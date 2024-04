Die Ukrainerinnen und Ukrainer fliehen nicht vor der russischen Aggression. Sie fliehen vor dem schrecklichen, parasitären ukrainischen Regime und vor dem Blutbad, das die NATO angerichtet hat.

Diese Woche verkündete US-Präsident Joe Biden, die Verabschiedung von 61 Milliarden Dollar zusätzlicher Militärhilfe für die Ukraine durch den Kongress sei ein guter Tag für den “Weltfrieden”. Bidens Glorifizierung ist obszön. Die Obszönität besteht darin, dass noch mehr Ukrainer für den westlichen Imperialismus und sein brutales neonazistisches Regime in Kiew geopfert werden sollen.

Das ahnungslose, zynische Narrativ der westlichen Medien ist, dass die freiheitsliebende, demokratische Ukraine tapfer gegen die russische Aggression kämpft. In diesem Märchen kämpfen ukrainische Männer tapfer, um ihr Land zu verteidigen und den Rest Europas vor einer russischen Invasion zu retten.

Deshalb hat der US-Kongress diese Woche ein Gesetz verabschiedet, das der Ukraine weitere 61 Milliarden Dollar Militärhilfe gewährt. Präsident Biden hatte verzweifelt an den Kongress appelliert, sich an die Seite der Ukraine zu stellen, um die russische Aggression abzuwehren. Auch Amerikas NATO-Verbündete wiederholten das unsinnige Mantra.

Die meisten Menschen, die nicht in der Echokammer der westlichen Medien leben, wissen, dass diese Darstellung völliger Quatsch ist, um einen von Bidens Lieblingsausdrücken zu verwenden.

Der Konflikt in der Ukraine ist ein NATO-Stellvertreterkrieg, der von den USA geführt wird, um Russland strategisch zu besiegen. Der große Plan begann nach dem von der CIA gesponserten Putsch in Kiew 2014. Das Kiewer Regime unter dem jüdischen Marionettenpräsidenten Wladimir Zelenski ist eine Neonazi-Diktatur. Es ist eine korrupte Junta, in der Eliten wie Zelensky Milliarden Dollar und Euro, die von westlichen Regierungen gespendet wurden, mit Hilfe ihrer ahnungslosen Steuerzahler in die eigene Tasche gewirtschaftet haben.

Diese Woche hat das Kiewer Rumpf-Imperium bewiesen, dass es in Aktion ist, als es ankündigte, allen ukrainischen Männern zwischen 18 und 60 Jahren, die sich derzeit im Ausland aufhalten, den konsularischen Zugang zu verweigern.

Schätzungen zufolge sind seit der Eskalation des Konflikts in der Ukraine im Februar 2012 fast fünf Millionen ukrainische Staatsbürger in die Staaten der Europäischen Union geflohen. Davon sind etwa 20 Prozent – eine Million – erwachsene Männer.

Die Einstellung der konsularischen Betreuung eines Bürgers durch seine Regierung ist eine beispiellose drastische Maßnahme. Allein das sollte Beobachter darauf aufmerksam machen, dass die betreffende “Regierung” alles andere als normal ist. Es ist lächerlich, dass die westlichen Medien über die Abschaffung der konsularischen Dienste durch das Zelensky-Regime berichteten, als ob dies eine banale Angelegenheit wäre. Mit anderen Worten, sie haben diesen schändlichen Verstoß gegen internationale Normen bequem vertuscht.

Der Grund für das Vorgehen der ukrainischen Botschaften besteht darin, ukrainische Männer im Ausland zu zwingen, ihre Identität preiszugeben und sich für eine neue Einberufungskampagne des Kiewer Regimes registrieren zu lassen.

Das Zelensky-Regime hat Anfang des Monats ein Gesetz verabschiedet, das die Mobilisierungsbefugnisse für die Einberufung ukrainischer Männer in die Streitkräfte erheblich verschärft.

Das neue Gesetz ist bei der ukrainischen Bevölkerung aus gutem Grund zutiefst unpopulär. Sie werden an die Front geschickt, um von den weit überlegenen russischen Streitkräften in einem für die NATO-Seite aussichtslosen Krieg abgeschlachtet zu werden.

Schätzungsweise 500.000 bis 600.000 ukrainische Soldaten sind in den mehr als zweijährigen Kämpfen gefallen. Millionen wurden verwundet und verstümmelt. Eine ganze Generation ukrainischer Männer wurde in einem Ausmaß vernichtet, das mit dem Ersten Weltkrieg vergleichbar ist.

Die Zahl der zivilen Opfer des Konflikts beläuft sich nach Angaben der Vereinten Nationen auf etwa 10.000. Alle Todesfälle sind bedauerlich, aber die relativ geringe Zahl von Kollateralschäden zeugt von den Bemühungen Russlands, zivile Ziele zu vermeiden. Es stellt sich die Frage, warum Millionen von Ukrainern in ihre Autos und Geländewagen gesprungen sind, um sich in Europa niederzulassen, wenn sie nicht von den russischen Streitkräften angegriffen wurden. Bemerkenswert ist auch, dass die meisten Ukrainer in Russland Sicherheit suchen, mehr als in jedem anderen europäischen Land. So viel zu Russland als bösem Aggressor.

Zelensky und sein NATO-Marionettenregime stellen die absurde Behauptung auf, die ukrainische Armee habe rund 31.000 Tote zu beklagen. Die tatsächliche Zahl, die 16 Mal höher liegt, muss natürlich geleugnet werden, sonst würde sich die westliche Propaganda für das Blutbad schämen, das die NATO und ihr Regime angerichtet haben.

Wenn man der Argumentation folgt, dass die Zahl unmöglich so niedrig sein kann, stellt sich die Frage, warum das Kiewer Regime so verzweifelt versucht, seine jüngste drakonische Wehrpflicht einzuführen. Zelensky sprach von der Notwendigkeit, bis zu 500.000 neue Soldaten zu rekrutieren. Dies ist ein implizites Eingeständnis, dass die höhere Zahl von 500.000 bis 600.000 Toten tatsächlich zutrifft, wenn so viele Ersatzleute gefunden werden müssen.

Als das Kiewer Regime Anfang des Monats seine neue Rekrutierungskampagne ankündigte, folgte sofort ein Ansturm von Ukrainern auf Botschaften in ganz Europa, um ihre Dokumente wie Pässe und Führerscheine zu erneuern. Der Grund für diesen Ansturm war, dass sie nicht in die Ukraine zurückkehren wollten, um ihre Dokumente zu erneuern, da sie sonst zwangsrekrutiert worden wären.

Schon jetzt gibt es unzählige Berichte und Videos (über die westlichen Medien natürlich nicht berichten) von ukrainischen Männern, die von Schlägern des Kiewer Regimes von der Straße geholt werden, um zum Militärdienst eingezogen zu werden. Viele andere sind im Land verschwunden. Es gab Skandale um ukrainische Familien, die von Rekrutierungsoffizieren Tausende Dollar erpresst wurden, um Väter und Söhne zu verschonen. Tausende andere riskierten ihr Leben, als sie versuchten, durch die Flüsse in die Nachbarländer zu schwimmen.

Wie rachsüchtig und gefühllos das Kiewer Regime ist, zeigt sich daran, dass es seinen männlichen Staatsbürgern im Ausland nun die konsularische Betreuung verweigert. Ziel ist es, bis zu einer Million Rekruten für die Schlachtfelder entlang der 1.000 Kilometer langen Frontlinie zu Russland im Osten des Landes zu rekrutieren.

Hier wird die westliche Propagandageschichte absurd. Um nicht in die Ukraine zurückgeschickt zu werden, wird von vielen im Ausland lebenden Menschen erwartet, dass sie ihre Staatsbürgerschaft aufgeben. Wenn sie keine gültigen Pässe haben und ihre Dokumente nicht erneuern können, werden sie staatenlos und illegal. Das bedeutet, dass Hunderttausende von Ukrainern gezwungen sind, politisches Asyl in den Staaten der Europäischen Union zu beantragen. Kurz: Sie können aus Angst vor Verfolgung nicht in ihre Heimat zurückkehren.

Wie lächerlich ist das? Die USA und ihre europäischen Vasallen haben bis zu 300 Milliarden Dollar an öffentlichen Geldern bereitgestellt, um ein Regime zu stützen, dessen eigene Bürger aus Angst fliehen.

Die jüngste Finanzspritze der USA in Höhe von 61 Milliarden Dollar wird der Ukraine nicht helfen, den von der NATO inszenierten Stellvertreterkrieg gegen Russland zu gewinnen. Die Großzügigkeit wird nur das Siechtum der Ukraine verlängern und das korrupte Neonazi-Regime stützen. Schon jetzt sind bis zu einer halben Million ukrainischer Soldaten in einem sinnlosen, verbrecherischen Krieg für westliche imperialistische Interessen abgeschlachtet worden. Viele unabhängige Militäranalysten sind sich einig, dass der entscheidende Mangel an ukrainischen Arbeitskräften besteht.

Zelensky und seine Schergen versuchen, noch mehr Leichen in den Schlachthof zu schaufeln. Washington und seine europäischen Lakaien füttern die militärische Tötungsmaschinerie, während das Kiewer Regime auf der Suche nach neuem Kanonenfutter ist.

Das ist abscheulich und teuflisch. Es ist auch schockierend schamlos – es sei denn, man verlässt sich auf westliche Medien für seine “Informationen”.

Die Wahrheit ist, dass die westliche Öffentlichkeit ein Regime unterstützt, das sogar seine eigenen Bürger in Angst und Schrecken versetzt. Das ist eine doppelte Katastrophe. Der Westen subventioniert ein Regime, das sinnlos sein eigenes Volk tötet, anstatt sich auf friedliche Diplomatie mit Russland einzulassen, um diesen Krieg zu beenden.

Und Millionen von Ukrainern leben mietfrei in europäischen Ländern und belasten den Wohnungsmarkt und die Dienstleistungen für europäische Bürger enorm. Und das alles nur, weil Uncle Sam und die europäischen Schoßhündchen einen kriminellen Stellvertreterkrieg führen.

Die Ukrainer fliehen nicht vor der russischen Aggression. Sie fliehen vor dem schrecklichen, parasitären ukrainischen Regime und dem Blutbad, das die NATO angerichtet hat.