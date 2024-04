Christian Terhes (MEP) – demaskiert Big-Pharma – Hatten sie den Covid-Impfstoff bereits im Jahr 2016?

Übersetzung des unten eingebetteten Videos.

Ich habe die Anfrage an die EMA gesendet, das steht für Europäische Arzneimittel-Agentur (ähnlich wie die FDA in den USA), um mir unter anderem mitzuteilen, wann alle diese Impfstoffunternehmen mit den Studien an Tieren begonnen und sie die Studien bei der EMA eingereicht haben, um die Genehmigung zu erhalten.

Tests von Moderna eingereicht: Hier können Sie die Daten sehen, wann diese Tests begonnen haben – 2016, 2017. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Wir haben im Dezember 2019 von diesem Virus erfahren. Die Annahme ist also, dass Sie ein Virus haben und dann einen Impfstoff gegen dieses Virus verabreichen. Also frage ich nur, ich beschuldige niemanden. Wie ist das möglich?

Dies ist ein offizielles Gutachten einer europäischen Institution. Wie ist es möglich, dass Moderna Studien einreicht, um die Zulassung für ihren Impfstoff zu erhalten, und diese Studien wurden Jahre, bevor wir von dem Virus erfahren, durchgeführt?

Dies sind die Tests, die von Pfizer eingereicht wurden. Pfizer begann den ersten Test am 14. Januar 2020. Das Interessante ist, wir haben die DNA-Sequenz des Virus am 11. Januar 2020 herausgefunden, weil jemand aus China sie veröffentlicht hat. Also frage ich nur: Wie ist es möglich, dass ein Unternehmen in 3 Tagen einen Impfstoff entwickelt und mit den Tests begonnen hat..? Ich frage nur, ich beschuldige niemanden, sage nichts.

Ich werde Ihnen noch etwas zeigen. Eine der Sachen, die ich die Europäische Agentur gefragt habe, war, mir mitzuteilen, wann die Tests an Menschen begonnen haben. Und das sind die Daten. Also 2 Monate, nachdem sie den Impfstoff auf unbekannte Weise entwickelt hatten, begannen sie bereits mit dem Test an Menschen. Aber es gibt etwas Interessantes. Normalerweise, wenn Sie Tests durchführen, machen Sie den Test und dann müssen Sie sehen, ob der Impfstoff wirkt. Mit anderen Worten, ob der Impfstoff die Verbreitung des Virus stoppt und ob der Impfstoff Immunität bietet, weil dieses medizinische Produkt sonst nicht als Impfstoff bezeichnet werden kann, wenn es nicht beide dieser Dinge produziert. Also habe ich diese medizinische Agentur gebeten, mir Folgendes mitzuteilen: Ob Menschen, die Teil dieser Tests waren, jemals dem Virus ausgesetzt waren, nachdem sie mit dem Impfstoff injiziert wurden. Und das haben sie mir gesagt. Also, was sie tatsächlich sagen, ist, als sie die Tests an Menschen durchführten, war die ganze Welt im Lockdown. Sie haben diese Probanden zusammengebracht, sie injizierten es in die Probanden und dann hatten sie die Einnahme von 3 Monaten, richtig, im Lockdown, sie konnten nicht miteinander kommunizieren. Also nach 3 Monaten haben sie die Probanden erneut getestet, um zu sehen, ob sie Covid hatten, und das ist der Grund, warum sie sagten, dass diese Impfstoffe eine sogenannte 99% wirksam hatten.

Und wir sehen jetzt, wie effektiv sie sind, weil sie die Übertragung des Virus nicht stoppen und sie offensichtlich keine Immunität bieten.

So spielen sie mit der ganzen Welt. Das ist die Antwort. (Hatten sie also die Impfstoffe schon, bevor das Virus überhaupt freigesetzt wurde? “Das zeigen die Daten”.

Quelle: independent_journalism_ (Instagram)