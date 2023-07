Neue schockierende Studie zeigt, dass die mRNA Covid-Injektion bei Millionen von Menschen stille Herzschäden verursacht hat

Der Covid-Booster von Moderna verursachte bei 1 von 35 Personen Herzschäden, die durch Bluttests nachweisbar waren, berichten Schweizer Ärzte. Werden die Centers for Disease Control oder amerikanische Forscher dies zur Kenntnis nehmen?

Alex Berenson

Eine Dosis des Covid-Impfstoffs von Moderna hat das Herz von etwa 3 Prozent der geimpften Personen geschädigt, wie Schweizer Forscher herausgefunden haben.

Die geimpften Personen zeigten keine offensichtlichen Anzeichen von Herzschäden. Als die Forscher jedoch drei Tage nach der Impfung Bluttests durchführten, fanden sie bei vielen Empfängern hohe Troponinwerte, ein Protein, das das Herz freisetzt, wenn es geschädigt ist.

„Subklinische mRNA-Impfstoff-assoziierte Myokardschäden sind viel häufiger als aufgrund der passiven Überwachung angenommen“, so die Forscher. Die Arbeit wurde letzte Woche in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift European Journal of Heart Failure veröffentlicht.

Über 1 Milliarde Menschen haben eine mRNA-Impfung erhalten. Die Studie legt nahe, dass mehrere Millionen von ihnen Herzschäden erlitten haben könnten – und nicht einmal wissen, dass sie geschädigt wurden.

Die Forscher führten die Tests an 777 Mitarbeitern des Universitätsspitals Basel, einem der führenden medizinischen Zentren der Schweiz, von Dezember 2021 bis Februar 2022 durch.

Die Mitarbeiter hatten bereits einen Termin für die mRNA-Booster erhalten und wurden gefragt, ob sie sich drei Tage später einer Blutuntersuchung auf Troponinwerte unterziehen würden.

Mit anderen Worten: Die Forscher führten eine „aktive Überwachung“ durch, um potenzielle Nebenwirkungen aufzuspüren, im Gegensatz zu „passiven Überwachungssystemen“ für die Sicherheit von Impfstoffen wie dem VAERS-System der Bundesregierung, das auf die Meldung von Problemen durch Patienten oder Ärzte angewiesen ist.

Die Moderna-Impflinge waren eine gesunde Gruppe mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren und wenigen vorbestehenden Herzproblemen. Etwa 70 Prozent waren Frauen.

Blutuntersuchungen nach der Impfung ergaben jedoch, dass 40 der geimpften Personen stark erhöhte Troponinwerte über 99 aufwiesen, d. h. etwa fünfmal so viele Personen wie bei einer Zufallsstichprobe zu erwarten gewesen wären.

Nachdem die Wissenschaftler alle Personen mit einer plausiblen Erklärung, die nicht auf die Impfung zurückzuführen war, ausgeschlossen hatten, blieben 22 Personen – oder 1 von 35 Getesteten – durch die Moderna-Impfung geschädigt.

–

Die Studie enthielt ein weiteres auffälliges Ergebnis.

Die Forscher berichteten, dass 20 der verletzten Empfänger Frauen waren, während nur zwei Männer waren. Auch wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass mehr Frauen getestet wurden, war die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen erhöhte Troponinwerte aufwiesen, fast fünfmal so hoch.

Viele große Studien haben gezeigt, dass junge Männer das höchste Risiko für eine durch mRNA verursachte Myokarditis und Perikarditis (akute Herzentzündung) nach der Impfung haben. Diese Studie legt jedoch nahe, dass Frauen möglicherweise subtilere Schäden erleiden.

Im Gegensatz zu Organen wie der Leber kann das Herz abgestorbenes Muskelgewebe nicht regenerieren. Daher kann selbst eine geringfügige Verletzung des Herzens das Risiko für Probleme Jahre später erhöhen. Im Jahr 2016 wurde in einer Langzeitstudie festgestellt, dass Menschen, deren Troponinspiegel im Laufe der Zeit anstieg, ein wesentlich höheres Risiko für Herzversagen und Tod hatten.

Die Forscher bezeichneten die Schäden als „vorübergehend“.

Diese Einschätzung war etwas optimistisch. Die Wissenschaftler führten bei den geschädigten Personen nur einen weiteren Troponin-Test durch, einen Tag nach dem ersten Test. Der zweite Test zeigte, dass bei vielen von ihnen, insbesondere bei denen mit den höchsten Troponinwerten im ersten Test, die Troponinwerte nur geringfügig gesunken waren.

Ohne weitere Tests kann niemand mit Sicherheit sagen, ob der Rückgang anhielt oder wie schnell – wenn überhaupt – die Troponinwerte wieder normal wurden.

–

In ihrer Diskussion wiesen die Forscher darauf hin, dass dies die dritte – und größte – Studie ist, in der Bluttests kurz nach der Impfung zur Untersuchung von Post-MRNA-Herzschäden durchgeführt wurden. (Die beiden vorangegangenen Studien fanden in Israel und Thailand statt.) In allen drei Arbeiten wurden weitaus höhere Raten von Schädigungen festgestellt als bei Systemen zur „passiven Überwachung“ der Impfstoffsicherheit.

„Zusätzliche Studien zur aktiven Überwachung sind erforderlich“, schreiben sie.

Aber wenn die letzten drei Jahre ein Anhaltspunkt sind, werden diese Studien nicht in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden.

Fast alle wichtigen Erkenntnisse über die Sicherheit von mRNA stammen von Forschern außerhalb der Vereinigten Staaten – obwohl Moderna und Pfizer amerikanische Unternehmen sind und in den Vereinigten Staaten weit mehr mRNA-Spritzen verabreicht wurden als sonst.

Wenn es um die Sicherheit von mRNA geht, scheinen amerikanische Forscher beschlossen zu haben, dass das, was sie nicht wissen, ihrer Karriere nicht schaden kann.

Zumindest können sie den Rest der Welt nicht daran hindern, nach der Wahrheit zu suchen.