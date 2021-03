10 Gründe, warum Freiheit gefährlich ist

Achtung es ist Satire. Wahrheit die nur so auf YouTube existieren kann

Die Nummer eins, die uns in dieser Welt terrorisiert und einem besseren Leben im Weg steht… ist die Freiheit!

1: Freiheit erfordert, dass Sie selbst denken (… denken Sie die Gedanken, die sie Ihnen vorgeben… also schalten Sie den Fernseher ein. Es ist wie eine psychologische Brotlinie, von der Sie Ihre sehr nahrhaften Gedanken-Stützen bekommen können… und das sollte der einzige Ort sein, von dem Sie sie bekommen).

2: Freiheit wird dich manchmal unbehaglich machen.

3: In der Freiheit kontrolliert Sie niemand.

4: Freiheit erfordert Selbstverantwortung.

5: Freiheit kommt mit freier Rede (99,98 % aller Reden sind Hassreden… und Hassrede ist objektiv definiert als Rede, die Sie subjektiv hassen, was alle Rede ist, die Gedanken repräsentiert, die nicht von der einen wahren Quelle kommen, von der Sie Ihre Gedanken bekommen)

6: Mit Freiheit lernen und wachsen Sie ständig.

7: Mit Freiheit können Sie nicht einfach Geld drucken, wenn Sie mehr davon wollen.

8: Mit Freiheit kann man protestieren, aber man kann nicht friedlich protestieren.

9: Mit der Freiheit darf man denen nicht trauen, die versuchen, einen zu kontrollieren.

10: Freiheit gibt dir Chancengleichheit, nicht Ergebnisgleichheit (die Ergebnisse der Menschen dem zu überlassen, was sie durch Arbeit und Anstrengung verdienen, fördert Hass und schafft Anreize für Wohlstand).

Also mit all dem gesagten, was sollten wir nun machen?

„Der Kommunismus braucht Ihre Stimme … Freiheit zerstört Leben, raubt den Menschen ihre Würde und nimmt ihnen das Geburtsrecht, kontrolliert zu werden.“