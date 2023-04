Vorteile von Erdbeeren

Wenn du Erdbeeren liebst und dich fragst, ob sie wirklich so gesund sind, wie alle sagen, dann bist du hier genau richtig.

In diesem Artikel zeigen wir dir 10 Gründe, warum Erdbeeren nicht nur lecker, sondern auch unglaublich gesund sind.

Hier sind 10 Gründe, warum Erdbeeren so gesund sind

Nr. 1. Reich an Vitamin C

Erdbeeren sind bekannt dafür, eine Menge Vitamin C zu enthalten.

Tatsächlich enthält eine Portion Erdbeeren mehr Vitamin C als eine Orange!

Vitamin C ist ein leistungsstarkes Antioxidans, das unser Immunsystem stärkt und uns vor Erkältungen und Infektionen schützt.

Außerdem kann es helfen, den Körper vor Schäden durch freie Radikale zu schützen und den Alterungsprozess zu verlangsamen.

Durch den Verzehr von Erdbeeren können wir also eine gute Menge an Vitamin C aufnehmen und unser Körper kann davon profitieren.

Nr. 2. Schützen vor