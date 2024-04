Washington geht zu Plan B über

Von Mike Whitney

Hier ist, was jeder über die Ukraine verstehen muss:

Die Vereinigten Staaten sind bereits zu Plan B übergegangen. Nein, die Biden-Administration hat noch keine offizielle Erklärung zu diesem Thema abgegeben, aber die Verschiebung hat bereits begonnen. Der Washingtoner Brain-Trust hat die Hoffnung aufgegeben, den Krieg auf der Stelle zu gewinnen (Plan A), und hat daher eine ganz andere Strategie gewählt. (Plan B)

Plan B ist eine Kombination aus zwei Hauptelementen:

A – A Strategie der Verweigerung, d.h. “ein defensiver Ansatz, der darauf abzielt, den Gegner daran zu hindern, seine Ziele zu erreichen” . In diesem Fall besteht das Ziel darin, den Konflikt so lange wie möglich hinauszuzögern, um zu verhindern, dass Russland einen klaren Sieg erringt. Das ist die oberste Priorität.

Weitere Verstärkung und Intensivierung asymmetrischer Angriffe auf lebenswichtige Infrastruktur und zivile Gebiete in Russland selbst, um Russland so viel Schaden wie möglich zuzufügen.

Dies ist im Grunde genommen Plan B. Die Sorge um das ukrainische Volk oder die künftige Lebensfähigkeit des ukrainischen Staates sind in Washingtons zynischem Kalkül nicht berücksichtigt worden. Was zählt, ist, einen russischen Sieg zu verhindern und Russland so viel Schmerz wie möglich zuzufügen. Das sind die Hauptziele. In der Praxis bedeutet das, dass noch mehr ukrainische Soldaten niedergemetzelt werden, um die Ukraine weiterhin als Ausgangspunkt für Angriffe auf Russland zu nutzen. Tatsächlich haben britische Kriegsherren bereits bestätigt, was wir hier sagen. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel bei Zero Hedge an:

… Der Chef des britischen Verteidigungsministeriums, Admiral Sir Tony Radakin, erklärte gegenüber der Financial Times, dass die neue Militärhilfe des Westens der Ukraine helfen wird, ihre Langstreckenangriffe auf russisches Gebiet zu verstärken: Die Ukraine wird ihre Langstreckenangriffe auf russisches Territorium verstärken, da ein Zustrom westlicher Militärhilfe Kiew dabei helfen soll, den Krieg “auf sehr viel stärkere Weise” zu gestalten, so der Chef des britischen Militärs…. Admiral Radakin fuhr fort: “Wenn die Ukraine mehr Fähigkeiten für den Kampf auf lange Distanz erlangt, wird ihre Fähigkeit, tiefe Operationen fortzusetzen, [zunehmend] zu einem Merkmal” des Krieges…… Weitere Worte Radakins deuten auf eine Eskalation (und nicht auf Verhandlungen) hin… UK-Verteidigungschef sagt, dass die Ukraine ihre Langstreckenangriffe auf Russland verstärken wird, Zero Hedge

Sehen Sie, was ich meine? Das ist Plan B, schwarz auf weiß geschrieben. Es gibt keine Hoffnung mehr, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Keine. Das Land wird lediglich als Plattform für die Einschüchterung, Belästigung und Terrorisierung des russischen Volkes genutzt. Das ist, kurz gesagt, Plan B.

Aber wie können wir sicher sein, dass Plan B bereits begonnen hat?

Betrachten wir zunächst die Mittelzuweisung im Rahmen des neuen “National Security Supplemental”, das Biden Anfang dieser Woche unterzeichnet hat. Der Gesetzentwurf sieht 61 Milliarden Dollar für die Ukraine vor, von denen gerade einmal 13 Milliarden Dollar für Waffen und Waffensysteme ausgegeben werden sollen. Wie soll diese mickrige Summe helfen, die russische Armee zu besiegen?

Bedenken Sie, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten bereits mehr als 200 Milliarden Dollar für den Krieg in der Ukraine ausgegeben haben, und die Ukrainer verlieren. Wie sollen da weitere 13 Milliarden Dollar einen Unterschied machen?

Das werden sie nicht, und das ist auch nicht beabsichtigt. Wie wir bereits sagten, besteht der eigentliche Zweck des Geldes darin, einen klaren russischen Sieg zu verhindern, indem willkürliche Angriffe auf kritische Infrastruktur und zivile Gebiete in Russland gestartet werden. Sobald man versteht, dass sich der grundlegende operative Plan geändert hat, ergeben die Entwicklungen vor Ort einen Sinn. Das Ziel ist es, einen geopolitischen Rivalen zu verärgern und nicht, einen Krieg zu gewinnen. Capisce?

Hier ist, was das 61-Milliarden-Dollar-Hilfspaket nicht tun wird: (Laut dem politischen Analysten Ted Snider)

Sie wird nicht genug Geld bereitstellen. Sie wird die dringend benötigten Waffen nicht bereitstellen und sie auch nicht pünktlich liefern. Sie wird nicht die noch dringender benötigten Truppen bereitstellen. Und es wird nicht zum Sieg führen. ….. Obwohl 61 Milliarden Dollar eine gewaltige Summe sind, ist sie nicht gewaltig genug, um Russland zu besiegen. Was 61 Milliarden Dollar für die Ukraine nicht bewirken werden, The American Conservative

Es ist erwähnenswert, dass die meisten der am besten ausgebildeten Kampfeinheiten der Ukraine bereits ausgelöscht wurden. Sie sind verschwunden. Das hat das Zelenski-Regime gezwungen, Männer von den Straßen Kiews zu entführen und sie mit nur zweiwöchiger Ausbildung in die Schlacht zu schicken, weshalb die Verluste so hoch sind. Niemand glaubt, dass diese “grünen Rekruten” die russische Armee in die Flucht schlagen oder ihren unaufhaltsamen Vormarsch auch nur verlangsamen werden. Keiner. Diese Männer werden einfach geopfert, damit Washington weiterhin seine Drohnenangriffe auf russische Öleinrichtungen in der Nähe von Moskau starten oder zivile Dörfer an der russischen Grenze bombardieren oder Luftangriffe auf die Kertsch-Brücke durchführen kann. Mit anderen Worten: Diese anhaltende Orgie des Gemetzels wird fortgesetzt, damit die geistesgestörten westlichen Eliten weiterhin Streifschüsse abfeuern können, die der russische Bär wie eine lästige Mücke abwehrt. Das ist der Wert, den diese milliardenschweren Eliten dem menschlichen Leben beimessen. Es bedeutet ihnen nichts. Sehen Sie sich diesen Ausschnitt aus einem Artikel von Scott Ritter an:

US-Präsident Joe Biden unterzeichnete vor kurzem ein seit langem erwartetes 95-Milliarden-Dollar-Paket, darunter 61 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine, als Gesetz. Mindestens 13,8 Milliarden Dollar dieser Summe werden für die Lieferung von Waffen, wie ATACMS-Langstreckenraketen und F-16-Kampfjets, verwendet…. “Die 13,8 Milliarden Dollar Militärhilfe, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, werden nicht ausreichen, um den anhaltenden russischen Vormarsch zu stoppen” und “das Ergebnis auf dem Schlachtfeld zu verändern”, erklärte er…. Russland genieße derzeit “eine militärische Überlegenheit, wenn nicht sogar eine völlige Vorherrschaft, entlang der gesamten Kontaktlinie, nicht nur an der Front, sondern bis weit in die hinteren Bereiche der ukrainischen Verteidigungsgebiete hinein” Scott Ritter: Umfangreiche US-Militärhilfe für die Ukraine wird Russlands strategischen Vorteil nicht beeinträchtigen, Sputnik

Die Amerikaner, die törichterweise glauben, dass das neue zusätzliche Hilfspaket dazu beitragen wird, die “bösen” Russen aus der Ukraine zu vertreiben, leben im La-la-Land. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Niemand, der die Ereignisse vor Ort verfolgt, glaubt, dass die Ukraine eine Chance hat, eine gut ausgerüstete und hoch motivierte russische Armee zu schlagen, die über nahezu unbegrenzte Reserven, unbegrenzte industrielle Kapazitäten, unbegrenzte Ressourcen und die feste Überzeugung verfügt, dass der Westen die Ukraine benutzt, um ihr Land zu zerschlagen und seine eigene Marionette in Moskau zu installieren. Dafür kämpfen sie, und deshalb werden sie auch gewinnen. Hier noch mehr von Snider:

“61 Milliarden Dollar werden den Ausgang dieses Krieges nicht ändern”, so Nicolai Petro, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Rhodos und Autor des Buches The Tragedy of Ukraine, (laut) Valery Zaluzhny…….. würde das Fünf- bis Siebenfache dieses Betrags, also 350 bis 400 Milliarden Dollar, erfordern.” (Aber) Selbst wenn das Geld ausreichen würde, könnte die Ukraine damit nicht die Waffen erhalten, die sie braucht, weil die Waffen nicht zum Kauf verfügbar sind. (Laut) Oberst der US-Armee im Ruhestand Daniel Davis, Senior Fellow bei Defense Priorities: “Selbst wenn Sie das Geld bekommen, werden Sie nicht die Anzahl von Artilleriegeschossen und Abfangraketen für die Luftverteidigung haben. Man kann die Artilleriegeschosse nicht schneller herstellen, als wir es jetzt tun. Es ist eine Frage der physischen Kapazität: Wir können es nicht tun”…. Selbst wenn der Westen der Ukraine die Waffen rechtzeitig zur Verfügung stellen könnte, ist das “große Problem für die Ukraine”, so Davis, nicht die Bereitstellung von Waffen, sondern die “Frage der Arbeitskräfte”. Die ukrainischen Verluste auf dem Schlachtfeld durch Tod und Verwundung haben der Ukraine ein größeres Personalproblem beschert als ein Artillerieproblem…. selbst wenn die USA der Ukraine alle benötigten Waffen zur Verfügung stellen würden, “hat sie nicht die Männer, um sie zu benutzen.” Was 61 Milliarden Dollar für die Ukraine nicht bewirken werden, The American Conservative

Das sind alles ziemlich grundlegende Dinge. Wenn man nicht die Männer, das Geld oder die Waffen hat, wird man natürlich verlieren. Und die wahnsinnigen Verwalter dieses gescheiterten Anti-Russland-Kreuzzugs WISSEN, dass die Ukraine verlieren wird, aber sie haben sich entschieden, den Krieg trotzdem fortzusetzen. Und warum?

Weil die Menschenleben, die Zerstörung und die Auflösung des ukrainischen Staates für sie keine Rolle spielen. Alles, was zählt, ist, Russland Schmerzen zuzufügen, koste es, was es wolle. Das ist die “edle Sache”, für die 500.000 Ukrainer ihr Leben gelassen haben. Und das ist der Grund, warum sich dieses blutige Debakel endlos hinzieht, obwohl der Ausgang nie in Frage stand.