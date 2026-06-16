Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

„Sie werden Sie mit DNA impfen, während Sie nicht hinschauen“ – Dr. McCullough zum KI-DNA-Impfstoff

Johnson & Marandi: EILMELDUNG – USA und Iran erzielen Einigung – Alle Details hier

Larry Johnson: Israels Sabotage geht nach hinten los – Trump stoppt Israels Agenda

Kiew komplett im Panikmodus! Russland entwickelt ganz neue Rakete und startet Serienproduktion

Larry Johnson & Oberst Wilkerson: Iran greift US-geführte Schiffe an – Trump enthüllt Entscheidung

Ex-Oberst: Deutschland riskiert Krieg mit Russland

Ex-Pfizer-Chef-Toxikologe: Das größte Menschenexperiment der Geschichte

UK-Überwachung & KI-Impfstoff – Neue Pläne

Link zum Video

Zwei Meerengen, ein Risiko: Warum jetzt vieles teurer werden könnte | Echt Jetzt #066

Das VPN-Wettrüsten – Sie sperren, wir kontern

Link zum Video

SCHOCKIEREND! US-Universitäten beim Verkauf von Leichen an Israel erwischt (Redacted News – Deutsch)

Google setzt 64 Millionen infizierte Mücken frei

Link zum Video

Die Wissenschaft der Polverschiebung – Teil 1 – Intro/Lerne Nibiru kennen

Wir werden leben: Über Trauma, Amputation und neue Hoffnung

Link zum Video

Wohin steuert KI ? Psychopath oder Humanist? | #119 Wikihausen