Godfather of KI: “Kampfroboter” werden bald die Kriegsfähigkeiten der großen Nationen dominieren und eine “existenzielle Bedrohung” darstellen

Der ehemalige Google-Ingenieur Geoffrey Hinton warnt vor “sehr unangenehmen Dingen”, da KI nun eingesetzt wird, um Entscheidungen auf dem Schlachtfeld zu treffen.

Die Welt könnte mehrere unaussprechliche Katastrophen erleben, bevor der Einsatz von Waffen mit künstlicher Intelligenz angemessen reguliert wird, so der preisgekrönte Wissenschaftler und Technologiepionier Geoffrey Hinton, der in Technologiekreisen als “Godfather of AI” bekannt ist.

Laut Hinton wird die KI viel intelligenter als der Mensch und könnte schon bald das Schlachtfeld erobern. Angesichts der Kriege, die überall auf der Welt ausbrechen – in der Ukraine, im Nahen Osten und möglicherweise auch im Fernen Osten – ist dies eine große Sorge für die Menschheit.

Es gibt bereits Spekulationen, dass der kürzliche Tod von Entwicklungshelfern in Israel auf eine KI-basierte militärische Entscheidung zurückzuführen sein könnte, die nicht getroffen worden wäre, wenn echte Menschen die volle Kontrolle über die Strategie auf dem Schlachtfeld gehabt hätten.

RT.com berichtet, dass Hinton, ein ehemaliger Google-Ingenieur, der das Unternehmen im vergangenen Jahr verlassen hat, den Einsatz von KI zu militärischen Zwecken mit dem Einsatz von Chemiewaffen verglich und warnte, dass “sehr unangenehme Dinge” passieren würden, bevor die Weltgemeinschaft ein umfassendes Abkommen, vergleichbar mit den Genfer Konventionen, schließen könne.

“Die Bedrohung, von der ich gesprochen habe, ist eine existenzielle Bedrohung”, sagte Hinton am Dienstag dem irischen Sender RTE News und betonte, dass “diese Dinge viel intelligenter werden als wir und die Macht übernehmen”.

Der Informatiker verwies auf die Auswirkungen der KI auf Desinformation und die Verdrängung von Arbeitsplätzen, aber auch auf die Waffen der Zukunft.

Eine der Bedrohungen sind “Kampfroboter”, die es den reichen Ländern viel leichter machen werden, Krieg gegen kleinere, ärmere Länder zu führen, und sie werden bösartig sein, und ich glaube, sie werden unweigerlich kommen”, warnte Hinton.

Er forderte die Regierungen auf, Druck auf die großen Technologieunternehmen, insbesondere in Kalifornien, auszuüben, damit diese gründliche Untersuchungen zur Sicherheit der KI-Technologie durchführen.

“Die Regierung sollte Anreize schaffen, um sicherzustellen, dass die Unternehmen viel Arbeit in die Sicherheit investieren, was zum Teil bereits geschieht”, sagte Hinton.

Er betonte die enormen Vorteile, die KI der Menschheit bringen kann, vornehmlich im Gesundheitswesen, und fügte hinzu, dass er keinen seiner Beiträge zu dieser Technologie bereue.

Natürlich ist einer der “Vorteile” der KI im Gesundheitsbereich die Möglichkeit, schnell genetisch veränderte “Impfstoffe” mithilfe synthetischer mRNA zu entwickeln, sodass selbst dieser angebliche Vorteil, auf den sich Hinton bezieht, ein Betrug ist.

RT schreibt weiter: “Trotz des wachsenden Interesses an KI haben mehrere hochrangige Persönlichkeiten aus der Technologiebranche vor den potenziellen Gefahren einer unregulierten Einführung der Technologie gewarnt. Hinton hat eine Medienkampagne geführt, um vor den Risiken zu warnen. Der CEO von Tesla, Elon Musk, der Mitbegründer von Apple, Steve Wozniak, und Yoshua Bengio, der wegen seiner Arbeit an neuronalen Netzen als KI-Pionier gilt, gehörten zu den Branchenführern, die im vergangenen Jahr einen Brief mitunterzeichneten, in dem eine aggressive Regulierung des KI-Sektors gefordert wurde.”

Ein Papier des U.S. Army War College aus dem Jahr 2020 zeigt, dass die aktuelle Militärforschung das Aufkommen und die Synchronisierung von KI und Robotik für den Einsatz auf dem Schlachtfeld unterstützt.

Die Erfinder der künstlichen Intelligenz warnen nun vor den Risiken. Wie interessant. Sie erschaffen die Bestie, dann machen sie der Öffentlichkeit Angst, dass diese Bestie die Welt übernehmen könnte, und schaffen so die Voraussetzungen dafür, dass die Erfinder der Bestie eine noch erschreckendere Lösung anbieten können – die totale Regulierung aller Informationen und allen menschlichen Verhaltens. Klassischer Hegelianismus.