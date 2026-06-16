4 Dinge, die man über das „Social-Media-Verbot“ Großbritanniens NICHT sagen kann

Das „Social-Media-Verbot“ Großbritanniens ist offiziell – So sollten Sie darüber sprechen.

Kit Knightly

Es ist offiziell: Das Vereinigte Königreich bekommt sein eigenes, Australien-nachahmendes „Social-Media-Verbot“ für alle unter 16 Jahren.

Tatsächlich wird es laut Insidern ein „Australien-Plus“ werden, wobei eine Art „Ausgangssperre“ Teil der endgültigen Einführung sein soll.

Ja, Sir Keir Starmer sitzt schon seit geraumer Zeit auf diesem Topf und hat endlich beschlossen … nun, Sie wissen schon.

Die vollständige Liste der Plattformen, die das geplante Verbot betreffen wird, wurde noch nicht veröffentlicht, aber es ist bekannt, dass YouTube, X (Twitter), Meta (Facebook), Snapchat, TikTok und Instagram betroffen sein werden und dass einige andere – darunter BlueSky – nicht betroffen sein werden.

Trotz der Behauptung, befugt zu sein, „zügig“ vorzugehen, wird das Verbot voraussichtlich nicht vor dem nächsten Frühjahr in Kraft treten, was ein nettes kleines Zeitfenster bietet, in dem ein paar Dinge möglicherweise geschehen könnten.

Aber ich bin nicht hier, um das Verbot zu analysieren oder über Agenden oder nächste Schritte zu spekulieren.

Das Verbot ist angekündigt, es wird wahrscheinlich kommen, und es liegt an uns allen, es zu bekämpfen, und die erste Stufe des Widerstands ist das Erkennen des eigentlichen Problems.

Wie wir über diese Dinge sprechen und sie argumentieren, ist wichtig – sehr wichtig.

Denn Diskurse, die die wahre Natur des Problems nicht anerkennen oder verstehen, können unbeabsichtigt den Vorstoß in Richtung Autoritarismus unterstützen.

Bereits jetzt sehen wir, dass die öffentliche Diskussion über das Verbot, ob absichtlich oder nicht, in Richtungen gelenkt wird, die die Position der Regierung tatsächlich unterstützen.

Hier sind also vier Argumente, die Sie NICHT gegen das Social-Media-Verbot vorbringen sollten.

1. „Es wird nicht funktionieren“

Der erste Impuls vieler Menschen – und Mainstream-Medien – ist es, gegen das Verbot mit dem Argument zu argumentieren, dass es nicht funktionieren wird.

Das ist ein Fehler.

Erstens ist es aus Prinzip nie richtig, Pragmatismus zu argumentieren, wenn man mit einem moralischen Unrecht konfrontiert wird. Menschen haben ein Recht auf Privatsphäre; der Staat, der dieses Recht verletzt, ist moralisch falsch, unabhängig davon, ob es auf sein erklärtes Ziel hinarbeitet oder nicht.

Im Falle des Social-Media-Verbots ist das Argument der Unwirksamkeit doppelt falsch, weil die Regierung sich nicht dafür interessiert, ob es funktioniert oder nicht. Es hat keinen Sinn, über die Wirksamkeit zu diskutieren, denn das erklärte Ziel der Regierung ist eine Lüge. Sie wollen Kinder nicht schützen, ihnen ist der Schutz von Kindern egal, daher ist es Zeitverschwendung zu argumentieren, dass das Social-Media-Verbot Kinder nicht schützen wird. Dafür ist es nicht da.

Wenn überhaupt, ist es aus Sicht der Regierung umso besser, je weniger es funktioniert, denn es wird ihnen einen Vorwand geben, in Zukunft NOCH MEHR „durchzugreifen“.

2. „Lasst uns einen Kompromiss schließen!“

Ein weiteres verbreitetes Argument ist, dass ein Social-Media-Verbot nicht das beste Mittel zur Bekämpfung des angeblichen „Problems“ sei und dass wir stattdessen etwas anderes einsetzen sollten.

Übliche „etwas Anderes“ sind digitale Ausgangssperren, Smartphone-Verbote, Bildschirmzeitbegrenzungen. Das Problem bei allen diesen vorgeschlagenen Ideen ist, dass sie alle auf die gleiche Weise durchgesetzt werden – Altersverifizierung.

Wie ich vor ein paar Wochen schrieb …

Dies ist eine „Sie können jede beliebige Farbe haben, solange es Schwarz ist“-Situation.

Wählen Sie ein vollständiges Verbot – „Großartig, bitte reichen Sie Ihren Ausweis ein, um zu beweisen, dass Sie über 16 sind und von dem Social-Media-Verbot ausgenommen sind.“

Wählen Sie Bildschirmzeitbegrenzungen – „Großartig, bitte reichen Sie Ihren Ausweis ein, um zu beweisen, dass Sie über 16 sind und von den Bildschirmzeitbegrenzungen ausgenommen sind.“

Wählen Sie digitale Ausgangssperren – „Großartig, bitte reichen Sie Ihren Ausweis ein, um zu beweisen, dass Sie über 16 sind und von der digitalen Ausgangssperre ausgenommen sind.“

Jede vorgeschlagene „Kompromissmaßnahme“ oder „alternativer Plan“, die ebenfalls eine Altersverifizierung oder ID-Scanning beinhaltet, ist per Definition weder ein Kompromiss noch eine Alternative, denn die Altersverifizierung und das ID-Scanning sind der eigentliche Zweck des Programms.

3. „Warum ist [Plattform A] nicht eingeschlossen?“

Zu viele Menschen haben bereits damit begonnen zu argumentieren, dass das Verbot „ungerecht“ oder „heuchlerisch“ sei, weil einige Plattformen nicht eingeschlossen sind.

Das am häufigsten genannte Beispiel ist BlueSky, über das die Mitglieder des rechten Lagers den ganzen Tag herziehen und BlueSky oft als ein Zuhause für Groomer und Pädophile bezeichnen.

Hier schreit GBNews …

„Das linke soziale Netzwerk könnte von Keir Starmers Massen-Internet-Durchgreifen ausgenommen werden“

Das ist ein schreckliches Argument, wissen Sie warum?

„Die Regierung hat Ihre Bedenken gehört und beschlossen, sich dem öffentlichen Druck zu beugen und BlueSky in Zukunft in das Verbot einzubeziehen.“

So, und jetzt?

Sie haben die Position des Staates akzeptiert, dass es ein Problem gibt und dass etwas dagegen getan werden muss, und haben es ihm ermöglicht, sich als vernünftig darzustellen, indem es seine Pläne gemäß Ihren Einwänden ändert.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich selbst überlistet.

Wie bei allem anderen auf dieser Liste können Sie die Argumentation nicht gewinnen, indem Sie irgendeinen Teil der Position der Regierung akzeptieren.

4. „[Plattform B] sollte ausgeschlossen werden!“

Das gleiche wie bei Punkt drei, nur umgekehrt. Einige argumentieren, dass die Aufnahme von YouTube auf die Liste Schulkindern eine wichtige Bildungsressource vorenthält, besonders denen, die ihre GCSEs machen (Alter 15-16).

Wie oben: Wenn Sie dieses Argument vorbringen, muss die Regierung nur sagen …

„Sie haben recht, YouTube ist eine wichtige Ressource, auf die die Kinder unserer Nation Zugang haben sollten. Wir werden sie aus diesem Grund von dem Verbot ausnehmen.“

… und Sie sind erledigt.

Und seien wir ehrlich: Ein Teil des Grundes, warum die Einführung bis zum nächsten Frühjahr verzögert wird, ist genau die Ermöglichung solcher Diskussionen. Diese Hin- und Her-„Gespräche“ geben der Öffentlichkeit das Gefühl, einbezogen und konsultiert zu werden, und tragen zu der Illusion bei, dass das System funktioniert – und sich kümmert.

Währenddessen können wir im Hintergrund absolut sicher sein, dass wahnsinnig korrupte Deals hin- und hergehen, während Tech-CEOs Lobbyarbeit betreiben, um ihre Plattform auf Kosten von Rivalen ausgeschlossen zu bekommen oder besondere Vereinbarungen zu treffen, bei denen die Regierung ihnen Gebühren zahlt, um den Verlust von Werbeeinnahmen durch minderjährige Nutzer auszugleichen.

Fazit – Realität ist wichtig

Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist: Es gibt einen gemeinsamen Nenner in allen vier schwachen Argumenten, die ich bespreche, und das ist die Akzeptanz der angegebenen Position der Regierung.

Argumentation und Rhetorik – wie jede Strategie – dreht sich darum, sein Terrain zu wählen.

Solange Sie mit Tyrannen zu deren eigenen Bedingungen argumentieren und die grundlegenden Lügen akzeptieren, auf denen ihre Positionen aufbauen, werden Sie die Argumentation immer verlieren.

Die Wahrheit ist das einzige Spielfeld mit gleichen Bedingungen; beginnen Sie immer von dort.

Und in diesem Fall ist die Wahrheit sehr einfach:

Bei dem Verbot geht es nicht um den Schutz von Kindern. Bei dem Verbot geht es um die Überwachung von Erwachsenen.

Wenn Sie das nicht akzeptieren und verstehen, werden Sie nie in der Lage sein, dagegen zu argumentieren.

In Zukunft werden wir – wie wir und andere es in der Vergangenheit getan haben – praktische Schritte ansprechen, um diese Art von privatheitsbrechendem Gesetz zu umgehen. Welche Tech-Firmen man nutzen soll, wo man ent-googelte Telefone kaufen kann. Tor, VPNs, unabhängige Social-Media-Plattformen. Sie alle haben einen Platz in der Diskussion.

Aber das Reden kommt zuerst. Wie wir über Dinge sprechen, ist wichtig. Ehrlichkeit ist wichtig. Realität ist wichtig.