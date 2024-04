Metaversen können wie neue Länder in unserer Gesellschaft funktionieren: RAND

Wer wird über diese neue “vernetzte globale Gesellschaft” mit ihren “Ländern, die im Cyberspace existieren”, herrschen?

Da die Grenzen zwischen digitalen und physischen Räumen verschwimmen, prognostiziert die RAND Corporation, dass Metaversen wie neue Länder in unserer Gesellschaft funktionieren könnten.

Da die digitale Identität im Metaversum zu Ihrem Reisepass wird und Ihre Metaversum-Identität für Ihr tägliches Leben von zentraler Bedeutung sein wird, stellt sich die Frage, wer diese virtuellen Räume regieren wird und mit welcher Autorität?

Laut dem vom britischen Verteidigungsministerium in Auftrag gegebenen RAND-Bericht “Kultureller und technologischer Wandel in der künftigen Informationsumgebung:

“Was die Bildung kultureller Identitäten auf gesellschaftlicher Ebene betrifft, so kann das Aufkommen ausgeklügelter virtueller Umgebungen die Bedeutung bestehender kultureller Identitäten verändern und gleichzeitig das Entstehen neuer Identitäten auf subnationaler, nationaler oder transnationaler Ebene ermöglichen.“

In diesem Sinne, so die Autoren:

“Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass künftige Metaversen einen solchen Entwicklungsstand erreichen könnten, dass sie “fast wie neue Länder in unserer Gesellschaft funktionieren, Länder, die eher im Cyberspace als an physischen Orten existieren, aber komplexe wirtschaftliche und politische Systeme haben, die mit der physischen Welt interagieren”.

Welche Art von politischen Systemen werden diese “Länder, die im Cyberspace existieren”, regieren? Und was wird ohne traditionelle Grenzen mit souveränen Nationen geschehen?

RAND geht davon aus, dass eine “globale Gesellschaft” entstehen wird – eine Gesellschaft, die “die Bedeutung nationaler und individueller Identitäten verringern könnte”.

In dem Bericht heißt es: “Das Entstehen dieser neuen virtuellen Umgebungen kann mit neuen kulturellen Konfigurationen einhergehen, die bestehende kulturelle Abgrenzungen ergänzen oder aufheben.“

Daraus folgt:

“Einige Experten, die eine durch die virtuelle Realität stärker vernetzte globale Gesellschaft erwarten, sind der Meinung, dass eine solche Entwicklung die Bedeutung nationaler und individueller Identitäten verringern und die Art und Weise verändern könnte, wie Gesellschaften ihre kulturellen Identitäten definieren und gestalten.”

Zu den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die den Metaversen zugrunde liegen, gehören “fortgeschrittene drahtlose Netze (z. B. künftige Iterationen von 5G und 6G), Cloud Computing, Antennentechnologien, IoT-Erweiterung, Halbleiter der nächsten Generation und Blockchain-Anwendungen für Informationsverarbeitungssysteme.”

Es wird erwartet, dass diese zugrunde liegende technologische Architektur zu “Echtzeit-Holografie (d. h. digitale Darstellungen von Menschen oder physischen Objekten in einer virtuellen Umgebung) und neuronalem Rendering (d. h. realistische digitale Darstellung von Menschen anstelle von computergenerierten Avataren), interaktiven AR-Anwendungen (z. B. in tragbare Geräte wie Kontaktlinsen, Spiegel und Windschutzscheiben eingebettete AR) und vollimmersiven Umgebungen, die virtuelle Interaktion in Echtzeit ermöglichen, führen wird.”

Vor dem Hintergrund dieser vernetzten Technologien, die die künftige globale Gesellschaft antreiben, sieht RAND das Potenzial für eine “menschliche Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)”, die AMWakeUp-Moderator Steve Poikonen kürzlich als “den Konformitätschalter” bezeichnete.

Hier ist, was die RAND-Autoren sagen, und sehen Sie, ob Sie mit Poikonens Interpretation übereinstimmen:

“Unter den disruptiveren Konzepten schlagen Experten das Potenzial für die Entwicklung einer menschlichen Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) vor, d. h. ein Programm, das ‘die Regeln speichert und durchsetzt, die Menschen darüber aufstellen, was in ihr Bewusstsein gelangen darf, was ihre Zeit in Anspruch nimmt und welche Informationen über ihre Aktivitäten geteilt werden'”.

Regeln dafür aufstellen und durchsetzen, was in unser Bewusstsein gelangen darf, was unsere Zeit in Anspruch nimmt und wie Informationen über unsere Arbeit weitergegeben werden? Melden Sie mich an!

Die Leute von RAND, oder vielleicht ihr Auftragnehmer im britischen Verteidigungsministerium, scheinen besonders besorgt darüber zu sein, wer Zugang zu bestimmten Informationen haben wird und was sie in Zukunft mit diesem Wissen anfangen werden.

Der Bericht ist voll von Warnungen über die Gefahren der so genannten Fehlinformation und darüber, wie Metaversen zu sozialer Manipulation führen können.

So heißt es beispielsweise, dass “virtuelle Umgebungen aktuelle Herausforderungen durch Echokammern, Filterblasen und algorithmusgesteuerte Polarisierung verstärken können” und dass:

“Ein Metaversum, das eine stärkere Personalisierung der Nutzererfahrungen ermöglicht, kann zu einer bruchstückhafteren Sichtweise der Realität führen und möglicherweise bestehende Echokammer-/Filterblaseneffekte durch Verstärkung der kognitiven Verzerrungen verschärfen […] Diese Dynamik könnte dazu führen, dass Gemeinschaften und Gesellschaften parallele Realitäten erleben, was die gesellschaftliche Polarisierung und das Misstrauen gegenüber etablierten Informationsquellen verschärft.“

Wir können doch nicht zulassen, dass die Menschen “Misstrauen in etablierte Informationsquellen” zeigen, oder?

Zusätzlich:

“Das Aufkommen stärkerer Formen sozialer Manipulation und Bedrohungen wie Fehlinformation und Desinformation ist eine wichtige Sorge in Bezug auf virtuelle Umgebungen, was die Vermutung widerspiegelt, dass immersive virtuelle Umgebungen einflussreicher sind als weniger immersive Kommunikationsformen (z. B. die aktuellen sozialen Medien).” “Die virtuelle Realität kann auch kontinuierlich und dynamisch manipuliert werden, was die Manipulationsrisiken potenziell erhöht, das Misstrauen verstärkt und die Grenzen zwischen virtueller und physischer Realität sowie zwischen Wahrheit und Fiktion in beiden Umgebungen verwischt.”

Eine weitere Gefahr besteht darin, dass autoritäre Regime die Metaversen ausnutzen werden.

Vielleicht stellen sich die Autoren deshalb eine vernetzte globale Gesellschaft in Metaversen vor, die wie neue Länder funktionieren – es kann nur Platz für ein autoritäres Regime geben, nicht für viele!

In dem Bericht heißt es:

“Einige Experten warnen vor erheblichen Bedrohungen für die menschliche Handlungsfähigkeit durch das erhöhte Risiko, dass bösartige Akteure wie autoritäre Regime virtuelle Umgebungen zur Überwachung und gesellschaftlichen Manipulation nutzen.”

Ganz gleich, ob es sich um die Gründung einer Siedlung in einer neuen Stadt, einem Staat, einem Land, einem virtuellen Territorium oder sogar einem Planeten (hallo Musk und Mars!) handelt, es wird immer ein gewisses Element autoritärer Präsenz vorhanden sein, denn das ist es, was wir Menschen immer getan haben und weiterhin tun werden.

Es kann kein Licht ohne Dunkelheit geben, kein Gut ohne Böse. Wenn eine Kraft zu mächtig wird, ist die andere da, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Das Gleiche wird auch für die zukünftigen Metaversen gelten.

Während viele diese zukünftigen virtuellen Räume für ihre größere Konnektivität und Bequemlichkeit loben, warnen andere vor totaler Unterwerfung und Kontrolle.

Laut RAND “könnten in Szenarien, in denen virtuelle Umgebungen keinen Schutz der Privatsphäre bieten, ausgewählte Akteure des privaten Sektors oder der Regierung direkte Kontrolle ausüben, um die Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen bei digitalen Interaktionen einzuschränken.

“Die sich verändernden Beziehungen zwischen den einzelnen Endnutzern und denjenigen, die virtuelle Umgebungen kontrollieren, haben einige zu der Behauptung veranlasst, dass ‘unser Gefühl für physische Identität, Zeit und Handlungsfähigkeit völlig neuen Paradigmen unterworfen sein wird, bei denen die Tore zu diesen Erfahrungen von anderen Interessen als denen der Bürger kontrolliert werden könnten.’“

Was Sie nicht sagen?

Und wenn Nutzer in virtuellen Räumen manipuliert werden, handeln sie auch in physischen Räumen.

In dem Bericht heißt es:

“Die Manipulation virtueller Realitäten kann sich negativ auf die individuelle Psychologie im virtuellen und physischen Raum auswirken. Daher können Manipulationen, die in einer digitalen Umgebung erlebt werden, das physische oder ‘reale’ Verhalten einer Person beeinflussen und möglicherweise etablierte soziokulturelle Institutionen wie demokratische politische Systeme in Frage stellen.“

Der Himmel bewahre die Menschen davor, ihre Institutionen und politischen Systeme in Frage zu stellen!