10 Probleme mit Impfstoffen – und 10 Lösungen

Kennen Sie jemanden, der „in dem starren, dogmatischen Glauben an die Unfehlbarkeit von Impfstoffen gefangen ist“? Dr. Clayton J. Baker schlägt vor, seine Liste von 10 „Problemen mit Impfstoffen“ mitzuteilen und anschließend seine Liste von 10 Lösungen zu präsentieren.

Der unkritische, blinde Glaube an Impfstoffe ist die wichtigste heilige Kuh der modernen Medizin. (Es handelt sich um eine quasi-religiöse, dogmatische Überzeugung und nicht um eine solide wissenschaftliche Theorie oder ein empirisch fundiertes klinisches Konzept.

Impfstoffe sind seit ihrer Einführung vor Jahrhunderten umstritten. Erst in jüngster Zeit hat sich innerhalb des medizinischen Establishments die Überzeugung durchgesetzt, dass Impfstoffe einhellig als „sicher und wirksam“ angesehen werden müssen, ohne dass Fragen gestellt werden.

Noch jünger ist die Praxis, jeden, der diese Doktrin in Frage stellt, als Ketzer zu beschimpfen und zu bezeichnen: als „Anti-Vaxxer“.

Laut dem Merriam-Webster-Wörterbuch wurde dieser heute allgegenwärtige Begriff erst 2001 zum ersten Mal verwendet.

Religiöser Glaube hat ein enormes Potenzial für das Gute in der Gesellschaft, aber wenn er als Wissenschaft fehlinterpretiert wird, ist seine Erfolgsbilanz miserabel und tödlich.

„Sicher und wirksam“ ist kein wissenschaftliches Kürzel oder gar ein Werbeslogan; es ist ein Mantra. „Anti-vaxxer“ ist keine Personenkategorie, sondern eine Anklage wegen Ketzerei. Und so wie Impfkritiker Ketzer sind, so sind auch die Hohepriester der Impfstoffe, die Faucis dieser Welt, die Leute, die nach ihren eigenen Worten „die Wissenschaft vertreten“, Fanatiker.

Klingt das für Sie wirklich nach Wissenschaft? Galileo, Semmelweis und ein paar andere mögen da anderer Meinung sein.

Jeder ehrliche Mensch, der die COVID-19-Ära in den Vereinigten Staaten miterlebt hat, wird zugeben, dass das US-Gesundheitsministerium (HHS) mit seiner langen „Buchstabensuppe“ von Agenturen (die Centers for Disease Control and Prevention, CDC, die National Institutes of Health, NIH, mit ihrem National Institute of Allergy and Infectious Diseases), die U.S. Food and Drug Administration, FDA (mit ihrem Center for Biologics Evaluation and Research), usw., förderten und wiederholten das Mantra „sicher und wirksam“ in Bezug auf die COVID-19-Impfstoffe während einer Zeit großer öffentlicher Angst.

Jeder ehrliche Mensch wird auch zugeben, dass die Mainstream-Medien das Mantra „sicher und wirksam“ eifrig wiederholten und verstärkten und die Angst schürten, während sie jeden, der dasselbe Dogma infrage stellte, rücksichtslos angriffen und als „Anti-Vaxxer“ oder manchmal sogar als „Mörder“ bezeichneten.

Die gigantischen finanziellen Anreize und sonstigen Verflechtungen dieser mächtigen Organisationen mit den Impfstoffherstellern sowie die damit verbundenen Billionen von Dollar wurden kaum erwähnt – oder gar nicht erst zugelassen.

Religiöse Dogmen, insbesondere solche, die von mächtigen Kräften unter extremen Bedingungen unerbittlich eingeimpft werden, sind schwer zu durchbrechen.

Den Lesern, die vielleicht Menschen kennen, die in dem starren, dogmatischen Glauben an die Unfehlbarkeit von Impfstoffen gefangen sind, möchte ich die folgenden 10 Sätze ans Herz legen.

Geben Sie sie an Freunde, Familienmitglieder und Kollegen weiter, die das Impfdogma nicht zu überdenken scheinen, insbesondere an diejenigen, die die aktuellen Impfpläne unkritisch sehen.

Bitten Sie sie, jeden der folgenden 10 Sätze sorgfältig zu lesen und sich zu fragen: Erscheint mir dieser Satz wahr oder falsch?

Wenn er mir falsch erscheint, auf welcher Grundlage halte ich ihn für falsch? Gehen Sie dann zum nächsten Satz über und machen Sie dasselbe. (Einige der Sätze sind komplex, aber ich bin zuversichtlich, dass ein intelligenter Laie sie alle verstehen kann).

Wenn Sie mit allen zehn Sätzen fertig sind, ermutigen Sie Ihre Freunde, sich selbst zu fragen:

Glauben sie wirklich, dass jedes Kind in den USA vor dem 18. Lebensjahr 20 oder mehr verschiedene Impfstoffe erhalten sollte?

Sollten Impfungen überhaupt vorgeschrieben werden?

Sollten wir als gebildete, freie Gesellschaft nicht systematisch die offiziellen Impfempfehlungen überprüfen und sie auf das wirklich notwendige Minimum reduzieren, so wie wir es mit Großmutters überquellendem Pillenkasten tun würden?

Sollten wir nicht die Autonomie der Patienten über ihren eigenen Körper wiederherstellen?

Hier ist das Problem mit den Impfstoffen, in 10 Sätzen:

1) Wie „Antibiotika“ sind „Impfstoffe“ eine große und vielfältige Klasse von Arzneimitteln, und wie bei allen großen Klassen von Arzneimitteln wirken verschiedene Produkte in der Klasse durch unterschiedliche Mechanismen, einige sind recht wirksam, während andere unwirksam sind, einige sind einigermaßen sicher für den angemessenen menschlichen Gebrauch, während andere voller Nebenwirkungen und Toxizitäten sind, und daher ist die Annahme, dass jede große Klasse von Arzneimitteln – einschließlich Impfstoffen – kategorisch „sicher und wirksam“ ist, naiv, unlogisch, falsch und gefährlich.

2) Auch wenn das volle Ausmaß der Toxizität von Impfstoffen nicht bekannt ist, so ist es doch eine historische Tatsache, dass sich zahlreiche Impfstoffe als hochgradig toxisch und sogar tödlich für Patienten erwiesen haben, und zwar über mehrere pathophysiologische Mechanismen, darunter:

Direkte Kontamination des Impfstoffs (z. B. der Cutter-Vorfall).

Krankheiten, die durch eine unbeabsichtigte, pathologische Immunreaktion auf den Impfstoff verursacht werden (z. B. das Guillain-Barré-Syndrom, das durch den Schweinegrippe-Impfstoff verursacht wird).

Unbeabsichtigte Ansteckung und/oder Übertragung der Krankheit, die der Impfstoff verhindern soll, verursacht durch den Impfstoff selbst (z. B. der aktuelle orale Polioimpfstoff); Impfstofftoxizität unbekannter oder ungewisser Ursache (z. B. Darminvagination mit dem Rotavirus-Impfstoff und tödliche Blutgerinnsel mit dem Impfstoff COVID-19 von Johnson & Johnson).

3) Die bekannte Toxizität von Impfstoffen ist so gut belegt, dass ein Bundesgesetz, der National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) von 1986 (42 U.S.C. §§ 300aa-1 bis 300aa-34), verabschiedet wurde, um Impfstoffhersteller ausdrücklich von der Produkthaftung auszunehmen, basierend auf dem Rechtsgrundsatz, dass Impfstoffe „unvermeidlich unsichere“ Produkte sind.

4) Seit dem NCVIA-Gesetz von 1986, das die Impfstoffhersteller vor der Haftung schützt, ist die Zahl der auf dem Markt befindlichen Impfstoffe sowie die Zahl der in die CDC-Impfpläne aufgenommenen Impfstoffe dramatisch angestiegen, wobei die Zahl der Impfstoffe im CDC-Zeitplan für Kinder und Jugendliche von 7 im Jahr 1986 auf 21 im Jahr 2023 anstieg.

5) Von den 21 Impfstoffen auf dem CDC-Impfplan für Kinder und Jugendliche für 2023 ist nur eine kleine Minderheit (z. B. Masern, Mumps, Röteln, Varizellen und HiB) in der Lage, eine echte Herdenimmunität zu gewährleisten, eine Tatsache, die die gängigen, bevölkerungsbezogenen Argumente für die Vorschrift der anderen Impfstoffe, die die beträchtliche Mehrheit der Impfstoffe auf dem Plan ausmachen, negiert.

6) Die pharmazeutische Industrie hat durch ihre Finanzierung anderer Einrichtungen ein fast unvorstellbares Ausmaß an Medienkontrolle, institutionellem Einfluss und regulatorischer Vereinnahmung erreicht, wie es der Fall ist:

Die größte Industrie-Lobby in Washington, D.C.

Die zweitgrößte Industrie im Bereich der Fernsehwerbung.

Eine wichtige persönliche Einnahmequelle für hochrangige Bürokraten der „Buchstabensuppe“ des HHS, von denen viele Patent- und Lizenzrechte an pharmazeutischen Produkten besitzen.

Ein wichtiger Geldgeber für einflussreiche Ärzteorganisationen (z. B. die American Academy of Pediatrics und bekannte medizinische Fachzeitschriften).

Beteiligt an der bezahlten Incentivierung von praktizierenden Ärzten, die häufig Geldprämien für hohe Impfraten in ihren Patientengruppen erhalten.

7) Die COVID-19 mRNA-Impfstoffe wurden entwickelt und der Öffentlichkeit verabreicht:

Viel schneller und mit viel weniger Tests als alle anderen auf dem Markt befindlichen Impfstoffe.

Mit einer Genehmigung für den Notfalleinsatz.

Unter Verwendung einer technologischen Plattform, die noch nie zuvor kommerziell genutzt wurde, und obwohl Berichte über impfstoffbedingte Todesfälle und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in viel höherem Maße als bei herkömmlichen Impfstoffen auftraten.

Und obwohl sie in mehreren anderen Industrieländern vom pädiatrischen Markt genommen wurden, wurden die COVID-19 mRNA-Impfstoffe bereits in den CDC-Impfplan für Kinder und Jugendliche aufgenommen, nur etwas mehr als zwei Jahre nach ihrer Einführung in der Öffentlichkeit.

8) Die CDC (oder eine der HHS-Behörden) hat keine systematische öffentliche Rechenschaft über die mehr als 35.000 gemeldeten COVID-19-impfstoffbedingten Todesfälle und mehr als 1.500.000 gemeldeten COVID-19-impfstoffbedingten unerwünschten Ereignisse abgelegt, die bis zum 7. Juli an das CDC-eigene Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden, noch für die entsprechende Anzahl von COVID-19-impfstoffbedingten Todesfällen und unerwünschten Ereignissen, die an Eudravigilance (das Äquivalent zu VAERS in der Europäischen Union) gemeldet wurden, obwohl die CDC weiterhin nachdrücklich für die Verwendung dieser Impfstoffe wirbt und sie auch in den CDC-Impfplan für Kinder und Jugendliche aufnimmt.

9) Durch die Kennzeichnung der neuartigen COVID-19-mRNA-Produkte als „Impfstoffe“ wurde die Definition des Begriffs „Impfstoff“ so weit gefasst, dass nun im Grunde jedes Medikament, das eine Immunreaktion gegen eine Krankheit hervorruft, als „Impfstoff“ bezeichnet werden kann, wodurch Pharmaunternehmen in einem bisher ungeahnten Ausmaß vor der Haftung nach dem NCVIA geschützt werden.

10) Durch Impfvorschriften werden die Bürger gezwungen, sich medizinischen Behandlungen zu unterziehen:

Dies wird nach Bundesrecht als „unvermeidlich unsicher“ angesehen.

Da sie unvermeidlich unsicher sind, sind ihre Hersteller durch Bundesgesetze vor der Haftung für Schäden geschützt, die sie den Bürgern zufügen.

Deren Hersteller und Regierungsbehörden dennoch öffentlich als „sicher und wirksam“ werben, was in direktem Widerspruch zu ihrem rechtlichen Status als „unvermeidlich unsicher“ steht.

Die Zahl dieser Impfstoffe hat in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen, und mit der mRNA-Technologie und einer erweiterten Definition des Begriffs „Impfstoff“ wird sich die Zahl in Zukunft noch weiter erhöhen.

Ich hoffe, dass diese 10 Sätze den Unentschlossenen helfen werden, das zentrale Dogma über Impfstoffe zu überdenken. Wir, als Gesellschaft, müssen den Glaubensartikel, dass Impfstoffe grundsätzlich „sicher und wirksam“ sind, zurückweisen.

Impfstoffe sollten aufgrund ihrer unvermeidlich unsicheren Natur NIEMALS vorgeschrieben werden, und eine gründliche, produktspezifische Buchführung über die einzelnen Impfstoffe muss außerhalb von Regierungsbehörden erfolgen.

Wie können wir das bewerkstelligen?

Bitte verzeihen Sie mir, wenn Sie dachten, ich sei fertig. Ich habe noch 10 weitere Sätze, in denen ich meine Lösungsvorschläge für die Probleme mit Impfstoffen aufliste.

Ich bitte Sie, sich auch diese durchzulesen. Die meisten von ihnen sind kürzer als die ersten 10. Ich danke Ihnen.

Ein Lösungsvorschlag für das Problem mit den Impfstoffen in 10 (mehr) Sätzen:

1) Das NCVIA sollte aufgehoben werden, so dass Impfstoffe wieder denselben Haftungsstatus erhalten wie andere Arzneimittel.

2) Es sollte ein Bundesgesetz erlassen werden, das die Vorschrift jeglicher Impfstoffe auf allen Regierungsebenen verbietet.

3) Es sollte ein Bundesgesetz erlassen werden, das jegliche Direktwerbung für verschreibungspflichtige Medikamente verbietet.

4) Es sollte ein Bundesgesetz erlassen werden, das jegliche Zusammenarbeit zwischen den „Buchstabensuppen“-Behörden des Gesundheitswesens (FDA, CDC, NIH usw.) und dem US-Verteidigungsministerium (US-Armee, Defense Advanced Research Projects Agency usw.) oder den Bundesnachrichtendiensten (CIA, US-Heimatschutzministerium usw.) in Bezug auf die Impfstoffentwicklung oder die Verteilung von Impfstoffen an die Öffentlichkeit verbietet.

5) Es sollte ein Bundesgesetz erlassen werden, das es allen Personen, die in den HHS-Behörden arbeiten, verbietet, persönlichen finanziellen Nutzen aus Impfstoffen zu ziehen, einschließlich der Erlangung und des Besitzes von Patenten oder Lizenzgebühren. Außerdem sollten die Beamten dieser Behörden verpflichtet werden, einen Amtseid abzulegen, dass sie nicht von Produkten profitieren, die sie genehmigen, regulieren oder über die sie die Öffentlichkeit beraten.

6) Es sollte eine gründliche und öffentliche Untersuchung, gegebenenfalls einschließlich strafrechtlicher Verfolgung, bezüglich der (öffentlichen und privaten) Hauptakteure durchgeführt werden, die an der Entwicklung, dem Marketing, der Herstellung, dem Verkauf und der Verabreichung der COVID-19-mRNA-Impfstoffe beteiligt waren.

7) Detaillierte, unabhängige, Cochrane-ähnliche Überprüfungen jedes Impfstoffs auf den CDC-Impfplänen sollten durchgeführt und veröffentlicht werden, und keine Wissenschaftler mit finanziellen Interessen innerhalb der Pharmaindustrie sollten diese Überprüfungen durchführen.

8) Detaillierte, unabhängige Überprüfungen aller Berichte von VAERS im Zusammenhang mit den COVID-19-mRNA-Impfstoffen sollten durchgeführt und veröffentlicht werden, und es sollten entsprechende Reformen bei VAERS durchgeführt werden.

9) Eine detaillierte Überprüfung der Geldströme im Zusammenhang mit den COVID-19-Programmen, einschließlich der Operation Warp Speed und des CARES-Gesetzes (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security), durch den Kongress sollte durchgeführt werden, wobei der Schwerpunkt auf Betrug und Missbrauch auf allen Ebenen liegen sollte, einschließlich der Frage, wie Privatunternehmen wie Pfizer und Moderna so enorm von den mit Steuergeldern finanzierten Initiativen profitierten.

10.)Es sollte eine offene, öffentliche Diskussion und Debatte über die angemessene Rolle von Impfstoffen in der öffentlichen Gesundheit geführt werden, die u.a. folgende Fragen beinhaltet:

Eine kritische Überprüfung des aktuellen medizinischen Dogmas über Impfstoffe.

Eine Bilanz der Fehler, des Missbrauchs und der möglichen Lehren aus der COVID-19-Ära.

Eine gründliche Erörterung der unbestreitbaren Konflikte zwischen der öffentlichen Gesundheit, wie sie heute praktiziert wird, und den grundlegenden Bürgerrechten der Bürger.

Das derzeitige Dogma des medizinischen Establishments über Impfstoffe („sicher und wirksam“, ohne Fragen zu stellen) und der dazugehörige Katechismus (die immer umfangreicheren Impfpläne) bedürfen dringend einer Reform. Ich schlage vor, dass wir mit den oben genannten Schritten beginnen.

Reformer sind keine Ketzer, obwohl sie von mächtigen Personen, die sich der Reform widersetzen, häufig als solche bezeichnet werden.

Ich für meinen Teil bin weder ein Ketzer, noch bin ich ein „Anti-Vaxxer“.

Ich will das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das Problem ist nur, dass sich bei genauer Betrachtung der Impfpläne herausstellt, dass es viel mehr Badewasser und viel weniger Baby gibt als angekündigt.

Es ist an der Zeit, dass die Ärzteschaft und die Gesellschaft als Ganzes das finstere Mittelalter zu diesem Thema hinter sich lassen.

Es ist an der Zeit für eine offene, unverblümte Neubewertung von Impfstoffen und ihrer Rolle für die öffentliche Gesundheit.

Ursprünglich veröffentlicht vom Brownstone Institute.