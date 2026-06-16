Hormuz: Der Crash in Zeitlupe

Von Richard Lyon

Die vielleicht größte Überraschung bei der Entscheidung, den Iran zu bombardieren, war das Übersehen einer einfachen Tatsache: Ein Fünftel des Öls, das die moderne Wirtschaft antreibt, fließt durch eine etwa 20 Meilen breite Meerenge an der iranischen Küste. Durch diese Meerenge – den Hormuz – werden täglich etwa 20 Millionen Barrel transportiert. Am 4. März sperrte der Iran sie. Zieht man das ab, was über Pipelines umgeleitet oder durch Reservekapazitäten abgedeckt werden kann, beträgt der Nettoverlust immer noch 10–14 Millionen Barrel pro Tag: doppelt so viel wie beim Ölschock der 1970er Jahre und genug, um Großbritannien und die Welt in eine Depression zu stürzen.

All dies birgt eine verlockende Lehre, und es ist die falsche. Wenn eine einzige Wasserstraße am anderen Ende der Welt uns das antun kann, dann liegt die Antwort doch sicherlich darin, weniger auf ihr Öl angewiesen zu sein: schneller zu elektrifizieren, mehr Wind- und Solarkraft zu bauen und die Verbindung zu einer volatilen und feindseligen Region ein für alle Mal zu kappen. Das ist die Schlussfolgerung, zu der jeder Befürworter unzuverlässiger Energie bereits gelangt ist – und die Rechtfertigung, die er für alles anführt, was uns bisher aufgezwungen wurde. Es ist genau das Gegenteil. Netto-Null ist die Ursache dieser Katastrophe, nicht die Lösung.

In meinem demnächst erscheinenden Buch erkläre ich, warum der verfrühte Verzicht auf fossile Brennstoffe eine Falle ist – eine Politik, die zu funktionieren scheint, bis sie es nicht mehr tut, und dann ist es zu spät, um ihr zu entkommen. Was als „Übergang“ zu Wind und Sonne verkauft wird, ist in Wahrheit ein Rückgang: der erste Schritt in der Geschichte auf der Energiequalitätsleiter nach unten, nicht nach oben. Im Namen von „Net Zero“ haben wir Reservekapazitäten, strategische Reserven, Redundanzen, alternative Kraftstoffsorten und alternative Routen abgeschafft. Die Straße von Hormus ist der Beweis dafür, dass die Falle bereits zugeschlagen hat.

Es brauchte nicht viel, um die Falle zuschnappen zu lassen. Am 28. Februar, während der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, starteten Israel und die USA einen Überraschungsangriff. Wenn ihr Ziel darin bestand, die Ayatollahs zu stürzen, ist sie gescheitert: Der Iran behielt sein Regime, seine ballistischen Raketen und seine Drohnen. Im Gegenzug sperrte er die Meerenge und versprach, auf jedes Schiff zu schießen, das versuchen sollte, sie zu passieren. Der Verkehr kam zum Erliegen. Während ich dies schreibe, ist sie praktisch immer noch gesperrt.

Die Sperrung löste weltweit wirtschaftliche Schockwellen aus. Hier im Vereinigten Königreich liegt der Dieselpreis wieder über 150 Pence pro Liter, und der Benzinpreis steigt. Ofgem hat die Preisobergrenze für Juli um etwa 13,5 % angehoben – auf den höchsten Stand seit Anfang 2024 –, wobei allein die Gaspreise um fast ein Viertel gestiegen sind. Die OECD hat ihre Prognose für die britische Inflation in diesem Jahr von 2,5 % auf 4 % angehoben, das Vereinigte Königreich als die am stärksten betroffene Volkswirtschaft der G20 bezeichnet und unsere Wachstumsprognose stärker gesenkt als die jedes anderen Mitglieds. Die kurzfristigen Kreditkosten sind dreimal so schnell gestiegen wie bei unseren Nachbarn, der Gouverneur der Bank of England ist „handlungsbereit“, und laut ECIU werden die Lebensmittelpreise im Vereinigten Königreich bis November voraussichtlich um 50 % höher liegen als zu Beginn der Lebenshaltungskostenkrise Mitte 2021.

Das Seltsamste an dieser Krise ist jedoch, wie wenig sie sich wie eine Krise anfühlt. Der Brent-Preis liegt derzeit bei etwa 96 US-Dollar pro Barrel, nach einem Anstieg auf fast 140 US-Dollar Anfang April. Der Terminkontrakt für Juni 2027 liegt bei 80 $, wobei der Ausblick wieder in Richtung des Preises von 2025 tendiert. Ja – Benzinpreise, Rechnungen, Inflation, Wachstum und Verschuldung sind alle schlechter. Aber alles liegt immer noch unter dem Höchststand von 2021 nach Covid und Nord Stream: Es fühlt sich eher nach „mehr vom Gleichen“ an. Und die politische Botschaft, die darauf ausgerichtet ist, die Märkte zu beruhigen, lautet, dass alles bald vorbei sein wird.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Beginnen wir mit diesem beruhigenden 80-Dollar-Future. Es handelt sich nicht um eine Vorhersage. Im Grunde ist es ein Waffenstillstand zwischen Optimisten, die erwarten, dass sich die Krise entspannt, und dementsprechend verkaufen, und Realisten, die erwarten, dass sie sich verschärft, und kaufen. Die Realisten geben niemals preis, was Öl ihrer Meinung nach tatsächlich kosten wird – das würde bedeuten, mehr zu zahlen, als sie müssen. Sie einigen sich einfach auf den niedrigsten Preis, der die Optimisten aus dem Markt drängt. In einer sich verschlechternden Versorgungslage scheidet in jeder Runde der Optimistischste aus, und der Preis kriecht nach oben. Dann wird die Knappheit real, und das ist der Stachel im Schwanz des Skorpions: Der Preis kann monatelang harmlos aussehen und dann, innerhalb weniger Handelstage, auf den Knappheitswert hochschnellen. Der Knappheitswert liegt nicht bei 80 Dollar. Seriöse Prognostiker schätzen ihn auf 150 Dollar oder mehr, und zwar schon in diesem Sommer.

Kann das Defizit ausgeglichen werden? Zum Teil. Pipelines, die die Meerenge umgehen, könnten 3,5 bis 5,5 Millionen Barrel pro Tag transportieren. Die Reservekapazitäten der OPEC+ sind umstritten – und ein Großteil davon liegt hinter derselben Blockade. Norwegen hat seinen Höchststand erreicht, Russland kann in diesem Zeitrahmen keine Kapazitäten hinzufügen, da seine Exportterminals unter Drohnenangriffen stehen, und der US-Schieferölsektor – der sich selbst mit billigen Post-Covid-Krediten nie rentiert hat – kippt in den Niedergang. Alles in allem könnte das Defizit bei einem gewissen Nachfragerückgang auf 10 bis 14 Millionen Barrel pro Tag reduziert werden. Das ist immer noch doppelt so viel wie bei den arabischen und iranischen Schocks der 1970er Jahre, die den Ölpreis um das Zwei- bis Vierfache in die Höhe trieben. Dies ist nicht mehr vom Gleichen. Es ist der größte Ölschock der Geschichte – und er hat gerade erst begonnen.

Die Reserven, die genau für diesen Moment angelegt wurden, werden helfen, aber sie werden nicht ausreichen. Die größte koordinierte Freigabe in der Geschichte der Internationalen Energieagentur – 400 Millionen Barrel, vereinbart im März – deckt vier bis sechs Wochen des Defizits ab; wenn man alle staatlichen Reserven der Welt leert, gewinnt man drei oder vier Monate. Die einzige Großmacht, die ihre Tanks füllt, anstatt sie zu leeren, ist China, das derzeit über die größten Vorräte der Welt verfügt – was deutlich macht, was Peking, der weltweit größte Errichter von Wind- und Solaranlagen, wirklich erwartet. Reserven verschaffen Zeit. Sie produzieren kein Öl.

Und die Jagd nach den fehlenden Barrel verdeckt das tiefer liegende Problem: die Qualität. Nicht jedes Öl ist gleich. Golf-Rohöl ist mittelschwer und sauer – das schwere, schwefelhaltige Zeug, das Raffinerien zu Diesel, Kerosin und Heizöl verarbeiten. Die angebotenen Ersatzbarrel – amerikanisches Schieferöl, westafrikanisches Öl – sind leicht und süß: mehr Benzin, weniger Diesel. Selbst wenn man das verlorene Volumen Barrel für Barrel ersetzt, fehlt immer noch der Treibstoff, auf den es ankommt. Benzin ist ein Kraftstoff für Verbraucher. Diesel ist der Kraftstoff für die Produktion: Er erntet, verarbeitet, kühlt und transportiert unsere Lebensmittel, bewegt unsere Fracht und treibt die Maschinen an, auf denen die gesamte Wirtschaft basiert. Die Welt kann gleichzeitig in Öl schwimmen und nach Diesel hungern.

Wie schlimm dies wird, hängt vor allem davon ab, wie lange es dauert. Ein Schock von ein paar Wochen ist überlebbar. Ein Schock, der den Winter über und bis ins nächste Jahr andauert, ist eine Depression. Die wichtigste Frage ist also, wann die Meerenge wieder geöffnet wird – und das ist keine wirtschaftliche Frage. Es ist eine politische.

Es gibt im Großen und Ganzen vier Auswege, und keiner davon ist schnell.

Sie könnte mit Gewalt wieder geöffnet werden. Aber ein 20 Meilen langer Kanal lässt sich leicht verminen und ist langsam und gefährlich zu räumen; selbst eine unangefochtene Räumung würde Monate dauern, und der Iran würde sie bekämpfen.

Der Iran könnte kapitulieren, oder sein Regime könnte stürzen. Das war ein erklärtes Ziel des Angriffs im Februar, und es ist nicht eingetreten. Ein Regime, das das Schlimmste überstanden hat, was seine Feinde ihm antun konnten, und immer noch die eine Karte in der Hand hält, die die Welt will, hat wenig Grund, aufzugeben.

Die Welt könnte sich einfach anpassen – Umleitungen, Rationierungen, Verzicht – und sich mit einem dauerhaft höheren, instabileren Preis abfinden: ein langwieriger Kampf, der in einer Rezession endet, nicht in einer Lösung.

Oder es kommt zu einer Einigung: ein ausgehandeltes Ende des Krieges im Gegenzug für die Wiederöffnung der Meerenge. Das ist der einzige Weg zurück zu so etwas wie Normalität – und er führt über Jerusalem. Nach dem eigenen Eingeständnis des amerikanischen Außenministers begann der Krieg zu diesem Zeitpunkt, weil Israel mit oder ohne die Vereinigten Staaten handeln würde. Er dauert teilweise an, weil Israels Ziel nicht ein Abkommen mit dem Iran ist, sondern der Sturz seines Regimes. Solange sich dieses Ziel nicht ändert, ist keine Einigung möglich, die Meerenge bleibt geschlossen und der Rest von uns zahlt die Zeche.

Und wenn die Meerenge morgen geöffnet würde? Bohrlöcher sind stillgelegt, manche für immer; Tanker sind nicht in Position; die Raffinerie-Mischungen wurden umgestellt. Der Vorstandsvorsitzende von ADNOC sagt, es dauere vier Monate, um wieder 80 % der Kapazität zu erreichen, eine vollständige Normalisierung sei nicht vor Anfang 2027 zu erwarten. Dann müssen die strategischen Vorräte wieder aufgefüllt werden, was den Preis über Jahre hinweg stützen wird. Und der Iran hat gezeigt, dass er den Kanal nach Belieben sperren kann: Versicherungen und Frachtkosten werden dauerhaft neu bewertet, und der Engpass ist zu einer Mautstelle geworden, an der für die Durchfahrt außerhalb des Dollarsystems Gebühren erhoben werden.

Als ob das noch nicht genug wäre: Der Vergleich, auf den es wirklich ankommt, ist nicht die 1970er Jahre – es ist das Jahr 2008. Der Große Finanzcrash ist als Versagen der Banken in Erinnerung geblieben. In Wahrheit begann er als ein weiterer Energieschock: Konventionelles Rohöl hatte um 2006 seinen Höchststand erreicht, der Ölpreis stieg bis Juli 2008 auf 147 Dollar, und dieser Anstieg brach die Wirtschaft an ihrer schwächsten Stelle – den überlasteten amerikanischen Subprime-Kreditnehmern mit den höchsten Hypotheken und den längsten Arbeitswegen. Die Verschuldung war der Verstärker. Energie war der Auslöser.

Der Unterschied ist, dass wir 2008 noch zurückschlagen konnten; heute können wir das nicht mehr. Damals war die Staatsverschuldung niedrig – hier 35 % des BIP, in Amerika etwa 65 % –, es gab Spielraum für Zinssenkungen, und die Bilanzen der Zentralbanken waren sauber. Heute liegt die Verschuldung hier bei 95 % und in den USA bei 123 %; allein die Zinslast beträgt hier 110 Milliarden Pfund pro Jahr, dort 1 Billion Dollar, Tendenz steigend; die Zinsen sind bis zum Äußersten gesenkt; die Bilanzen sind seit 2008 und Covid immer noch aufgebläht. Schlimmer noch: Der Schock ist von ganz anderer Art. 2008 war ein Einbruch der Nachfrage – deflationär –, sodass Zinssenkungen und Gelddrucken zur Lösung beitrugen. Dies ist ein Einbruch des Angebots – inflationär: Die Preise steigen, während die Produktion sinkt, die Stagflation der 1970er Jahre. Um dem entgegenzuwirken, muss man die Zinsen anheben – was die Flaute vertieft und eine weitaus größere Schuldenbombe zur Explosion bringt. Die Rettungsmaßnahme, die uns das letzte Mal gerettet hat, würde die Lage jetzt verschlimmern.

Wie wird es ausgehen? Eine Prognose ist unklug, aber ein Szenario ist plausibel – und es verläuft wie ein Crash in Zeitlupe, Schritt für Schritt, wobei jeder Schritt sichtbar ist, bevor er eintritt.

Noch eine Weile lebt die Welt von ihren Vorräten, und der Preis bleibt ruhig. Das endet, wenn die Reserven zur Neige gehen: Die Optimisten werden aus dem Markt gedrängt, die Terminkontrakte steigen auf das Spotniveau, und Öl durchbricht die 150-Dollar-Marke pro Barrel. Großbritannien spürt es früh, denn wir importieren bereits fast die Hälfte unseres Diesels und kaufen ihn auf dem freien Markt zu dem Preis, den der Tag verlangt.

Diesel ist als Erstes betroffen. Er steigt schneller als Rohöl, denn die in Hormuz verlorenen Barrel sind von der sauren Sorte, aus der Diesel hergestellt wird. Der Großteil unseres Diesels kommt mittlerweile auf dem Seeweg über Rotterdam, sodass wir gegen alle anderen bieten, ohne Anspruch auf einen Kontinent, der seinen Diesel vielleicht für sich selbst behält – und seit der Schließung von Grangemouth haben wir weniger eigene Vorräte, auf die wir zurückgreifen können.

Als Nächstes kommt die Ernte, die bereits unter den Düngemittelkosten leidet. Der September ist der dieselintensivste Monat des Jahres, und wenn er kommt, sind die Tanks fast leer. Andere Regierungen öffnen ihre strategischen Reserven; eine vollständige Freigabe verschafft der Welt ein paar Wochen Zeit. Wir haben keine solche Reserve. Wir haben diese Aufgabe der Industrie überlassen, die über ein gesetzliches Minimum verfügt, das sie nicht unterschreiten darf – eine Untergrenze, kein Hahn, den ein Minister aufdrehen kann.

Im Oktober ist der Schaden allgegenwärtig. Die Herstellung und der Transport von allem werden teurer, während sich die Wirtschaft verlangsamt – Stagflation – und die Zentralbanken feststecken, unfähig, sich durch Gelddrucken aus der Knappheit zu befreien. Hier trifft es am härtesten: Unsere Verschuldung ist hoch, und die Bank muss die Zinsen möglicherweise in der Rezession anheben, anstatt sie zu senken.

Dann kommt der Winter, wenn derselbe Brennstoff, der die Lastwagen antreibt, die Häuser heizt, und Heizung, Strom und Fracht gleichzeitig darauf zugreifen. Wir sind ein kaltes Land, dessen Menschen an der Kälte sterben: Ein typischer britischer Winter bringt in England und Wales fast 26.000 zusätzliche Wintertote mit sich. Und „Net Zero“ hat Wärme bereits verteuert, um ein Ziel zu erreichen, das – perfekt umgesetzt – die globale Temperatur um weniger als ein Hundertstel Grad senken würde. Eine Insel, die zwei Fünftel ihrer Lebensmittel importiert, fast nichts auf Vorrat hat und mehr als eine Million Haushalte direkt aus dem Öltank beheizt, hat keinen Spielraum mehr, und es werden noch mehr Menschen sterben. Der Schock geht nicht vorüber; er pendelt sich auf einem neuen, höheren Niveau ein, wobei die Kosten für jahrelanges Nachfüllen noch zu begleichen sind. Wir haben fast alles weggeworfen, was uns da durchgebracht hätte.

Was hätten wir also tun können? Beachten Sie zunächst, was wir jetzt nicht tun werden: Windkraftanlagen und Solaranlagen bauen. Wenn Energie und Kapital knapp werden, gibt eine Wirtschaft zuerst ihre am wenigsten wertvolle Produktion auf – und kaum etwas rangiert tiefer als unzuverlässige Energieerzeugung. Wir hätten unsere Kohlefelder wieder in Betrieb nehmen und Longannet, einst eines der größten Kohlekraftwerke Europas, neu starten können. Aber wir haben es gesprengt. Wir hätten eine strategische Ölreserve anlegen können. Wir haben keine. Wir hätten Gasvorräte für einen Winter anlegen können. Wir haben kaum genug für zwei Wochen; Deutschland hat genug für drei Monate. Wir hätten die Nordsee auf Notbetrieb umstellen und ihr Rohöl nach Grangemouth für Diesel leiten können. Aber wir haben neue Explorationen mit Steuern aus dem Markt gedrängt, neue Lizenzen verboten und Grangemouth stillgelegt. Wir hätten unsere Kapazitäten zur Herstellung von Düngemitteln und Gase in Lebensmittelqualität erhalten können. Wir haben sie geschlossen, um unseren Anteil von 0,7 % an den globalen Emissionen zu senken. Wir hätten sogar mit Russland über Gas und die sauren Sorten verhandeln können, aus denen Diesel hergestellt wird. Wir haben uns geweigert – und einen Krieg unterstützt, der die Nord-Stream-Pipelines zerstört hat und Russlands Raffinerien und Exportterminals stetig ruiniert.

Nichts davon war Schicksal. Jedes einzelne Detail war eine Entscheidung. Das bedeutet Netto-Null in der Praxis: die stetige Beseitigung von Spielraum und Redundanz – von jedem Puffer, der es einem System ermöglicht, einen Schlag wegzustecken. Wir haben unser Vertrauen darauf gesetzt, das zu nutzen, was Wind und Sonne an einem Tag liefern, und uns eingeredet, die Verbindungsleitungen und der globale Markt würden uns immer auffangen. Aber der Wind lässt nach, die Sonne geht unter, und wenn die Kälte kommt, haben auch unsere Nachbarn zu wenig. Die Kabel und die Importterminals sind alle vorhanden. Es ist die Versorgung am anderen Ende, die weggefallen ist.

Ein ernsthaftes Land betrachtet Resilienz als einen Preis, den es sich zu zahlen lohnt – nicht aus Nostalgie für Kohle oder Feindseligkeit gegenüber sauberer Energie, sondern als die normale Vorsicht einer Nation, die lieber nicht auf einem Bein stehen möchte.

Dieser Winter wird hart werden. Wir in Großbritannien werden ihn so überstehen, wie wir schon Schlimmeres überstanden haben: indem wir einen kühlen Kopf bewahren, indem wir aufeinander achten, indem wir bis zum Morgen durchhalten. Aber das Überstehen kann nicht das Ende der Sache sein. Es muss der Anfang sein.

Denn sobald es vorbei ist, muss sich dieses Land dem stellen, was uns das angetan hat. Nicht der Meerenge und nicht dem Krieg – diese haben lediglich den Abzug betätigt. Was die Waffe geladen hat, war eine Ideologie: der Glaube, dass eine moderne Nation ihr eigenes Energiesystem im Namen eines bedeutungslosen Ziels zu ruinösen Kosten abbauen kann, ohne dafür einen Preis zu zahlen.

Dieser Glaube wird nun öffentlich und auf unsere Kosten bis zur Zerstörung auf die Probe gestellt.

Also sollten wir damit Schluss machen – und mit der Maschinerie, die zu seinem Dienst aufgebaut wurde: dem Klimawandelausschuss, dem Ministerium für Energiesicherheit und Netto-Null, den Subventionsjägern, den Quangos, den Beratern, den Lobbyisten, dem ganzen Zirkus. Setzen Sie ernsthafte Menschen mit ernsthaften Ideen und der Fähigkeit, diese umzusetzen, an die Spitze des Aufbaus des Energiesystems, das Großbritannien tatsächlich braucht: eines, das die fossilen Kapazitäten beibehält, auf die wir noch nicht verzichten können – unsere eigenen souveränen Ressourcen, Produktion und Raffinerien –, während wir die einzige Energiequelle aufbauen, die ein modernes Land auf der Energiequalitätsleiter nach oben bringen kann, wenn die Kohlenwasserstoffe schließlich zur Neige gehen. Diese Quelle ist die Kernenergie. Sie ist die Antwort, und wir haben ein Jahrzehnt lang so getan, als bräuchten wir sie nicht.

Uns wurde gesagt, die Gefahr bestehe darin, zu langsam von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Die Wahrheit, für die wir diesen Winter voll und ganz bezahlt haben und vielleicht noch Jahre lang bezahlen werden, ist, dass wir sie zu früh aufgegeben haben – bevor wir das aufgebaut hatten, was sie ersetzen könnte. Möge dies die letzte Rechnung dieser Art sein, deren Begleichung wir jemals zustimmen.