Verständnis der Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19 von entscheidender Bedeutung

Vor COVID-19 hielt ich Gardasil (gegen HPV) für den gefährlichsten und nicht zu rechtfertigenden Impfstoff auf dem Markt. Es ist wirklich bemerkenswert, wie viele Parallelen zwischen ihm und den COVID-19-Impfstoffen bestehen, daher halte ich es für äußerst wichtig, dass diese bereits vergessene Geschichte erzählt wird.

Hilfe bei der Bezahlung von Vioxx (HPV)

Die Standardstrategie in der Medizin bei jeder Art von Schmerz oder Verletzung ist es, NSAR zu verabreichen – was die Medikamente immens profitabel macht. Leider helfen sie in der Regel nicht so sehr (was ihren Umsatz tatsächlich steigert, da die Patienten dann mehr davon benötigen), und sie sind ziemlich gefährlich (z. B. töten NSAR jedes Jahr Zehntausende von Amerikanern und verletzen weitaus mehr schwer – was bedauerlich ist, da DMSO alle Erkrankungen, für die NSAR eingesetzt werden, sicher und wirksam behandelt).

Um einen neuen Markt zu schaffen, wurden NSAIDs wie Vioxx entwickelt, die angeblich sicherer sein sollten … aber tatsächlich ein enormes Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko aufwiesen (Dr. Mercola warnte die Öffentlichkeit bereits 1999 davor). Trotz der sich häufenden Beweise für die Schädlichkeit vertuschten Merck und die FDA diese jedoch weiterhin, und als das Medikament schließlich vom Markt genommen wurde, waren schätzungsweise 120.000 Menschen durch Vioxx gestorben.

Leider ist dies, wie der FDA-Wissenschaftler, der dafür kämpfte, das Medikament vom Markt zu nehmen, aussagte, „business as usual“, und eine weitere Vioxx-Katastrophe war unvermeidlich.

Merck musste schließlich eine Vioxx-Vergleichssumme von 5 Milliarden zahlen (während der CEO einen „leistungsbasierten“ Bonus in Höhe von 37,8 Millionen US-Dollar erhielt), was dazu führte, dass Merck knapp bei Kasse war. Dieses Problem wurde gelöst, indem die jahrzehntelange Forschung schließlich einen HPV-Impfstoff hervorbrachte, den Merck (und die FDA) sofort durch eine „preisgekrönte“ Werbekampagne vermarkteten, die jeden Amerikaner davon überzeugte, dass sie Todesangst vor Gebärmutterhalskrebs haben müssten (eine ziemlich seltene Krebsart).

Es funktionierte: 2007 ließen sich 25,1 % der heranwachsenden Mädchen impfen, 2011 waren es 53,8 % und 2023 schließlich 79,3 %. Der Impfstoff war einer der teuersten auf dem Markt und wurde schnell zu einer der Haupteinnahmequellen von Merck (z. B. 1,87 Milliarden im Jahr 2023).

Aufgrund seiner Kosten (wie beim COVID-Impfstoff) waren jedoch hohe staatliche Subventionen erforderlich, darunter Geldpreise für den Erhalt des Impfstoffs und ein 40-Millionen-Dollar-Zuschuss des HHS für die Entwicklung des effektivsten Verkaufsskripts, mit dem Ärzte „zögerlichen“ Patienten den Impfstoff schmackhaft machen konnten.

Anmerkung: Aufgrund seiner hohen Kosten ist häufig eine finanzielle Unterstützung durch den Staat oder die Bundesregierung erforderlich, damit Ärzte ihn anbieten können (genau wie bei COVID-19).

Ist Gardasil wirksam?

Der Grund, warum Merck die Angst vor Gebärmutterhalskrebs so aggressiv vermarkten musste, war, dass die Gefahr viel geringer war als in der Vergangenheit, da sie durch Pap-Abstriche weitgehend beseitigt worden war.

Außerdem war sein Nutzen für Gebärmutterhalskrebs rein theoretisch (Merck überzeugte die FDA sogar davon, dass „die Erforschung von Krebs selbst nicht machbar ist, weil es zu lange dauert und zu viele Frauen benachteiligt“) und obwohl 80 % der Frauen es bekommen, hat es Gebärmutterhalskrebs immer noch nicht reduziert:

Die Vermarktung von Gardasil hat auch die beiden anderen Hauptrisikofaktoren für Gebärmutterhalskrebs – Rauchen und Antibabypillen – in den Hintergrund gedrängt, da der Fokus auf HPV lag. Bemerkenswerterweise spiegelt der Rückgang des Rauchens den Rückgang der Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs perfekt wider.

Provokation von Krankheiten

Impfstoffe setzen den Körper unter Stress und lenken die Immunantwort auf den Reiz des Impfstoffs ab. Wenn das Immunsystem bereits versucht, eine andere Infektion einzudämmen, kann dies recht problematisch sein und dazu führen, dass die bestehende Infektion außer Kontrolle gerät. Dieses Phänomen ist seit 1893 bekannt und wurde wiederholt bei vielen verschiedenen Infektionen (z. B. Polio und Typhus) nachgewiesen.

Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich schon erlebt habe, dass Menschen in meiner Umgebung nach einer Grippeimpfung an Grippe erkrankt sind, und während der COVID-Pandemie folgten auf den Impfstoff häufig schwere COVID-Fälle.

Auch der HPV-Impfstoff hat diese Wirkung, und es gibt viele Berichte über Personen, bei denen HPV-bedingte Infektionen, einschließlich Genitalwarzen, neu auftraten oder sich verschlimmerten, und die Studiendaten zu Gardasil zeigen, dass bestehende Infektionen mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Krebs werden:

Anmerkung: Ein identischer Effekt wurde auch bei dem konkurrierenden HPV-Impfstoff von GlaxoSmithKline festgestellt.

Trotz dieser Bedenken wird ein HPV-Vorscreening vor der Impfung nicht empfohlen. Stattdessen wurde das Impfalter gesenkt.

DNA-Kontamination

Bisher habe ich argumentiert, dass Impfstoffe „krank machen“ können, weil sie das Immunsystem schwächen und anfälliger für die eigentliche Infektion machen oder eine bereits bestehende Infektion außer Kontrolle gerät. Ich glaube zwar, dass dies das Hauptproblem ist, aber es gibt noch ein weiteres Problem: Die Herstellung von Impfstoffen ist ein von Natur aus schmutziger Prozess.

Aus diesem Grund werden zwangsläufig kontaminierte „heiße“ Chargen freigegeben, die viele Menschen krank machen oder töten (ein immer wiederkehrendes Problem, das letztlich dadurch „gelöst“ wurde, dass die Regierung den Herstellern rechtliche Immunität gewährte).

Für die Herstellung gentechnisch veränderter Impfstoffe (z. B. Gardasil) werden synthetische DNA (Plasmide) benötigt, die häufig nicht aus dem Endprodukt herausgefiltert werden (dies ist z. B. ein immer wiederkehrendes Problem bei heißen Impfstoffchargen). Schlimmer noch, diese Plasmide neigen dazu, mit Adjuvantien vermischt zu werden, die sie in die Zellen bringen und einen gefährlichen Teil des SV40-Virus enthalten, der sie in den Zellkern zieht, sodass sie sich in das menschliche Genom integrieren können (dies wurde z. B. bei den COVID-Impfstoffen nachgewiesen).

Hinweis: Die frühen Polio-Impfstoffe waren mit dem krebserregenden SV40-Virus kontaminiert, aber trotz Warnungen gab die Regierung sie dennoch frei, was letztendlich zu Millionen von Krebserkrankungen führte. Leider stellt die aktuelle Krebswelle durch den COVID-Impfstoff selbst das in den Schatten:

Auch bei Gardasil gab es zahlreiche Fälle, in denen bei einem jungen geimpften Mädchen (z. B. bei einem plötzlich verstorbenen Mädchen) HPV-Plasmid-DNA in ihrem Körper entdeckt wurde, und diese Plasmide wurden in jedem HPV-Impfstoff gefunden, in dem sie getestet wurden (was dazu führte, dass die Regierung ihre Anwesenheit nicht mehr leugnete, sondern darauf bestand, dass sie „sicher“ seien).

Anmerkung: Es ist sehr bedauerlich, dass ein krebserregender Impfstoff zur Vorbeugung einer (recht seltenen) Krebserkrankung auf den Markt gebracht werden konnte – insbesondere, da Gardasil (wie die mRNA-Impfstoffe) nie auf sein Krebsrisiko getestet wurde und die Studiendaten erhöhte Leukämieraten zeigten.

Sicherheit vs. Wirksamkeit

Da alle Impfstoffe als „sicher und wirksam“ gelten, legen die Aufsichtsbehörden Wert darauf, wie stark die Antikörperreaktion ist, die sie auslösen, was dazu führt, dass die Hersteller das Immunsystem auf Kosten der Sicherheit übermäßig stimulieren (z. B. war dies der Grund, warum die COVID-Impfstoffe bei so vielen Menschen Autoimmunerkrankungen auslösten).

Im Fall von Gardasil wurde ein sehr starkes (aber ungetestetes) Adjuvans verwendet, das bei 49,6 % der Teilnehmer an der Studie von Merck zu einer „neuen medizinischen Erkrankung“ führte, darunter das Guillain-Barré-Syndrom, Multiple Sklerose und andere schwere Autoimmunerkrankungen.

Zur Veranschaulichung: Dies ist der Wortlaut in der Packungsbeilage von Merck für den Impfstoff, in der alle (gemeldeten) Autoimmunerkrankungen aufgeführt sind, die während der klinischen Studien auftraten.

Hinweis: Einer der wichtigsten Mechanismen, der zu Verletzungen führt, ist, dass die meisten Impfstoffe das physiologische Zeta-Potenzial des Körpers zusammenbrechen lassen – was dazu führt, dass die Blutzellen verklumpen und Mikroschläge im ganzen Körper auslösen. Und die schädlichsten Impfstoffe, die jemals auf den Markt kamen, waren einzigartig toxisch für das Zeta-Potenzial (was im Fall von Gardasil auf das Aluminium-Adjuvans und im Fall des COVID-Impfstoffs auf die positive Ladungsdichte des [massenproduzierten] Spike-Proteins zurückzuführen ist).

Infolgedessen erfordert die Behandlung dieser Verletzungen oft die Wiederherstellung des physiologischen Zeta-Potenzials. Darüber hinaus sind Menschen mit Hypermobilität (z. B. Ehlers-Danlos-Syndrom) besonders anfällig für Arzneimittelschäden und benötigen oft auch eine gezielte Nahrungsergänzung, um ihre Bänder und Gesundheit wiederherzustellen.

Diese außergewöhnlich hohe Rate an Autoimmunerkrankungen hat dazu geführt, dass eine große Zahl von Gardasil-Empfängern durch den Impfstoff schwer und manchmal dauerhaft behindert wurde. Im Gegenzug gibt es Tausende von Seiten herzzerreißender Geschichten (die sich nicht wesentlich von den COVID-Impfschäden unterscheiden) darüber, wie Gardasil das Leben vieler Menschen in der Blüte ihres Lebens ruiniert hat.

Hinweis: Eine der häufigsten Nebenwirkungen von Gardasil (und der COVID-Impfung) war POTS (eine schwächende Erkrankung, bei der beim Aufstehen schwere Schwindelgefühle auftreten, die manchmal tödliche Autounfälle auslösen können – und die zufällig eine häufige Todesursache in den Gardasil-Studien war).

Viele sind seitdem zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dieser Krankheit teilweise um eine Autoimmunerkrankung handelt, da bei Gardasil-Opfern Antikörper gegen die autonomen Rezeptoren gefunden wurden, die das Blut in den Kopf bringen sollen. POTS scheint auf ein gestörtes Zeta-Potenzial zurückzuführen zu sein (etwas, wofür Gardasil ebenfalls berüchtigt war), da die Wiederherstellung des physiologischen Zeta-Potenzials POTS oft deutlich verbessert.

Wenn man einen Schritt zurücktritt, ist es völlig unzumutbar, dass ein Impfstoff, der fast keinen Nutzen bringt, zugelassen werden könnte, während er gleichzeitig mindestens 2,3 % der Empfänger eine schwere lebenslange Autoimmunerkrankung beschert. Um dies zu umgehen, manipulierte Merck die Studien, indem er das „Placebo“ als schädliches Adjuvans des Impfstoffs einsetzte.

Daher wurde bei denjenigen, die den Impfstoff einnahmen, eine massive Schadensrate beobachtet, die jedoch nicht viel höher war als die in der „Placebo“-Gruppe (und somit „zufällig“) und daher als „nicht mit dem Impfstoff in Zusammenhang stehend“ angesehen wurde.

Unfruchtbarkeit

Leider war Autoimmunität nicht das einzige Problem. Da dieser Impfstoff beispielsweise dazu gedacht war, allen Frauen weltweit kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes verabreicht zu werden, wäre ein Risiko für Unfruchtbarkeit der Hauptgrund, ihn nicht auf den Markt zu bringen. Bedenken Sie jedoch, was die ursprünglichen klinischen Daten von Merck zeigten:

Bei Gardasil 9 (einem neueren HPV-Impfstoff mit mehr Stämmen) kam es bei 17 der 62 Schwangerschaften aus klinischen Studien (27,4 %) zu einer Fehlgeburt.

Hinweis: Bei Gardasil war die Fehlgeburtenrate sogar noch höher, wenn die Impfung innerhalb von 30 Tagen nach der Empfängnis erfolgte. Ebenso wurde dieses Problem auch bei den Geburtsfehlern von Gardasil beobachtet.

Todesfälle

Viel Aufmerksamkeit wurde auf die explosionsartige Zunahme „unerklärlicher“ (und oft plötzlicher) Todesfälle gelenkt, die nach der Markteinführung der COVID-Impfstoffe bei den jüngsten und gesündesten Mitgliedern der Gesellschaft auftraten:

Deutlich weniger Beachtung fand jedoch die Tatsache, dass in den ersten Gardasil-Studien von 21.458 10 Impfstoffempfängern und 7 „Placebo“-Empfängern 7 starben, darunter 7 bei Autounfällen (die durch POTS ausgelöst werden können, wodurch die Fahrer ohnmächtig werden). Obwohl die Todesrate bei Gardasil (8,5 pro 10.000) fast doppelt so hoch ist wie die allgemeine Sterblichkeitsrate bei Mädchen und jungen Frauen (4,37), war die FDA nicht beunruhigt.

Anmerkung: Die tatsächliche erwartete Sterblichkeitsrate war wahrscheinlich niedriger, da für die Studien junge und gesunde Mädchen ausgewählt wurden.

Risiko vs. Nutzen

Wenn man einen Schritt zurücktritt und sich die Daten ansieht, wird deutlich, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis von Gardasil schockierend ist. Im besten Fall rettete Gardasil 0,6 Leben pro 10.000 in England und 0,2 pro 10.000 in den USA. Allerdings tötete es mindestens 4,13 pro 10.000 Empfänger – junge Menschen, die gerade erst ihr Leben begannen. Darüber hinaus verursachte es bei mindestens 230 von 10.000 Personen schwere Autoimmunerkrankungen, beeinträchtigte die Fruchtbarkeit und führte zu einer Vielzahl subtilerer Langzeitkomplikationen.

Das ist ein schreckliches Risiko-Nutzen-Verhältnis. Ich bin daher zu der Überzeugung gelangt, dass ein Großteil der modernen Medizin einem Verkaufstrichter ähnelt, der Patienten auf Kosten ihrer Gesundheit in kostspielige, lebenslange Behandlungen drängt.

Gardasil ist ein perfektes Beispiel. Seine neurologischen Nebenwirkungen können zu psychiatrischen Problemen führen und junge Frauen weiter in die medizinische Verkaufspipeline drängen – etwas, das ich aus erster Hand gesehen habe. Viele Patienten entwickeln nach der Impfung auch kostspielige lebenslange Autoimmunerkrankungen, aber die meisten erkennen den Zusammenhang erst, wenn ich darauf hinweise.

Dies wirft ein Schlaglicht auf zwei entscheidende Punkte: Impfstoffe bergen oft Risiken, die ihren Nutzen bei Weitem überwiegen, und selbst wenn in Studien Schäden auftreten (wie bei Gardasil), werden sie von den Aufsichtsbehörden dennoch zugelassen. Leider spiegelt dies das wider, was wir bei den COVID-19-Impfstoffen gesehen haben.

Hinweis: Ich habe hier eine Zusammenfassung der Risiken und Vorteile der einzelnen Impfstoffe für Kinder für Eltern zusammengestellt (z. B. ist Gardasil einer der schlechtesten).

Die klinischen Studien zu Gardasil

Zuvor habe ich argumentiert, dass die klinischen Studien zu Gardasil viele Parallelen zu einer Missbrauchsbeziehung aufweisen, da in beiden Fällen

Der Täter wird zunächst sagen, dass Sie die wunderbarste Person sind, die man sich vorstellen kann, weil Sie zu ihm gekommen sind, und Ihnen zahlreiche großzügige Versprechungen machen, um Sie in die Falle zu locken.

Sobald sie Sie in der Falle haben, beginnen sie, jedes Versprechen zurückzunehmen und Sie ständig zu verwirren, während sie Sie verletzen (z. B. leugnen die Forscher nicht nur die Verletzungen der Teilnehmer, sondern lassen auch niemals zu, dass Verletzungen in die Studienunterlagen aufgenommen werden, egal wie sehr die Teilnehmer es versuchen).

Sobald Sie ihnen nichts mehr zu bieten haben, werden sie Sie fallen lassen und Sie mit dem Schlamassel allein lassen.

Leider ist diese Art von Missbrauch in der Forschung so normal geworden, dass es, als COVID-19 aufkam, wie Whistleblower aus Studien zeigten, nicht nur wieder vorkam, sondern die Regierung sich sogar auf die Seite des Täters stellte.

Regulatorische Reaktion

Aufgrund der Toxizität von Gardasil wurden die FDA und die CDC nach der Markteinführung mit einer Welle von Berichten über Nebenwirkungen überschwemmt. Anstatt diese jedoch anzuerkennen, setzten sie verstärkt auf den Impfstoff und ersannen eine immer ausgefeiltere Reihe von Schritten, um ihn abzuschirmen.

Anmerkung: Deshalb wusste ich, dass sie bei den COVID-Impfstoffen genau dasselbe tun würden. Selbst jetzt, wo die Schäden so weit verbreitet sind, glaubt die Mehrheit der Amerikaner, dass sie Menschen töten, und es gibt keine Rechtfertigung dafür, den Impfstoff weiter zu forcieren (z. B. ist der ursprüngliche Stamm, vor dem er „schützt“, ausgestorben, die endlosen Auffrischungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu erkranken, und inzwischen lassen sich nur noch sehr wenige Amerikaner impfen).

Als Reaktion auf die weit verbreitete Berichterstattung über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die auf HPV-Impfstoffe zurückgeführt wurden, leiteten die FDA und die CDC beispielsweise 2009 eine Studie zur Untersuchung des Sicherheitsprofils von Gardasil ein, bei der alle VAERS-Berichte analysiert wurden, die seit der Zulassung von Gardasil Mitte 2006 bis Ende 2008 eingereicht wurden.

Die Studie ergab, dass „die VAERS-Melderate für [Gardasil] dreimal so hoch ist wie die Rate für alle anderen Impfstoffe zusammen“. Darüber hinaus ergab die Studie, dass 68 % der Berichte von Vertretern von Merck, dem Hersteller von Gardasil, eingereicht wurden, von denen die meisten vervollständigt oder genauer sein mussten und von denen 90 % mehr Informationen benötigten, die für die Durchführung medizinischer Bewertungen unerlässlich sind. Schließlich stellten die Autoren auch fest, dass VAERS unter einer unzureichenden Berichterstattung litt.

Trotz dieser Warnsignale erklärten die Autoren stattdessen, dass die hohe Rate unerwünschter Ereignisse „die größere öffentliche Aufmerksamkeit für HPV widerspiegelt“, die angeblich durch eine „weit verbreitete Medienberichterstattung“ „angeregt“ wurde, und dass das „Sicherheitsprofil von Gardasil nach der Zulassung“, das aus VAERS-Daten berechnet wurde, „weitgehend mit den in klinischen Studien gesammelten Sicherheitsdaten übereinstimmt“, ohne diese Behauptungen gleichzeitig zu stützen.

Es überrascht nicht, dass Nachrichtenorganisationen und Gesundheitsbehörden wie die CDC und die WHO nach der Veröffentlichung der Studie wiederholt auf diese „Studie“ als Beweis für die Sicherheit von Gardasil verwiesen haben. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Schlussfolgerung

Wenn eine räuberische Industrie etwas Unverantwortliches tun will, beginnt sie in der Regel damit, es an einer Gruppe zu testen, die sich nicht wirklich wehren kann, und wenn sich das dann normalisiert hat, wendet sie es in einem viel größeren Maßstab an.

Zum Beispiel war das ganze schreckliche Vorgehen, das Fauci während COVID-19 in Amerika an den Tag legte, fast identisch mit dem, was er der Schwulengemeinschaft während der AIDS-Krise angetan hat. Und sobald Gardasil zugelassen war, begannen amerikanische Organisationen sofort damit, skrupellose klinische Studien im Ausland durchzuführen, bei denen junge Mädchen dazu verleitet wurden, daran teilzunehmen, und sie dann, sobald sie verletzt waren, fallen gelassen wurden (was schließlich zu einer vernichtenden Rüge durch die indische Regierung führte).

Leider war das Gardasil-Debakel nicht der einzige Testlauf. So spiegelten beispielsweise die Impfvorschriften für Kinder, die nach dem Masernausbruch in Kalifornien in den Jahren 2015 bis 2016 in ganz Amerika durchgesetzt wurden, die COVID-19-Impfvorschriften wider.

Ebenso war die katastrophale militärische Anthrax-Impfkampagne (die so verheerend endete, dass Gesetze verabschiedet wurden, die die Impfpflicht für experimentelle Impfstoffe für unsere Soldaten illegal machten) letztlich ein Beta-Test für die schrecklichen Handlungen, die mit den COVID-Impfstoffen an unseren Soldaten begangen wurden.

Dieser beunruhigende Trend ist nicht neu; er lässt sich sogar bis zu den Pockenimpfstoffen zurückverfolgen, die schlecht getestet wurden und häufig Ausbrüche verursachten, was zu strengeren Vorschriften führte. Als der öffentliche Widerstand jedoch zur Aufhebung dieser Vorschriften führte, führte dies zu einem innovativen Ansatz, der letztendlich die Pocken ausrottete.

Heute stehen wir an einem entscheidenden Scheideweg. Die Gier der Pharmaindustrie ist außer Kontrolle geraten, aber die öffentliche Meinung wendet sich gegen diese wahnsinnigen Praktiken. Es gibt eine wachsende Bewegung – „Making America Healthy Again“ – die zeigt, dass die Menschen bereit sind, ihre Gesundheit zurückzugewinnen.

Denken Sie an diesen jüngsten Austausch, bei dem der Co-Vorsitzende des Übergangs von Trump einem feindseligen CNN-Moderator mitteilte, dass RFK Jr. ihn von den Gefahren von Impfstoffen überzeugt habe und dass sie beabsichtigen, RFK Jr. dies in Ordnung zu bringen und unsere Kinder wieder gesund zu machen:

Nachdem ich jahrelang den Missbrauch durch die Pharmaindustrie beobachtet hatte, dachte ich einmal, dass eine Veränderung unmöglich sei, und hätte nie gedacht, dass ein Austausch wie dieser im nationalen Fernsehen stattfinden könnte. Jetzt sehe ich morgen eine einzigartige Gelegenheit, den Status quo in Frage zu stellen. Diese Hoffnung treibt mein Engagement für diese Sache an, und ich bin unglaublich dankbar für das, was alle tun, um dieses dysfunktionale Paradigma endlich zu beheben.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Version eines längeren Artikels über die Gefahren von Gardasil (z. B. enthält er eine europäische Fernsehsendung über seine Opfer), der viele andere vergessene Facetten dieser Tragödie behandelt, die Parallelen zur COVID-19-Impfstoffkatastrophe aufweisen. Dieser Artikel und seine zusätzlichen Referenzen können hier nachgelesen werden.

Anmerkung von Dr. Mercola zum Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein staatlich geprüfter Arzt aus dem Mittleren Westen der USA und langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze AMDs außergewöhnliche Einblicke in eine Vielzahl von Themen und bin dankbar, sie teilen zu können. Ich respektiere auch AMDs Wunsch, anonym zu bleiben, da AMD immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Weitere Arbeiten von AMD finden Sie unter The Forgotten Side of Medicine auf Substack.

