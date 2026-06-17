Andrew Korybko

Dem Iran steht eine schrittweise Rückkehr in die von den USA geführte westliche Ordnung innerhalb bestimmter Grenzen bevor – genau wie es die gemäßigte Fraktion des Irans seit langem wollte. Seine hardline Fraktion hat die Streitkräfte und ihren Raketenbestand erfolgreich bewahrt, während Israel keines seiner Ziele erreichte und seine epischste Niederlage überhaupt erlitt.

Der Iran und die USA planen, diesen Freitag in der Schweiz ein von Zarif inspiriertes Memorandum of Understanding (MoU) zur Beendigung des Dritten Golfkriegs zu unterzeichnen. Die genauen Details sind noch nicht bekannt, und Fortune berichtete, dass es mindestens drei konkurrierende Texte gab, aber alle „ähnliche Elemente enthalten, darunter die Wiedereröffnung der lebenswichtigen Wasserstraße Straße von Hormus, die Gewährung von Sanktionserleichterungen für den Iran und die Eröffnung von langfristigen Verhandlungen über sein Nuklearprogramm“. Das reicht bereits aus, um zu mehreren sehr wichtigen Schlussfolgerungen zu gelangen.

Zunächst einmal würde die Wiedereröffnung der Straße ohne die kriegsbedingte Petroyuan-Mautstelle des Irans einen bedeutenden Zugeständnis der Islamischen Republik darstellen, deren Medien-Stellvertreter dieses Modell als historischen multipolaren Meilenstein feierten. Gleiches gilt für die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ihr politisch sensibles Nuklearprogramm. Die Sanktionserleichterungen im Gegenzug könnten sich jedoch angesichts der hier geschätzten tiefgreifenden wirtschaftlich-finanziellen Schäden, die durch die (unvollkommene) Blockade der USA verursacht wurden, durchaus lohnen.

Zu diesem Thema wurde Ende März hier erläutert, dass „die USA den Dritten Golfkrieg verloren haben werden, wenn China sich immer noch auf den Iran als zuverlässigen kostengünstigen Energielieferanten verlassen kann, während es gleichzeitig den Yuan zu einer globalen Reservewährung macht, die den Petrodollar herausfordert“; daher ist es aus US-Perspektive unerlässlich, beides zu verhindern. Da der Petroyuan Berichten zufolge aus dem Spiel ist, bleibt die Abhängigkeit des Irans von China bei seinen Ölexporten bestehen, aber Sanktionserleichterungen könnten helfen, seine Verkäufe schrittweise umzuleiten (z. B. nach Indien), ohne den Markt zu stören.

Wenn die Berichte über einen 300-Milliarden-Dollar-Wiederaufbaufonds für den Iran ebenfalls zutreffen (selbst wenn die endgültige Summe viel niedriger, aber immer noch in Dutzenden von Milliarden Dollar liegt), könnten US- und Golf-Investitionen in die iranische Energieindustrie dazu führen, dass sie dessen Exporte kontrollieren. Bereits im Januar wurde eingeschätzt, dass „die USA das venezolanische Modell im Iran replizieren wollen“, was in diesem Szenario auf dem Weg zur Umsetzung wäre. Die daraus resultierende Interdependenz könnte die kollektive Sicherheit voranbringen und den regionalen Rückzug der USA erleichtern.

Die gemäßigte („reformistische“) und die hardline („prinzipientreue“) Fraktion des Irans würden daher einige ihrer Ziele erreichen, die erste in Bezug auf Sanktionserleichterungen und die zweite in Bezug auf die Bewahrung der (arg mitgenommenen) Streitkräfte sowie ihres Raketenbestands, ganz zu schweigen von ihrem politischen System. Dennoch hätte sich das fraktionelle Gleichgewicht zugunsten der Gemäßigten verschoben, da die USA kein MoU unterzeichnen würden, wenn die Gemäßigten die „außer Kontrolle geratenen“ Hardliner nicht kontrollieren könnten, die den Krieg möglicherweise wieder entfachen könnten.

Daraus lässt sich schließen, dass die Gemäßigten die Hardliner im Machtkampf des iranischen Tiefstaats besiegten, aber dies war darauf zurückzuführen, dass die USA und Israel Dutzende von hochrangigen Hardliner-Figuren töteten, woraufhin ihre jeweiligen Institutionen (insbesondere die IRGC) geschwächt und schließlich von den Gemäßigten gezähmt wurden. Sicherlich könnten „außer Kontrolle geratene“ Hardliner – unabhängig von ihrer Beziehung zur IRGC – das MoU immer noch sabotieren, aber Trump 2.0 fühlt sich sicher genug, dass sie es nicht tun werden, sonst würde es die Unterzeichnung nicht durchziehen.

Es zeichnet sich eine neue regionale Ära ab, in der der Dritte Golfkrieg durchaus dazu führen könnte, dass der Iran – wenn auch in begrenztem Umfang – schrittweise wieder in die von den USA angeführte westliche Ordnung integriert wird, was die Grundlage für bessere Beziehungen zu seinen Nachbarn am Golf schaffen würde. In diesem Szenario würde Israel den Kürzeren ziehen, da es den Iran und die Golfstaaten nicht mehr nach dem Prinzip „Teile und herrsche“ spalten könnte, und die USA würden ihm auch nicht den Rücken stärken, falls Israel aufgrund der jüngsten Wiederbelebung des möglicherweise unüberbrückbaren Konflikts zwischen Trump und Bibi. Israel ist daher der größte Versager.