Die kanadische Provinz Ontario stoppt den Einsatz des Impfstoffs von AstraZeneca, nachdem das Risiko von Blutgerinnseln höher ist als erwartet

Gesundheitsbeamte in Kanadas Provinz Ontario haben die Verwendung von AstraZeneca / Vaxzevria Covid-19 Impfstoff ausgesetzt, und sagen, die eskalierende Bedenken über Risiken von Blutgerinnseln verdient eine Überprüfung inmitten zunehmende Lieferungen von konkurrierenden Impfstoffen.

Die unbefristete Aussetzung wird sofort wirksam, Dr. David Williams, der Chefarzt der Provinz, sagte am Dienstag gegenüber Reportern. Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens prüfen, ob Anwohner, die auf ihre zweite AstraZeneca-Dosis warten, ihre Impfung wie geplant abschließen dürfen.

Williams wies darauf hin, dass Daten aus Großbritannien auf ein weitaus geringeres Risiko von Blutgerinnseln für eine Person hinweisen, die eine zweite Impfung von AstraZeneca erhält, nachdem sie die erste Dosis sicher vertragen hat. Bis zum 8. Mai waren in Ontario mehr als 650.000 Dosen des Impfstoffs verabreicht worden.

Die Besorgnis über den Impfstoff rührt von der zunehmenden Häufigkeit der impfstoffinduzierten Thrombozytopenie (VITT) her. In der Provinz gab es bisher 0,9 solcher Fälle pro 100.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs, aber in den letzten Wochen lag die Rate bei 1,7.

Dr. Jessica Hopkins, Ontarios Beauftragte für Gesundheitsschutz und Notfallvorsorge, sagte, dass das VITT-Risiko in einem Bereich von 1:125.000 bis 1:1 Million erwartet wurde, aber die jüngsten Beobachtungen zeigen, dass die Rate mit dem Impfstoff von AstraZeneca bei 1:60.000 liegt. „Wir haben ein Sicherheitssignal gesehen und es aufgegriffen“, sagte sie.

Eine sich verändernde Covid-19-Landschaft in Ontario war eine weitere Komponente der Aussetzung Entscheidung. Mitte April war die Rate der neuen Fälle so hoch und der Vorrat an Impfstoffen so gering, dass Ontarios Premier Dog Ford ein Verbot für nicht unbedingt notwendige Reisen aussprach. Er ging sogar so weit, Kontrollpunkte an den Grenzen zu den Nachbarprovinzen einzurichten, um Reisende abzuweisen, und sagte, Ontario verliere „den Kampf“ zwischen neuen Covid-19-Varianten und seinen Impfstoffvorräten.

Williams sagte jedoch, dass die Neuinfektionen seither dramatisch zurückgegangen sind und dass die Vorräte an den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna reichhaltiger und zuverlässiger geworden sind.

Gesundheitsbeamte machte eine ähnliche Entscheidung in Alberta Provinz am Dienstag, auch die AstraZeneca Rollout zu stoppen, obwohl sie sagten, der Umzug wurde durch die Unsicherheit über die Lieferung der Immunisierung aufgefordert, anstatt Sorge über Nebenwirkungen.

„Aufgrund der globalen Herausforderungen bei der Versorgung wissen wir nicht, wann wir zusätzliche Lieferungen erhalten werden“, erklärte Deena Hinshaw, Chief Medical Officer of Health in Alberta, in einem langen Twitter-post und fügte hinzu: „Deshalb machen wir den umsichtigen Schritt. “

Mehr als ein Dutzend EU-Länder stoppten Anfang des Jahres die Verwendung des Impfstoffs von AstraZeneca aufgrund von VITT-Bedenken. Die Europäische Arzneimittelbehörde entschied im März, dass der anglo-schwedische Impfstoff sicher und wirksam ist und dass sein Nutzen die Risiken von Nebenwirkungen überwiegt.

Das slowakische Gesundheitsministerium hat letzte Woche die Einführung des AstraZeneca-Impfstoffs für die erste Dosis gestoppt, nachdem eine Frau, die die Impfung erhalten hatte, Blutgerinnsel entwickelte und starb. Für die zweite Dosis wird er weiterhin angeboten. Die brasilianischen Bundesstaaten Rio de Janeiro und Sao Paulo stoppten am Montag die Verwendung der AstraZeneca-Impfung bei schwangeren Frauen, während die Behörden den Tod einer werdenden Mutter untersuchen.