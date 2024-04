Philippinen rüsten für einen Zweifrontenkrieg gegen China

Von Richard Javad Heydarian

Größte Balikatan-Übung aller Zeiten mit den USA simuliert Taiwan-Kriegsszenarien, während pro-pijingische Politiker mit möglichen Strafanzeigen rechnen müssen

MANILA – In dieser Woche haben die Philippinen und die Vereinigten Staaten ihre bisher größten und folgenreichsten gemeinsamen Balikatan-Kriegsspiele (Schulter an Schulter) mit bis zu 16.000 Soldaten, darunter 11.000 US-Soldaten, eingeleitet.

Entscheidend ist, dass die beiden Verbündeten einige ihrer Übungen außerhalb der 12-Seemeilen-Hoheitsgewässer der Philippinen im Südchinesischen Meer durchführen werden, was eine direkte Herausforderung für Chinas weitreichenden Anspruch auf die “Neun-Strich-Linie” darstellt, die den größten Teil der internationalen Wasserstraße umfasst.

Die wochenlangen Balikatan-Übungen werden sich auch auf die philippinische Nordprovinz Cagayan erstrecken, die an Taiwans Südküste grenzt, was China weiter verärgern dürfte.

Die massiven Übungen finden kurz nach dem historischen trilateralen Gipfel zwischen Japan, den Philippinen und den USA (JAPHUS) in Washington statt, auf dem US-Präsident Joe Biden China öffentlich vor seinen gegenseitigen Verteidigungspflichten gegenüber den Philippinen im Falle eines Konflikts im Südchinesischen Meer warnte.

Es bleibt abzuwarten, ob der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. symbolisch an den diesjährigen Übungen teilnehmen wird. Der Staatschef hat die strategischen Beziehungen zu den USA gefestigt, u. a. indem er den US-Streitkräften im Rahmen des Abkommens über die verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich (EDCA) abwechselnd Zugang zu nordphilippinischen Stützpunkten in der Nähe von Taiwan gewährt hat.

Marcos Jr hatte zuvor in seiner Amtszeit sein Engagement für diplomatische Beziehungen mit China signalisiert, indem er weitere Ausweitungen des US-Zugangs zu philippinischen Stützpunkten ausschloss. Diese Position hat er jedoch seitdem geändert, als die Spannungen über umstrittene Merkmale im Südchinesischen Meer zugenommen haben.

Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr., US-Präsident Joe Biden und der japanische Premierminister Fumio Kishida schreiten auf dem trilateralen JAPHUS-Gipfel Anfang des Monats in Washington DC im Gleichschritt. Bild: X Screengrab

Im eigenen Land sieht sich der philippinische Präsident der entschiedenen Opposition seines pro-pijingischen Vorgängers Rodrigo Duterte gegenüber, der ihn öffentlich dafür kritisiert hat, dass er sich China angeblich zum Feind gemacht hat, und der in seiner Eigenschaft als Ex-Präsident sogar Peking besucht hat, was einige als Herausforderung der Autorität von Marco Jr. sehen.

Die philippinische Regierung schlägt nun zurück und will eine angebliche “geheime Abmachung” zwischen China und der Duterte-Regierung über die heiß umstrittene Zweite Thomas-Scholle untersuchen, die im Mittelpunkt der jüngsten zunehmenden maritimen Spannungen im Südchinesischen Meer steht.

In vielerlei Hinsicht nimmt es Marcos Jr. mit China und seinen Stellvertretern an mehreren Fronten auf, da die südostasiatische Nation ihre zentralen souveränen Interessen verstärkt verteidigt.

Die diesjährigen Balikatan-Übungen unterstreichen den Wechsel von Duterte zu Marcos Jr. Seit Monaten kokettieren die Philippinen und China mit direkten bewaffneten Zusammenstößen, wobei der jüngste Zwischenfall mit Wasserwerfern zur Verletzung philippinischer Marinesoldaten und zur Beschädigung mehrerer philippinischer Schiffe führte.

Als Reaktion darauf will die Regierung Biden ihre Entschlossenheit signalisieren, ihrem bedrängten südostasiatischen Verbündeten beizustehen, der aus eigener Kraft nur begrenzt in der Lage ist, dem weitaus mächtigeren China die Stirn zu bieten.

Schon die Balikatan-Übungen im vergangenen Jahr waren mit 17.000 Soldaten und Beobachtern aus einem halben Dutzend Ländern, darunter Großbritannien, sehr umfangreich.

Mit der Entsendung von bis zu 11.000 Soldaten in diesem Jahr hat das Pentagon eine “neue Normalität” in seiner Sicherheitszusammenarbeit mit den Philippinen signalisiert. Die Liste der Beobachterstaaten ist in diesem Jahr noch umfangreicher und vielfältiger als im letzten Jahr und umfasst eine Mischung aus Nachbarländern und verbündeten Staaten.

Es wird erwartet, dass auch andere indopazifische Mächte indirekt an den Übungen teilnehmen werden. Berichten zufolge wird Frankreich Kriegsschiffe in die Nähe der Übungen im Südchinesischen Meer entsenden, während Australien und Japan als Beobachter an den Übungen teilnehmen werden.

Auch die USA haben in diesem Jahr den Einsatz modernster Waffensysteme erhöht, indem sie unter anderem HIMARS-Raketenwerfer (High Mobility Artillery Rocket System) auf Inseln für Schießübungen positionierten und das neu entwickelte Typhon-Raketenabschusssystem einsetzten, wenn auch Berichten zufolge nur für Transportübungen.

Die Philippinen werden ihrerseits zum ersten Mal ihr neu gebautes schiffsgestütztes Raketensystem C-Star einsetzen, das Ziele in einer Entfernung von 144,8 Kilometern (90 Meilen) erreichen kann.

“Alle verfügbaren Mittel der philippinischen Armee werden zum Einsatz kommen, damit wir die Interoperabilität aller wichtigen Dienste sehen können”, sagte der Sprecher der philippinischen Armee, Oberst Louie Dema-ala, dem lokalen Nachrichtensender GMA Network.

Bei der 39. Ausgabe der jährlichen Übungen wird eine ganze Reihe von Übungen durchgeführt, darunter Schießübungen, Operationen in Städten, Luftoperationen, Terrorismusbekämpfung, humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe sowie vor allem Inselverteidigung und amphibische Operationen, die einen möglichen Konflikt mit China simulieren.

Eine Reihe von Übungen wird auf der Insel Balabac in der Provinz Palawan stattfinden, wo die beiden Verbündeten die Rückeroberung von Inselgebieten simulieren werden, die in das Südchinesische Meer ragen.

Auf dem Flughafen Lal-lo in der nördlichen Provinz Cagayan werden beide Seiten den Schutz der nördlichsten philippinischen Inseln für den Fall einer chinesischen Invasion im nahe gelegenen Taiwan simulieren.

Philippinische und US-amerikanische Marineinfanteristen bei einer Boden-Luft-Raketensimulation im Rahmen der gemeinsamen Übung Kamandag am 10. Oktober 2019. Foto: Lance Corp. Brienna Tuck / US Marine Corps

Neu ist, dass die Spiele auch Komponenten der Cyberspace- und Informationskriegsführung enthalten werden, sagte Oberst Fransel Margareth Padilla, der neu ernannte Sprecher der philippinischen Streitkräfte (AFP), gegenüber den Medien.

Es ist bezeichnend, dass die massiven Kriegsspiele mit dem innenpolitischen Widerstand gegen pro-pijingische Elemente auf den Philippinen zusammenfallen.

Insbesondere prüft die philippinische Regierung mögliche strafrechtliche Anklagen gegen ehemalige Beamte wegen Untergrabung der nationalen Interessen während der Verhandlungen mit China unter der Regierung Duterte.

Nach monatelangen Spekulationen und Dementis bestätigte Duterte kürzlich, dass er mit China ein “Gentleman’s Agreement” über die Zweite Thomas-Scholle abgeschlossen hat.

Im Rahmen des angeblichen Abkommens erklärte sich der ehemalige philippinische Präsident nach Angaben Chinas angeblich bereit, die BRP Sierra Madre, ein baufälliges Schiff, das Manila als De-facto-Stützpunkt auf der umstrittenen Untiefe dient, als Teil der vertrauensbildenden Maßnahmen mit Peking im Südchinesischen Meer nicht zu befestigen.

“Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass es sich um eine Status-quo-Vereinbarung handelte. Das ist das Wort…So wie es ist, wo es ist, (was bedeutet), keine Bewegung, keine bewaffnete Patrouille dort, damit es keinen Ärger gibt, das ist es, woran ich mich erinnere),” sagte Duterte in einer Mischung aus Filipino und Englisch während eines kontroversen Interviews mit Chinas ultranationalistischer The Global Times.

“Wenn es ein Gentleman’s Agreement war, dann war es ein Abkommen, das den Frieden im Südchinesischen Meer bewahrt… Glauben Sie nicht ihren falschen Behauptungen, denn so dumm bin ich nicht”, fügte er hinzu und bezog sich damit auf Kritiker, die Duterte vorwarfen, durch das Abkommen Verrat zu begehen.

Die genaue Natur des geheimen Abkommens ist immer noch nicht klar, da andere ehemalige Spitzenbeamte die Existenz einer Politik, die die nationalen Interessen der Philippinen untergraben würde, bestritten haben.

Wenn überhaupt, überwachte der damalige Verteidigungsminister Delfin Lorenzana die Verstärkung der philippinischen Einrichtungen und Stützpunkte auf der umstrittenen Spratly-Inselgruppe, während die Nachschubmissionen zur Zweiten Thomas-Scholle Routine blieben.

Die Regierung Marcos Jr. sieht das allerdings anders. “Ich bin entsetzt über die Vorstellung, dass wir das Territorium, die souveränen Rechte der Filipinos, in einem geheimen Abkommen kompromittiert haben”, erklärte Marcos Jr. kürzlich auf einer Pressekonferenz.

“Für mich ist es klar, dass sie [die Duterte-Regierung] etwas verheimlicht haben – sie hatten Diskussionen, die dem Volk vorenthalten wurden”, fügte er hinzu und sprach damit die Bedenken über mögliche verräterische Handlungen unter dem ehemaligen Präsidenten an.

Foto der chinesischen Staatsmedien vom ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking, 18. Juli 2023. Bild: CGTN

“Wenn Sie ein Geheimnis haben, sollte jedes Abkommen mit einem anderen souveränen Staat wirklich dem Volk, den gewählten Vertretern und dem Senat bekannt sein. Denn der Vertrag muss vom Senat ratifiziert werden. Er sollte allen lokalen Beamten bekannt sein. Jeder sollte es wissen”, sagte Marcos.

“Wenn es eine schlechte Entscheidung ist, sind Sie verantwortlich”, warnte er in einem Schuss vor den Bug von Duterte.

Angesichts der schwachen Allianz der Marcos’ mit den Dutertes, insbesondere mit der mutmaßlichen Präsidentschaftsanwärterin Sara Duterte, ist unklar, wie weit die philippinische Regierung den Ex-Präsidenten in dieser Angelegenheit verfolgen wird.

Marcos’ Verbündete im philippinischen Kongress werden jedoch wahrscheinlich öffentliche Anhörungen über den “Geheimdeal” des ehemaligen Präsidenten mit China vorantreiben und damit die Voraussetzungen für ein mögliches politisches Vorgehen gegen pro-pijingische Kräfte auf den Philippinen schaffen, während Marcos Jr. an mehreren Fronten gegen China und seine Stellvertreter vorgeht.