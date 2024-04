Ehemaliger Mitarbeiter der Reagen-Administration warnt: Der Marsch in den Dritten Weltkrieg geht weiter

Paul Craig Roberts

Ich bewundere Putin, aber ich kritisiere ihn auch. Ich glaube, dass er uns unbeabsichtigt in den Dritten Weltkrieg führt.

Putins begrenzte Militäroperation in der Ukraine, die sich darauf beschränkte, ukrainische Nazi-Milizen und ukrainische Streitkräfte aus dem Donbas zu vertreiben, einer russischsprachigen Provinz, die von der sowjetischen Führung an die Ukraine angeschlossen worden war, genau wie die russische Krim, war ein strategischer Fehler.

Es war ein strategischer Fehler, der auf vier oder fünf frühere strategische Fehler im Zusammenhang mit der Ukraine folgte. Es gab weitere, außerhalb des ukrainischen Kontextes.

Als Reaktion auf den von den USA inszenierten antirussischen Staatsstreich, der die gewählte ukrainische Regierung stürzte, bildete der Donbas zwei unabhängige Republiken. Putins erster strategischer Fehler bestand darin, den Sturz der demokratisch gewählten ukrainischen Regierung durch Washington zuzulassen.

Nach dem Sturz der ukrainischen Regierung 2014 stimmten die beiden unabhängigen Donbas-Republiken und die Krim mit überwältigender Mehrheit für die Wiedereingliederung in Russland. Putin akzeptierte den Antrag der Krim, da Russland sonst seinen Marinestützpunkt im Schwarzen Meer verloren hätte, lehnte aber die Anträge der Republiken Donezk und Luhansk ab.

Dies war die zweite strategische Fehlentscheidung Putins. Hätte Putin oder der Kreml oder die russische Regierung vor zehn Jahren, 2014, Donezk und Luhansk gleich behandelt, hätte es keine begrenzte Militäroperation mit der Ukraine gegeben. Weder die Ukraine noch die NATO oder Washington hätten es gewagt, russisches Territorium anzugreifen, um den Donbass “zurückzuerobern”.

Hätten die USA darauf bestanden, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, hätte Putin erkennen müssen, dass er sich im Krieg mit dem Westen befand und keine andere Wahl hatte, als die Ukraine wieder zu dem zu machen, was sie seit Jahrhunderten war: ein Teil Russlands. Die “Unabhängigkeit” der Ukraine ist eine 30 Jahre alte amerikanische Erfindung. Alle westlichen Analysten haben die Tatsache übersehen oder verschwiegen, dass die Zerstückelung Russlands nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Zerstückelung Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg gleicht, mit dem Unterschied, dass Hitler entschlossen war, Deutschland wieder zusammenzufügen, während Putin keine solchen Ambitionen hat. Um die Wahrheit zu sagen: Putin ist im Wesentlichen ein westlicher Liberaler des 20. Jahrhunderts, und deshalb versagt er als Kriegsherr Russlands im 21. Jahrhundert.

Anstatt die Abstimmung im Donbass zu akzeptieren, entschied sich Putin dafür, den Donbass in der Ukraine zu belassen, versuchte aber, die russische Bevölkerung dort durch das Minsker Abkommen, auch Minsker Protokoll genannt, zu schützen. Kurz gesagt, im Rahmen des Minsker Abkommens verblieb der Donbass in der Ukraine, erhielt aber einige Formen der Autonomie, wie z.B. eine eigene Polizei, um die russische Bevölkerung vor Verfolgung durch die ukrainische Regierung zu schützen. Putin sorgte dafür, dass die Ukraine und die beiden unabhängigen Republiken das Abkommen unterzeichneten und sicherte sich die Zustimmung Deutschlands und Frankreichs zur Durchsetzung des Abkommens. Entgegen den offensichtlichen Lügen Washingtons, der EU-Regierungen und der westlichen Presse hatte Putin eindeutig nicht vor, in die Ukraine einzumarschieren” oder auch nur eine begrenzte Militäroperation durchzuführen. Er wollte einen militärischen Konflikt vermeiden.

In den folgenden acht Jahren, von 2014 bis 2022, wurden wir Zeugen außerordentlicher diplomatischer Bemühungen von Putin und dem russischen Außenminister Lawrow, den beiden fähigsten Diplomaten unserer Zeit, um ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen zwischen dem Westen und Russland auszuarbeiten, das sogar Russland als Mitglied der NATO einschloss.

8 Jahre lang hat der Westen Russland die kalte Schulter gezeigt. Im Dezember 2021 und Januar 2022 arbeiteten Putin und Lawrow hart daran, ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen mit dem Westen zu schließen, um die militärischen Maßnahmen zu entschärfen, die Washington Russland auferlegt hatte, um die Donbass-Russen vor der großen ukrainischen Armee zu schützen, die Washington aufgebaut hatte, während Putin acht Jahre lang auf das Minsker Protokoll hoffte. In den letzten ein bis zwei Jahren haben sowohl die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch der französische Präsident zugegeben, dass das Minsker Protokoll benutzt wurde, um Putin zu täuschen, während der Westen die ukrainische Armee aufbaute. Diese Eingeständnisse können online nachgelesen werden. Hier zum Beispiel Merkel:

Das Minsker Abkommen hat nach Ansicht der früheren deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu gedient, Zeit für die Aufrüstung der Ukraine zu gewinnen. “Das Minsker Abkommen von 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben”, sagte Merkel der Wochenzeitung Die Zeit. “Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sehen kann.”

Putin brachte seine Enttäuschung über Merkels Geständnis zum Ausdruck:

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich enttäuscht über die Äußerung von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel gezeigt, die Ukraine sei durch das Minsker Abkommen von 2014 in die Lage versetzt worden, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. “Das kam für mich vollkommen unerwartet. Es ist enttäuschend. Von der Ex-Kanzlerin hätte ich so etwas nicht erwartet. Ich habe immer gehofft, dass die deutsche Führung ehrlich ist. Ja, sie war auf der Seite der Ukraine und hat sie unterstützt. Aber trotzdem habe ich ernsthaft gehofft, dass die deutsche Führung eine Lösung erwartet, die auf den Prinzipien basiert, die unter anderem bei den Minsker Verhandlungen erreicht wurden”.

Die Naivität, die Putin an den Tag legt, ist außergewöhnlich. Er ist ein Kind im Wald, das es mit dem Satan zu tun hat.

Angesichts der ukrainischen Invasion der Donbass-Republiken sah sich Putin zum Eingreifen gezwungen. Da er aber törichterweise darauf vertraute, dass der Westen das Minsker Abkommen einhalten würde, war Putin auf militärische Maßnahmen nicht vorbereitet. Er musste sich auf eine private Militäreinheit verlassen, deren Professionalität die russischen Generäle in Verlegenheit brachte, die in Jewgeni Prigoschin und der Wagner-Gruppe den Feind und nicht im Westen sahen.

Als einige von Prigoschins Männern aus Protest gegen die Art und Weise, wie der Konflikt geführt wurde, auf Moskau marschierten und den Einsatz von Gewalt forderten, um den Krieg zu beenden, erklärten die eifersüchtigen russischen Generäle Putin, dass es sich um einen Putschversuch handele, und erreichten durch Täuschung Putins ihr Ziel, Prigoschin, der bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz ums Leben kam, zu verbannen und die Wagner-Gruppe in die russische Armee zu integrieren. Wie bei allen Generälen auf der Welt war ihre letzte Sorge der Konflikt. Generäle nutzen Kriege, um Imperien aufzubauen.

Die “begrenzte Militäroperation” war einer der größten strategischen Fehler der Weltgeschichte. Es war ein Fehler, weil Putin nicht erkannte, dass er sich im Krieg mit dem Westen befand und es dringend notwendig war, den Krieg sofort zu gewinnen, bevor der Westen sich einmischen und den Krieg Schritt für Schritt eskalieren und ausweiten konnte.

Genau das ist geschehen. Alles, was der Westen versprochen hatte, nicht in die Ukraine zu schicken, wurde geschickt. Der Westen führt in der Ukraine Krieg gegen Russland. Truppen der USA und der NATO sind vor Ort und liefern Geheimdienstinformationen, Zielinformationen und Schlachtpläne. Der französische Präsident Macron und andere europäische Politiker sprechen nun davon, NATO-Truppen an die Front zu schicken. Sie argumentieren, dass Russland, konfrontiert mit NATO- und US-Truppen, seinen Vormarsch stoppen wird, um einen größeren Krieg zu vermeiden. Mit anderen Worten, das Argument lautet, dass die Einführung von NATO-Truppen in den Konflikt zu Frieden führen wird.

Aber Frieden ist nicht das, was der Westen will. Der Westen hat alle Bemühungen, die Putin mit Zelensky unternommen hat, blockiert. Der einzige Zweck der NATO-Truppen besteht darin, den Krieg auszuweiten oder Putin einzuschüchtern, damit er sich aus dem Konflikt zurückzieht.

Das ist allen klar, außer der russischen Regierung.

Was hindert den Kreml daran, die Realität anzuerkennen? Ich kann nur spekulieren. Vielleicht hat die kommunistische Herrschaft die Russen misstrauisch gegenüber ihrer Regierung gemacht. Es waren die USA, nicht die UdSSR, die erfolgreich waren. Das sowjetische System war repressiv, aber die Amerikaner galten als frei. Radio Free Europe und Voice of America zeichneten ein rosiges Bild des westlichen Lebens, ein Traum für Russen, die die sowjetischen Entbehrungen erlebt hatten.

Für die russische Intellektuellenschicht war der Westen, nicht Russland, die Zukunft. Die prowestlichen russischen Eliten sind als Atlantiker-Integrationisten bekannt, ein Begriff, der ihren Wunsch widerspiegelt, Teil des Westens zu werden. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass diese Atlantiker-Integrationisten erst nach einigen Ereignissen und nach langer Zeit aufgewacht sind und ihre Illusionen erkannt haben. Aber jahrelang waren sie ein Hindernis für Putin, wenn es denn eines bedurfte, denn Putin selbst war anfangs in den Westen verliebt. Putin fiel sogar auf den “Globalismus” herein, ein Instrument westlicher Kontrolle. Sein dummer Zentralbankchef tat es ihm gleich.

Aus Sicht der atlantischen Integrationisten gilt es zu verhindern, dass das Misstrauen des Westens gegenüber Russland dadurch gerechtfertigt wird, dass Putin russische Interessen verteidigt. Der Westen würde ein entschlossenes russisches Vorgehen zur Verteidigung Russlands als “Russland baut sein Imperium wieder auf” interpretieren. Folglich schränken die russischen Liberalen und die von ausländischen NGOs, die unkontrolliert in Russland operieren, finanzierte Jugend Putins Fähigkeit ein, sein Land zu verteidigen, auch wenn er das Problem versteht, was nicht klar ist.

Angesichts des enormen Missverhältnisses zwischen der militärischen Stärke Russlands und der Ukraine, selbst mit westlicher Aufrüstung und unzähligen Milliarden Dollar, hat die Fortsetzung des Konflikts in ein drittes Jahr das Bild einer unentschlossenen russischen Führung entstehen lassen, die Angst hat, zu verlieren, wenn sie einen größeren Konflikt provoziert. Im Gegensatz zu Prigoschin haben Putin, seine Regierung und sein Militär den strategischen Fehler begangen, nicht zu begreifen, dass die Fortsetzung des Konflikts dem Westen eine immer stärkere Einmischung ermöglicht. Ob NATO-Truppen kommen oder nicht, der Westen hat andere Möglichkeiten, den Konflikt zu eskalieren, bis er außer Kontrolle gerät.

Der Chef des britischen Verteidigungsministeriums, Admiral Sir Tony Radakin, erklärte gegenüber der Financial Times, dass die jüngste Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine der Ukraine ermögliche, “die Zahl der Langstreckenangriffe innerhalb Russlands zu erhöhen” und Kiew dabei zu helfen, den Krieg in einer viel stärkeren Weise zu führen.

Damit wir uns richtig verstehen: Die Langstreckenraketen, deren Lieferung an die Ukraine Präsident Biden bestritten hat, wurden geliefert. Sie sind keine Kampfwaffen. Sie dienen dazu, Putin weiter in Verlegenheit zu bringen, weil er nicht in der Lage ist, die russische Zivilbevölkerung und Infrastruktur vor ukrainischen Angriffen innerhalb von Mutter Russland zu schützen. Es ist klar, dass Washington alles tut, um Putin bei den Russen in Verlegenheit zu bringen, und Putin spielt Washington dabei in die Hände.

Putins begrenzte Militäroperation ist ein totaler Fehlschlag. Ja, Russland dominiert die Kampffront. Aber durch seine Zurückhaltung beim Einsatz von Gewalt hat Putin den Eindruck erweckt, unentschlossen und militärisch inkonsequent zu sein. Sogar der französische Präsident, kaum eine militärische Macht, hat keine Angst vor Putins Russland und ist bereit, französische Truppen in den Kampf gegen Russland in der Ukraine zu schicken.

Zunächst wurde der französische Präsident für seinen Vorschlag, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken, belächelt. Jetzt erwärmen sich andere für die Idee.

Der amerikanische Präsident hat gesagt, dass niemals Langstreckenraketen an die Ukraine geliefert werden, und jetzt werden sie geliefert.

Wie ich gewarnt habe, hat Putins Versäumnis, hart durchzugreifen, eine Provokation nach der anderen hervorgerufen, und diese Provokationen, die durch Putins Nichtreaktion hervorgerufen wurden, führen zu einer Provokation, die Putin nicht mehr ignorieren kann, und dann explodiert die Welt.

Wann wird Putin begreifen, dass alles, was er mit seiner begrenzten Militäroperation erreicht hat, ein größerer Krieg ist, zwei neue NATO-Mitglieder – Finnland und Schweden -, die Russlands Grenzen zur NATO beträchtlich erweitern (mehr als die Ukraine), und die Lieferung von Waffen an die antirussische Regierung in der Ukraine, die nicht für das Schlachtfeld, sondern für weitreichende Angriffe auf Russland bestimmt sind.

US-Außenminister Blinken war kürzlich in China und hat sein Bestes getan, um die russisch-chinesischen Beziehungen zu entspannen. Putins Unfähigkeit, mit einem militärisch so unbedeutenden Gegner wie der Ukraine umzugehen, muss China zu denken geben. Putins Unfähigkeit, einen Krieg zu gewinnen, der nun schon das dritte Jahr andauert und den er innerhalb von drei Wochen hätte gewinnen müssen, bot Blinken die Gelegenheit, China unter Druck zu setzen. Blinken erkannte die Chance und nutzte sie. Blinken gewann die Unterstützung eines chinesischen “Russlandexperten” und das Ohr der chinesischen Regierung.

China selbst ist ein unfähiger Verteidiger seiner Interessen. Chinesisches Denken lehrt die langfristige Perspektive. China wartet auf seine Gegner, aber der Westen handelt sofort, und das versteht China nicht.

Es gibt immer noch kein russisch-chinesisch-iranisches Abkommen zur gegenseitigen Verteidigung, das den westlichen Provokationen und der Kriegsführung Einhalt gebieten würde. Es besteht kein Zweifel, dass Russen und Chinesen nicht provozieren wollen. Das zeigt, dass sie nicht in der Lage sind zu erkennen, dass sie sich im Krieg befinden.

Zusammengefasst: Putin glaubt, dass Russland den Konflikt gewonnen hat, weil es trotz 200 Milliarden Dollar US-Hilfe das Schlachtfeld dominiert. Die ukrainischen Opfer sind zehnmal oder mehr so hoch wie die russischen, und die westlichen Waffen sind den russischen weit unterlegen. Putin glaubt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Westen zur Vernunft kommt, seine Niederlage einsieht und die russischen Bedingungen zur Beendigung des Konflikts akzeptiert. Warum glaubt Putin, dass der Westen zur Vernunft kommt? Putin betrügt sich selbst.

Putin sollte den jüngsten Artikel von Mike Whitney lesen. Whitney ist ein unabhängiger, kompromissloser Geist, dem es nur um die Wahrheit geht. Whitney behauptet und belegt, dass die USA, obwohl sie wissen, dass sie den Krieg an der Front verloren haben, immer noch den wahren Krieg gewinnen wollen und zu Plan B übergegangen sind. Plan B ist die Verlängerung des Konflikts durch Unterstützung nicht auf dem verlorenen Schlachtfeld, sondern durch weit entfernte Angriffe in Russland auf zivile Zentren und wichtige soziale und wirtschaftliche Infrastruktur. Der Erfolg dieser Angriffe wird Putin als Versager entlarven, als einen Führer, der nicht in der Lage ist, Mütterchen Russland vor einer nicht existierenden Militärmacht – der Ukraine – zu schützen. Artikel wurde hier übersetzt.

Werden pro-westliche russische Intellektuelle “Putins Versagen, Russland zu schützen” ausnutzen und auf ein Friedensabkommen drängen, das zur Aufnahme der Ukraine in die NATO führt?

Mit anderen Worten: Putins Zaghaftigkeit, Zurückhaltung und Fehlkalkulationen haben ihn besiegt.

Putin wurde durch das unverständliche Versagen der russischen Geheimdienste schwer beschädigt. Wo war Putin zum Beispiel, als die von den USA und Israel ausgebildete und bewaffnete georgische Armee das russische Protektorat Südossetien angriff und dabei russische Truppen tötete, die als Friedenstruppen dienten? Putin besuchte die Olympischen Spiele in China, ohne zu wissen, dass er mit einer gefährlichen Krise konfrontiert war. Putin wurde von seinen Vergnügungen weg gerufen und musste eine unvorbereitete russische Armee einsetzen, um die von Amerikanern und Israelis ausgebildete georgische Armee zurückzuschlagen. Als Georgien wieder in russischer Hand war, verließ er das Land, anscheinend im Austausch gegen eine weniger russlandfeindliche Regierung. Nun gibt es Berichte, ob wahr oder nicht, über eine neue georgische Farbrevolution gegen eine georgische Regierung, die Russland nicht feindlich genug gegenübersteht.

Haben wir es hier neben der Ukraine mit einer zweiten Kriegsfront gegen Russland zu tun? Und was ist mit den Berichten, dass sich die NATO auf Weißrussland konzentriert, wo russische Atomwaffen stationiert sind, wenn nicht sogar eingesetzt werden? Eröffnet sich hier eine dritte Kriegsfront?

Der russische Geheimdienst hat Putin auch im Stich gelassen, als die von Washington inszenierte Jungfernrevolution stattfand. Putin wusste nicht, was sich vor seiner Haustür abspielte. Er war abermals weg und genoss die Olympischen Spiele in Sotschi, während Washington sich die Ukraine einverleibte, die seit Jahrhunderten zu Russland gehört.

Wie sind diese massiven Pannen der russischen Geheimdienste zu erklären? Sind die russischen Geheimdienste so pro-westlich eingestellt, dass sie nicht in der Lage sind, die Realität zu erkennen? Oder arbeiten die Geheimdienste nach einem Protokoll, in dem nur eine glückliche Einigung das Ergebnis des von den USA inszenierten Konflikts zwischen Russland und dem Westen sein kann?

Wenn Putin weiterhin die Realität leugnet, riskiert er, seine Allianz mit China zu verlieren. Dann wird der Dollar nicht mehr das internationale Zahlungsmittel sein, und die ganze abweichende Welt wird den Finanzsanktionen der USA ausgeliefert sein. Kann selbst dieser RT-Bericht Putin dazu bringen, sich der Realität zu stellen?

“Konkret hat ein Artikel von Feng Yujun, Professor an der Universität Peking, im Economist für Aufsehen gesorgt. Dieser methodische, offizielle Experte für Russland und den Ukraine-Konflikt spricht ganz im Sinne des westlichen politischen Denkens: Er kritisiert Moskau, sagt dessen Niederlage voraus, lobt Kiew für seine ‘Stärke und die Einheit seines Widerstands’ und meint sogar, dass Russland, wenn es seine Machtstruktur nicht ändere, weiterhin die internationale Sicherheit bedrohen werde, indem es Kriege provoziere.

“Wenn man weiß, wie die chinesische Gesellschaft organisiert ist, kann man sich nur schwer vorstellen, dass der Professor, der diesen Artikel geschrieben hat, auf eigenes Risiko und ohne Rückendeckung der verantwortlichen Genossen in Peking gehandelt hat. Die jüngste Weigerung von vier großen chinesischen Banken, Zahlungen aus Russland, auch in Yuan, anzunehmen, kann auch als alarmierendes Signal an Moskau gewertet werden. Mit anderen Worten: Es könnte sich herausstellen, dass die in Worten so starke russisch-chinesische Allianz in der Praxis alles andere als effektiv und störungsfrei ist. Und Blinken hätte sicherlich versucht, diesen Trend zu verstärken.

Offensichtlich hat Putin keine wirtschaftlichen und politischen Berater mit genügend Intelligenz und Bewusstsein, um ihm die gefährliche Situation zu erklären, die er für sich und Russland geschaffen hat. Und für die Welt, denn die Folge wird ein Atomkrieg sein.