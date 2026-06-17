Vergewaltigungsbanden in Großbritannien: Der Bericht wurde gerade veröffentlicht und erschüttert die Nation.

Ein unabhängiger Untersuchungsbericht behauptet, dass über 250.000 Mädchen Opfer organisierter sexueller Gewalt wurden – und der Staat jahrzehntelang wegsah. Kritiker werfen dem Bericht politische Instrumentalisierung vor.

London – Es sind Geschichten, die unter die Haut gehen: Ein elfjähriges Mädchen wird von Taxifahrern mit Alkohol und Drogen gefüttert, dann von Gruppen erwachsener Männer vergewaltigt. Eine 13-Jährige wird mit mehreren Geschlechtskrankheiten diagnostiziert – die Klinik schweigt, die Polizei tut nichts. Ein Mädchen wird vor den Augen seiner Mutter in ein Auto gezerrt und tagelang gefoltert.

Diese und Dutzende weitere erschütternde Zeugnisse hat die sogenannte „Rape Gang Inquiry“ gesammelt – eine unabhängige Untersuchung unter der Leitung des Abgeordneten Rupert Lowe (Reform UK). Ihr Fazit: Großbritannien erlebte über Jahrzehnte hinweg einen der größten Kinderschutzskandale seiner Geschichte – und die Behörden versagten auf ganzer Linie.

Die Anklage: Systematisches Versagen über Generationen

Der am Mittwoch veröffentlichte Abschlussbericht zeichnet ein düsteres Bild: Seit den 1950er Jahren, so die Untersuchung, hätten organisierte Banden überwiegend pakistanisch-stämmiger Muslime gezielt junge weiße Mädchen aus armen Verhältnissen missbraucht. Mindestens 250.000 Opfer – eine Zahl, die der Bericht als „konservative Schätzung“ bezeichnet.

Die Methodik der Täter folgte einem erschreckend einheitlichen Muster:

Anwerbung durch Geschenke, Alkohol und Drogen

Emotionale Manipulation und Isolation von Familie und Freunden

Wiederholte Gruppenvergewaltigungen in Häusern, Hotels und Taxis

Aufnahmen zur Erpressung und Weitergabe der Opfer an andere Täter

Besonders perfide: Die Täter nutzten Schwangerschaften als Kontrollinstrument. Mädchen wurden gezwungen, ihre Kinder auszutragen oder mussten sich illegalen Abtreibungen unterziehen – oft unter lebensgefährlichen Bedingungen.

„Alle Institutionen versagten“

Der Bericht macht vor allem eines deutlich: Die Täter konnten jahrzehntelang unbehelligt agieren, weil Polizei, Sozialdienste, Gesundheitswesen, Schulen und Kommunen wegsahen oder aktiv vertuschten.

Die Polizei ignorierte wiederholte Anzeigen, kriminalisierte die Opfer statt die Täter und vernichtete Beweise. Mädchen, die nach tagelangen Misshandlungen in Krankenhäusern behandelt wurden, wurden noch am selben Abend zu ihren Peinigern zurückgeschickt.

Sozialarbeiter untergruben die Autorität schützender Eltern und platzierten Kinder in Heimen, die sich als Drehkreuze für Menschenhandel entpuppten. Whistleblower, die auf Missstände hinwiesen, wurden suspendiert, diffamiert und in den Ruin getrieben.

Der Gesundheitsdienst NHS diagnostizierte bei 13-Jährigen mehrfach Geschlechtskrankheiten, registrierte Schwangerschaften nach Vergewaltigungen und dokumentierte Selbstmordversuche – doch Schutzmaßnahmen blieben aus.

Schulen sahen, wie erwachsene Männer Mädchen von den Schultoren abholten, und verwiesen die Opfer vom Unterricht, statt sie zu schützen.

Die politische Dimension: Wer wusste was?

Besonders brisant ist der Vorwurf, dass die Politik den Skandal bewusst verschleiert habe. Die Labour Party, die in den betroffenen Städten wie Rotherham, Rochdale und Oldham jahrzehntelang die Macht innehatte, wird im Bericht scharf kritisiert:

„Labour-Abgeordnete und -Räte wussten seit den frühen 2000er Jahren Bescheid“, heißt es in dem Dokument. „Sie taten nichts – aus Angst, als rassistisch zu gelten und Stimmen in muslimischen Gemeinden zu verlieren.“

Selbst nachdem der Jay-Report 2014 in Rotherham 1.400 Missbrauchsfälle dokumentierte, habe die Regierung unter Keir Starmer eine nationale Untersuchung blockiert. Erst nach massivem öffentlichen Druck sei im Juni 2025 eine Untersuchung eingesetzt worden – deren Befugnisse der Bericht jedoch als „völlig unzureichend“ kritisiert.

Die Konservative Partei, die von 2010 bis 2024 die Regierung stellte, wird für ihre Untätigkeit ebenfalls gerügt. Der frühere Minister Rory Stewart habe das Problem öffentlich als „auf den Norden Englands begrenzt“ verharmlost.

Der Islam: Religion oder Rechtfertigung?

Der umstrittenste Teil des Berichts betrifft die Rolle des Islam. Die Autoren argumentieren, dass bestimmte theologische Lehren eine Rechtfertigung für die Taten lieferten:

Die Vorstellung der „muslimischen Überlegenheit“ (Sure 3:110)

Das Prinzip der „Loyalität gegenüber Muslimen und Verleugnung von Nicht-Muslimen“

Die Unterordnung der Frau unter den Mann (Sure 4:34)

Das Fehlen eines festen Heiratsalters im islamischen Recht

Kritiker werfen dem Bericht vor, hier eine pauschale Verbindung zwischen Religion und Kriminalität herzustellen, ohne die Vielfalt muslimischer Gemeinschaften zu berücksichtigen. Tatsächlich sind in Großbritannien auch hunderte Fälle von Missbrauch durch nicht-muslimische Täter dokumentiert – darunter durch Lehrer, Geistliche und Pfadfinderführer.

Der Imam Taj Hargey, der im Bericht zitiert wird, schätzt den muslimischen Anteil der Täter auf 95 %. Diese Zahl basiert jedoch auf einer Analyse von 264 Verurteilungen aus den Jahren 2005 bis 2017 – eine Stichprobe, die von Wissenschaftlern als nicht repräsentativ kritisiert wird.

Was jetzt? Die Forderungen des Berichts

Die Untersuchung fordert weitreichende Reformen:

Lebenslange Haft für Bandenführer, Mindeststrafen von 25 Jahren für Teilnehmer

für Bandenführer, Mindeststrafen von 25 Jahren für Teilnehmer Sofortige Abschiebung aller ausländischen Täter, Aberkennung der Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern

aller ausländischen Täter, Aberkennung der Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern Visastopp für Länder mit überproportionaler Täterbeteiligung (insbesondere Pakistan)

für Länder mit überproportionaler Täterbeteiligung (insbesondere Pakistan) Verbot von Scharia-Ehen und verpflichtende Erfassung der Religion von Tätern und Opfern

und verpflichtende Erfassung der Religion von Tätern und Opfern „Sammy’s Law“ : Streichung von Vorstrafen für minderjährige Opfer, die unter Zwang Straftaten begangen haben

: Streichung von Vorstrafen für minderjährige Opfer, die unter Zwang Straftaten begangen haben Entzug der Elternrechte für verurteilte Vergewaltiger

Besonders weit geht die Forderung, im Rahmen eines Referendums über die Wiedereinführung der Todesstrafe für besonders schwere Fälle abzustimmen.

Reaktionen: Empörung und Skepsis

Die Veröffentlichung des Berichts hat in Großbritannien für heftige Debatten gesorgt.

Sammy Woodhouse, die den Bericht als Überlebende mitverfasste, sagte: „Ich habe mein Leben lang geschwiegen. Jetzt spreche ich für diejenigen, die keine Stimme mehr haben. Die Wahrheit muss ans Licht.“

Kritiker aus Politik und Wissenschaft warnen jedoch vor vorschnellen Schlüssen. Der Soziologe Dr. Michael Kimmel von der Universität London sagte: „Dass es einen Skandal gab, ist unbestreitbar. Aber der Bericht vermischt berechtigte Kritik am Staat mit einer pauschalen Verurteilung des Islam. Das ist nicht nur unfair, sondern auch kontraproduktiv für den Kinderschutz.“

Auch die Labour-Partei wies die Vorwürfe zurück. Eine Sprecherin erklärte: „Wir haben 2025 eine umfassende Untersuchung eingesetzt. Die Behauptung, wir hätten den Skandal vertuscht, ist unhaltbar.“

Ein Skandal mit offenen Fragen

Der Bericht der „Rape Gang Inquiry“ ist zweifellos ein wichtiges Dokument. Er bringt jahrelanges Leid ans Licht und belegt ein institutionelles Versagen, das seinesgleichen sucht.

Dennoch bleiben Fragen offen:

Wie valide ist die Zahl von 250.000 Opfern?

Warum werden nicht-muslimische Täter und Missbrauchskontexte systematisch ausgeblendet?

Dient der Bericht dem Kinderschutz – oder einer politischen Agenda gegen Einwanderung und Islam?

Sicher ist: Der Skandal um die Vergewaltigungsbanden wird Großbritannien noch lange beschäftigen. Die wahre Herausforderung wird darin bestehen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen – ohne dabei in neue Vorurteile zu verfallen.

Hintergrund: Die „Rape Gang Inquiry“ ist keine staatliche, sondern eine unabhängige Untersuchung, die durch Spenden von über 20.000 Bürgern finanziert wurde. Sie verfügt über keine rechtlichen Befugnisse, sondern versteht sich als „Plattform für die Wahrheit“. Der Bericht soll nun dem Parlament vorgelegt werden und könnte zu zivil- und strafrechtlichen Verfahren führen.

Der komplette Bericht von Deepl übersetzt: