USA: Revolte an den Universitäten

Universitätsstudenten im ganzen Land, die mit Massenverhaftungen, Suspendierungen, Räumungen und Explosionen konfrontiert sind, sind unsere letzte und beste Hoffnung, den Völkermord in Gaza zu stoppen.

PRINCETON, N.J. – Achinthya Sivalingam, Studentin der Public Affairs an der Princeton University, wusste nicht, als sie heute Morgen aufwachte, dass sie sich kurz nach 7 Uhr zu den Hunderten von Studenten im ganzen Land gesellen würde, die wegen ihres Protestes gegen den Völkermord in Gaza verhaftet, des Campus verwiesen und mit Hausverbot belegt wurden.

Sie trägt ein blaues Sweatshirt und kämpft manchmal mit den Tränen, als ich mit ihr spreche. Wir sitzen an einem kleinen Tisch im Small World Coffee Shop in der Witherspoon Street, einen halben Block entfernt von der Universität, die sie nicht mehr betreten darf, von der Wohnung, in der sie nicht mehr leben kann, und von dem Campus, auf dem sie in wenigen Wochen ihren Abschluss machen sollte.

Sie fragt sich, wo sie die Nacht verbringen wird.

Die Polizei gab ihr fünf Minuten Zeit, um Gegenstände aus ihrer Wohnung zu holen.

“Ich habe wirklich wahllos Dinge mitgenommen”, sagt sie. “Ich habe Haferflocken mitgenommen, aus welchem Grund auch immer. Ich war wirklich verwirrt.”

Studentische Demonstranten im ganzen Land zeigen einen moralischen und physischen Mut – vielen drohen Suspendierung und Ausschluss -, der jede größere Institution im Land beschämt. Sie sind nicht gefährlich, weil sie das Campusleben stören oder jüdische Studenten angreifen – viele der Protestierenden sind Juden -, sondern weil sie das erbärmliche Versagen der herrschenden Eliten und ihrer Institutionen aufdecken, den Völkermord, das Verbrechen aller Verbrechen, zu stoppen. Diese Studenten sehen, wie die meisten von uns, Israels live übertragenes Abschlachten des palästinensischen Volkes. Aber anders als die meisten von uns handeln sie. Ihre Stimmen und Proteste sind ein starker Kontrapunkt zu dem moralischen Bankrott, der sie umgibt.

Kein einziger Universitätspräsident hat die Zerstörung aller Universitäten in Gaza durch Israel angeprangert. Kein einziger Universitätspräsident hat zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand aufgerufen. Kein einziger Universitätspräsident hat die Worte “Apartheid” oder “Völkermord” benutzt. Kein einziger Universitätspräsident hat zu Sanktionen und zur Desinvestition gegenüber Israel aufgerufen.

Stattdessen kriechen die Leiter dieser akademischen Einrichtungen vor wohlhabenden Spendern, Unternehmen – einschließlich Waffenherstellern – und wütenden rechten Politikern. Sie stellen die Debatte auf die Schädigung der Juden um und nicht auf das tägliche Abschlachten der Palästinenser, darunter Tausende von Kindern. Sie haben es den Tätern – dem zionistischen Staat und seinen Anhängern – ermöglicht, sich als Opfer darzustellen. Dieses falsche Narrativ, das sich auf den Antisemitismus konzentriert, ermöglicht es den Machtzentren, einschließlich der Medien, das eigentliche Thema – den Völkermord – zu verdrängen. Sie kontaminiert die Debatte. Es ist ein klassischer Fall von “reaktivem Missbrauch”. Man erhebt seine Stimme, um Ungerechtigkeit anzuprangern, reagiert auf anhaltende Beschimpfungen, versucht, sich zu wehren, und plötzlich verwandelt sich der Beschimpfende in den Geschädigten.

Die Universität Princeton ist, wie andere Universitäten im ganzen Land, entschlossen, Zeltlager zu verhindern, die ein Ende des Völkermords fordern. Es handelt sich offenbar um eine koordinierte Aktion von Universitäten im ganzen Land.

Die Universität wusste bereits im Voraus von dem geplanten Lager. Als die Studenten heute Morgen die fünf Aufstellungsorte erreichten, wurden sie von einer großen Anzahl von Mitarbeitern der Abteilung für öffentliche Sicherheit der Universität und der Polizeibehörde von Princeton empfangen. Der Platz des geplanten Lagers vor der Firestone Library war voll mit Polizisten. Und das, obwohl die Studierenden ihre Pläne nicht über die E-Mails der Universität, sondern nur über vermeintlich sichere Apps veröffentlicht hatten. Unter den Polizisten befand sich heute Morgen auch Rabbi Eitan Webb, der das Chabad House in Princeton gegründet hat und leitet. Er hat an Universitätsveranstaltungen teilgenommen, um diejenigen, die ein Ende des Völkermordes fordern, laut studentischen Aktivisten als Antisemiten zu bezeichnen.

Während die etwa 100 Demonstranten den Rednern zuhörten, kreiste ein Hubschrauber lautstark über ihnen. An einem Baum hing ein Transparent mit der Aufschrift: “Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein”.

Die Studenten erklärten, sie würden ihren Protest fortsetzen, bis Princeton sich von Firmen trennt, die “von Israels andauernder Militärkampagne” in Gaza profitieren oder sich daran beteiligen, die vom Verteidigungsministerium finanzierte universitäre Forschung “zu Kriegswaffen” einstellt, einen akademischen und kulturellen Boykott israelischer Einrichtungen verhängt, palästinensische akademische und kulturelle Einrichtungen unterstützt und sich für einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand einsetzt.

Sollten die Studenten jedoch erneut versuchen, Zelte aufzustellen – nach den beiden Verhaftungen heute Morgen haben sie 14 Zelte abgebaut -, werden sie mit Sicherheit alle verhaftet werden.

“Das geht weit über das hinaus, was ich erwartet habe”, sagt Aditi Rao, eine Doktorandin der Klassischen Philologie. “Sie haben schon nach sieben Minuten angefangen, Leute zu verhaften.”

Upgrade auf bezahlt

Rochelle Calhoun, Princetons Vizepräsidentin für das Campusleben, verschickte am Mittwoch eine Massen-E-Mail, in der sie die Studierenden warnte, dass sie verhaftet und vom Campus geworfen werden könnten, wenn sie ein Lager errichteten.

“Jede Person, die an einem Lager, einer Besetzung oder einem anderen ungesetzlichen störenden Verhalten beteiligt ist und sich weigert, nach einer Warnung aufzuhören, wird verhaftet und sofort vom Campus verwiesen”, schrieb sie. “Für die Studierenden würde ein solcher Ausschluss vom Campus ihre Fähigkeit gefährden, das Semester zu beenden.”

Diese Studenten, fügte sie hinzu, könnten suspendiert oder des Campus verwiesen werden.

Sivalingam traf einen ihrer Professoren und bat ihn um Unterstützung für den Protest durch die Fakultät. Er teilte ihr mit, dass er kurz vor seiner Verbeamtung stehe und nicht teilnehmen könne. Der Kurs, den er unterrichtet, heißt “Ökologischer Marxismus”.

“Es war ein bizarrer Moment”, sagt sie. “Ich habe das letzte Semester damit verbracht, über Ideen und Evolution und zivilen Wandel, wie sozialen Wandel, nachzudenken. It was a crazy moment.”

Sie beginnt zu weinen.

Wenige Minuten nach 7 Uhr morgens verteilte die Polizei ein Flugblatt an die Studenten, die ihre Zelte aufgebaut hatten, mit der Überschrift “Princeton University Warning and No Trespass Notice”. In dem Flugblatt hieß es, dass die Studenten “auf dem Gelände der Princeton University ein Verhalten an den Tag legten, das gegen die Regeln und Vorschriften der Universität verstößt, eine Bedrohung für die Sicherheit und das Eigentum anderer darstellt und den regulären Betrieb der Universität stört: Ein solches Verhalten beinhaltet die Teilnahme an einem Zeltlager und/oder die Störung einer Veranstaltung der Universität.” In dem Flugblatt hieß es, dass diejenigen, die sich auf das “verbotene Verhalten” einließen, als “widerspenstige Eindringlinge nach dem Strafrecht von New Jersey (N.J.S.A. 2C:18-3) betrachtet würden und mit sofortiger Verhaftung rechnen müssten.”

Einige Sekunden später hörte Sivalingam einen Polizeibeamten sagen: “Schnappt euch die beiden”.

Hassan Sayed, ein Doktorand der Wirtschaftswissenschaften pakistanischer Abstammung, arbeitete zusammen mit Sivalingam daran, eines der Zelte aufzustellen. Er war mit Handschellen gefesselt. Sivalingam war so fest mit dem Reißverschluss gefesselt, dass die Blutzirkulation in ihren Händen abgeschnitten wurde. Ihre Handgelenke sind von dunklen Blutergüssen umringt.

“Es gab eine anfängliche Warnung von der Polizei: ‘Sie sind unbefugt eingedrungen’ oder so ähnlich, ‘Dies ist Ihre erste Warnung’”, sagt Sayed. “Es war ziemlich laut. Ich habe nicht allzu viel gehört. Plötzlich wurden mir die Hände auf den Rücken gedrückt. Als das geschah, verkrampfte sich mein rechter Arm ein wenig, und sie sagten: ‘Sie widersetzen sich der Verhaftung, wenn Sie das tun.’ Sie legten mir die Handschellen an.”

Einer der verhaftenden Beamten fragte ihn, ob er Student sei. Als er dies bejahte, teilten sie ihm sofort mit, dass er vom Campus verbannt sei.

“Soweit ich das mitbekommen habe, wurde nicht erwähnt, was ihm vorgeworfen wird”, sagt er. “Ich wurde zu einem Auto gebracht. They pat down me a bit. Sie fragen mich nach meinem Studentenausweis.”

Sayed wurde zusammen mit Sivalingam, der wegen der Fesseln Schmerzen hatte, auf den Rücksitz eines Autos der Campus-Polizei gesetzt. Er bat die Polizisten, die Kabelbinder an Sivalingam zu lösen, was mehrere Minuten dauerte, da sie sie aus dem Fahrzeug nehmen mussten und die Schere das Plastik nicht durchschneiden konnte. Sie mussten eine Drahtschere finden. Sie wurden auf die Polizeistation der Universität gebracht.

Sayed wurden sein Telefon, seine Schlüssel, seine Kleidung, sein Rucksack und seine AirPods abgenommen und in eine Arrestzelle gebracht. Niemand las ihm seine Miranda-Rechte vor.

Ihm wurde erneut mitgeteilt, dass er vom Campus verbannt sei.

“Ist das eine Räumung?”, fragte er die Campus-Polizei.

Die Polizei antwortete nicht.

Er bat darum, einen Anwalt zu rufen. Ihm wurde gesagt, er könne einen Anwalt anrufen, wenn die Polizei bereit sei.

“Vielleicht erwähnten sie etwas von Hausfriedensbruch, aber ich erinnere mich nicht genau”, sagt er. “Es wurde mir auf jeden Fall nicht deutlich gemacht.

Ihm wurde gesagt, er solle Formulare über seine geistige Gesundheit ausfüllen und angeben, ob er Medikamente einnehme. Dann wurde ihm mitgeteilt, dass er wegen “widerspenstigen Hausfriedensbruchs” angeklagt sei.

“Ich sage: ‘Ich bin ein Student, was ist daran unerlaubt? Ich gehe hier zur Schule”, sagt er. “Sie scheinen wirklich keine gute Antwort zu haben. Ich wiederhole und frage, ob ein Hausverbot für mich eine Zwangsräumung bedeutet, weil ich auf dem Campus wohne. Sie sagen nur: ‘Verbot vom Campus’. Ich habe gesagt, dass das keine Antwort auf die Frage ist. Sie sagten, das werde alles in dem Schreiben erklärt. Ich frage: ‘Wer schreibt den Brief?’ ‘Der Dekan der Graduiertenschule’, antworten sie.”

Sayed wurde zu seiner Unterkunft auf dem Campus gefahren. Die Campus-Polizei ließ ihn nicht an seine Schlüssel heran. Er hatte ein paar Minuten Zeit, um Dinge wie sein Handy-Ladegerät zu holen. Seine Wohnungstür wurde verschlossen. Auch er sucht Schutz im Small World Coffee Shop.

Sivalingam kehrte in den Sommerferien oft nach Tamil Nadu in Südindien zurück, wo sie geboren wurde. Die Armut und der tägliche Kampf der Menschen um sie herum ums Überleben, sagt sie, war “ernüchternd”.

“Die Ungleichheit zwischen meinem und ihrem Leben, wie kann man so etwas in der gleichen Welt unter einen Hut bringen”, sagt sie, und ihre Stimme bebt vor Rührung. “Das war für mich immer sehr bizarr. Ich glaube, daher rührt ein Großteil meines Interesses an der Bekämpfung von Ungleichheit, an der Fähigkeit, Menschen außerhalb der Vereinigten Staaten als Menschen zu betrachten, als Menschen, die ein Leben und Würde verdienen.

Sie muss sich nun daran gewöhnen, vom Campus verbannt zu sein.

“Ich muss mir einen Platz zum Schlafen suchen”, sagt sie, “ich muss es meinen Eltern sagen, aber das wird ein kleines Gespräch werden, und ich muss Wege finden, wie ich die Gefangenen unterstützen und mit ihnen kommunizieren kann, weil ich nicht dort sein kann, aber ich kann weiter mobilisieren.”

Es gibt viele beschämende Perioden in der amerikanischen Geschichte. Der Völkermord, den wir an den indigenen Völkern verübt haben. Die Sklaverei. Die gewaltsame Unterdrückung der Arbeiterbewegung, bei der Hunderte von Arbeitern getötet wurden. Lynchjustiz. Jim und Jane Crow. Vietnam. Irak. Afghanistan. Libyen.

Der Völkermord in Gaza, den wir finanzieren und unterstützen, ist von solch monströsem Ausmaß, dass er einen prominenten Platz in diesem Pantheon der Verbrechen einnehmen wird.

Die Geschichte wird den meisten von uns nicht wohlgesonnen sein. Aber sie wird diese Studenten segnen und verehren.