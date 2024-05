Die Teams sind bereit für den Dritten Weltkrieg

Von Toby Rogers

Ich habe in den letzten Jahren schon einige verrückte Dinge gesehen, aber das hier ist der absolute Wahnsinn schlechthin.

Letzte Woche sprach Michael E. Mann auf der EcoHeath Alliance: Green Planet One Health Benefit 2024. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, wer die einzelnen Akteure sind:

Michael E. Mann ist der Schöpfer des “Hockeystick-Diagramms”, das die Debatte über die globale Erwärmung in den letzten 25 Jahren angetrieben hat.

EcoHealth Alliance ist die von Peter Daszak geleitete CIA-Vertretung, die Gelder von den NIH an das Wuhan Institute of Virology weiterleitet, um funktionsverbessernde Viren zu entwickeln (u. a. SARS-CoV-2, an dem über 7 Millionen Menschen starben).

“One Health” ist der Vorwand, den die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benutzt, um den Pandemievertrag voranzutreiben, der die Befugnisse der WHO enorm ausweiten und wirtschaftliche Anreize für jede Nation auf der Erde schaffen wird, neue funktionsfähige Viren zu entwickeln.

So sprach ein führender Vertreter der globalen Erwärmungsbewegung auf einer Veranstaltung, um Geld für die Organisation zu sammeln, die gerade 7 Millionen Menschen ermordet hat, und für die Kampagne, die beabsichtigt, ständig neue Pandemien auszulösen, um den biologischen Kriegskomplex zu bereichern.

Und dann hat Peter Hotez all diese Informationen noch einmal auf Twitter gepostet, vermutlich aus Solidarität mit all den spannenden Völkermorden, die gerade stattfinden.

Manns Auftreten bei dieser Veranstaltung ist sinnbildlich für einen beunruhigenden Wandel, der schon seit Jahren im Gange ist. Ernsthafte und nachdenkliche Menschen in der Umweltbewegung haben jahrzehntelang versucht, die industrielle und militärische Verschmutzung zu bekämpfen. Jetzt wurde ihr Anliegen von Big Tech und anderen Unternehmen mit böswilligen Absichten vereinnahmt – und der Rest der Umweltbewegung hat sich dem angeschlossen, scheinbar ohne Einwände. Wir sind also Zeuge einer Konvergenz zwischen der Bewegung für die globale Erwärmung, dem industriellen Komplex der Biokriegsführung und den WHO-Pandemievertragsbetrügern.

Ich wünschte, es wäre nicht wahr, aber so ist es nun einmal.

Bevor ich weitermache, muss ich eines klarstellen: Die Vorstellung, dass Pandemien durch die globale Erwärmung ausgelöst werden, ist völliger Quatsch. Die Beweise sind überwältigend, dass Pandemien vom Biowaffen-Industriekomplex erzeugt werden, einschließlich der 13.000 Psychopathen, die in über 400 US-Biowaffenlabors arbeiten (wie in The Wuhan Cover-Up sehr ausführlich beschrieben).

Leider ist die “globale Erwärmung” zu einem Deckmantel für die Ausbreitung der industriellen Biowaffenwirtschaft geworden.

Manns Auftritt auf einer Veranstaltung, bei der Geld für Leute gesammelt werden soll, die sich eindeutig des Völkermords schuldig gemacht haben (und weitere Blutbäder planen), hat mir klar gemacht, dass dies wirklich der Dritte Weltkrieg ist. Sie sagen uns geradeheraus, wer sie sind und was sie zu tun gedenken.

Die verschiedenen Seiten in diesem Krieg sind keine Nationalstaaten. Stattdessen ist das Team Tyrannei ein Haufen verschiedener Geschäftsinteressen, die einen gigantischen Multi-Billionen-Dollar-Schwindel vorantreiben. Und das Team Freiheit sind ganz normale Menschen auf der ganzen Welt, die versuchen, zum klassischen wirtschaftlichen und politischen Liberalismus zurückzukehren, der den menschlichen Fortschritt von 1776 bis 2020 vorangetrieben hat.

Hier ist, wie ich die Schlachtlinien sehe:

TEAM TYRANNEI

Ihre Basis: Eliten, Milliardäre, die herrschende Klasse, der Biowaffen-Industriekomplex, Geheimdienste und Bougie-Technokraten.

Von ihnen kontrollierte Institutionen: WEF, WHO, UN, BMGF, Weltbank, IWF, die meisten Universitäten, die Mainstream-Medien und liberale Regierungen in der gesamten entwickelten Welt.

Wirtschaftliche Philosophie: Die Milliardäre sollten den gesamten Reichtum der Welt kontrollieren. Die Bauern sollen nur noch dazu da sein, den Milliardären zu dienen, Nahrung anzubauen und die Maschinen zu reparieren, wenn es nötig ist. Roboter und künstliche Intelligenz werden bald in der Lage sein, den Großteil der Bauern zu ersetzen.

Politische Philosophie: Zentralisierte Kontrolle von allem. Die Eliten wissen es am besten. Die 90 % sollen den Mund halten, ihre Steuern zahlen, sich impfen lassen, chronisch krank werden und sterben. Globaler High-Tech-Totalitarismus ist die beste Regierungsform. Milliardäre sind Gott.

Philosophie der Medizin: Allopathisch. Schneiden, vergiften, verbrennen, töten. Konzerne schaffen alles Wissen. Körper sind Maschinen. Transhumanismus ist ideal. Die Milliardäre werden bald für immer in der digitalen Wolke leben.

Ihre Währung: Im Moment noch die inflationäre Politik der Federal Reserve. Bald wird es eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) geben, die die Bauern ein für alle Mal in die Schranken weisen wird.

Politische Instrumente, um ihre Agenda voranzutreiben: One Health, WHO-Pandemievertrag, Sozialkredit-Scores, Klimascores, Impfstoff-Mandate/Pässe, Abriegelungen und Quarantänelager, Eliminierung von Kleinbauernhöfen und Viehbeständen, Unternehmenskontrolle über alle Lebensmittel, Land, Wasser, Transportmittel und das Wetter, Unternehmenskontrolle über soziale Bewegungen und 15-Minuten-Städte für die Landbevölkerung.

Militärische Strategie: Funktionsfähige Viren, Propaganda und Impfstoffe.

TEAM FREIHEIT

Unsere Basis: Die medizinische Freiheitsbewegung, Verfassungsrechtler, kleines “l” Libertäre, unabhängige Landwirte, natürliche Fleisch- und Milcherzeuger, Piratenparteien, Naturheiler, Homöopathen, Chiropraktiker, Ärzte für integrative und funktionelle Medizin und Osteopathen.

Verbundene Institutionen: CHD, ICAN, Brownstone Institute, NVIC, SFHF, die RFK, Jr. Kampagne, die Republikanische Partei auf Bezirksebene…

Wirtschaftsphilosophie: Kapitalismus mit kleinem “k”. Wettbewerb. Unternehmertum.

Politische Philosophie: Klassischer Liberalismus. Die Menschen werden mit ihrem eigenen Erfindungsreichtum im Allgemeinen den besten Weg finden, die Dinge zu erledigen. Alles dezentralisieren, auch das Internet. Wenn die Eliten uns einfach in Ruhe lassen würden, wäre die Welt ein viel friedlicherer, kreativerer und wohlhabenderer Ort. Menschliche Freiheit führt zu menschlicher Entfaltung.

Philosophie der Medizin: Die Natur ist in ihrer Weisheit unendlich. Höre auf den Körper. Systeme haben die Fähigkeit, sich zu heilen und zu regenerieren.

Unsere Währung: Bargeld, Gold, Kryptowährungen und Tauschhandel. (Ich liebe Kryptowährungen nicht, aber viele kluge Leute in unserer Bewegung tun es.)

Politische Ideen: Ausstieg aus der WHO. WEF-Unternehmen boykottieren. Aufhebung des Bayh-Dole Act, NCVIA Act, Patriot Act und PREP Act. Aufnahme der medizinischen Freiheit in die Verfassung. Verfolgen Sie die Faucistas in Nürnberg 2.0. Überholen Sie die NIH, FDA, CDC, EPA, USDA, FCC, DoD und die Geheimdienste. Machen Sie alle öffentlich finanzierten wissenschaftlichen Daten der Öffentlichkeit zugänglich. Verbot des Insiderhandels im Kongress. Unterstützung und Schutz von Bio-Lebensmitteln, Bauernhöfen und Bauernmärkten. Zerschlagung von Monopolen. Halbierung der Größe der Bundesregierung (oder mehr).

Unsere bevorzugten Werkzeuge, um Veränderungen zu bewirken: Ideen, Liebe zur Menschheit, Logik und Vernunft, gesunder Menschenverstand, Kunst und Musik und Volksaufstand.

Was würden Sie in jeder dieser Listen hinzufügen, streichen oder ändern?