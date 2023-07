Wehe dem Menschen: Wie die KI die Menschheit entmenschlicht

Die bösen Zwillinge der Technokratie und des Transhumanismus haben sich zusammengetan, um die menschliche Bevölkerung auf dem Planeten Erde zu verringern und diejenigen, die das Glück haben, in einer wissenschaftlichen Diktatur zu leben, zu kontrollieren. Dies ist in der heutigen Welt an vielen Fronten gut dokumentiert. Das Ergebnis ist, dass sich die Menschheit auflöst. ⁃ TN-Redakteur

Die Zukunft der Menschheit wird immer unmenschlicher. Die verblüffenden Fähigkeiten von ChatGPT und anderen Formen künstlicher Intelligenz haben Ängste vor dem kommenden Zeitalter der Maschinen ausgelöst, in dem es kaum noch Platz für menschliche Kreativität oder Beschäftigung gibt. Selbst die Architekten dieser schönen neuen Welt schlagen Alarm. Sam Altman, Vorsitzender und CEO von OpenAI, dem Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat, warnte kürzlich, dass künstliche Intelligenz ein „existenzielles Risiko“ für die Menschheit darstelle, und warnte den Kongress, dass künstliche Intelligenz „ziemlich schief gehen kann“.

Die Geschichte ist zwar voll von apokalyptischen Vorhersagen, aber die neuen Warnungen sind anders, weil sie inmitten breiter kultureller Kräfte stattfinden, die vermuten lassen, dass die Menschen den Glauben an sich selbst und die Verbindung zur Menschheit im Allgemeinen verloren haben.

Die neue Weltanschauung lässt sich am besten als Antihumanismus beschreiben. Diese Vorstellung lehnt die Idee ab, dass der Mensch ein immerwährendes geniales, sozial verbundenes Wesen ist, das zu wundersamen Schöpfungen fähig ist – religiöse Schriften, die Stücke von Shakespeare, die Musik von Beethoven, die Wissenschaft von Einstein. Stattdessen werden der Mensch, die Gesellschaft und das menschliche Leben selbst als Problem dargestellt. Anstatt die Gesellschaft als ein Werkzeug zu sehen, das den Menschen hilft, sich zu entwickeln und zu gedeihen, wird die Notwendigkeit betont, den Schaden zu begrenzen, den die Menschheit anrichten könnte.

Viele Aktivisten für den Klimawandel argumentieren zum Beispiel, dass das Aussterben der Menschheit ein Gewinn für den Planeten Erde sein könnte. Die staatlich sanktionierte Euthanasie, die noch vor wenigen Jahren als radikaler Angriff auf die Heiligkeit des Lebens galt, wird in vielen westlichen Ländern zur gängigen Praxis – nicht nur für unheilbar Kranke, sondern auch für Menschen, die einfach lebensmüde sind.

All dies geschieht in einer Zeit, in der sozialwissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sich die Menschen zunehmend voneinander abkapseln. Die traditionellen Säulen der Gemeinschaft und der Verbundenheit – Familie, Freunde, Kinder, Kirche, Nachbarschaft – verkümmern und fördern einen Alltag, der für viele Menschen von Einsamkeit geprägt ist. Die Vorstellung, dass der Mensch ein größeres, kollektives Projekt mit einem gemeinsamen Ziel darstellt, wird durch einen solipsistischen Individualismus ersetzt, der die klassischen liberalen Werte der Selbstbestimmung und der persönlichen Freiheiten in einer Weltsicht negiert, die die von ihnen aufgebauten Gesellschaften zunichte macht.

Diese Tendenzen, die bisher weitgehend isoliert betrachtet wurden, könnten sich durch den Aufstieg der künstlichen Intelligenz noch verstärken. Während die Menschheit mit mächtigen neuen Technologien ringt, deuten immer mehr Forschungsergebnisse darauf hin, dass eine grundlegendere Frage sein könnte, ob die Menschen bereit sind, ihr eigenes Erbe in der neuen Weltordnung zu gestalten.

Gott als Gaia

Der Antihumanismus hat eine lange Geschichte – er lässt sich mindestens bis zu Thomas Malthus zurückverfolgen, der 1789 davor warnte, dass die Überbevölkerung die größte Bedrohung für den menschlichen Wohlstand sei. Obwohl der britische Ökonom und Geistliche nicht menschenfeindlich war und seine düsteren Vorhersagen nie eintrafen, lieferte seine Behauptung, dass der Mensch das Problem sei, den Anstoß für die moderne Umweltbewegung. 1968 prophezeite der Biologe Paul Ehrlich in seinem Bestseller „Die Bevölkerungsbombe“, in dem er sein Entsetzen über die Vermehrung der Menschen zum Ausdruck brachte, dass ein anhaltender Bevölkerungsanstieg zu einer Massenverhungerung führen würde. Ehrlich und seine Gefolgsleute riefen zu extremen Maßnahmen auf, um die Katastrophe abzuwenden, einschließlich der Zugabe von Sterilisationsmitteln in die Wasserversorgung, um die menschliche Fortpflanzung zu verhindern.

Diese Ansichten sind bis heute nicht verschwunden. Der vom Großkapital finanzierte Bericht des Club of Rome aus dem Jahr 1972 vertrat eine Agenda der Sparsamkeit und des Abbaus, um eine bevölkerungsbedingte Massenverhungerung und ein soziales Chaos zu verhindern. Das uralte Bestreben der Menschheit, Sicherheit und Komfort zu schaffen – ihre Verpflichtung zu Fortschritt und Wohlstand – wurde als tödliche Bedrohung dargestellt.

Andere waren weniger politisch in ihrer Umarmung der menschenfeindlichen Meme. 1991 sagte der Ozeanograph Jacques Cousteau: „Um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen wir jeden Tag 350.000 Menschen eliminieren“. Diese Denkweise prägt heute viele Aktivisten des Klimawandels, die, wie der Schriftsteller Austin Williams feststellte, glauben, dass der Mensch „das größte Problem auf dem Planeten“ darstellt und nicht die „Schöpfer einer besseren Zukunft“. Mehr als 11.000 Wissenschaftler unterzeichneten 2019 eine Dringlichkeitserklärung, die besagt, dass weniger Menschen eine Priorität sein sollten.

In einem New Yorker-Artikel vom Mai über „The Earth Transformed“, ein neues Buch des Oxford-Professors Peter Frankopan, stellt die Harvard-Professorin Jill Lepore fest: „In seiner keineswegs fröhlichen Schlussfolgerung mit Blick auf eine möglicherweise nicht allzu ferne Zukunft, in der der Mensch den Klimawandel nicht in den Griff bekommt und ausstirbt, schreibt Frankopan: ‚Unser Verlust wird der Gewinn anderer Tiere und Pflanzen sein.'“ Lepore witzelt dann: „Ein Vorteil!“

Manifeste wie das von Frankopan, dessen Schriften über die Geschichte des Klimawandels recht nuanciert sind, spiegeln wider, wie die Klimaagenda zur Apokalyptik und zu einem hochgradig toxischen Menschenbild tendiert. Bereits mehr als die Hälfte der jungen Menschen in aller Welt glaubt, dass der Planet dem Untergang geweiht ist. Obwohl nur wenige das Klima als ihr Hauptanliegen betrachten, untermauert die Sorge um die Erwärmung eine zutiefst menschenfeindliche Agenda, die auf der Verarmung eines Großteils der Bevölkerung beruht. Viele Unternehmensinteressen sowie ihre Verbündeten unter den grünen Aktivisten haben sich das Konzept des „Degrowth“ zu eigen gemacht, eine seltsame Form des autarken Feudalismus, bei dem die Menschen auf engem Raum leben, sich kärglich ernähren und jede Chance auf einen Aufstieg aufgeben. Die Bewegung der „kleinen Häuser“ ist ein kleines Beispiel dafür. Es ist kaum zu übertreiben, was für eine radikale Abkehr von lang gehegten Vorstellungen, die den Fortschritt an einen steigenden Lebensstandard binden, geschweige denn an die Erzeugung von Nachkommen, dies bedeutet.

Ein solcher Ansatz scheint ein quasi-religiöses Engagement zu erfordern, das, wenn es keine Rechtfertigung durch Gott beansprucht, als die rechte Hand Gaias und der angeblich geheiligten Wissenschaft fungiert. Zwei Umweltschützer, die im April dieses Jahres im Time Magazine schrieben, plädierten dafür, den Tag der Erde zu einem „religiösen Feiertag“ zu erklären, so wie Ostern und Pessach.

Die schwindende Familie

Im Gegensatz zu traditionellen religiösen Feiertagen wird bei den sakralisierten Feierlichkeiten zum Tag der Erde wahrscheinlich nicht die Familie oder die menschliche Fruchtbarkeit gefeiert. Überall auf der Welt werden die Bindungen zwischen Eltern, Kindern und der Großfamilie immer schwächer und untergraben damit die Bande, die die menschliche Gesellschaft seit Urzeiten zusammenhalten.

Zunehmend wird die Idee der Familie selbst angegriffen, insbesondere von Universitäten und Medien, die Monogamie und die Kernfamilie offen kritisieren und eine breite Palette von Alternativen anpreisen, darunter Polyamorie und eine Form der kollektiven Kindererziehung. Der Kolumnist David Brooks von der New York Times, der sich letzte Woche darüber aufregte, dass der Mensch bald von der künstlichen Intelligenz in den Schatten gestellt wird, argumentierte in The Atlantic im Jahr 2020 ebenfalls, dass „die Kernfamilie ein Fehler war“. Brooks, kein „Woke“-Eiferer, schloss sich seltsamerweise der Gruppe Black Lives Matter an, die den Widerstand gegen die Kernfamilie zu einem Teil ihrer ursprünglichen Plattform gemacht hat, obwohl der Zusammenbruch der Familie vor allem afroamerikanische Jungen getroffen hat. Eine prominente Feministin, Sophie Lewis, befürwortet die „vollständige Leihmutterschaft“ als Ersatz für die traditionelle Familie.

Sicherlich wachsen viele Kinder ohne zwei Elternteile auf. Die Zahl der Kinder, die in Haushalten von Alleinerziehenden leben, hat sich in den letzten 50 Jahren mehr als verdoppelt. In den Vereinigten Staaten ist der Anteil der Alleinerziehenden von 10 % im Jahr 1960 auf heute über 40 % gestiegen.

Statt einer Nation von Familien werden die Vereinigten Staaten zu einer Ansammlung von autonomen Menschen und kinderlosen Haushalten. Wie der Wissenschaftler Richard Reeves von der Brookings Institution und andere festgestellt haben, sind die Auswirkungen einer schwächeren Familie am stärksten bei den ärmeren Menschen und insbesondere bei deren Nachkommen zu spüren. „Dies ist wahrscheinlich die am besten dokumentierte Tatsache in der amerikanischen Soziologie, die niemand zugeben will“, bemerkte die Demografin Mary Eberstadt.

Der Zusammenhang zwischen familiärer Dysfunktion und Kriminalität ist spätestens seit den 1970er Jahren klar. Diese Störung hat sich verschlimmert, da die Stadtverwaltungen in San Francisco, Los Angeles, Seattle, Portland, New York und anderen städtischen Zentren Obdachlosigkeit, offene Drogenmärkte und Kleinkriminalität akzeptieren. Dies kann als ein weiterer Aspekt des Antihumanismus angesehen werden, der die Vorstellung ablehnt, dass Menschen zu einem produktiven und erfüllten Leben fähig sind. Anstatt die Menschen als Mitglieder einer Gemeinschaft zu sehen, die einander verpflichtet sind, spiegelt dies eine Art von „Leben und sterben lassen“-Individualismus wider, der zu Isolation, Verzweiflung und Wut führt.

Der freundlose Amerikaner

Der Rückgang der Familien ist nur ein Aspekt einer zunehmend entmenschlichten Gesellschaftsordnung. Das U.S. Census Bureau hat festgestellt, dass im Jahr 2020 in 28 % der amerikanischen Haushalte nur eine Person lebt. Im Jahr 1940 lag diese Zahl noch bei 8 %. In einer kürzlich von Cigna durchgeführten Umfrage fanden Forscher heraus, dass fast 80 % der Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren angaben, sich einsam zu fühlen. Im Jahr 2018, noch vor dem Beginn der COVID-19-Pandemie, zeigte eine Studie, dass 54 % der Amerikaner das Gefühl hatten, dass niemand in ihrem Leben sie gut kennt. Die „Atomisierung“ Amerikas, die erstmals vor 20 Jahren von Robert Putnam in Büchern wie „Bowling Alone“ untersucht wurde, hat sich einfach „in die falsche Richtung beschleunigt“, warnt die Journalistin Jennifer Senior.

Als die Pandemie im Frühjahr 2022 zu Ende ging und viele ihr Leben so normal wie möglich fortsetzen wollten, ergab eine Umfrage unter amerikanischen Erwachsenen, dass es vielen Menschen jetzt schwerer fällt, Beziehungen zu knüpfen, und dass ein Viertel der Erwachsenen Angst vor sozialen Kontakten hat. Die größte Angst, die von 29 % der Befragten geteilt wurde, war, „nicht zu wissen, was man sagen oder wie man sich verhalten sollte“. Der Sozialexperte Arthur Brooks stellt fest: „Viele von uns haben schlichtweg vergessen, wie man Freunde ist“.

Aber es sind die jungen Menschen, die die Hauptlast der Einsamkeitswelle tragen. Daten des American Enterprise Institute’s Survey on Community and Society zeigen, dass jüngere Amerikaner in der Tat wesentlich einsamer und isolierter sind als ältere Amerikaner. So geben 44 % der 18- bis 29-Jährigen an, sich zumindest manchmal völlig allein zu fühlen, verglichen mit nur 19 % der 60- bis 70-Jährigen. Am beunruhigendsten ist vielleicht, dass 22 % der jüngeren Amerikaner angaben, dass sie „selten“ oder „nie“ jemanden haben, an den sie sich wenden können, wenn sie in Not sind. Bei den älteren Amerikanern lag diese Zahl bei nur 5 %.

Was also ersetzt menschliche Beziehungen? Die Lösung wird zunehmend in der Selbstliebe gesehen – der Vorstellung, dass das Individuum, wie fehlerhaft es auch sein mag, vor allen anderen menschlichen Beziehungen gefeiert werden muss. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage glauben 44 % der Menschen, dass Selbstliebe ein wesentlicher Aspekt der psychischen Gesundheit ist. Für einige, wie die Popsängerin Lizzo, bedeutet Selbstliebe, dass sie sogar Eigenschaften wie Fettleibigkeit akzeptieren, die eine eindeutige Bedrohung für die grundlegende Gesundheit darstellen.

In dieser von der Technik dominierten Zukunft wird selbst der angenehmste direkte menschliche Kontakt durch künstliche Reize ersetzt. Viele jüngere Menschen fallen in das, was Forscher als „Sex-Rezession“ bezeichnet haben. Die Zahl der künstlichen Sexualkontakte hat deutlich zugenommen, und in zahlreichen Berichten wurde festgestellt, dass sich der Konsum von Pornografie negativ auf die eheliche Intimität und die Zufriedenheit in der Beziehung auswirken kann. Jüngere Generationen haben seltener Sex und erleben viel mehr Instabilität in ihren Beziehungen, was zu weniger Ehen und einer stärkeren Atomisierung führt. In Japan, dem Vorreiter der modernen asiatischen Demografie, geht etwa ein Drittel der Männer in ihren 30ern als Jungfrau in die Ehe und ein Viertel der Männer über 50 heiratet nie. Nahezu ein Drittel der Japaner in ihren 30ern hatte noch nie Sex.

Die Psychologin Maytal Eyal zitiert in der Time die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez mit der Aussage, dass Selbstliebe „die Grundlage von allem“ sei. Sie zitiert auch Nicole LaPera, eine klinische Psychologin mit 6,4 Millionen Anhängern, die behauptet: „Selbstliebe ist unser natürlicher Zustand“, und sie zitiert Miley Cyrus, deren aktueller Hit „Flowers“ verkündet: „Ich kann mich besser lieben als du.“

Leben, Tod und veränderte Haltungen

Wie in der „Selbstliebe“ zum Ausdruck kommt, beruht der Antihumanismus auf einem Glaubenssystem, das die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens durch eine neue Ideologie ersetzt, in deren Mittelpunkt die Wünsche und Bedürfnisse des autonomen Individuums stehen. Dies erstreckt sich auf die Veränderung der Ansichten über die grundlegendsten Ereignisse der menschlichen Existenz, Geburt und Tod.

Die Einstellung zur Euthanasie ist zunehmend freizügig und expansiv. Laut Gallup ist heute eine Mehrheit der Amerikaner (54 %) der Meinung, dass ärztlich assistierter Suizid moralisch akzeptabel ist. Zehn Bundesstaaten bieten inzwischen Euthanasie an. Mehrere andere, darunter Massachusetts und Vermont, wollen ebenfalls die Anwendung von Verfahren zur Beendigung des Lebens ausweiten.

Die Vereinigten Staaten sind in dieser Frage im Rückstand. In Kanada wird die Euthanasie sogar für nicht todkranke Menschen ermöglicht. Einige beantragen die Tötung aufgrund von Obdachlosigkeit oder Depressionen; seit dem Inkrafttreten des neuen Euthanasiegesetzes im Jahr 2016 hat sich die Zahl derer, die diese Möglichkeit nutzen, verzehnfacht. Es wird berichtet, dass kanadische Mediziner unheilbar kranke Patienten dazu drängen, ihr Leben früher zu beenden, unter anderem um die Krankenhauskosten zu senken. Es gibt sogar Pläne der Regierung, die Beihilfe zum Suizid für Minderjährige ohne elterliche Zustimmung zuzulassen.

Diese Tendenzen sind auch in einigen europäischen Ländern wie der Schweiz zu beobachten, wo Menschen, die nicht unheilbar krank sind, ihre eigene Vernichtung in die Wege leiten können. In Spanien hat sich ein verurteilter Mörder noch vor seiner Verurteilung für den Selbstmord entschieden. Belgien erlaubte den assistierten Suizid einer 23-jährigen Frau mit Depressionen, was zu erheblichen Kontroversen geführt hat. In Japan wird viel darüber diskutiert, ob die rasch alternde Bevölkerung Sterbehilfe für ältere Menschen einführen sollte, auch für solche, die nicht krank sind oder im Sterben liegen. Im vergangenen Jahr gab es in Japan doppelt so viele Sterbefälle wie Geburten.

Die Verschiebungen hier und im Ausland zeigen, dass der Wert des menschlichen Lebens immer mehr abnimmt. Ein Anwalt für Bürgerrechte aus Connecticut, der sich früher vehement für eine Liberalisierung der Euthanasiegesetze eingesetzt hat, berichtet, wie Ärzte die Beihilfe zum Selbstmord bei Patienten mit Behinderungen befürworteten, selbst bei solchen, die länger leben und gedeihen können.

Ähnliche Einstellungen zum Leben prägen auch die immer heftiger geführte Abtreibungsdebatte. Als Bill Clinton 1992 für das Präsidentenamt kandidierte, lautete sein Wahlprogramm, dass Abtreibung „sicher, legal und selten“ sein sollte. Heute lassen die prominentesten Abtreibungsbefürworter der Nation – ebenso wie ihre Gegenspieler in der Pro-Life-Bewegung – keinen Raum für Kompromisse. Abtreibungsbefürworter betrachten Abtreibung oft als ein unanfechtbares „Menschenrecht“. Genauso wie die Idee, Abtreibungen bei Vergewaltigung und Inzest zu begrenzen und sehr strenge Fristen zu setzen, den meisten Amerikanern extrem erscheint, hat sich die alternative Ansicht durchgesetzt, dass die Abtreibungsidee nicht mehr bedauert, sondern gefeiert werden sollte. Und diese Haltung hat sich nach der Aufhebung des Urteils Roe v. Wade noch verstärkt.

Der Niedergang der Religion

Die zunehmende Atomisierung der Gesellschaft geht mit dem historischen Niedergang der organisierten Religion einher. Umfragedaten zeigen, dass die Unzufriedenheit in zwei Gruppen stärker zunimmt als in anderen: bei Alleinstehenden und bei Menschen, die nicht regelmäßig einen Gottesdienst besuchen. Der Rückgang der Religion, insbesondere unter jungen Menschen, verstärkt die Isolation; die jüngste AEI-Umfrage zeigt dagegen, dass die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft das Gefühl der Verbundenheit und der Isolation stark beeinflusst.

Der Rückgang der Religion ist in den meisten westlichen Ländern eine grundlegende Realität. In Europa bekennen sich über 50 % der unter 40-Jährigen zu keiner Religion. Auch in Amerika, das einst als Ausnahme vom weltweiten Säkularisierungstrend galt, ist die Zahl der Kirchenlosen rapide gestiegen. Jüngere Amerikaner mögen zwar immer noch die Vorstellung von einer spirituellen Kraft haben, aber sie verlassen religiöse Einrichtungen viermal so schnell wie ihre Altersgenossen vor drei Jahrzehnten. Fast 40 % der 18- bis 29-Jährigen haben keine Religionszugehörigkeit.

Der Rückgang des Glaubens unter Amerikas jüngsten Jahrgängen bedroht mit Sicherheit die Entwicklung der Familiengründung; die Fruchtbarkeit von Frauen, die mindestens einmal pro Woche einen religiösen Gottesdienst besuchen, ist etwa um die Hälfte höher als die der Säkularen. Weltweit zeigen Untersuchungen, dass die Fruchtbarkeit eines Landes umso höher ist, je stärker der Glaube ausgeprägt ist, was darauf hindeutet, dass die traditionelle Religion im Widerspruch zu der menschenfeindlichen Sichtweise vieler Mitglieder der Klimabewegung steht.

Ein starkes Bekenntnis zum Glauben korreliert auch mit der Anbindung an die Gemeinschaft und dem Engagement. So geben beispielsweise nur 10 % der religiösen Beobachter an, keine engen Freunde zu haben; bei denjenigen, die keinen Glauben haben, ist die Zahl fast doppelt so hoch.

Dieses Muster gilt auch für die jüngere Generation. Religiöse jüngere Amerikaner engagieren sich mehr als doppelt so häufig in der Gemeinschaft wie ihre nicht religiösen Altersgenossen der Generation Z. Daten aus einer landesweit repräsentativen Umfrage unter fast 2.000 jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die von Neighborly Faith koordiniert wurde, zeigen, dass die Hälfte der religiösen Gen Z häufig oder sehr häufig Freiwilligenarbeit in der Gemeinde leistet, verglichen mit 30 % der wenig religiösen Gen Z und nur 21 % der nicht religiösen Gen Z. Obwohl religiöse Amerikaner als isoliert und sozial abgekoppelt gelten, sind es vor allem die religiös Abgekoppelten, die isoliert sind und keinen Kontakt zu anderen haben.

Technologie und Entmenschlichung

Nachdem sich die Menschen von Familie, Gemeinschaft und Freundschaften entfernt haben, suchen sie zunehmend ihr Heil in der Technologie – mit teilweise sehr negativen Folgen. Indem sie den Einzelnen befähigen, scheinen PCs, Smartphones und andere Geräte das Bedürfnis nach menschlichen Beziehungen zu verringern. Die Menschen sehen sich zunehmend auf dieselbe Weise, wie Maschinen uns sehen – als Datenpunkte, die in Algorithmen eingespeist werden. „Wissenschaft an sich“, sagte der verstorbene britische Oberrabbiner Jonathan Sacks, „hat keinen Platz für Empathie oder Mitgefühl.“

Mit dem Wachstum der künstlichen Intelligenz scheint die Aussicht auf die Ersetzung von Menschen durch Maschinen immer näher zu rücken. In Japan, wo der Arbeitskräftemangel besonders groß ist, werden Roboter entwickelt, um die alternde Bevölkerung zu pflegen und den immer seltener werdenden jungen Menschen Gesellschaft zu leisten, wie in Kazuo Ishiguros dystopischem Science-Fiction-Roman „Klara und die Sonne“. Sogar die Sexarbeit könnte in zunehmendem Maße von künstlichen Lebensformen beherrscht werden.

In dem Maße, in dem die Menschen selbst ihre intimsten Beziehungen an Maschinen abgeben, vertreten die Entwickler der neuen menschenfeindlichen Realität die Vorstellung, dass die meisten Menschen mit der Zeit wirtschaftlich überflüssig und unnötig sein werden. Der Forscher Gregory Ferenstein, der 147 Gründer von Technologieunternehmen befragte, fand heraus, dass die meisten glauben, dass „ein immer größerer Anteil des wirtschaftlichen Reichtums von einem kleineren Teil sehr talentierter oder origineller Menschen erwirtschaftet werden wird. Alle anderen werden von einer Kombination aus Teilzeitarbeit als Unternehmer und staatlicher Unterstützung leben.

Anstatt die meisten Menschen als Bereicherung für die Gesellschaft und die Wirtschaft zu sehen, stellen sich viele Tech-Führungskräfte, darunter auch KI-Pioniere wie Sam Altman, vor, den Massen das zu bieten, was Karl Marx als „proletarischen Almosenbeutel“ bezeichnen würde: ein garantiertes Einkommen, das sie unbelastet lässt, sie aber nur am Rande am gesellschaftlichen Leben beteiligt. Diese Ansicht wird von vielen anderen Tech-Oligarchen unterstützt – Mark Zuckerberg, Elon Musk, Travis Kalanick (ehemaliger Chef von Uber) und auch Altman.

Jüngste Erfahrungen zeigen jedoch, dass das, was der Virtual-Reality-Guru Rony Abovitz als „Computer-Autokratie“ bezeichnet, mit deutlichen Gefahren verbunden ist. Wenn man sich die Amerikaner ansieht, die nach 1995 geboren wurden“, stellt Jonathan Haidt, Professor an der New York University, fest, „stellt man fest, dass sie außergewöhnlich hohe Raten von Angst, Depression, Selbstverletzung, Selbstmord und Zerbrechlichkeit aufweisen.“ Seit 2010 ist die Depressionsrate bei weiblichen Teenagern um 145 % gestiegen, bei Männern um 161 %. Ähnliche Muster, einschließlich der Krankenhauseinweisungen wegen Selbstmord, sind in der gesamten westlichen Gesellschaft gestiegen.

Die beunruhigende Arbeit von Jean Twenge, Professorin für Psychologie an der San Diego State University, hat die depressiven Symptome unter Schülern der Klassen K-12 in den letzten zwei Jahrzehnten detailliert aufgezeigt. Heute gibt die Hälfte der US-Schüler (50 %) an, dass sie „nichts richtig machen können“ und dass sie „das Leben nicht genießen“ (49 %). Traurigerweise behaupten 44 %, dass ihr „Leben keinen Sinn hat“, und dies entspricht vielen Einstellungen auf dem Campus von Hochschulen und Universitäten in den Vereinigten Staaten. Laut Rebecca Rialon Berry, Professorin in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der New York University, „können die intensiven Geräusche, Farben und schnellen Bewegungen digitaler Inhalte dazu führen, dass diese viel fesselnder und mitreißender sind als die reale Welt – und es daher viel schwieriger ist, sich von ihnen zu lösen.“

Aufstieg einer post-menschlichen Weltordnung

Für einige könnte die Technologie auch, wie einst die Religion, den Mechanismus zur Neuerfindung der menschlichen Rasse liefern. Masayoshi Son, Gründer des einflussreichen Softbank-Risikofonds, vertrat kürzlich die Ansicht, dass künstliche Intelligenz die Grundlage für die Schaffung des „Übermenschen“ bilden würde. Wissenschaftler hegen seit einem halben Jahrhundert ähnliche Träume, und einige begrüßen zweifellos die Unterstützung der Regierung Biden für ein umfangreiches Projekt, „um Schaltkreise für Zellen zu schreiben und die Biologie auf dieselbe Weise vorhersehbar zu programmieren, wie wir Software schreiben und Computer programmieren“. Aber es gibt viele warnende Beispiele für den Versuch, den „besseren Menschen“ zu schaffen: Man denke an die wissenschaftlichen Befürworter der amerikanischen Eugenik des frühen 20. Jahrhunderts sowie an die Beispiele der Sowjetunion und Nazideutschlands.

Das ultimative Ziel der Tech-Elite besteht zunehmend darin, Menschen mit Maschinen zu verschmelzen. Der „Transhumanismus“ basiert auf der vom ehemaligen Google-Chefwissenschaftler Ray Kurzweil vertretenen Idee, dass wir „die Grenzen unserer biologischen Körper und Gehirne überschreiten“ und die Kontrolle über „unsere Schicksale“ sowie unsere Sterblichkeit erlangen können. Die neue Tech-Religion betrachtet die Sterblichkeit nicht als normalen Teil des Lebens, sondern als einen „Fehler“, der durch die Technologie korrigiert werden kann.

Obwohl es wie eine Sekte klingt, hat der Transhumanismus Anhänger aus dem Silicon Valley gewonnen, darunter Sergei Brin, Larry Page und Ray Kurzweil (von Google), Peter Thiel und der KI-Guru Sam Altman, dessen Y Combinator eine Technologie entwickelt, um das eigene Gehirn hochzuladen und digital zu konservieren. Ziel ist es, „die Verwirklichung einer auf künstlicher Intelligenz basierenden Gottheit zu entwickeln und zu fördern“.

Diese neue Religion ist ein Schritt hin zur Schaffung einer wissenschaftlich geordneten Gesellschaft, die sich von Familie, Religion und dem allgemeinen Gemeinschaftssinn löst. Der Philosoph Yuval Noah Harari stellt sich eine Zukunft vor, in der „eine kleine und privilegierte Elite von hochentwickelten Menschen“ die Gentechnik nutzen wird, um den überlegenen Status ihrer Nachkommen zu zementieren – eine kleine, gottähnliche Kaste von – wie er es nennt – Homo deus, die über den weniger kognitiv begabten Homo sapiens herrschen kann.

„Wollen Sie wissen, wie superintelligente Cyborgs normale Menschen aus Fleisch und Blut behandeln könnten?“ fragt Harari. „Fangen Sie besser damit an, zu untersuchen, wie Menschen ihre weniger intelligenten tierischen Vettern behandeln.“