“Die Richtung der Gezeiten könnte sich ändern”.

JP Morgan prognostiziert, dass die USA eine Krise ähnlich der von 1973 erleben werden, während das Wirtschaftsbündnis BRICS 2024 zur Weltmacht aufsteigt und besorgt ist, dass der US-Gigant seine De-Globalisierungsagenda vorantreibt.

“Die Gezeiten könnten sich also ändern”, und JP Morgan geht davon aus, dass die Folgen schmerzhaft sein werden.

Der Vorstandsvorsitzende der Bank, Jamie Dimon, äußerte sich gegenüber dem Wall Street Journal insbesondere zur Entwicklung der US-Wirtschaft.

“Diese bedeutenden und in gewisser Weise beispiellosen Trends veranlassen uns, vorsichtig zu bleiben”, sagte JP Morgan-Chef Dimon und fügte hinzu: “Amerikas globale Führungsrolle wird von Entwicklungsländern wie dem SCO-Block, der ASEAN-Gruppe und den BRICS-Staaten infrage gestellt”.

Während die BRICS-Staaten und andere Länder versuchen, den Dollar zu entwurzeln, führt die polarisierte Wählerschaft in Amerika zu einer weiteren Spaltung.

“Die freie westliche Wirtschaft ist in der Krise…”.

Der Chef von JP Morgan deutete auch an, dass die BRICS nicht das einzige Bündnis sein werden, das sich mit der De-Globalisierungsagenda auseinandersetzt.

Er forderte die USA auf, ihre Differenzen beiseitezulegen und eng mit den Entwicklungsländern zusammenzuarbeiten.

“Wir müssen Wege finden, unsere Differenzen beiseitezulegen und mit anderen westlichen Nationen im Namen der Demokratie zusammenzuarbeiten.

In dieser Zeit großer Krisen ist der Schutz unserer Grundfreiheiten, einschließlich des freien Unternehmertums, von größter Bedeutung”, schrieb er.

JP Morgan jedenfalls nimmt die Deregulierungsagenda der BRICS-Staaten ernst und warnt vor den Auswirkungen auf die US-Märkte.

In seinem Brief an die Aktionäre von JP Morgan schrieb er, dass die Abhängigkeit der USA von China für ihre eigene nationale Sicherheit der “kritischste” Aspekt des Problems sei.

“Die Vereinigten Staaten können sich nicht auf potenzielle Gegner verlassen, wenn es um Materialien geht, die sie für ihre nationale Sicherheit benötigen.

Man denke nur an seltene Erden, 5G und Halbleiter, Penicillin und Materialien, die für wichtige Medikamente benötigt werden.

Wir können keine lebenswichtigen Technologien teilen, die die militärischen Fähigkeiten eines Gegners verbessern könnten.

Sie benötigen Öl und Gas”, sagte er.

Angesichts bestimmter geopolitischer Allianzen sei es für die USA und China derzeit schwierig, ein “exzellentes” Verhältnis zu haben.

In den vergangenen Tagen hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg China gesagt, es müsse aufhören, Russland in seinem Krieg mit der Ukraine zu unterstützen, wenn es Beziehungen zum Westen haben wolle.

Wie er bei seinem Besuch in Peking betonte, “hilft China der russischen Wirtschaft durch den Austausch von Technologie”.

Laut Reuters sagte Stoltenberg, Russland importiere 90 Prozent seiner Mikroelektronik – die für Raketen, Panzer und Flugzeuge benötigt wird – aus China.

Peking unterstützt Russland auch mit verbesserten Satelliten- und Bildgebungskapazitäten.

“China sagt, es wolle gute Beziehungen zum Westen.

Gleichzeitig heizt Peking den größten bewaffneten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg an.

Sie können nicht ihren Kuchen haben und ihn gleichzeitig essen”, sagte Stoltenberg.

Dimon schloss sich dieser Meinung an und sagte: “Solange die Ukraine das durchmacht, was sie durchmacht, und alles tut, um Russland zu helfen und zu unterstützen, ist es meiner Meinung nach sehr schwierig, gute Beziehungen zu entwickeln.

Ich bin froh, dass die Regierung den Willen hat, gewisse Dinge zu tun.

Wenn einige der Anschuldigungen wahr sind, dann sollten Sanktionen verhängt werden.

Aber sie werden auf den richtigen Zeitpunkt warten müssen.

Diese Woche berichtete das WSJ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass die USA an Sanktionen arbeiteten, um einige chinesische Banken vom globalen Finanzsystem abzuschneiden, um Chinas Beziehungen zu Russland einzuschränken.

“Die Situation ist wie in den 1970er-Jahren.

Und dann sah es 1972 ziemlich rosig aus – 1973 war es nicht mehr so rosig”.

Dimon erinnerte an die Rezession, in der sich die USA damals befanden:

Eine Ölkrise trieb die Inflation in die Höhe.

Überall gab es eine Wirtschaftskrise, eine Stagflation.

Doch dieses Mal sieht Dimon mehrere Faktoren, die die Märkte zur Vorsicht mahnen: riesige Haushaltsdefizite, Aufwärtsdruck auf die Preise und grünes Wachstum sind rote Fahnen.

“Das Defizit beträgt 6% des BIP, fast 2 Billionen Dollar.