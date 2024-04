Russland hat davor gewarnt, dass sich Polen zu einem “vorrangigen Ziel” machen würde, wenn es NATO-Atomwaffen auf seinem Territorium beherbergen würde. In einer Erklärung vom Donnerstag sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow: “Schritte in diese Richtung werden nicht zu mehr Sicherheit (für Polen oder andere Nationen, die solche Waffen beherbergen) führen”. Russische Medien zitierten ihn mit den Worten:

Moskau betrachte jede Ausweitung des NATO-Abkommens über die gemeinsame Nutzung von Atomwaffen als “zutiefst destabilisierend” und “in der Tat als Bedrohung” für Russland, zitierte die Agentur TASS Rjabkow am Donnerstag. Dies gelte für gemeinsame Missionen, bei denen nicht-nukleare Mitglieder des von den USA angeführten Blocks im Umgang mit amerikanischem Material geschult würden, und noch mehr für die dauerhafte Stationierung solcher Waffen, “über die die Hitzköpfe in Warschau reden”, sagte er.

Daraufhin erklärte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass “alle in Polen stationierten Atomwaffen legitime Ziele im Falle eines Krieges mit der Allianz wären”. Nach Übersetzungen russischer Medien würde Moskau dies als “vorrangiges Ziel” betrachten.

All dies war eine Reaktion auf Äußerungen des polnischen Präsidenten Andrzej Duda in einem Interview am Montag. Duda hatte erklärt, sein Land sei “bereit”, Atomwaffen zu stationieren, sollte die NATO dies zur Stärkung ihrer Ostflanke beschließen. Er fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten die Hauptlieferanten und Aufseher des NATO-Programms zur nuklearen Teilhabe seien, was bedeute, dass alle zukünftigen Atomwaffen in Polen von Washington geliefert würden.

“Russland militarisiert zunehmend das Königsberger Gebiet (Kaliningrad). Vor kurzem hat es seine Atomwaffen nach Weißrussland verlegt”, fuhr Duda fort, der sich offenbar mit den russischen Schritten messen und vergleichen wollte. Tatsächlich wird vermutet, dass Weißrussland nun Dutzende russischer taktischer Atomwaffen beherbergt.

“Wenn unsere Verbündeten beschließen, Atomwaffen im Rahmen der nuklearen Teilhabe auch auf unserem Territorium zu stationieren, um die Sicherheit der östlichen Flanke der NATO zu stärken, sind wir dazu bereit”, hatte der polnische Präsident hinzugefügt.

Duda sagte in dem Interview zur Frage der nuklearen Teilhabe der NATO auch, dass Warschau und Washington “seit einiger Zeit” im Gespräch seien. Ich habe mehrmals darüber gesprochen. Ich muss zugeben, dass ich, wenn ich danach gefragt wurde, unsere Bereitschaft erklärt habe”.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass Brüssel und Washington angesichts der jüngsten nuklearen Drohungen aus Moskau sehr zögerlich sein dürften. Die Stationierung von NATO-Sprengköpfen auf polnischem Boden würde die ohnehin schon hohen nuklearen Spannungen weiter verschärfen, und der Stellvertreterkrieg in der Ukraine lässt derzeit keine Entspannung erwarten.

Während drei NATO-Mitglieder offiziell Kernwaffenstaaten sind – die Vereinigten Staaten, Frankreich und das Vereinigte Königreich – sind andere zum Besitz von Kernwaffen (in der Regel “taktische” Kernwaffen) berechtigt. Dies sind Belgien, Deutschland, Italien, die Niederlande und die Türkei.

Offenbar bewirbt sich nun auch Polen um die Teilnahme am NATO-Programm der nuklearen Teilhabe, was die Stationierung westlicher Atomwaffen bis in den russischen Hinterhof ausdehnen würde. In einem solchen Szenario würde der Kreml zweifellos mehr seiner strategischen Mittel in der Nähe Osteuropas stationieren.