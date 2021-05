10 Dinge, die wir während des Covid-Putsches gelernt haben

Ein möglicher positiver Aspekt des ganzen Covid-19-Debakels ist, dass wir unglaublich viel über die Gesellschaft gelernt haben, in der wir leben. Das wird entscheidend sein, wenn wir es schaffen, den Abstieg in eine alptraumhafte Zukunft der techno-faschistischen Sklaverei abzuwenden.

Wir werden ein neues Verständnis davon haben, was aus unsere Welt geworden ist und wie wir sie in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten gerne hätten. Und mit „wir“ sind wir gemeint. Während die Mehrheit anscheinend überhaupt nichts aus dem Geschehenen gelernt hat, wird sie das irgendwann nachholen.

Es kann nicht sein, dass die Erkenntnisse, die von den hellwachen 15% oder 20% der Bevölkerung gewonnen werden, am Ende nicht von fast allen geteilt werden. Wenn die Wahrheit einmal entwichen ist, neigt sie dazu, draußen zu bleiben. Wie H.R. Haldeman so weise sagte: „Man kann die Zahnpasta nicht zurück in die Tube stecken“.

Hier sind zehn Dinge, die wir während des Covid-Coups gelernt haben.

1. Unser politisches System ist hoffnungslos korrupt. Praktisch alle Politiker sind hoffnungslos korrupt. Keiner politischen Partei kann man trauen. Sie alle können gekauft werden, und wurden es auch.

*

2. Die Demokratie ist ein Schwindel. Sie ist schon seit sehr langer Zeit eine Täuschung. Es wird nie eine echte Demokratie geben, wenn Geld und Macht auf dasselbe hinauslaufen.

*

3. Das System wird vor nichts zurückschrecken, um seine Macht zu erhalten und, wenn möglich, seinen Grad an Kontrolle und Ausbeutung zu erhöhen. Es hat keine Skrupel. Keine Lüge ist zu unverschämt, keine Heuchelei zu ekelhaft, kein Menschenopfer zu groß.

*

4. Sogenannte radikale Bewegungen sind es in der Regel nicht. Aus welcher Richtung sie auch immer behaupten, das System anzugreifen, sie tun nur so als ob und dienen dazu, die Unzufriedenheit in Richtungen zu lenken, die für die Machtclique harmlos und sogar nützlich für ihre Agenden sind.

*

5. Jede „dissidente“ Stimme, von der Sie jemals über die Konzernmedien gehört haben, ist wahrscheinlich eine Fälschung. Das System verteilt keine kostenlose Publicity an seine tatsächlichen Feinde.

*

6. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sind Feiglinge. Sie werden all die schönen Werte und Prinzipien, mit denen sie sich ihr ganzes Leben lang lautstark gebrüstet haben, über Bord werfen, nur um die geringste Chance auf öffentliche Kritik, Unannehmlichkeiten oder sogar kleine finanzielle Verluste zu vermeiden.

*

7. Die Mainstream-Medien sind nichts weiter als eine Propagandamaschine für das System, und die Journalisten, die für sie arbeiten, haben ihre bedauernswerten Seelen verkauft und ihre (oft minimalen) Schreibfähigkeiten ganz in den Dienst der Macht gestellt.

*

8. Die Polizei ist nicht Diener der Öffentlichkeit, sondern Diener einer mächtigen und extrem wohlhabenden Minderheit, die die Öffentlichkeit für ihre eigenen engen und gierigen Interessen kontrollieren und ausbeuten will.

*

9. Wissenschaftlern kann man nicht trauen. Sie werden die hypnotische Kraft ihrer weißen Kittel und ihres autoritären Status zum Nutzen dessen einsetzen, der ihre Arbeit und ihren Lebensstil finanziert. Derjenige, der die Zeche zahlt, gibt den Ton an.

*

10. Fortschritt ist eine trügerische Illusion. Der „Fortschritt“ der zunehmenden Automatisierung und Industrialisierung geht nicht mit einem Fortschritt in der Qualität des menschlichen Lebens einher, sondern wird diese sogar „schrittweise“ bis zur völligen Auslöschung reduzieren.