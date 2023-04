Bobby steigt ein

„Den Stoikern zufolge sind es weder unsere Position noch unsere Umstände, die uns definieren, sondern unsere Reaktion auf diese Umstände; wenn das Schicksal uns erdrückt, können uns kleine heroische Gesten des Mutes und des Dienstes Frieden und Erfüllung bringen. Indem wir den Stein anpacken, bringen wir Ordnung in ein chaotisches Universum.“ – RFK, Jr.

Natürlich begrüßten Yahoo News und alle anderen Medien die Ankündigung von Robert F. Kennedy, Jr. als Präsidentschaftskandidaten, indem sie ihn als „bekannten Impfgegner“ bezeichneten, als ob das etwas Schlechtes wäre. Ja, bekannt, vielen Dank. Reuters führte aus: „Kennedy wurde von YouTube und Instagram verbannt, weil er Fehlinformationen über Impfstoffe und die COVID-19-Pandemie verbreitet hat.“ Wann immer Sie die Agit-Prop-Plattitüde „Verbreitung von Fehlinformationen“ sehen, übersetzt Ihr Gehirn das nicht sofort in „die Wahrheit sagen“? Und sagt Ihnen die Verbannung aus den sozialen Medien nicht, dass bestimmte Schuldige einen Wahrheitsverkünder erkennen, wenn sie einen sehen?

Bobby Kennedy trat am Mittwoch vor und hielt eine lange und umfassende Rede, die so reich an historischer Resonanz, Intelligenz und ausgesprochenem Mut war – angesichts einer, seien wir ehrlich, satanischen Opposition -, dass er jede andere Persönlichkeit in diesem Land, die seit langem ein hohes Amt anstrebt, wie einen Ausschuss der Qualitätskontrolle am Fließband der Evolution des Homo sapiens aussehen ließ. 90 Minuten lang sagte RFK Jr. in einem Bostoner Ballsaal Amerika die Wahrheit: dass die gesamte Matrix der Führungsriege unserem Land einen Tritt nach dem anderen verpasst hat, der bis zu den Morden an seinem Vater und seinem Onkel zurückreicht, und er tat dies klar, sanft, manchmal humorvoll, aber mit einer unverkennbaren Ernsthaftigkeit und einem Anstand, der den niederen Lebensformen, die derzeit das Sagen haben, eine Heidenangst einjagen muss.

Vor allem aber zeigte Bobby, dass es einen Ausweg aus der Wildnis des schlechten Glaubens gibt, in der sich Amerika seit Jahren verirrt hat. Er sprach zu den Zuhörern im Ballsaal und zum Land, in einem erwachsenen Plauderton, ohne Notizen, als ob er erwartete, dass die Wähler die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, tatsächlich verstehen würden: die bösen Partnerschaften von Unternehmen und Regierungen, um die Öffentlichkeit zu betrügen; das rücksichtslose militärische Abenteurertum, das die USA in den Bankrott getrieben hat und nun im Ukraine-Fiasko gipfelt; die verpfuschte Reaktion auf die Covid-19-Episode und die Schikanen, die sie auslösten; die Beleidigungen unseres Ökosystems, die die anderen Organismen, die mit uns auf diesem Planeten leben, zerstören; und die finanziellen Schikanen, die Amerika in die Inflation und den Bankrott treiben. Er erinnerte die Nation an die gutgläubigen Bemühungen vor sechzig Jahren, die Rassenungerechtigkeit zu beenden – die sich in letzter Zeit in eine Reihe von entmutigenden Machenschaften zur Förderung von Feindschaft und Trennung verwandelt hat.

Bobbys Eintritt auf die nationale Bühne ist bereits ein Schock für das politische System, weshalb die gefangenen Nachrichtenmedien so sehr versuchen, die Nachrichten darüber zu unterdrücken. Sie wissen, dass er etwas in dieses Spiel einbringt, das die derzeitigen Spieler auf dem Spielfeld aus dem Konzept bringen und den Wettbewerb 2024 in eine ganz andere Richtung lenken kann, als die Eigentümer des Spiels erwartet haben. Allein schon Bobbys selbstbewusstes, erwachsenes Auftreten auf dem Podium ist ein beruhigender und scharfer Kontrast zu der gespenstischen geistigen Leere von „Joe Biden“ und der egoistischen Kindlichkeit von Mr. Trump. Den Wählern wird der Unterschied nicht entgehen, möglicherweise sogar den aufgeweckten Demokraten, die sich in Impfstoffrausch und anderen kultischen Transporten der Selbstgerechtigkeit verlieren.

Ich denke, RFK Jr. sieht den historischen Moment, den er repräsentiert, sehr klar. Er ist sich des Schattens bewusst, den die Ermordung seines Vaters und Präsident Kennedys über dieses Land geworfen hat, und er hat mit vielen Worten gesagt, dass unsere eigene CIA hinter den heimtückischen Taten steckt. Er war in der Lage, die Feindseligkeit zwischen JFK und dem Gründungsdirektor der CIA, Allen Dulles, und die rücksichtslosen Fehler der Agentur und ihrer Partner im Pentagon zu kennen, die Präsident Kennedy in die Schweinebucht-Farce hineinmanövrierten und dann versuchten, ihn noch tiefer in den Vietnam-Sumpf zu ziehen. JFK wehrte sich dagegen und drohte damit, die CIA in tausend Stücke zu zerfetzen und in alle Winde zu zerstreuen… und Allen Dulles schlug ihn nieder. Er kam damit genauso davon, wie die heutige Geheimdienst-„Gemeinschaft“ mit RussiaGate und all ihren nachfolgenden Verbrechen davonkam. Kurz gesagt, Bobby Kennedy weiß, wie es aussieht, wenn eine Regierung Krieg gegen ihr eigenes Volk führt.

Jeder, den ich kenne, ist zu Recht besorgt, dass die Geheimdienstler keine Skrupel haben könnten, Bobby Jr. umzulegen. Er ist für das Establishment heute mindestens genauso gefährlich wie sein Vater und sein Onkel es zu ihrer Zeit waren. Deshalb ist es so mutig von ihm, jetzt aufzutreten, wo er weiß, was er weiß. Zumindest wird er eine Reihe von Themen in die politische Arena schleppen, die seine Rivalen lieber im Dunkeln lassen würden. Unterstützung wird er dabei von den Ereignissen selbst erhalten, die sich jetzt schnell überschlagen.

Das Ukraine-Projekt der Neokonservativen ist gescheitert. Das Ergebnis, das für unser Außen- und Verteidigungsministerium äußerst peinlich sein dürfte, wird das Paradoxon sein, dass Russland die Ordnung in einer Region wiederherstellt, die wir zu großen Kosten für die Bewohner der Ukraine – und, wie Bobby betonte, zu großen Kosten für die zerrüttete amerikanische Mittelklasse – absichtlich zerstört haben. Amerika wird sich auch all den kriminellen Aktivitäten rund um die Covid-19-Geschichte stellen müssen: den Machenschaften von Dr. Fauci und Co. bei der Entwicklung des Virus und dann der Impfstoffe, die sich als so schädlich und tödlich erwiesen haben; den dummen, katastrophalen Abriegelungen; und der von der Regierung gesteuerten Zensurkampagne gegen alle und jede Stimme, die sich gegen die medizinische Tyrannei wendet.

Vor allem aber steht die Demokratische Partei vor einer grundlegenden Reformierung. Sie steht kurz davor, mit Füßen getreten und schreiend aus dem teuflischen Woke-Spiegelkabinett gezerrt zu werden, in das sie unter den Clintons und Barack Obama hineingesprungen ist. Man darf gespannt sein, wie diese Figuren mit der unbequemen Realität von RFK Jr. umgehen werden. Schließlich gibt es noch die Nachricht, direkt von der New York Times, dass „Joe Biden“ beabsichtigt, seine Wiederwahlpläne in den nächsten Tagen bekannt zu geben. Die Idee ist natürlich absurd, da der alte Gauner vor den Augen der ganzen Welt jeden Tag ein wenig mehr oxidiert.

In Wirklichkeit ist es nur eine weitere ihrer Lügen, ein weiterer Trip, den sie Amerika aufzwingen wollen. Die Demokraten des Establishments bereiten gerade Gavin Newsom auf seine Kandidatur vor, einen weiteren Haarschnitt auf der Suche nach einem Gehirn, wie John Kerry vor ihm. Gouverneur Newsom: der Mann, der Kalifornien fast über Nacht mit Stolz in ein Drecksloch der Dritten Welt verwandelt hat. Das ist der Mann, über den Bobby Kennedy in den kommenden Monaten auf die eine oder andere Weise debattieren wird.