Warum sich die mächtige Tech-Welt im August hinter verschlossenen Türen trifft

Während Regierungen Transparenz predigen und Bürgern erklären, sie müssten Desinformation bekämpfen, ihre Emissionen reduzieren und dem Gemeinwohl dienen, treffen sich einige der mächtigsten Menschen der Welt fernab der Öffentlichkeit zu exklusiven Gesprächsrunden hinter verschlossenen Türen.

Die Teilnehmerliste liest sich wie ein Who’s who der politischen, finanziellen und technologischen Elite: Peter Thiel, Elon Musk, Tulsi Gabbard, Jared Kushner, Reid Hoffman, Jonathan Greenblatt, Larry Summers, Cory Booker und Sam Harris sollen zu den Gästen einer geheimen, nur auf Einladung zugänglichen Veranstaltung namens „Dialog“ gehören. Die diesjährige Zusammenkunft ist Berichten zufolge für den 12. bis 16. August in der Nähe von Dublin geplant.

Erst durch ein Datenleck wurde bekannt, worüber dort gesprochen werden soll. Die Themen wirken wie aus einem dystopischen Roman: „Navigating WWIII“ – die Navigation durch einen Dritten Weltkrieg. „Battlefield Technologies“ – Technologien des Schlachtfelds. Und besonders bemerkenswert: „Build-a-Cult“ – der Aufbau eines eigenen Kults.

Natürlich kann man argumentieren, dass mächtige Menschen das Recht haben, sich privat auszutauschen. Unternehmer, Politiker und Investoren treffen sich seit jeher auf exklusiven Konferenzen. Doch die Frage lautet: Warum geschieht dies im Verborgenen? Und warum gerade mit Personen, die gleichzeitig erheblichen Einfluss auf Meinungsbildung, Technologie, Militär, Finanzmärkte und Regierungsentscheidungen ausüben?

Peter Thiel ist dabei keine gewöhnliche Figur. Der Mitgründer von PayPal und Palantir hat über Jahre hinweg Netzwerke aufgebaut, die tief in den Sicherheitsapparat westlicher Staaten hineinreichen. Palantir liefert Datenanalyseplattformen für Militär, Geheimdienste und Polizeibehörden. Elon Musk kontrolliert mit X, Starlink und SpaceX zentrale Kommunikations- und Infrastrukturkanäle. Jared Kushner war Berater im Weißen Haus und verwaltet heute milliardenschwere Fonds. Larry Summers prägte die amerikanische Wirtschaftspolitik. Tulsi Gabbard bewegt sich zwischen Geheimdienstkritik und Regierungsnähe.

Wenn solche Akteure über Kriegsszenarien, Überleben und gesellschaftliche Dynamiken diskutieren, dann geht es längst nicht mehr um harmlose Gedankenspiele unter Freunden.

Besonders irritierend ist die Diskrepanz zwischen öffentlicher Botschaft und privatem Handeln. Während der Bevölkerung vermittelt wird, die bestehenden Institutionen seien stabil und Krisen beherrschbar, beschäftigen sich dieselben Eliten offenbar intensiv mit Szenarien des Zusammenbruchs. Sie diskutieren nicht darüber, wie Gesellschaften widerstandsfähiger werden können, sondern wie man einen globalen Konflikt navigiert, welche Technologien auf zukünftigen Schlachtfeldern dominieren und wie sich soziale Loyalität organisieren lässt.

Man muss daraus keine Verschwörung konstruieren. Aber man sollte Fragen stellen.

Warum erfahren die Bürger erst durch Leaks von solchen Treffen? Weshalb wird Transparenz von unten eingefordert, während sich die einflussreichsten Netzwerke jeder öffentlichen Kontrolle entziehen? Und warum scheint die Vorbereitung auf Krisen zunehmend zu einem Privileg der Eliten zu werden, während der Durchschnittsbürger lediglich aufgefordert wird, Vertrauen zu haben?

Das eigentliche Problem ist nicht, dass mächtige Menschen miteinander reden. Das Problem entsteht, wenn die Menschen, die unsere Kommunikationsplattformen kontrollieren, die Kriege technologisch ermöglichen, Regierungen beraten und Kapitalströme lenken, ihre Zukunftspläne hinter verschlossenen Türen entwickeln – ohne demokratische Kontrolle, ohne öffentliche Rechenschaft und ohne ernsthafte Debatte.

Die Geschichte zeigt, dass Macht selten freiwillig transparent wird. Oft braucht es Leaks, Whistleblower und investigative Journalisten, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Die Enthüllungen über die „Dialog“-Gesellschaft erinnern daran, dass die wichtigsten Entscheidungen unserer Zeit möglicherweise nicht in Parlamenten oder vor Fernsehkameras vorbereitet werden – sondern in exklusiven Rückzugsorten, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zutritt hat.

Und vielleicht ist genau das die beunruhigendste Erkenntnis von allen.