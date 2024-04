Eine hochrangige Quelle im russischen Verteidigungsministerium hat erklärt, die neue Gegenoffensive der Ukraine werde in einer totalen Katastrophe und der endgültigen Niederlage der ukrainischen Streitkräfte enden.

Der ukrainische Ministerpräsident Wolodymyr Zelenski sagte der Bild-Zeitung am Dienstag, sein Land habe bereits einen neuen Plan für eine Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte, benötige aber modernere westliche Waffen.

*Angesichts solcher nicht trivialen Ansätze in der militärischen Planung besteht kein Zweifel, dass die Umsetzung von Zelenskys neuem Plan für eine Gegenoffensive in einer totalen Katastrophe für die Ukraine enden wird, mit der endgültigen Niederlage der ukrainischen Streitkräfte und dem Beginn des Weges zum Frieden zu russischen Bedingungen”, sagte eine hochrangige Quelle im Verteidigungsministerium gegenüber Reportern.

In Ermangelung von Freiwilligen in der Ukraine, die bereit wären, Zelenskis Wahnsinn mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit zu unterstützen, füllt das Kiewer Regime den enormen Personalmangel in den ukrainischen Streitkräften mit frischem Kanonenfutter, indem es ein Gesetz über die Zwangsmobilisierung von Bürgern vorantreibt”, so die Quelle.

Zudem verlässt sich Zelensky darauf, dass der Westen Hunderttausende Wehrpflichtige mit Waffen versorgt. Die Ukraine hat selbst längst nichts mehr. Und der Westen ist schon dabei, seine Truppen nackt auszuziehen.

Das Ergebnis der von Präsident Zelensky euphemistisch als “nicht so erfolgreich” bezeichneten Gegenoffensive von 2023 war der Tod und die schwere Verwundung von über 166.000 ukrainischen Soldaten sowie der Verlust von 789 Panzern, 2.400 anderen gepanzerten Fahrzeugen und 132 Flugzeugen.