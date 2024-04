Was wirklich geschah beim Abzug der USA aus Afghanistan. CNN-Bilder, die dem Pentagon-Bericht widersprechen

CNN hat neue Beweise vorgelegt, die dem Pentagon-Bericht über den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan im August 2021 grundlegend widersprechen.

In der Nähe des Flughafens von Kabul soll es einen Selbstmordanschlag der ISIS-K gegeben haben.

Dabei seien 13 US-Soldaten und 170 Afghanen ums Leben gekommen.

Die Amerikaner haben einen “blutigen” Rückzug aus Afghanistan hinter sich. Dabei starben 13 amerikanische Soldaten und weitere 170 Afghanen.

Zweieinhalb Jahre lang behauptete das Pentagon, der Vorfall sei durch eine einzige Explosion verursacht worden, und die Truppen, die angaben, beschossen worden zu sein und zurückgeschossen zu haben, seien höchstwahrscheinlich durch das von der Explosion verursachte Chaos verwirrt worden.

Ein Video, das mit der GoPro-Kamera eines der Soldaten in Übersee aufgenommen wurde, zeigt jedoch, dass viel mehr Schüsse abgegeben wurden, als das Pentagon zugibt.

Unter der Bedingung der Anonymität berichteten die amerikanischen Soldaten, wie der Truppenabzug ablief: “Es waren nicht nur ein oder zwei Schüsse. Es waren viele Schüsse”.

Ein afghanischer Arzt sagte, er habe persönlich die Kugeln aus den Verwundeten entfernt und zusammen mit seinen Kollegen im Krankenhaus Dutzende erschossene Afghanen gezählt.

Chaos nach Bombenexplosion

Das Chaos brach aus, als ein Selbstmordattentäter der ISIS-K eine in seinem Rucksack versteckte Bombe über einem mit Menschen gefüllten Betonkanal zündete. Die Evakuierung wurde daraufhin abrupt gestoppt.

Das Pentagon beharrte darauf, dass alle Opfer durch die Explosion und die in alle Richtungen durch die Menge fliegenden Granatsplitter getötet oder verletzt worden seien.

Doch obwohl die Aufnahmen, die CNN erhalten hat, keine schießenden Soldaten zeigen, sind die Explosionsgeräusche in elf verschiedenen Episoden nach der Explosion zu hören – weit mehr als die drei Explosionen, die in der Pentagon-Untersuchung auftauchen.

CNN-Quellen behaupten, dass die Marines einen Tränengaskanister aus dem Inneren des Flughafens in Richtung des Explosionsgebietes abfeuerten. Der Kanister könnte den Bereich erreicht haben, in dem die verletzten oder toten afghanischen Zivilisten in dem Abwasserkanal lagen, der durch die Explosionszone führte.

Manipulierte amerikanische Soldaten?

“Ich habe gesehen, wie Menschen, die bei der Explosion verletzt wurden, versuchten aufzustehen, aber sie wurden erschossen”, sagte Shogofa Hamidi, dessen Schwester ins Gesicht geschossen wurde, in einem CNN-Interview, das in einem im Februar 2022 veröffentlichten Bericht enthalten ist.

Ein anderer Soldat beschrieb, wie ein Sergeant den US-Truppen befahl, nach der Explosion das Feuer zu eröffnen. Ein amerikanischer Soldat berichtete, wie ihm nach der Evakuierung aus Afghanistan vermittelt wurde, dass “das, was wir gesehen haben, nicht real war”.