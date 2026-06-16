Catherine Austin Fitts: „Der Kampf in Washington wird nicht zwischen links und rechts ausgetragen, sondern darum, wer das (Ungeheuer-)System verwalten und davon profitieren darf.“

Von Leo Hohmann

Fitts liefert stets eine nüchterne Dosis Realität: Was für unsere Kinder und Enkelkinder auf dem Spiel steht und worauf wir unsere Anstrengungen im Kampf um die Freiheit konzentrieren sollten.

Donald Trump ist „nicht unser Freund“, warnt die renommierte Finanzanalystin und Verfechterin der Freiheit Catherine Austin Fitts.

Das sollte mittlerweile jedem klar sein, doch es erstaunt mich, wie viele Konservative, insbesondere konservative Christen, sich weiterhin in einer Illusion über den wahren Zustand unseres Landes und die Menschen befinden, die es in den Abgrund treiben – sei es wirtschaftlich durch rücksichtsloses Ausgabeverhalten, technologisch durch KI-Überwachung und den Verlust der Freiheit oder militärisch durch endlose Kriege im Ausland.

Doch die Kraft der Worte von jemandem wie Fitts, deren Lebenslauf Stationen im Inneren der Bundesregierung umfasst, lässt sich nicht so einfach abtun. Sie war unter der ersten Bush-Regierung als Staatssekretärin im US-Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung tätig und arbeitete nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung als Investmentbankerin. Heute leitet sie das Solari-Netzwerk und ist Gründerin des Solari Report.

Fitts ist im Internet allgegenwärtig, tritt in vielen Podcasts auf, und doch findet ihre Botschaft bei den Amerikanern der Rechten, die sich als Patrioten betrachten, weitgehend kein Gehör.

Laut Fitts wird der eigentliche Konflikt in Washington nicht zwischen Links und Rechts oder darum ausgetragen, wer die Kontrolle über die Regierung erhält, sondern darum, wer das sich rasch entwickelnde digitale Überwachungssystem verwalten und davon profitieren darf. Die Infrastruktur für dieses System wird gerade in Form von Tausenden neuer KI-Rechenzentren aufgebaut.

In einem kürzlich geführten Interview mit Andy Schectman, Gründer und CEO von Miles Franklin Precious Metals, das Sie sich unten ansehen können, ging sie näher auf das entstehende techno-faschistische System ein.

Trump wurde beim ersten Mal ins Amt gebracht, um die Konservativen dazu zu bringen, die völlig neuen und sehr gefährlichen mRNA-Impfungen zu akzeptieren. Er normalisierte Lockdowns. Er baute das digitale 5G-Netz aus. In seiner ersten Amtszeit forderte er offen ein „ordentliches biometrisches Überwachungssystem“ für alle Menschen, die in die Vereinigten Staaten ein- und ausreisen, und er löste dieses Versprechen im Sommer 2025 mit der Verabschiedung seines „One Big Beautiful Bill“ ein. Er hat sich nie entschuldigt oder von einem der technokratischen Systeme distanziert, die er aufgebaut und normalisiert hat.

Aber warum wurde Trump für eine zweite Amtszeit ausgewählt und erhielt die finanzielle Unterstützung von globalistischen Milliardären wie Peter Thiel, Howard Lutnick, Paul Singer, John Paulson und Miriam Adelson sowie so vielen anderen aus der tief verwurzelten Epstein-Klasse?

Catherine Austin Fitts sagt, er sei für eine zweite Amtszeit ins Weiße Haus gehoben worden, um die Konservativen dazu zu bringen, das sich schnell nähernde KI-Kontrollnetzwerk zu akzeptieren, das mit einer beispiellosen Zentralisierung der Macht einhergeht.

Ich möchte hinzufügen, dass die meisten Konservativen dies nicht nur akzeptieren, sondern sogar begrüßen.

Das gesamte Ethos der Technokratie, wie sie in Romanen wie 1984 von George Orwell und Schöne neue Welt von Aldous Huxley beschrieben wird, bestand darin, davor zu warnen, dass die Menschheit so konditioniert würde, bis die meisten Menschen ihre Sklaverei lieben und ihre Sklavenhalter preisen würden.

Trump hilft ihnen dabei, dieses Ziel bei den vielleicht letzten Verweigerern in Amerika zu erreichen – den konservativen, größtenteils christlichen Angehörigen der Mittelschicht, die in der Regel über 50 Jahre alt sind.

Wenn es den globalistischen Oligarchen gelingt, uns dazu zu bringen, unsere eigene Sklaverei zu lieben, unter dem Vorwand, dass sie uns tatsächlich vor all unseren schlimmsten Ängsten und Phobien retten – Angst vor dem Kommunismus, Angst vor Einwanderern, Angst vor dem Islam und vor sexuellen Abweichlern –, dann erleichtert das den Tyrannen ihre Arbeit erheblich, und sie können nachts besser schlafen, da sie wissen, dass sie uns nur das geben, was die Mehrheit wirklich will.

Konservative sagen, sie seien für einen schlankeren Staat und dezentrale Systeme, was bedeutet, dass mehr Macht auf die Bundesstaaten und Kommunen übergeht und der Bundesregierung entzogen wird. Doch unter Trump haben sie genau das Gegenteil getan. Dieselben Konservativen argumentieren nun für mehr Bundesautorität. Sie scheinen unfähig zu sein, ihre irrationale Liebe zu allem, was mit Trump zu tun hat – dessen Personenkult sie in seinen Bann zieht, indem er ihre Ängste schürt – von ihrer ideologischen Präferenz für einen schlankeren Staat zu trennen.

Ob Trump nun die Macht des Bundes nutzt, um ahnungslosen Gemeinden Rechenzentren aufzuzwingen, oder schwer bewaffnete Bundestruppen auf die Straßen schickt, um Ängste vor steigender Kriminalität zu beschwichtigen, oder gesetzestreue Amerikaner allein aufgrund ihrer politischen Ansichten auf Bundesbeobachtungslisten setzt – alles ist in Ordnung, solange Trump es tut.

Und die Tatsache, dass der Anstieg der Bundesmacht in einer Zeit rascher technologischer Fortschritte stattfindet, deren Gefahren den meisten Amerikanern nach wie vor nicht bewusst sind, macht die Sache umso besorgniserregender.

Es ist keineswegs übertrieben zu sagen, dass die Amerikaner – und die meisten Westler im Allgemeinen – in die Technologie verliebt sind, die sie versklavt. Ob es nun Smart-TVs, Tablets, Smartphones, die Smart-Home-Systeme von Google oder Alexa sind oder die Autos, die mit allen möglichen internetverbundenen Kameras und Ortungsgeräten ausgestattet sind – die Menschen sind hoffnungslos und sorglos in all das verliebt. Sie bezahlen, indem sie QR-Codes mit ihren Smartphones scannen und digitales Geld über Apple Pay oder andere Apps überweisen, die den traditionellen Umtausch von Bargeld umgehen.

Wovor sie Angst haben sollten, macht ihnen keine Angst. Die Tatsache, dass wir uns mit großen Schritten auf eine Algokratie, also eine Regierung durch Algorithmen, zubewegen, ist für sie noch immer kein Thema.

Was versuchen die globalistischen Oligarchen und Technokraten der Epstein-Klasse durch die Einführung eines digitalen Kontrollnetzes zu erreichen?

Fitts beantwortet diese Frage unmissverständlich: Räumliche Kontrolle. Totale Kontrolle über Bewegungen, einschließlich der Bewegung von Menschen, von Gütern und insbesondere von Geld.

In einem weiteren Interview mit Greg Hunter erinnert uns Fitts daran, dass die Operation Warp Speed unter der ersten Trump-Regierung eine militärische Operation war, die von einem Experten für Gehirn-Maschine-Schnittstellen geleitet wurde.

„Sie wussten, dass sie Menschen töteten“, sagte sie. „Aber bei den Impfungen geht es um mehr als das. Es gibt einen Grund, warum sie versuchen, dir all diesen Mist in den Körper zu jagen. Denk daran, dass ‚Operation Warp Speed‘ ein Militärprogramm war … Und sie haben einen Mann damit beauftragt, der bei einem der großen Pharmaunternehmen gearbeitet hatte. Und worin lag seine Fachkompetenz? In Gehirn-Maschine-Schnittstellen.“

In einem weiteren Interview spricht Fitts über die Gefahr von Abschnitt 224, der, wie ich kürzlich berichtet habe, von einer parteiübergreifenden Gruppe von Kongressabgeordneten stillschweigend in das Gesetz zur Verteidigungsermächtigung (NDAA) für 2027 eingefügt wurde. Er sieht die Zusammenlegung des US-amerikanischen und des israelischen Militärs zum Zwecke der Forschung und Entwicklung sowie in allen Bereichen der KI und Technologie vor.

Fitts sagte zu Hunter:

„Abschnitt 224 [des NDAA] überträgt im Wesentlichen weitreichende Befugnisse innerhalb des Militärs an das israelische Militär. Wenn Sie wollen, dass diejenigen, die in Gaza gehandelt haben, hierzulande dasselbe mit Robotern, Drohnen und Überwachungssystemen tun, dann lassen Sie das zu. Ich bin der Meinung, dass Amerikaner das amerikanische Militär leiten sollten und nicht Ausländer.“

Fitts fügte hinzu, dass der ehemalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der unter dem ehemaligen Präsidenten George W. Bush gedient hatte, sich darüber beklagte, dass er das Pentagon nicht leitete. „Die Israelis, die im Gebäude herumliefen, leiteten es“, sagte Fitts.

Seit dieser Zeit haben die Israelis innerhalb des Pentagons nur noch mehr Macht gewonnen, und Abschnitt 224 ist ein Beweis für ihren Aufstieg. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab kürzlich zu, dass die Aufnahme von Abschnitt 224 in das NDAA-Finanzierungsgesetz eine brillante Idee war, für die er sich selbst lobte.

Man kann den Israelis keinen Vorwurf machen. Wenn unsere gewählten Vertreter ihnen innerhalb der höchsten Ebenen des Entscheidungsapparats der US-Regierung mehr Macht einräumen wollen, wären sie Narren, die Einladung nicht anzunehmen und den Vorteil nicht voll auszuschöpfen. Unsere gewählten Führer sind diejenigen, die sich des Verrats schuldig machen.

Zum Thema des kürzlichen Verlusts des Kongresssitzes von Abgeordneten Thomas Massie in Kentucky an den Trump-hörigen Speichellecker Ed Gallrein erklärte Fitts:

„Ich bin schockiert, dass er (Massie) nicht gewonnen hat.“ „Die Frage ist: War es eine faire Wahl? Und die Antwort lautet: Ich bezweifle es.“ „Dies ermöglicht es uns, uns von dem Paradigma zu lösen, dass wir uns durch Wahlen aus diesem Problem herauswählen können, hin zu einem Paradigma, in dem wir auf breiter Front Maßnahmen ergreifen müssen, einschließlich der Umverteilung von Geldern.“

Sie sagte, es sei im Grunde genommen ein Kampf zwischen einer Handvoll Milliardären und den Menschen in Kentucky gewesen. Und die Milliardäre haben gewonnen. Das gleiche Ergebnis sahen wir in South Carolina bei den Vorwahlen der Republikaner in dieser Woche, die dem globalistischen Kriegstreiber und stolzen „Israel-first“-Senator Lindsey Graham den Sieg bescherten.

Und die Frage lautet: „Könnten die Menschen in Kentucky (oder South Carolina) dazu gezwungen werden, entweder die Wahl zu manipulieren oder … für denjenigen zu stimmen, der die schmutzigsten Wahlwerbespots schaltet?“ Wenn man sich die Werbespots ansieht, waren sie so irreführend, so schmutzig, dass es außergewöhnlich war. Aber wissen Sie, was ich sagen werde: Diese Gruppe der über 65-Jährigen [die für Gallrein gegen Massie gestimmt hat], diese Gruppe der über 65-Jährigen wurde im Grunde genommen, insbesondere im Süden, darauf trainiert, so zu wählen, wie es die AIPAC von ihnen erwartet. Und das ist sehr bedauerlich.“

In der Tat sehr bedauerlich.